Der Naked Gold Trend Hunter ist ein professioneller Trendfolge-EA, der die Präzision des Daytradings mit der Agilität des Scalpings verbindet. Er sucht nach konsistenten, hochwahrscheinlichen Einstiegsmöglichkeiten, die auf den institutionellen Geldfluss in Gold (XAUUSD) und anderen wichtigen Märkten ausgerichtet sind.

Der Trend Hunter basiert auf Multi-Timeframe-Bestätigung und präziser Trendanalyse. Er macht Schluss mit dem Rätselraten, indem er sicherstellt, dass sich jeder Handel MIT der vorherrschenden Marktrichtung bewegt - und so Intraday-Schwankungen und schnelle Scalping-Möglichkeiten einfängt, wenn das Momentum bestätigt wird.



Empfohlenes Setup

Symbol: XAUUSD (Gold) - Funktioniert auch bei Forex-Paaren, Kryptowährungen und Indizes

Zeitrahmen: M15 (Sie können höhere Zeitrahmen bis 1H verwenden)

Empfohlene Makler: Jeder Makler.

Hebelwirkung: 1 :100 oder höher (1:500 bevorzugt)

Startguthaben: $500+ empfohlen

VPS: Für einen stabilen 24/7-Betrieb dringend empfohlen (Sie können Ihren eigenen Laptop oder Computer verwenden, wenn Sie nicht nach Sitzungen wie London und New York handeln möchten).

Mehrschichtige Bestätigung (Risikofilter)

Bullisches Setup: H4-Trend nach oben + M15-Trend nach oben + Preis über beiden MAs + Volatilität

Baisse-Einstellung: H4-Trend abwärts + M15-Trend abwärts + Kurs unter beiden MAs Volatilität

Momentum-Bestätigung: Mindestneigung und Stärke erforderlich.

Überprüfung der Marktbedingungen: passt sich an Trending an, vermeidet aber insgesamt Range-Umgebungen.

Ergebnis: Kombiniert Daytrading-Geduld, Scalping-Geschwindigkeit und Mehrfachbestätigungen für professionelles Risikomanagement.

Professionelles Risikomanagement

Flexible Positionsgröße : Prozentuales Risiko (1-2%), feste Lots, unabhängige Kauf-/Verkaufseinstellungen, Margin-Sicherheitskontrollen.

Erweiterte SL & TP : Pips-basiert oder prozentual-basiert, separate Einstellungen für Scalping/Day Trading.

Intelligente Trailing Stops: Anpassbarer Auslöser, Trail-Abstand, Gewinnsperre, Trailing pro Handel.

Intelligente Filtersysteme

Trend-Filter mit zwei Zeitrahmen : H4 für die Tageshandelsrichtung, M15 für Scalping-Einstiege.

Marktbedingungs-Filter : Erkennt trending vs. ranging markets automatisch.

Session Control System : Handelt während der optimalen Sitzungen (London/New York), pausiert automatisch außerhalb der ausgewählten Sitzungen.

Nachrichten-Filter : Unterbricht den Handel während wichtiger wirtschaftlicher Veröffentlichungen.

Spread Guard Schutz: Verhindert eine schlechte Ausführung bei sich ausweitenden Spreads. (Optional)

Zusammenfassung der wichtigsten Funktionen

Hybrides Handelssystem : Day-Trading-Strategie + Scalping-Ausführung, 3-10 Trades/Tag.

Dual-Timeframe Trendanalyse : H4 + M15, mehrschichtige Bestätigung.

Präzises Risikomanagement : Getrenntes Kauf-/Verkaufsrisiko, SL/TP, Trailing Stops.

Erweiterte Filtersysteme : Session-, Nachrichten-, Spread- und Marktbedingungsfilter.

Professionelles Auftragsmanagement : Intelligente Eingaben, Positionsverfolgung, schnelle Ausführung.

(Weitere Funktionen finden Sie, wenn Sie die Ea herunterladen und testen).

Flexible Richtungseinstellungen

Nur kaufen (für langfristige Goldbullen) Nur Verkaufen (für bärische Perioden) Beides ( Kaufen und Verkaufen )



Für wen ist dieser EA geeignet?

Perfekt für:

Day-Trader oder sogar Swing-Trader, die auf Intraday-/Swing-Gold-Bewegungen abzielen.

Scalper (nicht Hochfrequenz), die eine Trendbestätigung und -fortsetzung suchen.

Diejenigen, die Positionen am selben Tag oder für einige Tage schließen möchten.

Händler, die Wert auf Kapitalerhalt und aggressive Chancenwahrnehmung legen.

Nicht geeignet für:

Händler, die den Trend nicht mitmachen wollen, und für Ungeduldige.



Kurzfristige Denkweise.

Schnellstart-Leitfaden

Herunterladen & Installieren Laden Sie die Set-Datei. Aktivieren Sie den Live-Handel

Erledigt.

Der Naked Gold Trend Hunter gibt Ihnen:

Die strategische Vision eines Daytraders (H4-Trendanalyse)

Scharfschützen-Taktik (präzise M15-Einstiege)

Professionelles Risikomanagement (Kapitalschutz)

Session-Optimierung (handeln Sie, wenn es darauf ankommt)

Institutionelle Bestätigung (Handel MIT dem großen Geld)

Schreiben Sie mir, wenn Sie Fragen haben. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.