Enlace a la versión MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/124674

Este EA está diseñado para ayudarle a capitalizar tanto los mercados alcistas como los bajistas, por lo que es ideal para capturar las fluctuaciones frecuentes de los precios. También incluye funciones avanzadas de gestión de riesgos, tales como:

ElEA Super Grid Strategy sigue una teoría única del movimiento del mercado, utilizando niveles equidistantes que pueden actuar como zonas clave de soporte y resistencia. Este sistema de rejilla permite estrategias de piramidación e incluso de cobertura, ayudándole a maximizar los beneficios.

Se incluye una función adicional, "Enviar orden al mercado a la hora preferida". Las órdenes de compra se pueden colocar al mismo tiempo que las órdenes pendientes de stop, y las órdenes de venta se pueden colocar al mismo tiempo que las órdenes pendientes de límite.

Para sacar el máximo partido a esta estrategia, recomendamos optimizar parámetros clave como la distancia de la orden (fija o basada en la volatilidad), el momento de colocación de la orden, el trailing stop y los vencimientos de las órdenes pendientes.

Si tiene dificultades para realizar backtesting, optimizar y configurar nuestro EA en sus cuentas, puedo configurarlo remotamente para usted utilizando la aplicación AnyDesk.

Algunas estrategias de negociación Grid explination :

1. Estrategia Grid Clásica La estrategia de cuadrícula clásica consiste en colocar una serie de órdenes de compra y venta por encima y por debajo de un nivel central de precios a intervalos regulares. La idea es obtener beneficios a medida que el mercado fluctúa entre los niveles de la cuadrícula. Cómo funciona: Coloque órdenes stop de compra por encima del precio actual del mercado y órdenes stop de venta por debajo del precio actual. Establezca una distancia fija entre cada orden, como 10 pips para el mercado de divisas. A medida que el mercado se mueve, las órdenes se activan, y los beneficios se toman cuando el precio se invierte. Ejemplo: Precio actual: 1,2000 Órdenes Buy Stop: 1.2010, 1.2020, 1.2030... Órdenes Stop de venta: 1.1990, 1.1980, 1.1970... Cuando el precio alcanza uno de estos niveles, se activa la orden correspondiente, y cuando retrocede, se bloquean los beneficios. 2. Estrategia de rejilla con cobertura Se trata de una variación de la cuadrícula clásica, pero consiste en colocar órdenes de compra y de venta en los mismos niveles de la cuadrícula. El objetivo es cubrir la posición obteniendo beneficios en ambas direcciones. Cómo funciona: Coloque órdenes limitadas de compra y órdenes limitadas de venta en los mismos intervalos de la cuadrícula. A medida que el mercado se mueve, las órdenes de compra y venta se activan, bloqueando los beneficios a medida que el mercado fluctúa entre los niveles. Ejemplo: Precio actual: 1,2000 Órdenes límite de compra: 1.1990, 1.1980, 1.1970... Órdenes límite de venta: 1.2010, 1.2020, 1.2030... Si el precio sube y alcanza las órdenes de venta, éstas se activan, y cuando vuelve a bajar, se activan las órdenes de compra.