Brilliant Reversals MultiCurrency Scanner MT5

Brilliant Reversal Multicurrency Scanner MT5, Brilliant Reversal göstergesini kullanarak birden fazla döviz çifti ve zaman dilimini izlemek için tasarlanmış güçlü bir araçtır. Bu tarayıcı, merkezi bir kontrol panelinden gerçek zamanlı tarama ve uyarılar sağlayarak piyasa tersine dönüşlerini belirleme sürecini basitleştirir. İster ana çiftler, ister ikincil çiftler, ister egzotik çiftlerle işlem yapın, bu araç kapsamlı piyasa kapsama alanı ve işlem stratejinize uyum sağlayan özelleştirilebilir ayarlar sunar. Piyasa hareketlerinin bir adım önünde olun ve bu vazgeçilmez araçla girişlerinizi hassaslaştırın.

Araç, sinyalleri ızgara formatında düzenler ve alım ve satım sinyallerini ilgili güçleriyle birlikte gösterir:

  • S: Güçlü

  • M: Orta

  • W: Zayıf

MT5 sürümü burada mevcuttur: Brilliant Reversals MultiCurrency Scanner MT4

Detaylı dokümantasyon için buraya tıklayın: Dokümantasyon

Ana Özellikler:

  • Entegrasyon Brilliant Reversal: Small Bar Count, Medium Bar Count ve Big Bar Count gibi yapılandırılabilir parametreler, farklı zaman dilimlerinde tersine dönüş sinyallerinin hassas bir şekilde tespit edilmesini sağlar.

  • Birleşme Uyarıları: Birden fazla zaman dilimi aynı yönde ve güçte hizalandığında birleşme sinyallerini vurgular ve traderlara daha güçlü kurulumlar sunar.

  • Özelleştirilmiş Uyarılar: Açılır pencereler, e-postalar veya anlık bildirimler aracılığıyla gerçek zamanlı bildirimler alarak hiçbir kritik sinyali kaçırmazsınız.

  • Duyarlı Tasarım: Kontrol paneli her ekran boyutuna uyum sağlar, sinyalleri net bir şekilde gösterir ve her sinyalin kaç mum önce gerçekleştiğini belirtir.

  • Kullanıcı Özelleştirme: Panel boyutu, sinyal renkleri ve zaman dilimi filtreleri için esnek seçenekler, traderların aracı kendi tercihlerine göre uyarlamasını sağlar.

Not: Bu tarayıcı, Brilliant Reversal göstergesinin potansiyel sinyallerini tespit etmek ve bildirmek için tasarlanmıştır. Kullanıcı adına otomatik olarak işlem gerçekleştirmez.

Tüm ürünlerimi inceleyin: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Destek için bana ulaşın: https://www.mql5.com/en/users/biswait50

7 günlük ücretsiz deneme sürümüne ilgi duyuyor musunuz? Profil bölümüm aracılığıyla bana ulaşın.



