DualVWAP
- Indikatoren
- Kourosh Hossein Davallou
- Version: 2.0
- Aktualisiert: 20 Dezember 2025
- Aktivierungen: 5
VWAP-Indikator mit zwei Zeitrahmen für MT4
Beschreibung
Professioneller VWAP-Indikator, der sowohl **Tages** als auch **Wochen** VWAP gleichzeitig auf Ihrem Chart anzeigt.
Merkmale:
- Zwei VWAP-Linien: Blau für täglich, Rot für wöchentlich
- Konfigurierbare Bänder: Zwei Abweichungsbänder für jeden Zeitrahmen
- Sitzungssteuerung: Anpassbare Handelszeiten für Daily VWAP
- Saubere Visualisierung: Durchgehende Linien für den Haupt-VWAP, gestrichelt für die Bänder
- Optimierbar: Parameter können mit Hilfe des Genetischen Algorithmus optimiert werden
Wichtige Einstellungen:
- Tägliches oder wöchentliches VWAP aktivieren/deaktivieren
- Einstellbare Standardabweichungsmultiplikatoren (1,0, 2,0, usw.)
- Benutzerdefinierte Sitzungsstunden für Daily VWAP
- Unabhängige Anzeige/Ausblendung der Bänder
Perfekt für:
- Swing-Trader, die mehrere Zeitrahmen analysieren
- Daytrader, die eine tägliche VWAP-Referenz benötigen
- Positionshändler, die wöchentliche Trends verfolgen
- Technische Analysten, die kurz- und langfristige Ansichten kombinieren
Einfache Einrichtung:
1. An ein beliebiges Diagramm anhängen
2. Konfigurieren Sie Ihre bevorzugten Einstellungen
3. Beginnen Sie die Analyse mit zwei VWAP-Levels