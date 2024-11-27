各位交易员们，希望你们都完美无缺。这是我的新专家顾问 - algobox gold scalper m5。此 EA 仅适用于黄金工具 (xauusd)。它显示过去 15 年的交易稳定。





每个条目都具有隐藏功能的完美止盈和止损。专家顾问使用起来非常简单。您不需要对其进行优化，它已经为您完成了。您只需在图表上设置 EA 即可。EA 全天候工作。





EA 的设置非常简单。即使是新手也能理解。





始终建议在模拟账户上开始使用任何 EA 进行前 1-2 周的交易。





还剩 5 次购买，价格为 100 美元





建议





时间范围 M1-H4

工作符号 GOLD (XAUUSD)

以最低存款开始 - 500 美元至 100000 美元（最好从 1000 美元开始）

使用 3 位数经纪人很好。最好使用无佣金账户。

使用 0.01 手，1000 美元账户运行完美。

自动批次系统被排除在外。

最小杠杆 1:200





好处

高度和自我优化的专家顾问，因此不需要设置文件，只需根据您的喜好调整交易批次即可。





警告

我只通过 MQL5.com 销售 EA。如果有人联系您说是我试图向您推销东西，他们就是骗子。阻止并报告他们为垃圾邮件。

如果您在 MQL5 以外的任何地方购买此 EA，则它是一个假版本，不会像真实版本那样工作，并且您将永远不会收到更新或支持。





特点：





无马丁格

制作网格

良好的平均

不使用危险的资金管理方法

隐藏每个头寸的硬止损和获利

对经纪人条件不敏感

易于安装

兼容 NFA、FIFO 和 MT4 Build 600+

低回撤水平 - 低于 10%。