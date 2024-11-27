AlgoBox Gold Scalper M5

2

Hola traders, espero que todo les vaya perfecto. Este es mi nuevo asesor experto: Algobox Gold Scalper M5. Este asesor experto funciona solo con el instrumento oro (xauusd). Muestra operaciones estables durante los últimos 15 años.


Cada entrada es perfecta con toma de ganancias y stop loss con funciones ocultas. El asesor experto es muy fácil de usar. No necesita optimización, ya está hecho por usted. Solo tiene que configurar el asesor experto en el gráfico y listo. El asesor experto funciona las 24 horas del día, los 5 días de la semana.


Las configuraciones del asesor experto son muy simples. Incluso los principiantes pueden entenderlas.


Siempre es recomendable comenzar a operar con cualquier asesor experto durante las primeras 1 o 2 semanas en una cuenta demo.


5 compras restantes y luego el precio será de $100


Recomendación


Período de tiempo M1-H4

Símbolo de trabajo GOLD (XAUUSD)

Comience con un depósito mínimo: $500 a $100000 (es preferible comenzar con $1000)

El uso de un bróker de 3 dígitos es bueno. Funciona mejor con una cuenta sin comisiones.

Use 0,01 lotes para una cuenta de $1000 y funciona a la perfección.

Se excluye un sistema de lote automático.

Apalancamiento mínimo 1:200


Beneficios

Asesor experto altamente optimizado y autooptimizado, por lo que no necesita un archivo establecido, solo ajuste los lotes de negociación según sus necesidades.


Advertencia

Solo vendo EA a través de MQL5.com. Si alguien se comunica con usted y le dice que soy yo quien intenta venderle algo, es un estafador. Bloquéelo y denúncielo como spam. Si compra este EA en cualquier otro lugar que no sea MQL5, se trata de una versión falsa que no funcionará como la versión real y nunca recibirá actualizaciones ni soporte.


Características:


Sin martingala

Grid de creación

Promedio agradable

No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero

Stop loss estricto y toma de ganancias para cada posición oculta

No es sensible a las condiciones del bróker

Fácil de instalar

Compatible con NFA, FIFO y MT4 Build 600+

Niveles de caída bajos: por debajo del 10%.

Otros productos de este autor
Algobox Prop Funded Xauusd Gold M1
Shobhit Dalmia
Asesores Expertos
Ahora funciona para EUR/USD y funciona mejor que Gold en EUR/USD archivo de configuración para la cuenta prop : archivo de configuración haga clic aquí para descargar Asesor Experto Avanzado Basado en Redes Neuronales (MT5) Construido para Prop Firms & Funded Accounts | Low Drawdown | High Precision | Fully NFA/FIFO Compliant Este Asesor Experto es un sistema de trading automatizado de última generación desarrollado específicamente para el marco temporal M1 y diseñado para cumplir con los rigur
Filtro:
lmd
276
lmd 2025.12.15 08:55 
 

Author not answering and Ea looks good in backtest but different in live, ea input doesn't work and not changing parameters.

Shobhit Dalmia
525
Respuesta del desarrollador Shobhit Dalmia 2025.12.16 07:13
CAN YOU SHOW US THE DIFFERENCE IN DEMO AND LIVE ACCOUNNT VIA SCREENSHOT OR ANY OTHER METHOD
Respuesta al comentario