AlgoBox Gold Scalper M5

2

Bonjour les traders, j'espère que vous êtes tous parfaits. voici mon nouveau conseiller expert - algobox gold scalper m5. cet ea ne fonctionne que sur l'instrument gold (xauusd). il montre un trading stable au cours des 15 dernières années.


chaque entrée est un takeprofit et un stoploss parfaits avec des fonctionnalités cachées. le conseiller expert est très simple à utiliser. vous n'avez pas besoin d'optimisation pour cela, cela a déjà été fait pour vous. vous définissez simplement ea sur le graphique et c'est tout. ea fonctionne 24h/24 et 5j/7.


les paramètres de ea sont très simples. même les débutants peuvent le comprendre.


il est toujours conseillé de commencer à trader avec n'importe quel ea pendant les 1 à 2 premières semaines sur un compte démo.


Il reste 5 achats et le prix sera alors de 100 $


Recommandation


Délai M1-H4

Symbole de travail OR (XAUUSD)

Commencez avec un dépôt minimal - 500 $ à 100 000 $ (commencer avec 1 000 $ est préférable)

L'utilisation d'un courtier à 3 chiffres est bonne. Il est préférable de travailler avec un compte sans commission.

L'utilisation de 0,01 lot pour un compte de 1 000 $ fonctionne parfaitement.

Un système de lot automatique est exclu.

L'effet de levier minimum est de 1 : 200


Avantages

Conseiller expert hautement et auto-optimisé, donc aucun fichier défini n'est nécessaire, il suffit d'ajuster les lots de trading selon votre appétit.


Avertissement

Je ne vends des EA que via MQL5.com. Si quelqu'un vous contacte en disant que c'est moi qui essaie de vous vendre quelque chose, c'est un arnaqueur. Bloquez-les et signalez-les comme spam.

Si vous achetez cet EA ailleurs que sur MQL5, il s'agit d'une fausse version qui ne fonctionnera pas comme la vraie version et vous ne recevrez jamais de mises à jour ni d'assistance.


Caractéristiques :


Pas de martingale

créer des grilles

moyenne agréable

Aucune méthode dangereuse de gestion de l'argent n'est utilisée

Arrêt de perte dur et prise de profit pour chaque position masquée

Insensible aux conditions du courtier

Facile à installer

Compatible avec NFA, FIFO et MT4 Build 600+

Faibles niveaux de drawdown - inférieurs à 10 %.

Plus de l'auteur
Algobox Prop Funded Xauusd Gold M1
Shobhit Dalmia
Experts
Now works for EUR/USD and works better than Gold on EUR/USD set file for prop account :  set file click here to download Advanced Neural Network-Based Expert Advisor (MT5) Built for Prop Firms & Funded Accounts | Low Drawdown | High Precision | Fully NFA/FIFO Compliant This Expert Advisor is a next-generation automated trading system developed specifically for the M1 timeframe and engineered to meet the rigorous standards of both proprietary trading evaluations and live funded accounts . Design
Filtrer:
lmd
276
lmd 2025.12.15 08:55 
 

Author not answering and Ea looks good in backtest but different in live, ea input doesn't work and not changing parameters.

Shobhit Dalmia
525
Réponse du développeur Shobhit Dalmia 2025.12.16 07:13
CAN YOU SHOW US THE DIFFERENCE IN DEMO AND LIVE ACCOUNNT VIA SCREENSHOT OR ANY OTHER METHOD
Répondre à l'avis