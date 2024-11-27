AlgoBox Gold Scalper M5

2

Ciao trader, spero che siate tutti perfetti. Questo è il mio nuovo consulente esperto - algobox gold scalper m5. Questo EA funziona solo sullo strumento oro (xauusd). Mostra un trading stabile negli ultimi 15 anni.


Ogni voce è perfetta takeprofit e stoploss con funzionalità nascoste. L'expert advisor è molto semplice da usare. Non hai bisogno di ottimizzazione, è già stato fatto per te. Devi solo impostare EA sul grafico e tutto. EA funziona 24/5.


Le impostazioni di EA sono molto semplici. Anche i principianti possono capirle.


È sempre consigliabile iniziare a fare trading con qualsiasi EA per le prime 1-2 settimane su un account demo.


5 acquisti rimasti e poi il prezzo sarà di $ 100


Raccomandazione


Periodo di tempo M1-H4

Simbolo operativo GOLD (XAUUSD)

Inizia con un deposito minimo: da $ 500 a $ 100000 (iniziare con $ 1000 è preferibile)

L'uso di un broker a 3 cifre è buono. Funziona meglio con un account senza commissioni è preferibile.

Usa 0,01 lotti per un account da $ 1000 funziona in modo impeccabile.

Un sistema autolot è escluso.

Leva minima 1:200


Vantaggi

Consulente esperto altamente e auto-ottimizzato, quindi non è necessario alcun file di set, basta regolare i lotti di trading in base al tuo appetito.


Avviso

Vendo solo EA tramite MQL5.com. Se qualcuno ti contatta dicendo che sto cercando di venderti qualcosa, è un truffatore. Bloccalo e segnalalo come spam. Se acquisti questo EA da qualsiasi altro che non sia MQL5, si tratta di una versione falsa che non funzionerà come la versione reale e non riceverai mai aggiornamenti o supporto.


Caratteristiche:


Nessuna martingala

crea griglia

buona media

Non vengono utilizzati metodi pericolosi di gestione del denaro

Hard stop loss e take profit nascosti per ogni posizione

Non sensibile alle condizioni del broker

Facile da installare

Compatibile con NFA, FIFO e MT4 Build 600+

Bassi livelli di drawdown - inferiori al 10%.

Filtro:
lmd
276
lmd 2025.12.15 08:55 
 

Author not answering and Ea looks good in backtest but different in live, ea input doesn't work and not changing parameters.

Shobhit Dalmia
525
Risposta dello sviluppatore Shobhit Dalmia 2025.12.16 07:13
CAN YOU SHOW US THE DIFFERENCE IN DEMO AND LIVE ACCOUNNT VIA SCREENSHOT OR ANY OTHER METHOD
Rispondi alla recensione