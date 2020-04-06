Grid Strategy
- Asesores Expertos
- Abdeljalil El Kedmiri
- Versión: 1.0
- Activaciones: 10
Super Grid Strategy EA es una herramienta de trading versátil y potente, perfecta tanto para traders de Forex como de CFDs. Coloca hasta 20 órdenes pendientes (10 stop y 10 limitadas) en el momento que usted prefiera, con distancias y espaciado entre órdenes personalizables para una máxima flexibilidad.
Sus principales características son:
- Cuadrícula fija : Las órdenes se colocan a una distancia fija del precio y entre cada orden, y este parámetro se puede ajustar en función de las condiciones del mercado.
- Cuadrícula dinámica: Las órdenes se ajustan en función de la volatilidad del mercado mediante un multiplicador ATR, lo que le permite captar mejor los movimientos del mercado.
- Tipos de órdenes flexibles: Cambie fácilmente entre órdenes stop, órdenes limitadas, o una combinación de ambas, dependiendo de su estrategia.
Este EA está diseñado para ayudarle a capitalizar tanto los mercados alcistas como los bajistas, por lo que es ideal para capturar las fluctuaciones frecuentes de los precios. También incluye funciones avanzadas de gestión de riesgos, tales como:
- Cierres de pérdidas y ganancias en cantidades de dólares ( Cerrar todas las órdenes)
- Ajustes de vencimiento de órdenes pendientes (eliminar todas las órdenes pendientes después de nHoras)
- Trailing stop basado en puntos (utilice un stop estricto, asegure y acumule beneficios)
ElEA Super Grid Strategy sigue una teoría única del movimiento del mercado, utilizando niveles equidistantes que pueden actuar como zonas clave de soporte y resistencia. Este sistema de rejilla permite estrategias de piramidación e incluso de cobertura, ayudándole a maximizar los beneficios.
Se incluye una función adicional, "Enviar orden al mercado a la hora preferida". Las órdenes de compra se pueden colocar al mismo tiempo que las órdenes pendientes de stop, y las órdenes de venta se pueden colocar al mismo tiempo que las órdenes pendientes de límite.
Para sacar el máximo partido a esta estrategia, recomendamos optimizar parámetros clave como la distancia de la orden (fija o basada en la volatilidad), el momento de colocación de la orden, el trailing stop y los vencimientos de las órdenes pendientes.
Algunas estrategias de negociación Grid explination :
1. Estrategia Grid Clásica
2. Estrategia de rejilla con cobertura
Si el precio sube y alcanza las órdenes de venta, éstas se activan, y cuando vuelve a bajar, se activan las órdenes de compra.