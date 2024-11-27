Привет трейдеры, надеюсь у вас все отлично. это мой новый советник - algobox gold scalper m5. этот советник работает только на инструменте золото (xauusd). он показывает стабильную торговлю в течение последних 15 лет.





каждый вход - идеальный тейк-профит и стоп-лосс со скрытыми функциями. советник очень прост в использовании. вам не нужна оптимизация для него, это уже сделано за вас. вы просто устанавливаете советника на график и все. советник работает 24/5.





настройки советника очень просты. даже новичок поймет их.





всегда рекомендуется начать торговать с любым советником в течение первых 1-2 недель на демо-счете.





Осталось 5 покупок, и тогда цена будет $100





Рекомендация





Таймфрейм M1-H4

Рабочий символ GOLD (XAUUSD)

Начните с минимального депозита - от $500 до $100000 (предпочтительно начать с $1000)

Хорошо использовать 3-значного брокера. Лучше всего работает с безкомиссионным счетом.

Используйте 0,01 лота для счета $1000, работает безупречно.

Система автолотов исключена.

Минимальное кредитное плечо 1:200





Преимущества

Высоко и самооптимизированный экспертный советник, поэтому не требуется файл настроек, просто настройте торговые лоты в соответствии с вашими потребностями.





Предупреждение

Я продаю советники только через MQL5.com. Если кто-то связывается с вами и говорит, что это я пытаюсь вам что-то продать, это мошенник. Заблокируйте и сообщите о них как о спаме.

Если вы купите этот советник где-либо, кроме MQL5, это поддельная версия, которая не будет работать как настоящая версия, и вы никогда не получите обновлений или поддержки.





Особенности:





Никакого мартингала

создайте сетку

хорошее усреднение

Не используются опасные методы управления капиталом

Жесткий стоп-лосс и тейк-профит для каждой позиции скрыты

Нечувствительны к условиям брокера

Простота установки

Совместим с NFA, FIFO и MT4 Build 600+

Низкие уровни просадки - ниже 10%.