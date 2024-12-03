Brilliant Reversals MultiCurrency Scanner MT5
- Indicatori
- Biswarup Banerjee
- Versione: 7.0
- Aggiornato: 13 aprile 2025
- Attivazioni: 20
Il Brilliant Reversal Multicurrency Scanner MT5 è uno strumento potente progettato per aiutare i trader a monitorare più coppie di valute e timeframe utilizzando l'indicatore Brilliant Reversal. Questo scanner semplifica l'identificazione di potenziali inversioni di mercato fornendo scansioni in tempo reale e avvisi direttamente da un cruscotto centralizzato. Che tu stia negoziando coppie principali, minori o esotiche, questo strumento offre una copertura completa del mercato e impostazioni personalizzabili per allinearsi alla tua strategia di trading. Resta un passo avanti ai movimenti del mercato e perfeziona le tue entrate con questo strumento essenziale.
Lo strumento organizza i segnali in un formato a griglia, mostrando segnali di acquisto e vendita con la loro rispettiva forza:
-
S: Forte
-
M: Medio
-
W: Debole
La versione per MT5 è disponibile qui: Brilliant Reversals MultiCurrency Scanner MT4
Per la documentazione dettagliata, clicca qui: Documentazione
Caratteristiche principali:
-
Integrazione Brilliant Reversal: Parametri configurabili come Small Bar Count, Medium Bar Count e Big Bar Count consentono un rilevamento preciso dei segnali di inversione su diversi timeframe.
-
Avvisi di confluenza: Evidenzia i segnali di confluenza quando più timeframe si allineano nella stessa direzione e forza, fornendo ai trader configurazioni più robuste.
-
Avvisi personalizzati: Ricevi notifiche in tempo reale tramite pop-up, e-mail o notifiche push per non perdere segnali critici.
-
Design reattivo: Il cruscotto si adatta a qualsiasi dimensione dello schermo, mostrando chiaramente i segnali e indicando quante candele fa si è verificato ogni segnale.
-
Personalizzazione utente: Opzioni flessibili per la dimensione del pannello, i colori dei segnali e i filtri dei timeframe consentono ai trader di adattare lo strumento alle loro preferenze.
Nota: Questo scanner è progettato per rilevare e notificare segnali potenziali dell'indicatore Brilliant Reversal. Non esegue operazioni automaticamente per l'utente.
Scopri tutti i miei prodotti: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller
Contattami per supporto: https://www.mql5.com/en/users/biswait50
Interessato a una prova gratuita di 7 giorni? Contattami tramite la sezione del mio profilo.