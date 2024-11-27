AlgoBox Gold Scalper M5

2

안녕하세요 트레이더 여러분, 모두 완벽하시기를 바랍니다. 저는 저의 새로운 전문가 자문가인 algobox goldscalper m5입니다. 이 ea는 금 상품(xauusd)에서만 작동합니다. 지난 15년 동안 안정적인 거래를 보여줍니다.


각 항목은 숨겨진 기능이 있는 완벽한 이익 실현 및 손절매입니다. 전문가 자문가는 사용하기 매우 간단합니다. 최적화가 필요하지 않으며 이미 여러분을 위해 완료되었습니다. 차트에 ea를 설정하기만 하면 됩니다. ea는 24/5로 작동합니다.


ea 설정은 매우 간단합니다. 초보자도 이해할 수 있습니다.


데모 계정에서 처음 1~2주 동안은 어떤 ea로든 거래를 시작하는 것이 좋습니다.


구매가 5개 남았고 가격은 $100입니다.


추천


기간 M1-H4

사용 가능한 심볼 GOLD(XAUUSD)

최소 예치금으로 시작 - $500~$100000($1000부터 시작하는 것이 좋습니다)

3자리 브로커를 사용하는 것이 좋습니다. 수수료 없는 계정이 가장 좋습니다.

$1000 계정에 0.01랏을 사용하면 완벽하게 작동합니다.

자동 랏 시스템은 제외됩니다.

최소 레버리지 1:200


혜택

높고 자체 최적화된 전문가 자문가이므로 설정 파일이 필요 없으며 취향에 따라 거래 랏을 조정하기만 하면 됩니다.


경고

저는 MQL5.com을 통해서만 EA를 판매합니다. 누군가가 저에게 무언가를 판매하려고 한다고 연락하면 사기꾼입니다. 차단하고 스팸으로 신고하세요.

MQL5 외의 다른 곳에서 이 EA를 구매하면 실제 버전처럼 작동하지 않는 가짜 버전이며 업데이트나 지원을 받을 수 없습니다.


특징:


마팅갈 없음

그리드 만들기

좋은 평균화

위험한 자금 관리 방법 사용 안 함

각 포지션에 대한 하드 스톱 로스 및 이익 실현 숨김

브로커 조건에 민감하지 않음

설치가 쉬움

NFA, FIFO 및 MT4 빌드 600+와 호환

낮은 드로다운 수준 - 10% 미만.

필터:
lmd
276
lmd 2025.12.15 08:55 
 

Author not answering and Ea looks good in backtest but different in live, ea input doesn't work and not changing parameters.

Shobhit Dalmia
526
개발자의 답변 Shobhit Dalmia 2025.12.16 07:13
CAN YOU SHOW US THE DIFFERENCE IN DEMO AND LIVE ACCOUNNT VIA SCREENSHOT OR ANY OTHER METHOD
리뷰 답변