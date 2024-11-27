Merhaba yatırımcılar, umarım hepiniz mükemmelsinizdir. Bu benim yeni uzman danışmanım - algobox gold scalper m5. Bu ea sadece enstrüman gold (xauusd) üzerinde çalışır. Son 15 yıldır istikrarlı işlem gösterir.





Her giriş, gizli özelliklere sahip mükemmel takeprofit ve stoploss'tur. Uzman danışman kullanımı çok basittir. Bunun için optimizasyona ihtiyacınız yoktur, sizin için zaten yapılmıştır. Sadece ea'yı grafiğe ayarlayın ve hepsi bu. ea 7/24 çalışır.





ea ayarları çok basittir. Yeni başlayanlar bile anlayabilir.





İlk 1-2 hafta boyunca demo hesapta herhangi bir ea ile işlem yapmaya başlamak her zaman tavsiye edilir.





5 Satın Alma kaldı ve ardından fiyat 100$ olacak





Tavsiye





Zaman Çerçevesi M1-H4

Çalışan sembol GOLD (XAUUSD)

Minimum Depozito ile Başlayın - 500$ ila 100000$ (1000$ ile başlamak Tercih Edilir)

3 haneli broker kullanımı iyidir. Komisyonsuz hesapla en iyi şekilde çalışır.

1000$ hesabı için 0,01 lot kullanın kusursuz çalışır.

Otomatik lot sistemi hariçtir.

Minimum kaldıraç 1:200





Avantajlar

Yüksek ve Kendini Optimize Eden uzman danışman, bu nedenle belirli bir dosyaya gerek yok, sadece iştahınıza göre işlem lotlarını ayarlayın.





Uyarı

Ben sadece MQL5.com üzerinden EA satıyorum. Birisi size bir şey satmaya çalıştığımı söylerse, o bir Dolandırıcıdır. Engelleyin ve spam olarak bildirin. Bu EA'yı MQL5 dışında bir yerden satın alırsanız, gerçek sürüm gibi çalışmayacak Sahte bir sürümdür ve asla güncelleme veya destek almayacaksınız.





Özellikler:





Martingal yok

grid'in

iyi ortalamasını yapın

Tehlikeli para yönetimi yöntemleri kullanılmaz

Gizli her pozisyon için sert zarar durdurma ve kar alma

Broker koşullarına duyarlı değil

Kurulumu kolay

NFA, FIFO ve MT4 Build 600+ ile uyumludur

Düşük çekilme seviyeleri - %10'un altında.