Привет трейдеры, надеюсь у вас все отлично. это мой новый советник - algobox gold scalper m5. этот советник работает только на инструменте золото (xauusd). он показывает стабильную торговлю в течение последних 15 лет.
каждый вход - идеальный тейк-профит и стоп-лосс со скрытыми функциями. советник очень прост в использовании. вам не нужна оптимизация для него, это уже сделано за вас. вы просто устанавливаете советника на график и все. советник работает 24/5.
настройки советника очень просты. даже новичок поймет их.
всегда рекомендуется начать торговать с любым советником в течение первых 1-2 недель на демо-счете.
Рекомендация
Таймфрейм M1-H4
Рабочий символ GOLD (XAUUSD)
Начните с минимального депозита - от $500 до $100000 (предпочтительно начать с $1000)
Хорошо использовать 3-значного брокера. Лучше всего работает с безкомиссионным счетом.
Используйте 0,01 лота для счета $1000, работает безупречно.
Система автолотов исключена.
Минимальное кредитное плечо 1:200
Преимущества
Высоко и самооптимизированный экспертный советник, поэтому не требуется файл настроек, просто настройте торговые лоты в соответствии с вашими потребностями.
Предупреждение
Я продаю советники только через MQL5.com. Если кто-то связывается с вами и говорит, что это я пытаюсь вам что-то продать, это мошенник. Заблокируйте и сообщите о них как о спаме.
Если вы купите этот советник где-либо, кроме MQL5, это поддельная версия, которая не будет работать как настоящая версия, и вы никогда не получите обновлений или поддержки.
Особенности:
Никакого мартингала
создайте сетку
хорошее усреднение
Не используются опасные методы управления капиталом
Жесткий стоп-лосс и тейк-профит для каждой позиции скрыты
Нечувствительны к условиям брокера
Простота установки
Совместим с NFA, FIFO и MT4 Build 600+
Низкие уровни просадки - ниже 10%.
