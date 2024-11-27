AlgoBox Gold Scalper M5

2
Olá traders, espero que todos vocês sejam perfeitos. Este é meu novo consultor especialista - algobox gold scalper m5. Este ea funciona apenas no instrumento gold (xauusd). Ele mostra negociação estável durante os últimos 15 anos.

Cada entrada é perfeita takeprofit e stoploss com recursos ocultos. O consultor especialista é muito simples de usar. Você não precisa de otimização para isso, já foi feito para você. Você apenas define o ea no gráfico e tudo. O ea funciona 24/5.

As configurações do ea são muito simples. Até mesmo novatos podem entendê-lo.

É sempre aconselhável começar a negociar com qualquer ea nas primeiras 1-2 semanas na conta demo.

Restam 5 compras e o preço será de $ 100

Recomendação

Período M1-H4
Símbolo de trabalho GOLD (XAUUSD)
Comece com depósito mínimo - $ 500 a $ 100.000 (começar com $ 1.000 é preferível)
o uso de corretor de 3 dígitos é bom. funciona melhor com conta sem comissão é preferível.
use lotes de 0,01 para conta de $ 1.000 funciona perfeitamente.
Um sistema de lote automático é excluído.
Alavancagem mínima de 1:200

Benefícios
Consultor especialista altamente otimizado e auto-otimizado, então nenhum arquivo definido é necessário, basta ajustar os lotes de negociação de acordo com seu apetite.

Aviso
Eu só vendo EAs por meio do MQL5.com. Se alguém entrar em contato com você dizendo que sou eu tentando vender algo, é um golpista. Bloqueie e denuncie como spam.
Se você comprar este EA em qualquer lugar além do MQL5, é uma versão falsa que não funcionará como a versão real e você nunca receberá atualizações ou suporte.

Recursos:

Sem martingal
make grid's
boa média
Nenhum método perigoso de gerenciamento de dinheiro é usado
Hard stop loss e take profit para cada posição oculta
Não é sensível às condições do corretor
Fácil de instalar
Compatível com NFA, FIFO e MT4 Build 600+
Baixos níveis de drawdown - abaixo de 10%.
Produtos recomendados
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
Experts
Magic Grid is an indicator-free advisor that uses a grid strategy. The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically ( one time at the beginning of the trade ). The robot can trade on any time frame, on any currency pair, on several currency pairs, and on any number of di
FREE
PipFinite EA Breakout EDGE
Karlo Wilson Vendiola
5 (5)
Experts
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
MavericksProPlus
Langtha Prosanta Daudung
Experts
The  MaverickProPlus  is a fully automated EA design for trading EURUSD pair. It is design to trade along the trend and also trade during reversal. It uses adaptive grid strategy. In adaptive grid strategy the distance between the trade is not fixed, the entry of next trade is base on most favorable market condition to close the trade in profit. So the risk associated with normal  grid/Martingale  strategy is considerably reduced by adopting adaptive grid distance strategy.  Back tested for 5 y
Boster
Langtha Prosanta Daudung
Experts
The  Boster  is a fully automated EA design for trading EURUSD pair. It is design to trade along the trend and also trade during reversal. It uses adaptive grid strategy. In adaptive grid strategy the distance between the trade is not fixed, the entry of next trade is base on most favourable market condition to close the trade in profit. So the risk associated with normal  grid/Martingale  strategy is considerably reduced by adopting adaptive grid distance strategy.  Back tested for 10 years (20
GMMA Trade X
Yu Xin Pu
Experts
GMMA Trade X is an EA based on GMMA. GMMA parameters such as MovingAveragePeriod1-24, MovingAverageMAShift1-24, MovingAverageShift1-24 and CandlestickShift1-24 can be adjusted. GMMA Trade X applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades. May your dreams come true through GMMA Trade X. Good luck. = == == Inquiries = == == E-Mail:support@btntechfx.com
Universal MT4 MACD
Volodymyr Hrybachov
Experts
Robô de negociação no indicador MACD Esta é uma versão simplificada do robô de negociação, usa apenas uma estratégia de entrada (a versão avançada possui mais de 10 estratégias) Benefícios do especialista: Escalpelamento, Martingale, negociação em rede. Você pode configurar a negociação com apenas um pedido ou uma grade de pedidos. Uma grade de ordens altamente personalizável com uma etapa dinâmica, fixa ou multiplicadora e lote de negociação permitirá que você adapte o Expert Advisor a pra
Jet Punch
Didit Haryadi Saputra
Experts
Jet Punch is another best expert advisor for MT4,  can help you make money while you sleep by automatically entering and exiting trades. It trades by opening trades every day and closing them at the right time to ensure you always earn a profit. The software is very simple and can be used by both beginner and experienced traders.  Jet Punch was tested and has successfully passed the stress test with slippage and commission approximate to the real market condition. Recommendations: Currency pair:
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Experts
H4 GBPUSD Trend Scalper is a trend signal scalper The EA trades according to the trend strategy using original built-in indicator for opening and closing orders. The external inputs for limiting trading on Fridays and Mondays are available. The purpose of the strategy is to use the current trend with the most benefit. According to the results of testing and working on demo and real accounts, the best results achieved by using the Н4 timeframe on the GBP/USD pair Works on MetaTrader 4 Build 971+
Reversepro Smartsma ea mt4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experts
ReversePro SmartSMA EA – A Fully Customizable Moving Average Strategy ReversePro SmartSMA EA is an advanced yet fully customizable trading tool designed for traders who prefer to fine-tune their strategies. This Expert Advisor (EA) is not pre-optimized, allowing you the flexibility to adjust its settings to fit your trading style, risk management preferences, and market conditions. How It Works This EA is based on the well-known Simple Moving Average (SMA) crossover strategy, enhanced with addi
MMM Zig Zag for Low Ballance Accounts
Andre Tavares
Experts
MMM Zig Zag Estratégia: Os Expert Advisors usam seu indicador integrado Zig Zag para determinar as tendências de preços e calculam o sinal para decidir abrir posições de compra ou venda. Ele envia uma ordem, fecha ou move a posição de perda Trailing Stop conforme o indicador funciona. Você pode definir o período de tempo de cada dia da semana em que o EA não deve negociar (o momento ruim para negociar). Geralmente o período do dia em que as notícias de impacto são publicadas. Entradas Gerais: F
Grid and MACD
Volodymyr Hrybachov
Experts
This is a grid Expert Advisor. It has several trading strategies based on the MACD indicator. The virtual trailing stop, stop loss, take profit levels can be set pips, in the deposit currency or as a percentage of the balance. Depending on the settings, different orders may be opened for diversifying risks. Their closure can be either an oppositely directed or unidirectional basket of orders. The orders grid is adaptive, only market orders are used in it. If the price moves the distance of Order
RoundLock EA
AW Trading Software Limited
4.33 (3)
Experts
O Round Lock é um consultor inteligente com bloqueio dinâmico de posições. O Round Lock é um consultor inteligente com a função de bloqueio dinâmico de posições, um consultor de negociação avançado que implementa uma estratégia de bloqueio de ordens bidirecional com crescimento gradual de posições e adaptação dinâmica ao mercado . Vantagens da fechadura redonda: Controle de risco por meio de bloqueio de posição, Crescimento dinâmico de volumes em áreas de tendência do mercado, Configurações de
Matrix Arrow EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (8)
Experts
Matrix Arrow EA MT4 é um consultor especializado exclusivo que pode negociar os sinais de MT4 do indicador de seta Matrix com um painel de negociação no gráfico, manualmente ou 100% automaticamente. O Matrix Arrow Indicator MT4 determinará a tendência atual em seus estágios iniciais, reunindo informações e dados de até 10 indicadores padrão, que são: Índice de movimento direcional médio (ADX), Índice de canal de commodities (CCI), Velas clássicas de Heiken Ashi, Média Móvel, Divergência de conv
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Experts
Dear Friend..  I share with you this simple Expert Adviser .. it is full automatic  this Expert Adviser following the trend of the pair you install on or any stocks or indices , it is works like that: - when the trend on H4 chart show a start of up trend the expert will wait till the 15M & 1H charts show an up trend the EA will open a buy order directly , and do the same for down trend and open a sell order the buy or sell  order lot size and take profit and stop loss will measured manually  by
FREE
Max ScalperSpeed
Paranchai Tensit
Experts
Max ScalperSpeed   is a fully automated expert advisor. This system has been developed to improve the efficiency of generating more returns. Rely on scalping trading strategies and recovery strategies with appropriate trading frequencies, and also able to work well in all market conditions, whether trend or sideways, able to trade full time in all conditions. Enable or disable news filtering according to user needs. Added a proportional lot size adjustment function, where users can choose to ad
Night Trader EURUSD
Ugur Oezcan
4.21 (29)
Experts
The EA can trade multiple currencies. Please check our signals ( https://www.mql5.com/en/users/ugur-edin/seller ) for detailed information. No grid or martingale! No manual configuration or adjustment needed! Every trade is protected by stop loss. This Expert Advisor only trades for a short time frame at night, during the ending of the New York session. It uses low volatility moments and enters trades based on indicators. It then manages those trades with dynamic stop losses and take profits als
GridMasterFx
Sergey Kruglov
Experts
GridMasterFx is an innovative tool for automated forex trading, which is based on a combination of a grid strategy and a unique trend calculation algorithm using the Moving Average indicator. This strategy allows the Expert Advisor to open and close positions on time, use the analysis of the current trend and instantly respond to market changes. GridMasterFx Expert Advisor is an excellent choice for successful automation of your forex trading process. It easily adapts to various market conditi
Ea Kogoro Trend
Pham Xuan Can
Experts
EA KOGORO TREND PROFITABLE HIGHER, FLEXIBLE AND SAFER EA KOGORO is a robot that operates on the most basic principle of the market: "Trend is Friend" combined with the improved Martingale principle with many times more safety than conventional Martingale. - EA KOGORO is a fully automatic EA robot for established pairs. - The principle of order balancing, low DD protects accounts better for high profits. - Opening and closing orders is really flexible. - Safer, high profit. - Manage b
Smart Funded Hft
Barbaros Bulent Kortarla
4.82 (65)
Experts
!! POR FAVOR, ATUALIZE PARA A ÚLTIMA VERSÃO 2.05 PARA UM DESEMPENHO AINDA MAIS RÁPIDO!! SMART FUNDED HFT ACABOU DE PASSAR NO DESAFIO DE 100K DA KORTANA FX NA ABERTURA DO MERCADO EM 29.01.2024, APESAR DA BAIXA VOLATILIDADE POR FAVOR, VERIFIQUE A SEÇÃO DE CAPTURAS DE TELA, COLOQUEI A PROVA LÁ IMPORTANTE NÃO PERCA O DESCONTO EXCLUSIVO DE 40% DA KORTANA FX PARA PAGAMENTOS EM CRIPTOMOEDAS ATÉ 29.01.2024.  Liberte o seu potencial de trading com o Smart Funded HFT EA!   SEM NECESSIDADE DE VPS / SEM ARQ
Vizzion
Joel Protusada
Experts
Vizzion is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using GBPJPY currency pair at H1 timeframe. Very Important This Expert Advisor can not run with any EAs in the same account. As part of the money management plan, it calculates and monitors the Margin Level % and assumes that all open trades are created by it. If you want an Expert Advisor that trades in a daily basis, this EA is not for you because using this requires a patience to wait for a few days or weeks on
PairsTrading
Evgenii Kuznetsov
3.67 (9)
Experts
The EA identifies divergences in two correlated currency pairs and trades in the direction where they converge back. Working timeframe: M30 Input parameters MagicNumber - identification number for the EA. OrdersComment - comment to order, automatic if an empty value is set. Lots - lot size. DepoPer001Lot - automatic lot calculation (specify the balance per 0.01 lot) (if 0, the value from 'Lots' parameter is used). TimeFrame - working timeframe. Symbol #2 - correlated currency. Symbol #2 reverse
TrendLines And Volumes
Alexander Nikolaev
Experts
This Expert Advisor trades based on trend lines, as well as on the basis of volume analysis. Volumes are calculated using minute bars, in order to determine if they were ascending or descending. The trend lines are drawn based on High and Lows in the trade history. There are also additional indicators. Buy or sell signals depend on all those factors. This allows the EA to enter the market with more accuracy and to perform more deals. Input parameters Lots - lot size (if 0, a lot is calculated b
Forest
Vadim Podoprigora
Experts
Forest is a Trend Expert Advisor based on the analysis of a unique mathematical model of trend lines, which allows you to determine the trend movement. The Expert Advisor is most suitable for the currency pair "USDCHF" on period "H1". The EA can work on any type of accounts, and with any brokers. The EA uses mathematical analysis to open trades and applies loss control to open trades. At its core, the EA does not use any risky systems with the increase in the volume or increase in the number of
Ilanis
Mikhail Sergeev
4.74 (27)
Experts
Ilanis is and Expert Advisor for stock trading, it can be used for trading on Forex and other markets, including commodities, metals and index markets. To determine the market entry, the EA uses the modern and ultra-light adaptive indicator FourAverage. Principle of position maintaining is similar to that of the popular Forex robot Ilan, using averaging. But unlike Ilan, Ilanis uses an accurate entry into the market. The robot pays a lot of attention to position control, if the price goes in the
Turbo Scalper PRO
Leven Yavorov
Experts
This is a fully automatic trading robot for the EURCHF currency pair.  But this robot can be configured to trade for other currency pairs. TURBO SCALPER PRO using a trend following strategy based on MACD, Parabolic SAR and Moving Average indicator. The robot works in full automatic mode, on the M1 timeframe. The trader does not need to set it up for trading. Open EURCHF and attach TURBO SCALPER PRO only to EURCHF M1 using the default settings. Advantages of the TURBO SCALPER PRO :  We show you
Fundamental Robot MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experts
Fundamental Robot is an Expert Advisor based on Fundamental Signals Indicator. The Fundamental Signals Indicator has a powerful calculation engine that can predict market movement over 30000 points. The indicator is named fundamental because it can predict trends with large movements, no complicated inputs and low risk.  The EA works with low margin levels and thus has low risk. Using EA : The EA is very simple and without complicated input parameters. These are main parameters must be set
MACD Trading
Matthieu Jean Baptiste Wambergue
Experts
Get the MT5 version here ! Automate your MACD strategy! This EA alerts and/or places orders according to MACD strategies with additional filters. It means that you can use it by 2 different ways: Receive alerts based on your MACD strategy with filters on multiple symbols simultaneously in a single chart window; Choose the fully automated mode and let EA place orders based on your MACD strategy, filter choice and money management. This EA works with all broker symbols and contains multi-symbol m
Ppm manager
Samuel Asrat Nadew
Experts
Whether you’re a scalper, day trader, or swing trader, this tool gives you total control   directly from your chart. you can get all this features right on your trading chart .   Everything   is   color   coded.   equity and live P&L display in  Green   if   trades in profit   and   red   if   trades in drawdown.   Moveable panel -   double click on clock label and move panel anywhere on screen with it . Displays local time + candle countdown on the chart. Shows Balance, Equity & Daily Profit/
Evolution Scalper Grid V22 LightLot
ANTON BELOUSOV
Experts
торговая система с риском 1% чем больше денег на счете тем больше лот но риск 1% Начальный депозит 50.00 Спред 10 Чистая прибыль 6.71 Общая прибыль 51.97 Общий убыток -45.26 Прибыльность 1.15 Матожидание выигрыша 0.02 Абсолютная просадка 26.79 Максимальная просадка 29.21 (55.47%) Относительная просадка 55.47% (29.21) Всего сделок 427 Короткие позиции (% выигравших) 219 (72.60%) Длинные позиции (% выигравших) 208 (72.12%) Прибыльные сделки (% от всех) 309 (72.37%) Убыточные сделки (% от все
Os compradores deste produto também adquirem
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experts
Apresentando       Quantum Emperor EA   , o consultor especialista inovador em MQL5 que está transformando a maneira como você negocia o prestigiado par GBPUSD! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compre Quantum Emperor EA e você poderá obter Quantum StarMan  de graça!*** Peça mais detalhes em particular Si
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (17)
Experts
Vortex - o seu investimento no futuro O Consultor Especialista Vortex Gold EA foi criado especificamente para negociar ouro (XAU/USD) na plataforma Metatrader. Construído com indicadores proprietários e algoritmos secretos do autor, este EA emprega uma estratégia de negociação abrangente concebida para captar movimentos lucrativos no mercado do ouro. Os principais componentes de sua estratégia incluem indicadores clássicos como CCI e Indicador Parabólico, que trabalham juntos para sinalizar com
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experts
Aura Black Edition é um EA totalmente automatizado projetado para negociar apenas OURO. O especialista mostrou resultados estáveis ​​no XAUUSD no período de 2011-2020. Nenhum método perigoso de gerenciamento de dinheiro usado, sem martingale, sem grade ou scalp. Adequado para quaisquer condições de corretor. EA treinado com um perceptron multicamadas A Rede Neural (MLP) é uma classe de rede neural artificial (ANN) de feedforward. O termo MLP é usado de forma ambígua, às vezes vagamente para qual
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Experts
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Experts
Goldex AI: O sucesso de hoje será o fruto de amanhã SUPER DESCONTO POR TEMPO LIMITADO! ÚLTIMOS 2 EXEMPLARES POR 299 USD ANTES DE O PREÇO AUMENTAR. Live Signal > IC Markets Real: Goldex AI Conjunto de alto risco Manual e ficheiros de configuração: Contacte-me após a compra para receber o manual e os ficheiros de configuração. Preço: O preço inicial é de 899 dólares e será aumentado em 199 dólares por cada dez vendas. Cópias disponíveis: 2 Goldex AI - Robô de negociação avançado com redes neura
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experts
Aura Neuron é um Expert Advisor distinto que continua a série Aura de sistemas de negociação. Ao alavancar Redes Neurais avançadas e estratégias de negociação clássicas de ponta, Aura Neuron oferece uma abordagem inovadora com excelente desempenho potencial. Totalmente automatizado, este Expert Advisor foi projetado para negociar pares de moedas como XAUUSD (GOLD). Ele demonstrou estabilidade consistente entre esses pares de 1999 a 2023. O sistema evita técnicas perigosas de gerenciamento de din
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Experts
Promoção de lançamento! Restam apenas algumas cópias por 449$! Próximo preço: 599$ Preço final: 999$ Ganhe 1 EA gratuitamente (para 2 contas comerciais) -> entre em contato comigo após a compra Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro junta-se ao clube dos EAs de negociação de
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.76 (41)
Experts
O EA Trend Ai foi projetado para funcionar com o indicador Trend Ai, que realizará sua própria análise de mercado combinando a identificação de tendências com pontos de entrada acionáveis e alertas de reversão, assumindo todos os sinais do indicador de forma totalmente automática! O EA contém diversos parâmetros externos totalmente ajustáveis e permite que o trader personalize o especialista de acordo com sua escolha. Assim que o ponto verde aparecer, o EA se preparará para uma operação de com
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experts
Uma das estratégias de trading automatizado mais poderosas de 2025 Transformámos uma das estratégias de trading manual mais fortes de 2025 num Expert Advisor totalmente automatizado , baseado em TMA (Triangular Moving Average) com lógica CG . Resta apenas uma unidade pelo preço de 550 $. Depois disso, o valor aumentará para 650 $ e 750 $, com preço final de 1200 $. Este EA foi desenvolvido para entradas precisas, ordens pendentes inteligentes e controlo rigoroso de risco , sendo adequado para to
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experts
VERSÃO ULTRA OTIMIZADA – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , em sua versão para MT4, é o lançamento mais poderoso, estável e refinado até hoje. HFT é um scalper de alta frequência que opera exclusivamente em Ouro (XAUUSD) no TF: M1, executando um grande número de operações diariamente. Ele suporta alavancagem de até 1:500 e opera com tamanhos de lote muito razoáveis para uma verdadeira estratégia de scalping. Por isso, requer contas dedicadas para scalping (RAW ou ECN). ICMarkets é o corretor re
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Experts
Quantum King EA — Poder Inteligente, Refinado para Cada Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Preço especial de lançamento Sinal ao vivo:       CLIQUE AQUI Versão MT5:   CLIQUE AQUI Canal Quantum King:       Clique aqui ***Compre Quantum King MT4 e ganhe Quantum StarMan grátis!*** Pergunte no privado para mais detalhes! Regra       Suas negociações com precisão e disciplina. Quantum King EA
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.83 (29)
Experts
Tecnologia orientada por IA com ChatGPT Turbo Infinity EA é um Expert Advisor avançado de trading projetado para GBPUSD e XAUUSD. Ele foca em segurança, retornos consistentes e lucratividade infinita. Ao contrário de muitos outros EAs, que dependem de estratégias de alto risco, como martingale ou grid trading. Infinity EA emprega uma estratégia de scalping disciplinada e lucrativa baseada em rede neural incorporada em aprendizado de máquina, tecnologia baseada em IA de análise de dados fornecid
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Experts
Javier Gold Scalper: Nossa Tecnologia ao seu lado! Manual e arquivos de configuração: entre em contato comigo após a compra para receber o manual e os arquivos de configuração Preço: O preço aumenta de acordo com o número de licenças vendidas Cópias disponíveis: 5 Negociar ouro, um dos ativos mais voláteis do mercado financeiro, exige alta precisão, análise criteriosa e um gerenciamento de risco extremamente eficaz. O Javier Gold Scalper  foi desenvolvido exatamente para integrar esses pilares
Bitcoin Scalper Pro MT4
Yevhenii Mavletbaiev
5 (2)
Experts
Be sure to contact me after purchase by writing a private message! Also, if you have any questions before purchasing, feel free to ask them. Only a few copies left at $129. Next price is $399 Live signal Monitoring MT5 version Meet your trusted crypto market assistant — Bitcoin Scalper Pro. This is the perfect solution for those who want to trade Bitcoin professionally and efficiently! This unique trading advisor is designed specifically for Bitcoin trading and uses a powerful price level br
Titan AI 4All
Amirbehzad Eslami
Experts
Titan AI — Sistema de trading automatizado de nova geração Titan AI é um sistema de trading automatizado de nova geração desenvolvido pela equipe especializada da MX Robots , combinando tecnologia avançada de Inteligência Artificial com profundo conhecimento dos mercados financeiros. Este EA foi treinado com dados de mercado de alta qualidade, incluindo Real Tick , MBP (Market by Price) e MBO (Market by Order) — os mesmos tipos de dados utilizados em sistemas institucionais — para oferecer decis
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Experts
AlphaCore System   is a professional trading advisor for   MetaTrader 4 , utilizing a trading strategy based on   dynamic analysis of local extremes   and   statistical breakout forecasting . === Buy AlphaCore System for MT5 and get AlphaCore System for MT5 for free! === For more details, contact me via private message! Trading Concept The advisor operates using the methodology of   adaptive price corridors . The system continuously monitors the formation of   local liquidity accumulation zones
Kaufman Smart Regime EA
Davit Beridze
Experts
Configurações padrão para o teste de ouro (Gold M15) a partir do ano de 2024 Kaufman Smart Regime EA: Inteligência de Mercado Adaptativa OFERTA INTRODUTÓRIA ESPECIAL: O poder do Smart Regime EA está sendo lançado por uma fração do seu valor real. Garanta sua licença agora por $50 , antes que o preço comece sua subida gradual e escalonada em direção à avaliação final de $500 . Este é um investimento em uma lógica de mercado sem precedentes. Desbloqueie o poder do trading algorítmico adaptativo.
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Experts
//////  THEHRANTO V3  /////// ****  Important ****** This robot is equipped with a professional News Filter. During backtests, all important economic events are detected and trades are filtered before and after high-impact news. While backtests show reduced risk during news releases, the best way to verify real performance is through live signals       https://www.nxfx.ca/                                                                                                                         
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.5 (4)
Experts
Scalp Unscalp é um sistema de scalping bidirecional de curto prazo que tenta extrair lucros rapidamente com entradas altamente precisas. Sinal ao vivo do Scalp Unscalp em breve! O preço atual será aumentado. Preço por tempo limitado 99 USD Sem grid, sem martingale. Cada operação é realizada de forma independente Stop loss fixo disponível, com sistema virtual de trailing stop dinâmico Painel de negociação interativo e configurações precisas de tamanho de lote Recomendado Gráfico: EURUSD, GBPUSD,
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Experts
O Expert Advisor é um sistema projetado para recuperar posições não rentáveis.   O algoritmo do autor bloqueia uma posição perdedora, divide-a em muitas partes separadas e fecha cada uma delas separadamente. Configuração fácil, lançamento atrasado em caso de rebaixamento, bloqueio, desativação de outros Expert Advisors, média com filtragem de tendência e fechamento parcial de uma posição perdedora são incorporados em uma ferramenta. É o uso de fechamento de perdas em peças que permite reduzir p
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Experts
Venda relâmpago por 24 horas - Apenas $199.99 "HFT Pass Prop Firms" é um Consultor Especialista (EA) projetado especificamente para participar do desafio HFT, negociando com o par US30. Para conhecer mais Consultores Especialistas e Indicadores de destaque, visite: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Eu sou Los, por favor, inscreva-se para receber mais atualizações: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ O que é HFT? A negociação de alta frequência (HFT) é um métod
Pingo AI
Anastasiya Morozova
2 (1)
Experts
Pingo Pingo é um robô de negociação totalmente automatizado, projetado para negociações estáveis e seguras no mercado Forex. O sistema de consultoria foi projetado com ênfase no controle rigoroso de riscos e na ausência de estratégias perigosas como martingale, grids ou médias. MT5 Version:  https://www.mql5.com/ru/market/product/155602 Como funciona O Pingo analisa padrões de preços e dinâmicas de mercado de curto prazo usando filtros de volatilidade inteligentes. O robô identifica zonas de i
BlackCat Grid
Dmitriq Evgenoeviz Ko
5 (1)
Experts
"BlackCat Grid" is an automated trading advisor (expert advisor) developed for the MetaTrader 4 platform, specializing in the grid trading strategy. It is designed for automated trading on the Forex market, minimizing the need for constant manual intervention. The full list is available for your convenience at https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Operating principle The EA opens a series of orders according to a specified step and lot size. When the price moves in one direction, the E
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Experts
CyNera: Seu Trading, Nossa Tecnologia Manual e arquivos de configuração: entre em contato comigo após a compra para receber o manual e os arquivos de configuração Preço: O preço aumenta de acordo com o número de licenças vendidas Cópias disponíveis: 4 Negociar ouro, um dos instrumentos mais voláteis do mercado, exige precisão, análise aprofundada e gestão de risco eficiente. O CyNera Expert Advisor integra perfeitamente esses elementos em um sistema sofisticado projetado para a negociação ideal
EA Legendary Scalper MT4
Ruslan Pishun
Experts
Imagine that you have an experienced trader who monitors the market every day, waits for the price to break through an important level, and instantly opens a deal. That's exactly what this advisor does. He does not guess, but acts only when the market gives a clear signal. Breakdown — and go ahead, with a clear plan for the stop and the goal. The usual breakdown advisor may be wrong. And ours thinks. It uses a neural network that analyzes hundreds of parameters before each entry: not just "has t
Exp TickSniper
Vladislav Andruschenko
3.97 (30)
Experts
O Exp-TickSniper é um scalper rápido de ticks que seleciona automaticamente parâmetros para cada par de moedas separadamente. O EA foi desenvolvido com base na experiência adquirida em quase 10 anos de programação. O EA realiza operações de curto prazo usando o Smart Trailing Stop e com base nos dados atuais do par de moedas, suas cotações, especificação e spread. A estratégia de média é usada para evitar perdas causadas pelo algoritmo de detecção de sinais. Se uma posição aberta sofre uma cert
Forex Diamond EA
Lachezar Krastev
5 (5)
Experts
CHRISTMAS SALE — LIMITED TIME! Get Forex Diamond EA with a huge –65% discount AND receive Trend Matrix EA as a FREE BONUS ! Special Christmas Price: $187 (Regular Price: $547 — You Save $360!) FREE BONUS: Trend Matrix EA A powerful multi-symbol strategy packed with advanced features, supporting 10 trading pairs — real value: $447! After completing your purchase, simply contact me and I will send you your BONUS EA immediately. Don’t miss this once-a-year opportunity! Forex Diamond EA – Reliab
AW Double Grids EA
AW Trading Software Limited
4.5 (8)
Experts
Advisor AW Double Grids MT4   - é um consultor de grade agressivo e totalmente automatizado, com um painel de negociação de informações e configuração simples. A estratégia consiste em trabalho bidirecional simultâneo, multiplicando o volume de uma direção. Cálculo de lote automático integrado, várias variações de aumento do volume de posições e outras funções são implementadas. Instruções ->   AQUI   /   Resolução de problemas ->   AQUI   / Versão MT5 ->   AQUI Como o consultor negocia: A AW
Mais do autor
Algobox Prop Funded Xauusd Gold M1
Shobhit Dalmia
Experts
Now works for EUR/USD and works better than Gold on EUR/USD set file for prop account :  set file click here to download Advanced Neural Network-Based Expert Advisor (MT5) Built for Prop Firms & Funded Accounts | Low Drawdown | High Precision | Fully NFA/FIFO Compliant This Expert Advisor is a next-generation automated trading system developed specifically for the M1 timeframe and engineered to meet the rigorous standards of both proprietary trading evaluations and live funded accounts . Design
Filtro:
lmd
276
lmd 2025.12.15 08:55 
 

Author not answering and Ea looks good in backtest but different in live, ea input doesn't work and not changing parameters.

Shobhit Dalmia
525
Resposta do desenvolvedor Shobhit Dalmia 2025.12.16 07:13
CAN YOU SHOW US THE DIFFERENCE IN DEMO AND LIVE ACCOUNNT VIA SCREENSHOT OR ANY OTHER METHOD
Responder ao comentário