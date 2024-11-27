AlgoBox Gold Scalper M5

2

Merhaba yatırımcılar, umarım hepiniz mükemmelsinizdir. Bu benim yeni uzman danışmanım - algobox gold scalper m5. Bu ea sadece enstrüman gold (xauusd) üzerinde çalışır. Son 15 yıldır istikrarlı işlem gösterir.


Her giriş, gizli özelliklere sahip mükemmel takeprofit ve stoploss'tur. Uzman danışman kullanımı çok basittir. Bunun için optimizasyona ihtiyacınız yoktur, sizin için zaten yapılmıştır. Sadece ea'yı grafiğe ayarlayın ve hepsi bu. ea 7/24 çalışır.


ea ayarları çok basittir. Yeni başlayanlar bile anlayabilir.


İlk 1-2 hafta boyunca demo hesapta herhangi bir ea ile işlem yapmaya başlamak her zaman tavsiye edilir.


5 Satın Alma kaldı ve ardından fiyat 100$ olacak


Tavsiye


Zaman Çerçevesi M1-H4

Çalışan sembol GOLD (XAUUSD)

Minimum Depozito ile Başlayın - 500$ ila 100000$ (1000$ ile başlamak Tercih Edilir)

3 haneli broker kullanımı iyidir. Komisyonsuz hesapla en iyi şekilde çalışır.

1000$ hesabı için 0,01 lot kullanın kusursuz çalışır.

Otomatik lot sistemi hariçtir.

Minimum kaldıraç 1:200


Avantajlar

Yüksek ve Kendini Optimize Eden uzman danışman, bu nedenle belirli bir dosyaya gerek yok, sadece iştahınıza göre işlem lotlarını ayarlayın.


Uyarı

Ben sadece MQL5.com üzerinden EA satıyorum. Birisi size bir şey satmaya çalıştığımı söylerse, o bir Dolandırıcıdır. Engelleyin ve spam olarak bildirin. Bu EA'yı MQL5 dışında bir yerden satın alırsanız, gerçek sürüm gibi çalışmayacak Sahte bir sürümdür ve asla güncelleme veya destek almayacaksınız.


Özellikler:


Martingal yok

grid'in

iyi ortalamasını yapın

Tehlikeli para yönetimi yöntemleri kullanılmaz

Gizli her pozisyon için sert zarar durdurma ve kar alma

Broker koşullarına duyarlı değil

Kurulumu kolay

NFA, FIFO ve MT4 Build 600+ ile uyumludur

Düşük çekilme seviyeleri - %10'un altında.

Önerilen ürünler
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Uzman Danışmanlar
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
Uzman Danışmanlar
Magic Grid is an indicator-free advisor that uses a grid strategy. The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically ( one time at the beginning of the trade ). The robot can trade on any time frame, on any currency pair, on several currency pairs, and on any number of di
FREE
PipFinite EA Breakout EDGE
Karlo Wilson Vendiola
5 (5)
Uzman Danışmanlar
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
MavericksProPlus
Langtha Prosanta Daudung
Uzman Danışmanlar
The  MaverickProPlus  is a fully automated EA design for trading EURUSD pair. It is design to trade along the trend and also trade during reversal. It uses adaptive grid strategy. In adaptive grid strategy the distance between the trade is not fixed, the entry of next trade is base on most favorable market condition to close the trade in profit. So the risk associated with normal  grid/Martingale  strategy is considerably reduced by adopting adaptive grid distance strategy.  Back tested for 5 y
Boster
Langtha Prosanta Daudung
Uzman Danışmanlar
The  Boster  is a fully automated EA design for trading EURUSD pair. It is design to trade along the trend and also trade during reversal. It uses adaptive grid strategy. In adaptive grid strategy the distance between the trade is not fixed, the entry of next trade is base on most favourable market condition to close the trade in profit. So the risk associated with normal  grid/Martingale  strategy is considerably reduced by adopting adaptive grid distance strategy.  Back tested for 10 years (20
GMMA Trade X
Yu Xin Pu
Uzman Danışmanlar
GMMA Trade X is an EA based on GMMA. GMMA parameters such as MovingAveragePeriod1-24, MovingAverageMAShift1-24, MovingAverageShift1-24 and CandlestickShift1-24 can be adjusted. GMMA Trade X applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades. May your dreams come true through GMMA Trade X. Good luck. = == == Inquiries = == == E-Mail:support@btntechfx.com
Universal MT4 MACD
Volodymyr Hrybachov
Uzman Danışmanlar
MACD göstergesinde ticaret robotu Bu, ticaret robotunun basitleştirilmiş bir sürümüdür, yalnızca bir giriş stratejisi kullanır (gelişmiş sürümde 10'dan fazla strateji vardır) Uzman Avantajları: Scalping, Martingale, ızgara ticareti. Sadece bir emir veya bir emirler tablosu ile alım satım kurabilirsiniz. Dinamik, sabit veya çarpan adımı ve işlem lotu ile son derece özelleştirilebilir bir emirler tablosu, Expert Advisor'ı hemen hemen her işlem enstrümanına uyarlamanıza olanak tanır. Düşüş
Jet Punch
Didit Haryadi Saputra
Uzman Danışmanlar
Jet Punch is another best expert advisor for MT4,  can help you make money while you sleep by automatically entering and exiting trades. It trades by opening trades every day and closing them at the right time to ensure you always earn a profit. The software is very simple and can be used by both beginner and experienced traders.  Jet Punch was tested and has successfully passed the stress test with slippage and commission approximate to the real market condition. Recommendations: Currency pair:
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Uzman Danışmanlar
H4 GBPUSD Trend Scalper is a trend signal scalper The EA trades according to the trend strategy using original built-in indicator for opening and closing orders. The external inputs for limiting trading on Fridays and Mondays are available. The purpose of the strategy is to use the current trend with the most benefit. According to the results of testing and working on demo and real accounts, the best results achieved by using the Н4 timeframe on the GBP/USD pair Works on MetaTrader 4 Build 971+
Reversepro Smartsma ea mt4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Uzman Danışmanlar
ReversePro SmartSMA EA – A Fully Customizable Moving Average Strategy ReversePro SmartSMA EA is an advanced yet fully customizable trading tool designed for traders who prefer to fine-tune their strategies. This Expert Advisor (EA) is not pre-optimized, allowing you the flexibility to adjust its settings to fit your trading style, risk management preferences, and market conditions. How It Works This EA is based on the well-known Simple Moving Average (SMA) crossover strategy, enhanced with addi
MMM Zig Zag for Low Ballance Accounts
Andre Tavares
Uzman Danışmanlar
MMM Zig Zag Strategy: The Expert Advisors uses its built-in Zig Zag indicator to determine the prices trends and calculates the signal to decide to open buy or sell positions. It sends an order, closes or moves the Trailing Stop loss position as the indicator works. You can define the time period of each day of the week the EA should not trade (the bad time to trade). Usually the period of day when the impact news are published. General Inputs: Closes orders with any profit of value (currency):
Grid and MACD
Volodymyr Hrybachov
Uzman Danışmanlar
This is a grid Expert Advisor. It has several trading strategies based on the MACD indicator. The virtual trailing stop, stop loss, take profit levels can be set pips, in the deposit currency or as a percentage of the balance. Depending on the settings, different orders may be opened for diversifying risks. Their closure can be either an oppositely directed or unidirectional basket of orders. The orders grid is adaptive, only market orders are used in it. If the price moves the distance of Order
RoundLock EA
AW Trading Software Limited
4.33 (3)
Uzman Danışmanlar
Round Lock, dinamik pozisyon kilitleme özelliğine sahip akıllı bir danışmandır. Round Lock, dinamik pozisyon kilitleme işlevine sahip akıllı bir danışmandır, kademeli pozisyon büyümesi ve piyasaya dinamik adaptasyon ileiki yönlü emir kilitleme stratejisi uygulayan gelişmiş bir ticaret danışmanıdır . Yuvarlak Kilit Avantajları: Pozisyon kilitleme yoluyla risk kontrolü, Piyasanın trend alanlarında hacimlerin dinamik büyümesi, Sınırlara bağlı esnek davranış ayarları, Düz ve trend fazları için uygu
Matrix Arrow EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (8)
Uzman Danışmanlar
Matrix Arrow EA MT4 , Matrix Arrow Göstergesinin MT4 sinyallerini grafikteki bir ticaret paneli ile manuel olarak veya %100 otomatik olarak takas edebilen benzersiz bir uzman danışmandır. Matrix Arrow Indicator MT4 , mevcut eğilimi erken aşamalarında belirleyecek ve aşağıdakiler gibi 10'a kadar standart göstergeden bilgi ve veri toplayacaktır: Ortalama Yönlü Hareket Endeksi (ADX), Emtia Kanal Endeksi (CCI), Klasik Heiken Ashi mumları, Hareketli ortalama, Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklığı
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Uzman Danışmanlar
Dear Friend..  I share with you this simple Expert Adviser .. it is full automatic  this Expert Adviser following the trend of the pair you install on or any stocks or indices , it is works like that: - when the trend on H4 chart show a start of up trend the expert will wait till the 15M & 1H charts show an up trend the EA will open a buy order directly , and do the same for down trend and open a sell order the buy or sell  order lot size and take profit and stop loss will measured manually  by
FREE
Max ScalperSpeed
Paranchai Tensit
Uzman Danışmanlar
Max ScalperSpeed   is a fully automated expert advisor. This system has been developed to improve the efficiency of generating more returns. Rely on scalping trading strategies and recovery strategies with appropriate trading frequencies, and also able to work well in all market conditions, whether trend or sideways, able to trade full time in all conditions. Enable or disable news filtering according to user needs. Added a proportional lot size adjustment function, where users can choose to ad
Night Trader EURUSD
Ugur Oezcan
4.21 (29)
Uzman Danışmanlar
The EA can trade multiple currencies. Please check our signals ( https://www.mql5.com/en/users/ugur-edin/seller ) for detailed information. No grid or martingale! No manual configuration or adjustment needed! Every trade is protected by stop loss. This Expert Advisor only trades for a short time frame at night, during the ending of the New York session. It uses low volatility moments and enters trades based on indicators. It then manages those trades with dynamic stop losses and take profits als
GridMasterFx
Sergey Kruglov
Uzman Danışmanlar
GridMasterFx is an innovative tool for automated forex trading, which is based on a combination of a grid strategy and a unique trend calculation algorithm using the Moving Average indicator. This strategy allows the Expert Advisor to open and close positions on time, use the analysis of the current trend and instantly respond to market changes. GridMasterFx Expert Advisor is an excellent choice for successful automation of your forex trading process. It easily adapts to various market conditi
Ea Kogoro Trend
Pham Xuan Can
Uzman Danışmanlar
EA KOGORO TREND PROFITABLE HIGHER, FLEXIBLE AND SAFER EA KOGORO is a robot that operates on the most basic principle of the market: "Trend is Friend" combined with the improved Martingale principle with many times more safety than conventional Martingale. - EA KOGORO is a fully automatic EA robot for established pairs. - The principle of order balancing, low DD protects accounts better for high profits. - Opening and closing orders is really flexible. - Safer, high profit. - Manage b
Smart Funded Hft
Barbaros Bulent Kortarla
4.82 (65)
Uzman Danışmanlar
Smart Funded HFT EA ile Ticaret Potansiyelinizi Açın! VPS GEREKTİRMEZ / AYAR DOSYALARI GEREKTİRMEZ / PRİZ VE OYNAT KEYFİNİ ÇIKARIN / kolay kurulum videosunu aşağıda kontrol edin SINIRLI SÜRE İÇİN TANITIM FİYATI Ticaret sırrımı paylaşmaktan heyecan duyuyorum – Smart Funded EA. Yüzlerce zorlukla mükemmel bir başarı oranıyla mücadele ettim ve şimdi sıra ticaret oyununuzu yükseltmeye geldi! BU EA, HFT KULLANIMINA İZİN VEREN PROP FİRMALARIN HFT ZORLUKLARINI GEÇMEK İÇİN TASARLANMIŞTIR. HFT KULLANIMINA
Vizzion
Joel Protusada
Uzman Danışmanlar
Vizzion is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using GBPJPY currency pair at H1 timeframe. Very Important This Expert Advisor can not run with any EAs in the same account. As part of the money management plan, it calculates and monitors the Margin Level % and assumes that all open trades are created by it. If you want an Expert Advisor that trades in a daily basis, this EA is not for you because using this requires a patience to wait for a few days or weeks on
PairsTrading
Evgenii Kuznetsov
3.67 (9)
Uzman Danışmanlar
The EA identifies divergences in two correlated currency pairs and trades in the direction where they converge back. Working timeframe: M30 Input parameters MagicNumber - identification number for the EA. OrdersComment - comment to order, automatic if an empty value is set. Lots - lot size. DepoPer001Lot - automatic lot calculation (specify the balance per 0.01 lot) (if 0, the value from 'Lots' parameter is used). TimeFrame - working timeframe. Symbol #2 - correlated currency. Symbol #2 reverse
TrendLines And Volumes
Alexander Nikolaev
Uzman Danışmanlar
This Expert Advisor trades based on trend lines, as well as on the basis of volume analysis. Volumes are calculated using minute bars, in order to determine if they were ascending or descending. The trend lines are drawn based on High and Lows in the trade history. There are also additional indicators. Buy or sell signals depend on all those factors. This allows the EA to enter the market with more accuracy and to perform more deals. Input parameters Lots - lot size (if 0, a lot is calculated b
Forest
Vadim Podoprigora
Uzman Danışmanlar
Forest is a Trend Expert Advisor based on the analysis of a unique mathematical model of trend lines, which allows you to determine the trend movement. The Expert Advisor is most suitable for the currency pair "USDCHF" on period "H1". The EA can work on any type of accounts, and with any brokers. The EA uses mathematical analysis to open trades and applies loss control to open trades. At its core, the EA does not use any risky systems with the increase in the volume or increase in the number of
Ilanis
Mikhail Sergeev
4.74 (27)
Uzman Danışmanlar
Ilanis is and Expert Advisor for stock trading, it can be used for trading on Forex and other markets, including commodities, metals and index markets. To determine the market entry, the EA uses the modern and ultra-light adaptive indicator FourAverage. Principle of position maintaining is similar to that of the popular Forex robot Ilan, using averaging. But unlike Ilan, Ilanis uses an accurate entry into the market. The robot pays a lot of attention to position control, if the price goes in the
Turbo Scalper PRO
Leven Yavorov
Uzman Danışmanlar
This is a fully automatic trading robot for the EURCHF currency pair.  But this robot can be configured to trade for other currency pairs. TURBO SCALPER PRO using a trend following strategy based on MACD, Parabolic SAR and Moving Average indicator. The robot works in full automatic mode, on the M1 timeframe. The trader does not need to set it up for trading. Open EURCHF and attach TURBO SCALPER PRO only to EURCHF M1 using the default settings. Advantages of the TURBO SCALPER PRO :  We show you
Fundamental Robot MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
Uzman Danışmanlar
Fundamental Robot is an Expert Advisor based on Fundamental Signals Indicator. The Fundamental Signals Indicator has a powerful calculation engine that can predict market movement over 30000 points. The indicator is named fundamental because it can predict trends with large movements, no complicated inputs and low risk.  The EA works with low margin levels and thus has low risk. Using EA : The EA is very simple and without complicated input parameters. These are main parameters must be set
MACD Trading
Matthieu Jean Baptiste Wambergue
Uzman Danışmanlar
Get the MT5 version here ! Automate your MACD strategy! This EA alerts and/or places orders according to MACD strategies with additional filters. It means that you can use it by 2 different ways: Receive alerts based on your MACD strategy with filters on multiple symbols simultaneously in a single chart window; Choose the fully automated mode and let EA place orders based on your MACD strategy, filter choice and money management. This EA works with all broker symbols and contains multi-symbol m
Ppm manager
Samuel Asrat Nadew
Uzman Danışmanlar
Whether you’re a scalper, day trader, or swing trader, this tool gives you total control   directly from your chart. you can get all this features right on your trading chart .   Everything   is   color   coded.   equity and live P&L display in  Green   if   trades in profit   and   red   if   trades in drawdown.   Moveable panel -   double click on clock label and move panel anywhere on screen with it . Displays local time + candle countdown on the chart. Shows Balance, Equity & Daily Profit/
Evolution Scalper Grid V22 LightLot
ANTON BELOUSOV
Uzman Danışmanlar
торговая система с риском 1% чем больше денег на счете тем больше лот но риск 1% Начальный депозит 50.00 Спред 10 Чистая прибыль 6.71 Общая прибыль 51.97 Общий убыток -45.26 Прибыльность 1.15 Матожидание выигрыша 0.02 Абсолютная просадка 26.79 Максимальная просадка 29.21 (55.47%) Относительная просадка 55.47% (29.21) Всего сделок 427 Короткие позиции (% выигравших) 219 (72.60%) Длинные позиции (% выигравших) 208 (72.12%) Прибыльные сделки (% от всех) 309 (72.37%) Убыточные сделки (% от все
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan  ücretsiz edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun Doğrulanmış Sinyal
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Uzman Danışmanlar
Vortex - geleceğe yatırımınız Vortex Gold EA uzman Danışmanı, Metatrader platformunda altın ticareti (XAU / USD) için özel olarak yapılmıştır. Tescilli göstergeler ve gizli yazarın algoritmaları kullanılarak oluşturulan bu EA, altın piyasasındaki karlı hareketleri yakalamak için tasarlanmış kapsamlı bir ticaret stratejisi kullanır. Stratejisinin temel bileşenleri, ideal giriş ve çıkış noktalarını doğru bir şekilde işaret etmek için birlikte çalışan CCI ve Parabolik Gösterge gibi klasik gösterge
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Uzman Danışmanlar
Aura Black Edition, yalnızca ALTIN ​​ticareti yapmak için tasarlanmış tamamen otomatik bir EA'dır. Uzmanlar, 2011-2020 döneminde XAUUSD'de istikrarlı sonuçlar gösterdi. Hiçbir tehlikeli para yönetimi yöntemi kullanılmadı, martingale yok, grid veya scalp yok. Herhangi bir broker koşulu için uygundur. Çok katmanlı bir algılayıcı ile eğitilen EA Sinir Ağı (MLP), ileri beslemeli yapay sinir ağı (ANN) sınıfıdır. MLP terimi belirsiz bir şekilde kullanılır, bazen gevşek bir şekilde herhangi bir ileri b
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Uzman Danışmanlar
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Uzman Danışmanlar
Goldex AI: Bugünün başarısı yarının meyvesi olacak SINIRLI SÜRE IÇIN SÜPER INDIRIM! FİYAT ARTMADAN ÖNCE SON 2 KOPYA 299 USD. Canlı Sinyal > IC Markets Real: Goldex AI Yüksek riskli set Kılavuz ve yapılandırma dosyaları: Satın aldıktan sonra kılavuz ve yapılandırma dosyalarını almak için benimle iletişime geçin. Fiyat: Başlangıç fiyatı 899$'dır ve her on satıştan sonra 199$ artacaktır. Mevcut kopya sayısı: 2 Goldex AI - Sinir ağları, trend ve fiyat hareketi ile gelişmiş ticaret robotu. Goldex
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Uzman Danışmanlar
Aura Neuron, Aura serisi ticaret sistemlerini sürdüren özgün bir Uzman Danışmandır. Gelişmiş Sinir Ağları ve son teknoloji klasik ticaret stratejilerinden yararlanarak Aura Neuron, mükemmel potansiyel performansa sahip yenilikçi bir yaklaşım sunar. Tamamen otomatik olan bu Uzman Danışman, XAUUSD (ALTIN) gibi döviz çiftlerinde işlem yapmak üzere tasarlanmıştır. 1999'dan 2023'e kadar bu çiftlerde tutarlı bir istikrar göstermiştir. Sistem, martingale, grid veya scalping gibi tehlikeli para yönetimi
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.76 (41)
Uzman Danışmanlar
Trend Ai EA, trend tanımlamayı eyleme geçirilebilir giriş noktaları ve geri dönüş uyarılarıyla birleştirerek kendi piyasa analizini yapan ve göstergenin tüm sinyallerini otomatik olarak devralan Trend Ai indikatörüyle çalışmak üzere tasarlanmıştır! EA, tamamen ayarlanabilir bir dizi harici parametre içerir ve yatırımcının uzmanını kendi tercihine göre özelleştirmesine olanak tanır. Yeşil nokta belirir belirmez EA, alım işlemine hazır hale gelir. Yükseliş trendi mavi okla onaylandığı anda EA, b
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı başlat! 449$'dan sadece birkaç kopya kaldı! Sonraki fiyat: 599$ Son fiyat: 999$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro, Altın ticareti EA'ları kulübüne katılıyor, ancak büyük
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Uzman Danışmanlar
2025’in en güçlü otomatik işlem stratejilerinden biri 2025 yılında kullanılan en güçlü manuel işlem stratejilerinden birini, TMA (Triangular Moving Average) ve CG mantığı temel alınarak tam otomatik bir Expert Advisor’a (EA) dönüştürdük. 550 $ fiyatla yalnızca bir adet kaldı. Bundan sonra fiyat 650 $ ve 750 $ olacak, nihai fiyat ise 1200 $ olarak belirlenecek. Bu EA, hassas girişler, akıllı bekleyen emirler ve sıkı risk yönetimi için tasarlanmıştır ve tüm Forex pariteleri ile Altın (XAUUSD) için
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Uzman Danışmanlar
ULTRA-OPTİMİZE EDİLMİŞ SÜRÜM – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , MT4 versiyonunda şimdiye kadarki en güçlü, en kararlı ve en rafine sürümdür. HFT, yalnızca Altın (XAUUSD) üzerinde M1 zaman diliminde işlem yapan yüksek frekanslı bir scalping uzman danışmandır. Günlük olarak çok sayıda işlem gerçekleştirir. Gerçek bir scalping stratejisi için çok makul lot büyüklükleriyle çalışır ve bu nedenle özel scalping hesapları (RAW veya ECN) gerektirir. ICMarkets , özellikle düşük spread ve daha az slippa
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Uzman Danışmanlar
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Uzman Danışmanlar
Quantum King EA — Her Yatırımcı İçin Geliştirilmiş Akıllı Güç IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Özel Lansman Fiyatı Canlı Sinyal:       BURAYA TIKLAYIN MT5 versiyonu :   TIKLAYIN Quantum King kanalı:       Buraya tıklayın ***Quantum King MT4 satın alın ve Quantum StarMan'i ücretsiz edinin!*** Daha fazla bilgi için özelden sorun! Kural       İşlemlerinizi hassasiyet ve disiplinle yapın. Kuantum
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.83 (29)
Uzman Danışmanlar
ChatGPT Turbo ile AI Destekli Teknoloji Infinity EA, GBPUSD ve XAUUSD için tasarlanmış gelişmiş bir ticaret Uzman Danışmanıdır. Güvenliğe, tutarlı getirilere ve sonsuz karlılığa odaklanır. Martingale veya grid ticareti gibi yüksek riskli stratejilere dayanan diğer birçok EA'nın aksine. Infinity EA, genel ticaret deneyiminizi olağanüstü kılmak için en son ChatGPT sürümü tarafından sağlanan makine öğrenimi, veri analitiği AI tabanlı teknoloji üzerine yerleştirilmiş sinir ağına dayalı disiplinli,
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Uzman Danışmanlar
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Uzman Danışmanlar
Javier Gold Scalper: Teknolojimiz Yanınızda! Kullanım Kılavuzu ve yapılandırma dosyaları: Kılavuz ve yapılandırma dosyalarını almak için satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin. Fiyat: Fiyat, satılan lisans sayısına bağlı olarak artar. Mevcut kopyalar: 5 Finans piyasalarının en volatil varlıklarından biri olan altın üzerinde işlem yapmak yüksek hassasiyet, detaylı analiz ve çok etkili bir risk yönetimi gerektirir. Javier Gold Scalper , bu temel unsurları sağlam ve gelişmiş bir sistemde bir
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Uzman Danışmanlar
Expert Advisor, kârsız pozisyonları kurtarmak için tasarlanmış bir sistemdir.   Yazarın algoritması kaybeden bir pozisyonu kilitler, onu birçok ayrı parçaya böler ve her birini ayrı ayrı kapatır. Kolay kurulum, düşüş durumunda gecikmeli başlatma, kilitleme, diğer Uzman Danışmanları devre dışı bırakma, trend filtreleme ile ortalama alma ve kaybedilen bir pozisyonun kısmi kapanması tek bir araçta yerleşiktir. Sadece tüm gruplarda siparişleri kapatan şebeke stratejilerinin aksine, kayıplarla daha g
Titan AI 4All
Amirbehzad Eslami
Uzman Danışmanlar
Titan AI — Yeni Nesil Otomatik Alım-Satım Sistemi Titan AI , MX Robots uzman ekibi tarafından geliştirilen yeni nesil bir otomatik işlem sistemidir. Gelişmiş yapay zeka teknolojisini derin finansal uzmanlıkla birleştirir. Bu EA, kurumsal düzeyde kullanılan Real Tick , MBP (Market by Price) ve MBO (Market by Order) gibi yüksek kaliteli piyasa verileriyle eğitilmiştir. Bu sayede Titan AI, farklı piyasalarda tutarlı ve zeki kararlar verebilir. Titan AI, aynı anda birden fazla yapay zeka stratejisin
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Uzman Danışmanlar
AlphaCore System   is a professional trading advisor for   MetaTrader 4 , utilizing a trading strategy based on   dynamic analysis of local extremes   and   statistical breakout forecasting . === Buy AlphaCore System for MT5 and get AlphaCore System for MT5 for free! === For more details, contact me via private message! Trading Concept The advisor operates using the methodology of   adaptive price corridors . The system continuously monitors the formation of   local liquidity accumulation zones
DCA CycleMax
Jin Sangun
Uzman Danışmanlar
DCA CYCLEMAX Tanıtımı Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Genel Bakış DCA CYCLEMAX, piyasada tek yönlü güçlü bir trend gösteren varlıklar için optimize edilmiş güçlü bir yarı otomatik grid ticaret programıdır (EA). Özellikle altın (GOLD), Nasdaq 100 (NS100) ve kripto para birimleri gibi yüksek volatiliteye ve sabit yönlü bir trende sahip varlıklarda etkilidir. DCA stratejisini (Dollar-Cost Averaging
Kaufman Smart Regime EA
Davit Beridze
Uzman Danışmanlar
2024 yılından itibaren Gold (Altın M15) testi için varsayılan ayarlar Kaufman Smart Regime EA: Adaptif Piyasa Zekası ÖZEL TANITIM TEKLİFİ: Smart Regime EA'nın gücü, gerçek değerinin çok altında bir fiyata piyasaya sürülüyor. Fiyat, kademeli ve aşamalı artışla nihai değer olan $500 'a ulaşmaya başlamadan önce, lisansınızı şimdi $50 karşılığında güvenceye alın. Bu, eşi benzeri olmayan bir piyasa mantığına yapılan yatırımdır. Adaptif algoritmik ticaretin gücünü açığa çıkarın. Kaufman Smart Regime
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.5 (4)
Uzman Danışmanlar
Scalp Unscalp, son derece hassas girişlerle hızlı kâr elde etmeyi amaçlayan kısa vadeli çift yönlü bir scalping sistemidir. Scalp Unscalp canlı sinyali yakında geliyor! Mevcut fiyat artırılacak. Sınırlı süreli fiyat 99 USD Grid yok, martingale yok. Her işlem kendi başına girilir Sanal dinamik takipli stop sistemi ile sabit stop loss mevcut Etkileşimli işlem paneli ve hassas lot büyüklüğü ayarları Önerilen Grafik: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD Zaman dilimi: H1 Girdiler Lot Boyutu Hesaplama Yönt
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Uzman Danışmanlar
//////  THEHRANTO V3  /////// ****  Important ****** This robot is equipped with a professional News Filter. During backtests, all important economic events are detected and trades are filtered before and after high-impact news. While backtests show reduced risk during news releases, the best way to verify real performance is through live signals       https://www.nxfx.ca/                                                                                                                         
Bitcoin Scalper Pro MT4
Yevhenii Mavletbaiev
5 (2)
Uzman Danışmanlar
Be sure to contact me after purchase by writing a private message! Also, if you have any questions before purchasing, feel free to ask them. Only a few copies left at $129. Next price is $399 Live signal Monitoring MT5 version Meet your trusted crypto market assistant — Bitcoin Scalper Pro. This is the perfect solution for those who want to trade Bitcoin professionally and efficiently! This unique trading advisor is designed specifically for Bitcoin trading and uses a powerful price level br
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Uzman Danışmanlar
24 saatlik flaş satış - Sadece $199.99 "HFT Pass Prop Firms", özellikle US30 çifti ile işlem yapmak üzere tasarlanmış bir Expert Advisor (EA) olup HFT meydan okuması için özel olarak geliştirilmiştir. Daha fazla üst düzey Expert Advisor ve Göstergeler için şu adrese gidin: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Ben Los, daha fazla güncelleme almak için lütfen abone olun: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ HFT Nedir? Yüksek frekanslı ticaret (HFT), büyük bir sipar
Pingo AI
Anastasiya Morozova
2 (1)
Uzman Danışmanlar
Pingo Pingo, forex piyasasında istikrarlı ve güvenli ticaret için tasarlanmış tam otomatik bir ticaret robotudur. Danışman, sıkı risk kontrolü ve martingale, grid veya ortalama gibi tehlikeli stratejilerin yokluğuna vurgu yapılarak tasarlanmıştır. MT5 Version:  https://www.mql5.com/ru/market/product/155602 Nasıl çalışır? Pingo, akıllı volatilite filtreleri kullanarak fiyat modellerini ve kısa vadeli piyasa dinamiklerini analiz eder. Robot, pazara yüksek başarı olasılığı ve minimum riskle girme
BlackCat Grid
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Uzman Danışmanlar
"BlackCat Grid" is an automated trading advisor (expert advisor) developed for the MetaTrader 4 platform, specializing in the grid trading strategy. It is designed for automated trading on the Forex market, minimizing the need for constant manual intervention. The full list is available for your convenience at https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Operating principle The EA opens a series of orders according to a specified step and lot size. When the price moves in one direction, the E
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Uzman Danışmanlar
CyNera: Sizin Ticaretiniz, Bizim Teknolojimiz Kılavuz ve ayar dosyaları: Kılavuz ve ayar dosyalarını almak için satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Fiyat: Fiyat, satılan lisanslara göre artar Mevcut kopya sayısı: 4 Piyasadaki en değişken araçlardan biri olan altın ticareti, hassasiyet, derinlemesine analiz ve güçlü risk yönetimi gerektirir. CyNera Expert Advisor, bu unsurları kusursuz bir şekilde entegre ederek, optimum altın ticareti için tasarlanmış sofistike bir sistem oluşturur. Cy
EA Legendary Scalper MT4
Ruslan Pishun
Uzman Danışmanlar
Imagine that you have an experienced trader who monitors the market every day, waits for the price to break through an important level, and instantly opens a deal. That's exactly what this advisor does. He does not guess, but acts only when the market gives a clear signal. Breakdown — and go ahead, with a clear plan for the stop and the goal. The usual breakdown advisor may be wrong. And ours thinks. It uses a neural network that analyzes hundreds of parameters before each entry: not just "has t
Exp TickSniper
Vladislav Andruschenko
3.97 (30)
Uzman Danışmanlar
Exp-TickSniper   , her para birimi çifti için ayrı ayrı parametreleri otomatik olarak seçen hızlı bir kene yüzücüdür. EA, yaklaşık 10 yıllık EA programlamasında kazanılan deneyime dayalı olarak geliştirilmiştir. EA, akıllı takip eden durdurmayı kullanarak ve mevcut döviz çifti verilerine, kotasyonlarına, özelliklerine ve yayılmasına dayalı olarak kısa vadeli işlemler gerçekleştirir. Ortalama alma stratejisi, sinyal algılama algoritmasının neden olduğu kayıpları önlemek için kullanılır. Açık bir
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Uzman Danışmanlar
KonokaSystemNEO is one of the three sisters ( NEO, JOY, FUN ) based on KonokaSystem with a new personality and is an original EA. The trading style is day trading targeting midnight to mid-day Japan time. The currency pair is "USDJPY" and entry is made at the opening price of M5. Each of the three sisters has a different logic and is equipped with two types of entries and two types of exits. No grid or martingale logic is used. The internal logic repeats profit and loss, swallowing losses and g
Yazarın diğer ürünleri
Algobox Prop Funded Xauusd Gold M1
Shobhit Dalmia
Uzman Danışmanlar
Now works for EUR/USD and works better than Gold on EUR/USD set file for prop account :  set file click here to download Advanced Neural Network-Based Expert Advisor (MT5) Built for Prop Firms & Funded Accounts | Low Drawdown | High Precision | Fully NFA/FIFO Compliant This Expert Advisor is a next-generation automated trading system developed specifically for the M1 timeframe and engineered to meet the rigorous standards of both proprietary trading evaluations and live funded accounts . Design
Filtrele:
lmd
276
lmd 2025.12.15 08:55 
 

Author not answering and Ea looks good in backtest but different in live, ea input doesn't work and not changing parameters.

Shobhit Dalmia
525
Geliştiriciden yanıt Shobhit Dalmia 2025.12.16 07:13
CAN YOU SHOW US THE DIFFERENCE IN DEMO AND LIVE ACCOUNNT VIA SCREENSHOT OR ANY OTHER METHOD
İncelemeye yanıt