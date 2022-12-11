Hedge Range Breakout

RISIKO-EINSTELLUNGEN Risiko für Lot aktivieren Boolesche Eingabe zum Aktivieren (true) oder Deaktivieren (false) der Risk to Lot-Funktionalität.

Risiko prozentual Numerische Eingabe zur Festlegung des prozentualen Risikos pro Handel auf der Grundlage des Kontostands.

Risiko Pips pro MicroLot / Stoploss Numerische Eingabe zur Bestimmung des Risikos in Pips pro Micro-Lot oder Stop-Loss. Sie stimmt mit der STOPLOSS Pips-Eingabe für die virtuelle Stop-Loss-Berechnung überein.

EINSTELLUNGEN FÜR DIE POSITIONSGRÖSSE Positionsgröße aktivieren Boolesche Eingabe zum Aktivieren (true) oder Deaktivieren (false) der Positionssizing-Funktionalität.

Lot erhöhen Numerische Eingabe, die die zusätzliche Lot-Größe für jeden Trade definiert, wenn Position Sizing aktiviert ist.

Lot bei Kontostand erhöhen Numerische Eingabe, die den Kontostandswert angibt, der die Anpassung der Losgröße auslöst. Wenn der Kontostand diesen Wert erreicht oder überschreitet, wird die Losgröße entsprechend angepasst.

ALERT-EINSTELLUNGEN Warnung zulassen Boolesche Eingabe, die es dem EA erlaubt (true) oder verbietet (false), bei einem neuen Eintrag Alarme auszulösen.

Benachrichtigung zulassen Boolesche Eingabe, die es dem EA erlaubt (wahr) oder verbietet (falsch), Benachrichtigungen (z. B. Push-Benachrichtigungen auf mobilen Geräten) bei einem neuen Eintrag zu senden.

E-Mail zulassen Boolesche Eingabe, die es dem EA erlaubt (true) oder einschränkt (false), E-Mail-Benachrichtigungen bei einem neuen Eintrag zu senden.

HANDELSZEIT-EINSTELLUNGEN Handelszeiten verwenden Boolesche Eingabe, um festzulegen, ob der EA den angegebenen Handelszeiten folgen (wahr) oder rund um die Uhr handeln soll (falsch).

Asiatische Session aktivieren Boolesche Eingabe zur Aktivierung (true) oder Deaktivierung (false) des Handels während der asiatischen Session.

Startzeit asiatisch und Endzeit asiatisch String-Eingaben, die die Start- und Endzeit der asiatischen Session in Brokerzeit angeben.

Enable European Session Boolesche Eingabe, um den Handel während der europäischen Session zu aktivieren (true) oder zu deaktivieren (false).

Startzeit europäisch und Endzeit europäisch String-Eingaben, die die Start- und Endzeit der europäischen Sitzung in Brokerzeit angeben.

Enable American Session Boolesche Eingabe, um den Handel während der amerikanischen Session zu aktivieren (true) oder zu deaktivieren (false).

Startzeit amerikanisch und Endzeit amerikanisch String-Eingaben, die die Start- und Endzeit der amerikanischen Sitzung in Brokerzeit angeben.

Enable Other Session Boolesche Eingabe, um den Handel während einer anderen angegebenen Session zu aktivieren (true) oder zu deaktivieren (false).

Startzeit und Endzeit String-Eingaben, die die Start- und Endzeit der angegebenen Sitzung in Brokerzeit angeben.

HANDELSTAG-EINSTELLUNGEN Montag Handel, Dienstag Handel, Mittwoch Handel, Donnerstag Handel, Freitag Handel Boolesche Eingaben, die den Handel an den jeweiligen Wochentagen (Montag bis Freitag) zulassen (true) oder nicht zulassen (false).

Samstag Handel und Sonntag Handel Boolesche Eingaben, die den Handel am Samstag und Sonntag erlauben (wahr) bzw. verbieten (falsch).

SCHUTZEINSTELLUNGEN Kursabweichung Maximal zulässiger Slippage in Pips für die Handelsausführung.

Maximal offene Trades Maximale Anzahl der erlaubten offenen Trades; zum Deaktivieren auf 0 setzen.

Maximale Long-Trades und maximale Short-Trades Maximale Anzahl der erlaubten Long- und Short-Trades; zum Deaktivieren auf 0 setzen.

Maximum Pending Orders Maximal zulässige Anzahl von Pending Orders; zum Deaktivieren auf 0 setzen.

Maximum Long Pending Orders und Maximum Short Pending Orders Maximal zulässige Anzahl von Long und Short Pending Orders; zum Deaktivieren auf 0 setzen.

Maximaler Drawdown in Prozent Maximal zulässiger Drawdown als Prozentsatz des Kontosaldos; zum Deaktivieren auf 0 setzen.

Maximaler Drawdown-Betrag Maximal zulässiger Drawdown als absoluter Betrag; zum Deaktivieren auf 0 setzen.

Maximale Trades pro Tag Maximal zulässige Anzahl von Trades pro Tag; zum Deaktivieren auf 0 setzen.

Maximale Verluste pro Handel Maximal zulässige Anzahl von Verlustgeschäften pro Tag; zum Deaktivieren auf 0 setzen.

Täglicher Stop Maximal zulässiger Drawdown für einen einzelnen Handelstag; schließt alle Positionen und stoppt den Handel, wenn er überschritten wird.

Tägliches Ziel Zielgewinn, der innerhalb eines einzigen Handelstages erreicht werden soll; schließt alle Positionen und stoppt den Handel, wenn er erreicht wird.

Wöchentlicher Stop Maximal akzeptabler Drawdown für eine Handelswoche; schließt alle Positionen und stellt den Handel ein, wenn er überschritten wird.

Wöchentliches Ziel Gewinnziel, das innerhalb einer Handelswoche erreicht werden soll; schließt alle Positionen und stellt den Handel ein, wenn es erreicht wird.

Monatlicher Stop Maximal akzeptabler Drawdown für einen Handelsmonat; schließt alle Positionen und stellt den Handel ein, wenn er überschritten wird.

Monatliches Ziel Gewinnziel, das innerhalb eines Handelsmonats erreicht werden soll; schließt alle Positionen und stellt den Handel ein, wenn es erreicht wird.

ANZEIGEEINSTELLUNGEN Panel-Breite Pct Breite des Panels in Prozent des Dashboard-Fensters.

Panel Höhe Pct Höhe des Panels als Prozentsatz des Dashboard-Fensters.

Textgröße Pct Größe des Textes innerhalb des Feldes in Prozent; beeinflusst die Lesbarkeit und die Darstellung.

Titelfarbe Farbe des Titeltextes innerhalb des Panels zur optischen Unterscheidung.

Farbe der Beschriftung Farbe der Beschriftungen oder des beschreibenden Textes innerhalb des Panels zur Unterscheidung.