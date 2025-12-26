Algobox Prop Funded Xauusd Gold M1

Funktioniert jetzt für EUR/USD und funktioniert besser als Gold auf EUR/USD





Fortgeschrittener Neural Network-basierter Expert Advisor (MT5)

Entwickelt für Prop Firms & Funded Accounts | Niedriger Drawdown | Hohe Präzision | Vollständig NFA/FIFO-konform

Bei diesem Expert Advisor handelt es sich um ein automatisiertes Handelssystem der nächsten Generation, das speziell für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde und den strengen Standards sowohl für Eigenhandelsbewertungen als auch für finanzierte Live-Konten entspricht. Mit einer Mischung aus 12 strategisch optimierten Algorithmen, die jeweils durch ein neuronales Netzwerktraining verfeinert und über 5 integrierte Systemkombinationen ausgeführt werden, gewährleistet dieser EA hochwahrscheinliche Einstiege und reibungslose Ausstiege unter dynamischen Marktbedingungen.





Empfehlung

Kontotyp: Konto mit niedrigem Spread bevorzugt

Verwendung von 2- und 3-stelligen Brokern ist gut.

Makler: Empfohlene Broker mit niedrigen Spreads wie exness (3 stellig), axi (2 stellig), icmarket(2 stellig),

Timeframe : M1 (hoch optimiert), funktioniert aber auch mit anderen

(hoch optimiert), funktioniert aber auch mit anderen Arbeitssymbol GOLD (XAUUSD)

Starten Sie mit minimaler Einzahlung - $500 bis $100000 (Start mit $1000 ist vorzuziehen)

Verwenden Sie 0,01 Lose für $1000 Konto funktioniert einwandfrei.

Ein autolot System ist enthalten.

Min. Hebelwirkung bis max. Hebelwirkung 1:50 bis 1:2000





Hauptmerkmale :

No Martingale, No Grid, No Averaging

Striktes Risikomanagement - Jeder Handel verwendet harte Stop-Loss- und Take-Profit-Werte, die vor dem Broker verborgen sind, um Stop-Hunting zu verhindern.

Extrem niedriger Drawdown - Behält einen Drawdown von unter 10 % bei, was es ideal für Prop-Firm-Regeln macht.

Schnelle Ausführung - Gebaut und getestet für den M1-Zeitrahmen, was eine schnelle Marktreaktion gewährleistet.

Smart Multi-System Entry/Exit Logic - 5 Systeme arbeiten im Tandem für intelligente Handelsentscheidungen.

Quantitative Profit/Loss Evaluation - Verwendet statistische und datengestützte Methoden, um die Performance zu bewerten und sich an die Marktbedingungen anzupassen.

Plug & Play Installation - Benutzerfreundliches Setup ohne komplizierte Parameter.

Compliance Ready - Kompatibel mit NFA, FIFO Regeln und allen MT5 Builds.





Dieser EA ist ideal für Händler, die Konsistenz, robuste Strategiediversifikation und strikten Kapitalschutz suchen - und das alles in einem einfach zu bedienenden, prop-freundlichen System.





Warnung

Ich verkaufe EAs nur über MQL5.com. Wenn Sie jemand kontaktiert und behauptet, ich sei es, der Ihnen etwas verkaufen möchte, handelt es sich um einen Scammer. Blockieren und melden Sie sie als Spam.

Wenn Sie diesen EA irgendwo anders als bei MQL5 kaufen, handelt es sich um eine gefälschte Version, die nicht wie die echte Version funktionieren wird, und Sie werden niemals Updates oder Support erhalten.







