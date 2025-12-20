VWAP-Indikator mit zwei Zeitrahmen für MT4





Beschreibung

Professioneller VWAP-Indikator, der sowohl **Tages** als auch **Wochen** VWAP gleichzeitig auf Ihrem Chart anzeigt.





Merkmale:

- Zwei VWAP-Linien: Blau für täglich, Rot für wöchentlich

- Konfigurierbare Bänder: Zwei Abweichungsbänder für jeden Zeitrahmen

- Sitzungssteuerung: Anpassbare Handelszeiten für Daily VWAP

- Saubere Visualisierung: Durchgehende Linien für den Haupt-VWAP, gestrichelt für die Bänder

- Optimierbar: Parameter können mit Hilfe des Genetischen Algorithmus optimiert werden





Wichtige Einstellungen:

- Tägliches oder wöchentliches VWAP aktivieren/deaktivieren

- Einstellbare Standardabweichungsmultiplikatoren (1,0, 2,0, usw.)

- Benutzerdefinierte Sitzungsstunden für Daily VWAP

- Unabhängige Anzeige/Ausblendung der Bänder





Perfekt für:

- Swing-Trader, die mehrere Zeitrahmen analysieren

- Daytrader, die eine tägliche VWAP-Referenz benötigen

- Positionshändler, die wöchentliche Trends verfolgen

- Technische Analysten, die kurz- und langfristige Ansichten kombinieren





Einfache Einrichtung:

1. An ein beliebiges Diagramm anhängen

2. Konfigurieren Sie Ihre bevorzugten Einstellungen

3. Beginnen Sie die Analyse mit zwei VWAP-Levels