AlgoBox Gold Scalper M5
- Uzman Danışmanlar
- Shobhit Dalmia
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 10
Merhaba yatırımcılar, umarım hepiniz mükemmelsinizdir. Bu benim yeni uzman danışmanım - algobox gold scalper m5. Bu ea sadece enstrüman gold (xauusd) üzerinde çalışır. Son 15 yıldır istikrarlı işlem gösterir.
Her giriş, gizli özelliklere sahip mükemmel takeprofit ve stoploss'tur. Uzman danışman kullanımı çok basittir. Bunun için optimizasyona ihtiyacınız yoktur, sizin için zaten yapılmıştır. Sadece ea'yı grafiğe ayarlayın ve hepsi bu. ea 7/24 çalışır.
ea ayarları çok basittir. Yeni başlayanlar bile anlayabilir.
İlk 1-2 hafta boyunca demo hesapta herhangi bir ea ile işlem yapmaya başlamak her zaman tavsiye edilir.
Tavsiye
Zaman Çerçevesi M1-H4
Çalışan sembol GOLD (XAUUSD)
Minimum Depozito ile Başlayın - 500$ ila 100000$ (1000$ ile başlamak Tercih Edilir)
3 haneli broker kullanımı iyidir. Komisyonsuz hesapla en iyi şekilde çalışır.
1000$ hesabı için 0,01 lot kullanın kusursuz çalışır.
Otomatik lot sistemi hariçtir.
Minimum kaldıraç 1:200
Avantajlar
Yüksek ve Kendini Optimize Eden uzman danışman, bu nedenle belirli bir dosyaya gerek yok, sadece iştahınıza göre işlem lotlarını ayarlayın.
Uyarı
Ben sadece MQL5.com üzerinden EA satıyorum. Birisi size bir şey satmaya çalıştığımı söylerse, o bir Dolandırıcıdır. Engelleyin ve spam olarak bildirin. Bu EA'yı MQL5 dışında bir yerden satın alırsanız, gerçek sürüm gibi çalışmayacak Sahte bir sürümdür ve asla güncelleme veya destek almayacaksınız.
Özellikler:
Martingal yok
grid'in
iyi ortalamasını yapın
Tehlikeli para yönetimi yöntemleri kullanılmaz
Gizli her pozisyon için sert zarar durdurma ve kar alma
Broker koşullarına duyarlı değil
Kurulumu kolay
NFA, FIFO ve MT4 Build 600+ ile uyumludur
Düşük çekilme seviyeleri - %10'un altında.
Author not answering and Ea looks good in backtest but different in live, ea input doesn't work and not changing parameters.