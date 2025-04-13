Brilliant Reversals MultiCurrency Scanner MT5

Le Brilliant Reversal Multicurrency Scanner MT5 est un outil puissant conçu pour aider les traders à surveiller plusieurs paires de devises et cadres temporels à l'aide de l'indicateur Brilliant Reversal. Ce scanner simplifie l'identification des renversements potentiels du marché en fournissant un balayage en temps réel et des alertes directement depuis un tableau de bord centralisé. Que vous tradiez des paires majeures, mineures ou exotiques, cet outil offre une couverture complète du marché et des paramètres personnalisables pour s'aligner sur votre stratégie de trading. Restez en avance sur les mouvements du marché et affinez vos entrées with cet outil essentiel.

L'outil organise les signaux dans un format de grille, affichant les signaux d'achat et de vente avec leur force correspondante :

  • S : Fort

  • M : Moyen

  • W : Faible

La version pour MT5 est disponible ici : Brilliant Reversals MultiCurrency Scanner MT4

Pour une documentation détaillée, cliquez ici : Documentation

Caractéristiques principales :

  • Intégration Brilliant Reversal : Des paramètres configurables comme Small Bar Count, Medium Bar Count et Big Bar Count permettent une détection précise des signaux de renversement sur différents cadres temporels.

  • Alertes de confluence : Met en évidence les signaux de confluence lorsque plusieurs cadres temporels s'alignent dans la même direction et force, offrant aux traders des configurations plus robustes.

  • Alertes personnalisées : Recevez des notifications en temps réel via des pop-ups, des e-mails ou des notifications push pour ne manquer aucun signal critique.

  • Conception réactive : Le tableau de bord s'adapte à toutes les tailles d'écran, affichant clairement les signaux et indiquant combien de bougies auparavant chaque signal s'est produit.

  • Personnalisation de l'utilisateur : Des options flexibles pour la taille du panneau, les couleurs des signaux et les filtres de cadres temporels permettent aux traders d'adapter l'outil à leurs préférences.

Remarque : Ce scanner est conçu pour détecter et notifier les signaux potentiels de l'indicateur Brilliant Reversal. Il n'exécute pas de trades automatiquement pour l'utilisateur.

Découvrez tous mes produits : https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Contactez-moi pour du support : https://www.mql5.com/en/users/biswait50

Intéressé par un essai gratuit de 7 jours ? Contactez-moi via la section de mon profil.



