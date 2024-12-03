Brilliant Reversals MultiCurrency Scanner MT5

El Brilliant Reversal Multicurrency Scanner MT5 es una herramienta poderosa diseñada para ayudar a los traders a monitorear múltiples pares de divisas y marcos temporales utilizando el indicador Brilliant Reversal. Este escáner simplifica la identificación de posibles reversiones del mercado al proporcionar escaneo en tiempo real y alertas directamente desde un panel centralizado. Ya sea que operes con pares principales, menores o exóticos, esta herramienta ofrece una cobertura completa del mercado y configuraciones personalizables para alinearse con tu estrategia de trading. Mantente un paso adelante de los movimientos del mercado y perfecciona tus entradas con esta herramienta esencial.

La herramienta organiza las señales en un formato de cuadrícula, mostrando señales de compra y venta con su correspondiente fuerza:

S : Fuerte

: Fuerte M : Media

: Media W: Débil

La versión para MT5 está disponible aquí: Brilliant Reversals MultiCurrency Scanner MT4

Para documentación detallada, haz clic aquí: here

Características clave:

Integración Brilliant Reversal: Parámetros configurables como Small Bar Count, Medium Bar Count y Big Bar Count permiten una detección precisa de señales de reversión en diferentes marcos temporales.

Alertas de confluencia: Resalta señales de confluencia cuando varios marcos temporales se alinean en la misma dirección y fuerza, proporcionando a los traders configuraciones más sólidas.

Alertas personalizadas: Recibe notificaciones en tiempo real a través de ventanas emergentes, correos electrónicos o notificaciones push para no perderte ninguna señal crítica.

Diseño responsivo: El panel se adapta a cualquier tamaño de pantalla, mostrando las señales claramente e indicando cuántas velas atrás ocurrió cada señal.

Personalización del usuario: Opciones flexibles para el tamaño del panel, colores de las señales y filtros de marcos temporales permiten a los traders adaptar la herramienta a sus preferencias.

Nota: Este escáner está diseñado para detectar y notificar señales potenciales del indicador Brilliant Reversal. No realiza operaciones automáticamente para el usuario.

Consulta todos mis productos: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Contáctame para soporte: https://www.mql5.com/en/users/biswait50