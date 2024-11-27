Ciao trader, spero che siate tutti perfetti. Questo è il mio nuovo consulente esperto - algobox gold scalper m5. Questo EA funziona solo sullo strumento oro (xauusd). Mostra un trading stabile negli ultimi 15 anni.





Ogni voce è perfetta takeprofit e stoploss con funzionalità nascoste. L'expert advisor è molto semplice da usare. Non hai bisogno di ottimizzazione, è già stato fatto per te. Devi solo impostare EA sul grafico e tutto. EA funziona 24/5.





Le impostazioni di EA sono molto semplici. Anche i principianti possono capirle.





È sempre consigliabile iniziare a fare trading con qualsiasi EA per le prime 1-2 settimane su un account demo.





Raccomandazione





Periodo di tempo M1-H4

Simbolo operativo GOLD (XAUUSD)

Inizia con un deposito minimo: da $ 500 a $ 100000 (iniziare con $ 1000 è preferibile)

L'uso di un broker a 3 cifre è buono. Funziona meglio con un account senza commissioni è preferibile.

Usa 0,01 lotti per un account da $ 1000 funziona in modo impeccabile.

Un sistema autolot è escluso.

Leva minima 1:200





Vantaggi

Consulente esperto altamente e auto-ottimizzato, quindi non è necessario alcun file di set, basta regolare i lotti di trading in base al tuo appetito.





Avviso

Vendo solo EA tramite MQL5.com. Se qualcuno ti contatta dicendo che sto cercando di venderti qualcosa, è un truffatore. Bloccalo e segnalalo come spam. Se acquisti questo EA da qualsiasi altro che non sia MQL5, si tratta di una versione falsa che non funzionerà come la versione reale e non riceverai mai aggiornamenti o supporto.





Caratteristiche:





Nessuna martingala

crea griglia

buona media

Non vengono utilizzati metodi pericolosi di gestione del denaro

Hard stop loss e take profit nascosti per ogni posizione

Non sensibile alle condizioni del broker

Facile da installare

Compatibile con NFA, FIFO e MT4 Build 600+

Bassi livelli di drawdown - inferiori al 10%.