Olá traders, espero que todos vocês sejam perfeitos. Este é meu novo consultor especialista - algobox gold scalper m5. Este ea funciona apenas no instrumento gold (xauusd). Ele mostra negociação estável durante os últimos 15 anos.





Cada entrada é perfeita takeprofit e stoploss com recursos ocultos. O consultor especialista é muito simples de usar. Você não precisa de otimização para isso, já foi feito para você. Você apenas define o ea no gráfico e tudo. O ea funciona 24/5.





As configurações do ea são muito simples. Até mesmo novatos podem entendê-lo.





É sempre aconselhável começar a negociar com qualquer ea nas primeiras 1-2 semanas na conta demo.





Restam 5 compras e o preço será de $ 100





Recomendação





Período M1-H4

Símbolo de trabalho GOLD (XAUUSD)

Comece com depósito mínimo - $ 500 a $ 100.000 (começar com $ 1.000 é preferível)

o uso de corretor de 3 dígitos é bom. funciona melhor com conta sem comissão é preferível.

use lotes de 0,01 para conta de $ 1.000 funciona perfeitamente.

Um sistema de lote automático é excluído.

Alavancagem mínima de 1:200





Benefícios

Consultor especialista altamente otimizado e auto-otimizado, então nenhum arquivo definido é necessário, basta ajustar os lotes de negociação de acordo com seu apetite.





Aviso

Eu só vendo EAs por meio do MQL5.com. Se alguém entrar em contato com você dizendo que sou eu tentando vender algo, é um golpista. Bloqueie e denuncie como spam.

Se você comprar este EA em qualquer lugar além do MQL5, é uma versão falsa que não funcionará como a versão real e você nunca receberá atualizações ou suporte.





Recursos:





Sem martingal

make grid's

boa média

Nenhum método perigoso de gerenciamento de dinheiro é usado

Hard stop loss e take profit para cada posição oculta

Não é sensível às condições do corretor

Fácil de instalar

Compatível com NFA, FIFO e MT4 Build 600+

Baixos níveis de drawdown - abaixo de 10%.