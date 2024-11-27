Hallo Trader, ich hoffe, ihr seid alle perfekt. Dies ist mein neuer Expert Advisor – Algobox Gold Scalper M5. Dieser EA funktioniert nur mit dem Instrument Gold (xauusd). Er zeigt einen stabilen Handel während der letzten 15 Jahre.





Jeder Eintrag ist perfekter Takeprofit und Stoploss mit versteckten Funktionen. Der Expert Advisor ist sehr einfach zu verwenden. Sie brauchen dafür keine Optimierung, das wurde bereits für Sie erledigt. Sie legen einfach den EA auf dem Chart fest und das war’s. Der EA funktioniert 24/5.





Die Einstellungen des EA sind sehr einfach. Sogar Neulinge können sie verstehen.





Es ist immer ratsam, den Handel mit jedem EA in den ersten 1–2 Wochen auf einem Demokonto zu beginnen.





Noch 5 Käufe übrig und dann beträgt der Preis 100 $





Empfehlung





Zeitrahmen M1-H4

Arbeitssymbol GOLD (XAUUSD)

Beginnen Sie mit einer Mindesteinzahlung – 500 bis 100.000 $ (Beginnen Sie mit 1.000 $ ist vorzuziehen)

Die Verwendung eines 3-stelligen Brokers ist gut. Funktioniert am besten mit einem provisionsfreien Konto.

Verwenden Sie 0,01 Lots für ein 1.000-Dollar-Konto, das einwandfrei funktioniert.

Ein Autolot-System ist ausgeschlossen.

Mindesthebel 1:200





Vorteile

Hochgradig und selbstoptimierter Expert Advisor, daher ist keine festgelegte Datei erforderlich, passen Sie die Handelslots einfach nach Ihren Wünschen an.





Warnung

Ich verkaufe EAs nur über MQL5.com. Wenn Sie jemand kontaktiert und sagt, dass ich versuche, Ihnen etwas zu verkaufen, handelt es sich um einen Betrüger. Blockieren Sie ihn und melden Sie ihn als Spam.

Wenn Sie diesen EA irgendwo anders als bei MQL5 kaufen, handelt es sich um eine gefälschte Version, die nicht wie die echte Version funktioniert und für die Sie niemals Updates oder Support erhalten.





Funktionen:





Kein Martingal

Grid erstellen

Gute Durchschnittsberechnung

Es werden keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet

Harter Stop-Loss und Take-Profit für jede Position versteckt

Nicht empfindlich gegenüber Brokerbedingungen

Einfach zu installieren

Kompatibel mit NFA, FIFO und MT4 Build 600+

Geringe Drawdown-Levels – unter 10 %.