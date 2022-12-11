Hedge Range Breakout
- Experten
- Biswarup Banerjee
- Version: 1.22
- Aktualisiert: 11 Dezember 2022
- Aktivierungen: 5
Beschreibung
Dieser Expert Advisor arbeitet hauptsächlich mit Bereichsausbrüchen in einem bestimmten Zeitrahmen. Die Logik dahinter ist ziemlich einfach. Wenn ein Bereich in einem beliebigen Zeitrahmen gebildet wird (z. B. der Bereich sollte weniger als 20 Pips und es muss mindestens 30 Kerze in diesem Bereich), wird diese ea warten, bis der Bereich auf jede Richtung gebrochen werden.
Wenn die Spanne auf der oberen Seite durchbrochen wird, wird es in die Kaufposition eintreten und die untere Spanne mit einer Verkaufsposition absichern (könnte Martingale multiplizierte Lose sein).
Wenn es den Take-Profit-Betrag trifft, dann wird ea den Handel schließen, wenn nicht und es öffnet wieder einen Hedge-Handel, dann wird der Hedge-Bereich auf höheren Bereich platziert werden. Die Ea platziert die Trades so lange, bis sie den in der Eingabe genannten Gesamtgewinnbetrag erreicht hat.
Für eine ausführliche Dokumentation Gesamteinstellungen/Eingabeleitfaden
Überblick über die Funktionen auf hoher Ebene
|Kategorie
|Einstellung
|Beschreibung
|ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN
|Losgröße
|Anfangsvolumen für den ersten Handel; nachfolgende Funktionen ändern es nicht.
|Stoploss in Pips
|Anfänglicher Stoploss; einstellbar durch EA-Funktionen.
|Gewinnmitnahme in Pips
|Anfänglicher Take Profit; veränderbar durch EA-Funktionen.
|Handelskommentar
|Gibt Handelskommentare zur Identifizierung der Quelle an.
|Protokolle aufzeichnen
|Aktiviert Fehlerbehebungsprotokolle.
|Magische Zahl aktivieren
|Steuert das EA-Verhalten basierend auf einer eindeutigen Kennung.
|Magische Nummer
|Eindeutiger EA-Bezeichner für bedingte Prüfungen.
|Handel bei neuem Balken
|Platziert Trades am Anfang der Kerze.
|Kein neuer Einstieg, wenn Handel vorhanden ist
|Legt neue Einstiegsbedingungen mit oder ohne aktiven Handel fest.
|Anzahl von Aufträgen
|Steuert die Anzahl der ausgeführten Trades bei Einstiegssignalen.
|Handelsrichtung
|Legt Kauf-, Verkaufs- oder beide Signale fest.
|Risiko-Belohnungs-Verhältnis
|Legt den Take Profit basierend auf dem Stop Loss und einem bestimmten Verhältnis fest.
|Nächster offener Handel nach X Sekunden
|Führt eine Zeitlücke zwischen mehreren Einstiegssignalen ein.
|Auf entgegengesetztes Schließen prüfen
|Schließt das vorherige Trendsignal, bevor ein neues platziert wird.
|Pending Order bei Abstand löschen
|Entfernt automatisch schwebende Orders in einem bestimmten Abstand.
|Pending Order nach X Sekunden löschen
|Löscht automatisch nicht ausgelöste schwebende Orders.
|Pending Order nach N Bars löschen
|Entfernt automatisch nicht ausgelöste schwebende Orders nach den angegebenen Kerzen.
|Gewinn-Betrag
|Schließt den Handel mit einem festgelegten Gewinnbetrag oder einem festgelegten Take Profit.
|Verlust-Betrag
|Schließt den Handel bei einem festgelegten Verlustbetrag oder einem festgelegten Stop Loss.
|Gewinn-Prozent
|Schließt den Handel mit einem festgelegten prozentualen Gewinn des Kontokapitals oder einem festgelegten Take-Profit ab.
|Verlust-Prozent
|Schließt den Handel mit einem festgelegten Verlustprozentsatz des Kontokapitals oder mit einem festgelegten Stop Loss.
|Schließen nach N Kerzen
|Schließt den Handel nach einer bestimmten Anzahl von Kerzen ab Eröffnung.
|BREAKEVEN-EINSTELLUNGEN
|Breakeven aktivieren
|Boolesche Eingabe zur Aktivierung (true) oder Deaktivierung (false) der Breakeven-Funktionalität.
|Breakeven-Aktivierung
|Numerische Eingabe, die den Abstand in Pips vom Einstiegspunkt für die Breakeven-Aktivierung festlegt.
|Breakeven Extra Pips
|Numerische Eingabe zur Festlegung zusätzlicher Pips nach der Aktivierung für das Setzen von Stop-Loss, Deckungskosten und Slippage.
|TRAILING-STOP-EINSTELLUNGEN
|Trailing-Stop verwenden
|Boolesche Eingabe zur Aktivierung (wahr) oder Deaktivierung (falsch) der Trailing-Stop-Funktionalität.
|Aktivieren
|Numerische Eingabe, die den Abstand in Pips vom Einstiegspunkt für die Aktivierung des Trailing-Stops festlegt.
|Preis nachziehen um
|Numerische Eingabe, die den Abstand des Trailing-Stops zum aktuellen Marktpreis festlegt.
|Erhöhen um
|Numerische Eingabe, die die Schrittweite angibt, um die sich der Trailing-Stop-Abstand bei einer günstigen Marktbewegung erhöht.
|MARTINGALE-EINSTELLUNGEN
|Martingal aktivieren/deaktivieren
|Boolesche Eingabe zur Aktivierung (true) oder Deaktivierung (false) der Martingale-Strategie.
|Multiplikator
|Numerische Eingabe, die den Größenmultiplikator für nachfolgende Trades bestimmt, wenn Martingale aktiviert ist.
|Multiplikator nach N Wiederholungen
|Ganzzahlige Eingabe, die die Anzahl der aufeinanderfolgenden Verlustgeschäfte festlegt, bevor der Martingale-Multiplikator angewendet wird.
|Max Schritt
|Ganzzahlige Eingabe, die die maximale Anzahl von Martingale-Schritten festlegt, um aufeinanderfolgende steigende Handelsgrößen zu begrenzen.
|Gewinnmitnahme anpassen
|Boolesche Eingabe, um den Take Profit auf Basis der Martingale-Schritte anzupassen (true) oder nicht anzupassen (false).
|GRID-EINSTELLUNGEN
|Gitternetz aktivieren/deaktivieren
|Boolesche Eingabe zur Aktivierung (wahr) oder Deaktivierung (falsch) der GRID-Strategie.
|Schrittabstand
|Ganzzahlige Eingabe für den Abstand in Pips zwischen den einzelnen Rasterstufen.
|Lot-Erhöhungsmodus
|Aufzählungseingabe für den Modus zur Erhöhung der Losgröße: GRID_MULTIPLY oder GRID_INCREMENT.
|Ausführungsmodus
|Zahleingabe für den Ausführungsmodus: GRID_MARKET (Marktaufträge) oder GRID_PENDING (schwebende Aufträge).
|Erhöhungsfaktor
|Numerische Eingabe für den Faktor, um den die Losgröße für jede neue Gitterebene erhöht wird.
|Abstand Multiplikator
|Numerische Eingabe für den Multiplikator, der für jede neue Gitterebene auf den Gitterabstand angewendet wird.
|Erhöhung nach N Wiederholungen
|Ganzzahlige Eingabe für die Anzahl der Wiederholungen vor Anwendung des Rastererhöhungsfaktors.
|Max Rasterschritt
|Integer-Eingabe für die maximale Anzahl von Rasterschritten vor dem Zurücksetzen auf die ursprüngliche Losgröße.
|Grid Aktivierungsmodus
|Aufzählungseingang für den Zeitpunkt, zu dem das Raster aktiviert werden soll: GRID_ON_LOSS oder GRID_ON_PROFIT.
|SL- und TP-Modus
|Aufzählungseingang für den Stop-Loss- und Take-Profit-Modus: FIXED AMOUNT, EQUITY PERCENT, oder COST_AVERAGE.
|Raster fester Stop-Loss
|Legt einen festen Stop-Loss für den kombinierten Verlust aller Trades fest, wenn der SL- und TP-Modus FIXED AMOUNT ist.
|Raster Fester Take-Profit
|Legt einen festen Take-Profit für den kombinierten Gewinn aller Trades fest, wenn der SL- und TP-Modus FIXED AMOUNT ist.
|Raster Equity Pct Stoploss
|Legt einen prozentualen Stop-Loss für den kombinierten Verlust aller Trades fest, wenn der SL- und TP-Modus EQUITY PERCENT ist.
|Raster Equity Pct Takeprofit
|Legt einen prozentualen Gewinnmitnahmeanteil für den kombinierten Gewinn aller Trades fest, wenn der SL- und TP-Modus EQUITY PERCENT ist.
|MITTELWERT_MODE
|Aufzählungseingabe für den Mittelwertbildungsmodus von Aufträgen: Summe (Preis x Lot)/Summe(Lots) oder Summe(Preis)/Summe(Orders).
|AVG STOPLOSS
|Legt den Stop-Loss auf Basis des Durchschnittspreises aller Trades fest, wenn der SL- und TP-Modus COST_AVERAGE ist.
|AVG TAKEPROFIT
|Legt den Take-Profit auf der Grundlage des Durchschnittspreises aller Trades fest, wenn der SL- und TP-Modus COST_AVERAGE ist.
|Hedge-Einstellungen
|Zeigt den Beginn des Abschnitts mit den Hedge-Einstellungen an.
|Absicherung aktivieren
|Aktiviert oder deaktiviert den Hedge; derzeit auf true gesetzt.
|Hedge-Abstand
|Legt den Abstand der Hecke als 10 fest.
|Modus zum Erhöhen der Heckenpartie
|Legt fest, wie die Losgröße in der Absicherung erhöht wird; derzeit auf MULTIPLY (1) eingestellt.
|Heckenerhöhungsfaktor
|Legt den Erhöhungsfaktor für die Absicherung auf 2 fest.
|Max Hedge-Schritt
|Legt den maximalen Hedge-Schritt auf 9999 fest.
|Hedge-Ausführungsmodus
|Legt den Ausführungsmodus für die Absicherung fest; derzeit auf PENDING (2) eingestellt.
|Absicherung SL/TP-Modus
|Legt den Stop-Loss- und Take-Profit-Modus für die Absicherung fest; derzeit ist er auf FIXED_AMOUNT (1) eingestellt.
|Hedge Fester Stop-Loss
|Legt den festen Stop Loss für die Absicherung fest; derzeit auf 0 (deaktiviert) eingestellt.
|Hedge Fester Take Profit
|Legt den festen Take Profit für die Absicherung auf 2 fest.
|Hedge Eigenkapital % Stop Loss
|Legt den prozentualen Aktien-Stop-Loss für die Absicherung auf 10 fest.
|Hedge Eigenkapital % Take Profit
|Legt den prozentualen Aktienanteil des Take Profits für die Absicherung auf 2 fest.
|RISIKO-EINSTELLUNGEN
|Risiko für Lot aktivieren
|Boolesche Eingabe zum Aktivieren (true) oder Deaktivieren (false) der Risk to Lot-Funktionalität.
|Risiko prozentual
|Numerische Eingabe zur Festlegung des prozentualen Risikos pro Handel auf der Grundlage des Kontostands.
|Risiko Pips pro MicroLot / Stoploss
|Numerische Eingabe zur Bestimmung des Risikos in Pips pro Micro-Lot oder Stop-Loss. Sie stimmt mit der STOPLOSS Pips-Eingabe für die virtuelle Stop-Loss-Berechnung überein.
|EINSTELLUNGEN FÜR DIE POSITIONSGRÖSSE
|Positionsgröße aktivieren
|Boolesche Eingabe zum Aktivieren (true) oder Deaktivieren (false) der Positionssizing-Funktionalität.
|Lot erhöhen
|Numerische Eingabe, die die zusätzliche Lot-Größe für jeden Trade definiert, wenn Position Sizing aktiviert ist.
|Lot bei Kontostand erhöhen
|Numerische Eingabe, die den Kontostandswert angibt, der die Anpassung der Losgröße auslöst. Wenn der Kontostand diesen Wert erreicht oder überschreitet, wird die Losgröße entsprechend angepasst.
|ALERT-EINSTELLUNGEN
|Warnung zulassen
|Boolesche Eingabe, die es dem EA erlaubt (true) oder verbietet (false), bei einem neuen Eintrag Alarme auszulösen.
|Benachrichtigung zulassen
|Boolesche Eingabe, die es dem EA erlaubt (wahr) oder verbietet (falsch), Benachrichtigungen (z. B. Push-Benachrichtigungen auf mobilen Geräten) bei einem neuen Eintrag zu senden.
|E-Mail zulassen
|Boolesche Eingabe, die es dem EA erlaubt (true) oder einschränkt (false), E-Mail-Benachrichtigungen bei einem neuen Eintrag zu senden.
|HANDELSZEIT-EINSTELLUNGEN
|Handelszeiten verwenden
|Boolesche Eingabe, um festzulegen, ob der EA den angegebenen Handelszeiten folgen (wahr) oder rund um die Uhr handeln soll (falsch).
|Asiatische Session aktivieren
|Boolesche Eingabe zur Aktivierung (true) oder Deaktivierung (false) des Handels während der asiatischen Session.
|Startzeit asiatisch und Endzeit asiatisch
|String-Eingaben, die die Start- und Endzeit der asiatischen Session in Brokerzeit angeben.
|Enable European Session
|Boolesche Eingabe, um den Handel während der europäischen Session zu aktivieren (true) oder zu deaktivieren (false).
|Startzeit europäisch und Endzeit europäisch
|String-Eingaben, die die Start- und Endzeit der europäischen Sitzung in Brokerzeit angeben.
|Enable American Session
|Boolesche Eingabe, um den Handel während der amerikanischen Session zu aktivieren (true) oder zu deaktivieren (false).
|Startzeit amerikanisch und Endzeit amerikanisch
|String-Eingaben, die die Start- und Endzeit der amerikanischen Sitzung in Brokerzeit angeben.
|Enable Other Session
|Boolesche Eingabe, um den Handel während einer anderen angegebenen Session zu aktivieren (true) oder zu deaktivieren (false).
|Startzeit und Endzeit
|String-Eingaben, die die Start- und Endzeit der angegebenen Sitzung in Brokerzeit angeben.
|HANDELSTAG-EINSTELLUNGEN
|Montag Handel, Dienstag Handel, Mittwoch Handel, Donnerstag Handel, Freitag Handel
|Boolesche Eingaben, die den Handel an den jeweiligen Wochentagen (Montag bis Freitag) zulassen (true) oder nicht zulassen (false).
|Samstag Handel und Sonntag Handel
|Boolesche Eingaben, die den Handel am Samstag und Sonntag erlauben (wahr) bzw. verbieten (falsch).
|SCHUTZEINSTELLUNGEN
|Kursabweichung
|Maximal zulässiger Slippage in Pips für die Handelsausführung.
|Maximal offene Trades
|Maximale Anzahl der erlaubten offenen Trades; zum Deaktivieren auf 0 setzen.
|Maximale Long-Trades und maximale Short-Trades
|Maximale Anzahl der erlaubten Long- und Short-Trades; zum Deaktivieren auf 0 setzen.
|Maximum Pending Orders
|Maximal zulässige Anzahl von Pending Orders; zum Deaktivieren auf 0 setzen.
|Maximum Long Pending Orders und Maximum Short Pending Orders
|Maximal zulässige Anzahl von Long und Short Pending Orders; zum Deaktivieren auf 0 setzen.
|Maximaler Drawdown in Prozent
|Maximal zulässiger Drawdown als Prozentsatz des Kontosaldos; zum Deaktivieren auf 0 setzen.
|Maximaler Drawdown-Betrag
|Maximal zulässiger Drawdown als absoluter Betrag; zum Deaktivieren auf 0 setzen.
|Maximale Trades pro Tag
|Maximal zulässige Anzahl von Trades pro Tag; zum Deaktivieren auf 0 setzen.
|Maximale Verluste pro Handel
|Maximal zulässige Anzahl von Verlustgeschäften pro Tag; zum Deaktivieren auf 0 setzen.
|Täglicher Stop
|Maximal zulässiger Drawdown für einen einzelnen Handelstag; schließt alle Positionen und stoppt den Handel, wenn er überschritten wird.
|Tägliches Ziel
|Zielgewinn, der innerhalb eines einzigen Handelstages erreicht werden soll; schließt alle Positionen und stoppt den Handel, wenn er erreicht wird.
|Wöchentlicher Stop
|Maximal akzeptabler Drawdown für eine Handelswoche; schließt alle Positionen und stellt den Handel ein, wenn er überschritten wird.
|Wöchentliches Ziel
|Gewinnziel, das innerhalb einer Handelswoche erreicht werden soll; schließt alle Positionen und stellt den Handel ein, wenn es erreicht wird.
|Monatlicher Stop
|Maximal akzeptabler Drawdown für einen Handelsmonat; schließt alle Positionen und stellt den Handel ein, wenn er überschritten wird.
|Monatliches Ziel
|Gewinnziel, das innerhalb eines Handelsmonats erreicht werden soll; schließt alle Positionen und stellt den Handel ein, wenn es erreicht wird.
|ANZEIGEEINSTELLUNGEN
|Panel-Breite Pct
|Breite des Panels in Prozent des Dashboard-Fensters.
|Panel Höhe Pct
|Höhe des Panels als Prozentsatz des Dashboard-Fensters.
|Textgröße Pct
|Größe des Textes innerhalb des Feldes in Prozent; beeinflusst die Lesbarkeit und die Darstellung.
|Titelfarbe
|Farbe des Titeltextes innerhalb des Panels zur optischen Unterscheidung.
|Farbe der Beschriftung
|Farbe der Beschriftungen oder des beschreibenden Textes innerhalb des Panels zur Unterscheidung.
|Wert Farbe
|Farbe von numerischen Werten oder Daten innerhalb des Panels zur Verdeutlichung und Hervorhebung.
Verwendungsempfehlungen:
Vor dem Einsatz auf den Live-Märkten wird ein gründliches Testen in einem Demokonto dringend empfohlen. Dies gewährleistet eine umfassende Bewertung der Leistung des EA, seine Übereinstimmung mit Ihrer Handelsstrategie und eine Einschätzung der Risikotoleranz.
Hinweis: Diese Strategie verwendet das gefährliche Martingal-Prinzip. Wenn Sie das nicht verwenden möchten. Sie sollten den Martingal-Multiplikator auf 1 belassen.