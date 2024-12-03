Brilliant Reversal Multicurrency Scanner MT5は、Brilliant Reversalインジケーターを使用して、複数の通貨ペアと時間枠を監視するために設計された強力なツールです。このスキャナーは、市場の潜在的な反転を特定するプロセスを簡素化し、集中型ダッシュボードからリアルタイムのスキャンとアラートを提供します。主要ペア、マイナーペア、またはエキゾチックペアを取引する場合でも、このツールは包括的な市場カバレッジと取引戦略に合わせたカスタマイズ可能な設定を提供します。市場の動きを先取りし、この必須ツールでエントリーを洗練してください。

このツールは、シグナルをグリッド形式で整理し、買いシグナルと売りシグナルをそれぞれの強度とともに表示します：

S ：強い

M ：中

W：弱い

MT5バージョンはこちらで入手できます：Brilliant Reversals MultiCurrency Scanner MT4

詳細なドキュメントはこちらをクリックしてください：here

主な機能：

統合 Brilliant Reversal：Small Bar Count、Medium Bar Count、Big Bar Countなどの構成可能なパラメーターにより、さまざまな時間枠で反転シグナルを正確に検出できます。

コンフルエンスアラート：複数の時間枠が同じ方向と強度で揃う場合にコンフルエンスシグナルを強調表示し、トレーダーに強力なセットアップを提供します。

カスタムアラート：ポップアップ、メール、またはプッシュ通知を通じてリアルタイムで通知を受け取り、重要なシグナルを見逃しません。

レスポンシブデザイン：ダッシュボードはあらゆる画面サイズに適応し、シグナルを明確に表示し、各シグナルが何本前のローソク足で発生したかを示します。

ユーザーカスタマイズ：パネルのサイズ、シグナルの色、時間枠フィルターの柔軟なオプションにより、トレーダーはツールを自分の好みに合わせて調整できます。

注：このスキャナーは、Brilliant Reversalインジケーターの潜在的なシグナルを検出して通知するために設計されています。ユーザーのために自動的に取引を行うことはありません。

