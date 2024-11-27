トレーダーの皆さん、皆さんが完璧であることを願っています。これは私の新しいエキスパートアドバイザー、アルゴボックスゴールドスカルパーm5です。このEAは、インストゥルメントゴールド（xauusd）でのみ機能します。過去15年間の安定した取引を示しています。





各エントリは、隠された機能を備えた完璧なテイクプロフィットとストップロスです。エキスパートアドバイザーは非常に簡単に使用できます。最適化は必要ありません。すでに最適化されています。チャートにEAを設定するだけです。EAは24時間365日動作します。





EAの設定は非常に簡単です。初心者でも理解できます。





最初の1〜2週間は、デモアカウントでEAを使用して取引を開始することをお勧めします。





残り 5 回の購入で、価格は 100 ドルになります





推奨事項





時間枠 M1-H4





動作シンボル GOLD (XAUUSD)





最小入金額から開始 - 500 ドルから 100000 ドル (1000 ドルから開始するのが望ましい)





3 桁のブローカーの使用は適切です。手数料なしのアカウントで最適に機能することが望ましいです。

1000 ドルのアカウントで 0.01 ロットを使用すると、問題なく機能します。





自動ロット システムは除外されます。





最小レバレッジ 1:200





利点

高度に自己最適化されたエキスパート アドバイザーなので、設定ファイルは不要です。好みに応じて取引ロットを調整するだけです。





警告

私は MQL5.com を通じてのみ EA を販売しています。誰かがあなたに連絡して、私が何かを販売しようとしていると言ってきたら、その人は詐欺師です。ブロックしてスパムとして報告してください。この EA を MQL5 以外で購入した場合、それは偽バージョンであり、本物のバージョンのようには機能せず、更新やサポートを受けることはできません。





機能:





マーチンガルなし

グリッドを作成

適切な平均化

危険な資金管理方法は使用されていません

各ポジションのハード ストップ ロスとテイク プロフィットは非表示

ブローカーの条件に左右されない

インストールが簡単

NFA、FIFO、MT4 ビルド 600+ と互換性があります

ドローダウン レベルが低い - 10% 未満。