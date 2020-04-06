Grid Strategy

Oferta exclusiva: 70% de descuento por tiempo limitado.

Super Grid Strategy EA es una herramienta de trading versátil y potente, perfecta tanto para traders de Forex como de CFDs. Coloca hasta 20 órdenes pendientes (10 stop y 10 limitadas) en el momento que usted prefiera, con distancias y espaciado entre órdenes personalizables para una máxima flexibilidad.

Sus principales características son:

  • Cuadrícula fija : Las órdenes se colocan a una distancia fija del precio y entre cada orden, y este parámetro se puede ajustar en función de las condiciones del mercado.
  • Cuadrícula dinámica: Las órdenes se ajustan en función de la volatilidad del mercado mediante un multiplicador ATR, lo que le permite captar mejor los movimientos del mercado.
  • Tipos de órdenes flexibles: Cambie fácilmente entre órdenes stop, órdenes limitadas, o una combinación de ambas, dependiendo de su estrategia.

Enlace a la versión MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/124674

Este EA está diseñado para ayudarle a capitalizar tanto los mercados alcistas como los bajistas, por lo que es ideal para capturar las fluctuaciones frecuentes de los precios. También incluye funciones avanzadas de gestión de riesgos, tales como:

  • Cierres de pérdidas y ganancias en cantidades de dólares ( Cerrar todas las órdenes)
  • Ajustes de vencimiento de órdenes pendientes (eliminar todas las órdenes pendientes después de nHoras)
  • Trailing stop basado en puntos (utilice un stop estricto, asegure y acumule beneficios)

ElEA Super Grid Strategy sigue una teoría única del movimiento del mercado, utilizando niveles equidistantes que pueden actuar como zonas clave de soporte y resistencia. Este sistema de rejilla permite estrategias de piramidación e incluso de cobertura, ayudándole a maximizar los beneficios.

Se incluye una función adicional, "Enviar orden al mercado a la hora preferida". Las órdenes de compra se pueden colocar al mismo tiempo que las órdenes pendientes de stop, y las órdenes de venta se pueden colocar al mismo tiempo que las órdenes pendientes de límite.

Para sacar el máximo partido a esta estrategia, recomendamos optimizar parámetros clave como la distancia de la orden (fija o basada en la volatilidad), el momento de colocación de la orden, el trailing stop y los vencimientos de las órdenes pendientes.

Si tiene dificultades para realizar backtesting, optimizar y configurar nuestro EA en sus cuentas, puedo configurarlo remotamente para usted utilizando la aplicación AnyDesk.

Algunas estrategias de negociación Grid explination :

1. Estrategia Grid Clásica

La estrategia de cuadrícula clásica consiste en colocar una serie de órdenes de compra y venta por encima y por debajo de un nivel central de precios a intervalos regulares. La idea es obtener beneficios a medida que el mercado fluctúa entre los niveles de la cuadrícula.
Cómo funciona:
Coloque órdenes stop de compra por encima del precio actual del mercado y órdenes stop de venta por debajo del precio actual.
Establezca una distancia fija entre cada orden, como 10 pips para el mercado de divisas.
A medida que el mercado se mueve, las órdenes se activan, y los beneficios se toman cuando el precio se invierte.
Ejemplo:
Precio actual: 1,2000
Órdenes Buy Stop: 1.2010, 1.2020, 1.2030...
Órdenes Stop de venta: 1.1990, 1.1980, 1.1970...
Cuando el precio alcanza uno de estos niveles, se activa la orden correspondiente, y cuando retrocede, se bloquean los beneficios.

2. Estrategia de rejilla con cobertura

Se trata de una variación de la cuadrícula clásica, pero consiste en colocar órdenes de compra y de venta en los mismos niveles de la cuadrícula. El objetivo es cubrir la posición obteniendo beneficios en ambas direcciones.
Cómo funciona:
Coloque órdenes limitadas de compra y órdenes limitadas de venta en los mismos intervalos de la cuadrícula.
A medida que el mercado se mueve, las órdenes de compra y venta se activan, bloqueando los beneficios a medida que el mercado fluctúa entre los niveles.
Ejemplo:
Precio actual: 1,2000
Órdenes límite de compra: 1.1990, 1.1980, 1.1970...
Órdenes límite de venta: 1.2010, 1.2020, 1.2030...

Si el precio sube y alcanza las órdenes de venta, éstas se activan, y cuando vuelve a bajar, se activan las órdenes de compra.

3. Estrategia de cuadrícula basada en el tiempo

Esta estrategia se basa en colocar órdenes de cuadrícula en determinados momentos del día, por ejemplo durante sesiones de alta volatilidad como la apertura de Londres o Nueva York. La idea es captar los movimientos de los precios durante la volatilidad del mercado.
Cómo funciona:
Coloque órdenes pendientes a intervalos predeterminados justo antes de una sesión importante del mercado (por ejemplo, 30 minutos antes de la apertura de la sesión de Londres).
El tamaño de la cuadrícula y la distancia entre las órdenes se basan en la volatilidad prevista durante esa sesión.
Ejemplo:
Si la sesión de Londres está a punto de abrir, coloque órdenes stop de compra y stop de venta a 10 pips del precio actual, anticipando una ruptura.

4. Estrategia de cuadrícula basada en la volatilidad

Esta estrategia ajusta el espaciado de la rejilla en función de la volatilidad del mercado utilizando indicadores como el Average True Range (ATR), (activar rejilla dinámica).
Cómo funciona:
En lugar de utilizar intervalos fijos para colocar órdenes, la cuadrícula es dinámica, con distancias entre órdenes basadas en la volatilidad del mercado (por ejemplo, niveles de ATR y factor multiplicador).
Cuando la volatilidad es alta, se incrementa el multiplicador ATR para ampliar los intervalos de la rejilla, y cuando la volatilidad es baja, se reduce el multiplicador ATR para contraer la rejilla.
Ejemplo:
Si el ATR indica alta volatilidad, el multiplicador ATR puede ser superior a 3 .
Si la volatilidad es baja, el multiplicador ATR puede ser inferior a 3.



