Hydra Trend Rider

5

購入後に包括的なユーザーガイドを入手するには、お問い合わせください。 

MQL5のシルバー賞を受賞した開発者が精密に設計したHydra Trend Riderインジケーターで、あなたのトレーディング体験を向上させましょう。比類なき市場の洞察を提供し、意思決定プロセスを強化するこの高度なツールは、トレーダーがトレーディング戦略において精度と効率を追求するための完璧な選択肢です。

  • MQL5チャンネルに参加する
  • 当社の製品をご購入いただくと、PDF形式の包括的なユーザーガイドをお送りします。ご購入後にお問い合わせいただければ、迅速にユーザーガイドをお送りします。

インジケーターの特徴:

  • マルチタイムフレームダッシュボード: 

当社の洗練されたダッシュボードで、異なるタイムフレームにわたる市場の全体像を把握しましょう。短期的な変動や長期的なトレンドを分析する際にも、Hydraインジケーターは一瞬も見逃さないようにします。

  • 強力なトレンドシグナル: 

強力なトレンドシグナル機能で市場に先んじましょう。このツールは市場のトレンドを特定し、それを活用するのに役立ち、タイムリーで情報に基づいたトレーディング決定を行うことができます。

  • モバイルアラート: 

移動中でも常に接続し、情報を得ることができます。モバイルアラートシステムを使用すると、スマートフォンで即座に通知を受け取ることができ、市場の変化や機会に迅速に対応できます。

  • ダッシュボードのカスタマイズ: 

トレーディングスタイルや好みに合わせてダッシュボードを調整できます。標準から4Kまで4つのダッシュボードサイズから選択可能です。ダッシュボードは画面のどこにでも移動でき、最小化および復元も可能で、どのモニター画面でもシームレスで快適なトレーディング体験を保証します。

    高度な戦略:

    • マルチタイムフレーム戦略

    複数のタイムフレームにわたる市場の行動を観察することで、分析を強化しましょう。この戦略により、トレンドを確認し、より正確なトレーディング決定を行うことができます。

    • トレンドフォロー

    ユーザーガイドに記載されているように、トレンドフォロー機能を活用して市場のトレンドを特定し、それに従いましょう。このアプローチは、利益のあるトレードをより長く維持し、利益を最大化するのに役立ちます。

    • トレイルポジション

    トレイルポジション戦略で退出プランを最適化しましょう。市場があなたの有利に動くにつれて、ストップロスレベルを調整する方法を教えます。これにより、利益を保護し、リスクを最小限に抑えます。

    • 良いエントリーシグナルを見つける

    当社のインジケーターは最適なエントリーシグナルの検出に優れています。この戦略により、最も有利なポイントでトレードにエントリーし、成功の可能性を高めます。

    • 修正後のエントリー 

    強力なトレンドは、さらに進む前にしばしば修正されます。Hydraインジケーターは、修正ゾーンを簡単に特定するのに役立ちます。 

    • 他のインジケーターとの併用

    トレンドの確認を強化するために、市場のプライスアクションを観察し、他のツールと併用することを検討してください。

    インジケーターのトラブルシューティング:

    当社のユーザーガイドは、以下のすべてのトピックを詳細な解決策と共にカバーしています-

    1. MetaTraderデスクトップからモバイルアラートを受け取る方法
    2. 当社のインジケーターを使用したビジュアルバックテストの方法
    3. バックテストに関する可能な問題
    4. インジケーターダッシュボードの問題

    お問い合わせ:

    問題、バグレポート、または提案については、こちらからお気軽にお問い合わせください。

    サービス制限:

    購入者がインド、バングラデシュ、またはパキスタンからの場合、これらの地域に対する開発者のサポートが法的制限により利用できないため、購入を控えてください。

    リスク開示:

    当社のインジケーターは将来の利益や損失を保証しません。責任を持って取引し、IntraQuotesまたはプログラム開発者が発生した損失やシグナルの正確性について責任を負わないことを理解してください。私たちの製品は、情報に基づいた取引決定に価値を追加するビジュアルガイダンスとして機能します。

    Copyright © INTRAQUOTES a brand of Taracode International.

    関連するもの:
    トレンド分析、マルチタイムフレームトレンド分析、ローソク足チャート、バーチャート、トレンドダッシュボード、スキャルピング、デイトレード、ポジショントレード、スイングトレード、トレードフォロー、トレンドライディング、インジケーター、トレンドフォロー、トレンド反転、MetaTraderソフトウェア、通貨ペア、市場分析、チャートウィンドウ、モバイルアラート、トレーディング戦略、複数タイムフレーム、ダッシュボード、4Kモニター、リスク開示、市場プライスアクション、取引決定、ラグなし、レンジバウンド条件、弱気シグナル、強気シグナル、修正、高値更新、安値更新、エントリーシグナル、ダウントレンド、アップトレンド、マニュアル、戦略例、法的制限、責任ある取引、eurusd、gbpusd、ビットコイン。
    レビュー 4
    DanyLbc747
    1222
    DanyLbc747 2025.09.11 20:46 
     

    Interesting concept

    sweethomeboy2
    554
    sweethomeboy2 2025.06.04 10:46 
     

    trading gold with this indicator and Gann levels indicator makes it easy to me to trade , great support , highly recommended

    Danny Tsang
    288
    Danny Tsang 2025.04.07 12:49 
     

    I've been using this indicator for a week, this indicator always deliver reliable entry and exit signals. Further, with the multi-timeframe analysis, it can give an extra confirmation for trade decisions. Excellent indicator.

    おすすめのプロダクト
    Smart Exit Profit Line
    Mansuri Parvez
    インディケータ
    Please contact me at telegram  https://t.me/smartforex7 After purchasing SmartForex Indicator then Use This Indicator...................... SMART EXIT PROFIT LINE Indicator is very Helpful with SmartForex Indicator ........................................ SMART EXIT PROFIT LINE Indicator Attach with SmartForex Indicator after then Red Line Show Exit buy Profit , Green Line show Exit Sell Profit................
    FREE
    TDI Signals
    Navdeep Singh
    インディケータ
    TDI Signals generates buy and sell arrows based on a TDI(Traders Dynamic Index) algorithm. It looks for price breakouts, continuations and reversals. By default it runs in the trend mode but user is provided with the option to change that to reversal mode. Trader can use the mode which compliments his/her trading style.  Usage:-   TDI Signals can be used as a stand alone indicator with context or even be added to strategies to make confirmations more strong. Volatility based stop loss, take pro
    Currency StrengtT
    Hafis Mohamed Yacine
    インディケータ
    What Is Currency StrengtT Indicator? A currency strengthT indicator is a graphical tool that shows the strength of a currency. Common indicators usually show the strength of a currency in relation to another currency, however, with some calculations it is possible to find the absolute strength of each individual currency. Therefore, a currency strength matrix indicator (or meter) is a tool that tries to express the absolute strength of a currency, so that you can compare this strength with the
    Niubility Trend
    Qizhen Ma
    インディケータ
    Niubility Trend  Niubility Trend displays the trend direction for all time frames in real time. You'll see at a glance at which direction the trends are running, how long they last and how powerful they are. All this makes it an easy-to-use trend trading system for beginners, advanced and professional traders. Features Easy to trade Customizable colors and sizes It is non-repainting and non-backpainting It is fantastic as a trailing stop method It implements alerts of all kinds
    TDI Scanner Dashboard
    Abir Pathak
    5 (9)
    インディケータ
    TDI Multi Timeframe Scanner: This Dashboard indicator uses the TDI (Trader's Dynamic Index) Indicator to find best trades. Read detailed How to Use Guide: https://www.mql5.com/en/blogs/post/758252 Extra indicators also available in above post. Checks for: - SharkFin Pattern Free indicator for SharkFin: https://www.mql5.com/en/market/product/42405/ - TDI Trend: Strong/Weak Trend Up/Down - TDI Signal: Strong/Medium/Weak Signal for Buy/Sell - Consolidation - Overbought/Oversold - Volatility Ban
    MQLTrend
    Mohammad Reza Aghaei
    インディケータ
    This tool helps you to control the situation at other times and include them in your trades when analyzing the market  This tool scans the market and reports the movement of the market at different times With the help of this tool, you can prevent many wrong analyzes With the help of this tool, you can have an overview of the market in the shortest time and save your time
    FREE
    Golden Scalper PRO
    Felipe Jose Costa Pereira
    3.83 (12)
    エキスパート
    Golden Scalper PRO：私たちのテクノロジーがあなたのために働きます！ マニュアルと設定ファイル：購入後にご連絡いただければ、完全なマニュアルと設定ファイルをお渡しします。 価格：販売ライセンスが増えるごとに価格は上がります。 残りライセンス数：3 ゴールド取引は非常に高いボラティリティとリスクが伴うため、金融市場の中でも最も難しい分野の一つです。 Golden Scalper PRO は、この課題を克服するために設計されています。高度なテクノロジーと効果的な戦略を組み合わせ、利益を最大化します。初心者からプロのトレーダーまで、安全かつ安定した取引をサポートします。 Golden Scalper は、適応型インテリジェントシステム、マルチタイムフレーム分析、自動ロット調整、高度なリスク管理を搭載し、市場の変化に迅速に対応し、常に資金を守ります。 取引銘柄 XAUUSD（ゴールド） 時間足 M5 最低入金額 500 USD 対応ブローカー 全てのブローカー 口座タイプ 全て（低スプレッド口座推奨） レバレッジ 1:500以上推奨 VPS 推奨（必須ではない） 取引銘柄
    Smart Channels
    Ivan Simonika
    インディケータ
    Smart Channel is a non-redrawing channel indicator based on moving averages. The indicator is used to identify trends in financial markets and indicates the direction of price movement. Smart Channel, in fact, is a miniature trading strategy, since, regardless of the construction methods, it uses the tactics of rebounding from the boundaries of the built channel, and the boundaries themselves are used as guidelines for the correct placement of stop loss and take profit orders. The key differe
    Icarus Reversals Indicator FULL Suite
    James D Scuderi
    インディケータ
    The Icarus Reversals(TM) Indicator is a powerful tool to identify high-probability reversal points, across all instruments.  The Reversals Indicator provides traders and investors with a simple-to-use and highly dynamic insight into points of likely price-action reversals.  Generated by a unique proprietary code-set, the Reversals Indicator generates long and short trade signals, which can be customised for all inputs, allowing for the complete optimisation fitted to any trader or investor style
    Calculated
    Vitalii Zakharuk
    インディケータ
    Calculated trend indicator, can be used with an optimal risk to profit ratio, shows successful signals. Uses two options for settings. Shows favorable moments for entering the market with arrows. The probability of a successful trend is not very bad! The indicator can be used both for pipsing on small periods, and for long-term trading. The indicator does not redraw and does not lag. It works on all currency pairs and on all timeframes.
    The Burst MT4
    Mhd Amran Bin Lop
    インディケータ
    The Burst MT4 Hurry and Buy Before Price Doubles Tomorrow! *Non-Repainting Indicator "The Burst" is an indicator that shows precise Buy and Sell Trades. A great arsenal to add to any chart. It's Best to Use The D1,H4 or H1 chart "The Burst" is designed to alert BUY and SELLS. So Of course, For the best take The Arrows In a Uptrend or Downtrend Only For Confirmation *Non-Repainting *For Desktop MT4 Only *Great For Scalping *Great For Intraday *Great For Swing Trading *Arrow Appears at  The "Close
    Stochastic Multicurrenty Scanner
    Biswarup Banerjee
    インディケータ
    ストキャスティクスマルチカレンシースキャナーダッシュボード MT4 は、ストキャスティクスオシレーターを使用して複数の通貨ペアと時間枠を監視するために設計された強力なツールです。シンボルと時間枠（M1からMN1まで）でシグナルを整理するグリッド形式を提供します。トレーダーは、戦略に合わせて特定の時間枠を有効または無効にできます。 MT5バージョンはこちらで入手できます： Stochastic Oscillator Multicurrency Scanner MT5 詳細なドキュメントはこちらをクリックしてください： ドキュメント このツールは、以下のストキャスティクス戦略に基づいてシグナルを表示します： 過買い/過売り戦略：ストキャスティクスが過買い（上位レベルを超える）または過売り（下位レベルを下回る）ゾーンに入るまたは出る際にシグナルが生成され、潜在的な反転を示します。 逆レベル戦略：ストキャスティクスがユーザー定義または自動計算された上位または下位レベルを逆方向にクロスする際にシグナルがトリガーされ、モメンタムの変化を示唆します。 クロスオーバー戦略：ストキャスティクスの%Kライ
    Unbrekeable
    SHEYLA SOFTWARE
    4 (1)
    エキスパート
    Limited number of copies will be sold on MQL5 market.  Price $69.99 4 of 10 left at this Price Next 10 copies $149.99. Expert will be available on sale untill 1 of January.   Unbrekeable for XAUUSD is a fully automated EA designed to trade GOLD only. It is based on machine learning analysis and an incredible trend detection system.   This EA tries to win 1% of the account in each of the trades!!!! works like magic :)   EA contains self-adaptive market algorithm, which uses   XAUUSD in 2015-2020
    NY Opening Pending EA forex
    Francesco Fava
    エキスパート
    This program works only on forex currencies, at New York Stock Exchange opening time (16:30) but opening time CAN BE SET as you want and automatically manage for each opening Trailing Stop Loss and BreakEven (if set). It is based on NY opening physiological movements of currencies quotes by putting pendants orders at defined (Gap) distance. It has an automatic recovery system in case the first trade gone in loss. It is possible to decide which multiply factor to use for the recover, thus it is a
    DayLevelsSignalPro
    Vladimir Chebonenko
    インディケータ
    The MT4 " DayLevelsSignalPro " indicator . Signal Indicator – generates the most accurate buy / sell signals . Noise filtering indicator  – reduces false signals . Signal information with a clear , understandable and visually convenient view . User- friendly graphical interface ( colors , sound notifications , customization options ) . - Generation of a breakdown signal for significant peaks of the Current day . - Generation of a signal for the breakdown of the previous Day 's Level - Generation
    Gold BB PRO
    Vojtech Svobodnik
    1 (1)
    エキスパート
    Gold BB PRO is a professional version of Gold BB FREE, which uses a portfolio of strategies based on Bollinger Bands . Gold BB PRO was developed for XAUUSD . This Expert Advisor has been tested from year 2006 to 2021 .  Doesn't use Martingale or other dangerous strategies. Backtest, which you can see bellow in screenshots section, used the real tick data with 99,90% accuracy. With this strategy one can trade using fixed lots  or using a risked percentage of the balance . Recommendations Symbol
    Fractal Pattern Scanner MT4
    Young Ho Seo
    5 (2)
    インディケータ
    Introduction to Fractal Pattern Scanner Fractal Indicator refers to the technical indicator that makes use of the fractal geometry found in the financial market. Fractal Pattern Scanner is the advanced Fractal Indicator that brings the latest trading technology after the extensive research and development work in the fractal geometry in the financial market. The most important feature in Fractal Pattern Scanner is the ability to measure the turning point probability as well as the trend probabi
    Renko Star
    Abdulkarim Karazon
    インディケータ
    Renko Starは、練行チャートを取引するように設計されたMT4矢印タイプのインジケーターです。このインジケーターには、勝率や獲得ポイントなどの役立つ情報をトレーダーに伝えるバックテストダッシュボードがあり、ATR x乗算のtpとslも提供されます。バーオープンまたはイントラバーのシグナルであり、シグナルが与えられた正確な価格を示す黄色のマークが付いています。このインジケーターの使用方法は、インジケーターが示す矢印に従って買いまたは売りを開始し、tpを設定することです。インジケーターによって与えられる sl や sl も、インジケーターの設定をいじってみると結果が良くなったり最悪になったりするため、信頼できるダッシュボードで良い結果が得られるまでインジケーター設定を変更する必要があります。 このインジケーターは再ペイントまたはバックペイントを行いません パラメーター ： atr tp : atrに基づくtp値 atr sl : atrに基づくsl値 atr期間 星期 スターフィルター History : バックテストする履歴の量 スプレッド : 計算にスプレッドを使用したバッ
    Asia London New York Session Kill Zone
    Rahul Shrikrishna Dani
    インディケータ
    Session Kill zones with panel for quick changes. Asia Killzone London Killzone New York Killzone London Close Killzone In this indicator GMT+2 timings are used that are most common among many brokers. read the image attached in the screenshots to know more about sessions adjustments Session timings can be changed according to your broker timings and day light savings. Thank you :) Always open to feedback and criticism if it helps me provide you more value. - Rahul  My other indicators you may l
    Engulfing Candle Alert MT4
    Prafull Manohar Nikam
    インディケータ
    This is a simple arrow system based on Engulfing Candlestick Pattern. It gives you alerts on your smartphone when there is an engulfing candlestick pattern happens. Which type of alerts available? 1. It paints on chart Up/Down Arrows. 2. Popup message and sound alert in trading terminal window. 3. Push notification or Alert on your Android and IOS mobile phones (requires MT4 or MT5 app installed!) *Note: Use it on higher timeframes like H4 (4 hours), D1 (1 Day) then find trade opportunities on s
    Index Statistics and Session Level Analysis
    LEE SAMSON
    インディケータ
    推測をやめて、統計的優位性を持って取引を始めましょう 株価指数はFXとは異なる動きをします。決まったセッションがあり、オーバーナイトでギャップが発生し、予測可能な統計パターンに従います。このインジケーターは、DAX、S&P 500、ダウ・ジョーンズなどの指数を自信を持って取引するために必要な確率データを提供します。 何が違うのか ほとんどのインジケーターは何が起こったかを示します。このインジケーターは次に何が起こる可能性が高いかを示します。毎取引日、インジケーターは100日間のヒストリカルデータに対して現在のセットアップを分析します。類似のギャップ、類似のオープニングポジションを持つ日を見つけ、価格が主要なレベルに到達した頻度を正確に計算します。ギャップが埋まるか、昨日の高値がテストされるかの推測はもう必要ありません。実際のデータに基づいた正確なパーセンテージが得られます。 すべての入力パラメータを説明した完全なマニュアルはこちら： https://www.mql5.com/en/blogs/post/766370 優れたセットアップを見つけるための戦略ガイドはこちら： https:/
    BotForex Rsi Cci Scalper
    Thierry Iltis
    エキスパート
    This is a fully automatic Expert Advisor. It can trade any market, any timeframe and any currency pair. The EA uses simple indicators like SMA, RSI and CCI, and a smart martingale system, that does not open systematical new positions, but waits for a new signal for each new order, wich is limiting drawdown compared to other martingale systems. It uses a combination of seven strategies you can select in the parameters to fit your needs. The strategy tester in MetaTrader 4 can give you the setup y
    WaveTheoryFully automatic calculation
    Kaijun Wang
    5 (3)
    インディケータ
    このインジケーターは実践的なトレードに最適な自動波動分析のインジケーターです！ 場合... 注:   Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen) の命名規則の影響で、私は波のグレーディングに西洋の名前を使用することに慣れていません。基本的な波を ペン 、二次波のバンドを セグメント と名付けました。同時に、 セグメント にはトレンドの方向が指定されます (この命名方法は将来のノートで使用されます。最初に言っておきます)。ただし、アルゴリズムは曲がりくねった理論とはほとんど関係がないため、付けるべきではありません。これは、私の市場分析 によって要約された、絶えず変化する複雑な運用ルール を反映しています。 バンドは標準化され、人によって異なることがないよう定義されており、市場参入を厳密に分析する上で重要な役割を果たす人為的な干渉の描画方法が排除されています。 このインジケーターを使用することは、取引インターフェイスの美しさを改善することと同等であり、元の K ライン取引を放棄し、取引の新しいレベルに連れて行きます。また、宣伝の観点から顧客の認識も向上します。 イ
    Breakout Monster Expert Advisor
    Abdulfattah Yahya Mohammed Alhazmi
    エキスパート
    For The English Manual you can contact me. The Most advanced and comprehensive EA to trade Trend Breakout The “Breakout Monster EA” trades breakouts when the current price of the currency pair breaks a predefined horizontal level or trendline on the currency pair's chart. The opening of the position can be immediate after breaking the drawn trendline OR after closing the candle above/below this trend, provided that all technical and non-technical filters, defined by the trader through the exp
    Sven AI Trading BOT EA
    Sven Unglaube
    エキスパート
    Sven AI Trading BOT EA is operating Grid, Martingale, Arbitrage Strategies by new moderne Artificial Intelligence Technologies ! Sven AI Trading BOT EA is using new moderne Artificial Intelligence Grid Technologies for very fast automatical High-Frequency trading of CFDs, Currencies, Forex (FX), Indices, Indexes, Stocks, Shares, ETFs, Gold, Commodities, Metals, ETCs, Futures and Options into MetaTrader 4 Platform ! Sven AI Trading BOT EA is using new High Quantity and High Quality Artificial Int
    Online Accounts Manager MT4
    Kyra Nickaline Watson-gordon
    5 (1)
    ユーティリティ
    OneClick Online Account Manager is a powerful utility that helps you to manage all your accounts from a centralized panel. It is suitable for all single account traders and specially for multiple accounts traders. The utility help you to : Monitor status of all accounts on a private web page. Some information such as account connection status, account profit, DD, Balance, Equity, Margin Level, Number of positions and orders, Daily and Weekly profit/loss and also overall summation of all these p
    PTW Non Repaint System
    Elvis Kanyama
    インディケータ
    PTW NON REPAINT TRADING SYSTEM + HISTOGRAM Non-Repainting ,   Non-Redrawing   and   Non-Lagging  Trading System. Does the following: - Gives Accurate Entry and Exit Points - Scalping, Day and Swing Trading  - 95% Accuracy  - Targets, where to take profits. - Shows Trends, Support and resistance levels - Works on All Brokers - Works on All Currencies, CFDs and Stocks - It does not place trades for you, it only shows you what trades to place. - It works on All Timeframes - It is for Trend or ran
    Ophiuchus Paid Version
    Limitless Trading Enterprise
    4.33 (9)
    エキスパート
    Ophiuchus is the 13th zodiac and it is also the name for this EA as   13   is the key elements for this trading strategy. Trading Strategy The following are the main characteristic of this EA. Martingale based strategy. Only open more trades when it is on the right direction. earn small profit for each trades but a lot of volume everyday. Profit from the volatility of the market. Tested and Proved to be able to profit on EURUSD trading with M1 timeframe. Back Test Result Back test result are a
    Gann Box MT4
    Frederic Jacques Collomb
    5 (1)
    インディケータ
    Gann Box インジケーターは、トレーダーが市場の重要なレベルを特定し、活用するのを支援するために設計された強力で多機能なツールです。このインジケーターを使用すると、チャート上に長方形を描くことができ、それが自動的に 0, 0.25, 0.50, 0.75, 1 の戦略的レベルを持つ複数のゾーンに分割されます。価格がこれらのレベルのいずれかに達すると、アラートがトリガーされ、トレーディングの意思決定に貴重な支援を提供します。描いたゾーンに対する市場の動きを即座に把握できます。ゾーンをトレースするには、単純な長方形を描いて名前を GannBox に変更するだけです。 このインジケーターは、 サポートとレジスタンス の概念を使用するトレーダー、 サプライとデマンド 、 ICTテクニック 、または**公正価値ギャップ（FVG）**の専門家など、すべてのタイプのトレーダー向けに設計されています。 デイトレーダー、スイングトレーダー、またはポジショントレーダーであろうと、 Gann Box は市場の動きをより良く理解し予測する手助けをし、反応性とパフォーマンスを向上させます。 MT5バージョ
    Rebate gnome
    Vasilii Konovalov
    エキスパート
    Rebate robot. The money on the deposit rotates around zero, while a lot of transactions are made and the rebate is stuffed.It does not load the deposit, there is a stop loss and take profit.It is necessary to bet on several instruments at once, pairs can be any, but it is recommended to bet on those in which the trend is clearly traced on the daily chart. With prolonged reversals, the robot loses, but it happens very slowly and relatively safely, so it is recommended to track the trend at least
    このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
    Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
    Bernhard Schweigert
    4.79 (101)
    インディケータ
    現在20%OFF! 初心者やエキスパートトレーダーのためのベストソリューション! このダッシュボードソフトウェアは、28の通貨ペアで動作しています。それは私達の主要な指標（高度な通貨の強さ28と高度な通貨インパルス）の2に基づいています。それは全体の外国為替市場の大きい概観を与えます。それは、すべての（9）時間枠で28の外国為替ペアのための高度な通貨の強さの値、通貨の動きの速度と信号を示しています。チャート上で1つのインディケータを使用して市場全体を観察し、トレンドやスキャルピングの機会をピンポイントで見つけることができたら、あなたのトレードがどのように改善されるか想像してみてください。 このインディケータには、強い通貨と弱い通貨の識別、潜在的な取引の識別と確認がより簡単になるような機能が搭載されています。このインディケータは、通貨の強さや弱さが増加しているか減少しているか、また、すべての時間枠でどのように機能しているかをグラフィカルに表示します。 新機能として、現在の市場環境の変化に適応するダイナミックなマーケットフィボナッチレベルが追加され、すでに当社のAdvanced
    Scalper Inside PRO
    Alexey Minkov
    4.74 (69)
    インディケータ
    An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
    Smc Blast Signal
    Mohit Dhariwal
    5 (2)
    インディケータ
    CHRISTMAS SALE OFFER PRICE AT JUST 70 DOLLARS FEW COPIES ONLY From 25TH DECEMBER -27th December MIDNIGHT GRAB YOUR COPY ON THIS CHRISTMAS EVE SMC Blast Signal with FVG, BOS and trend Breakout The SMC Blast Signal  is a  Precise trading system for Meta Trader 4 that uses Smart Money Concepts (SMC) , including Fair Value Gaps (FVG) and Break of Structure (BOS) , to identify high-probability trades. It incorporates a Trend Filter using a higher timeframe moving average, ensuring trades align with
    Dynamic Forex28 Navigator
    Bernhard Schweigert
    4.43 (7)
    インディケータ
    Dynamic Forex28 Navigator - 次世代の Forex 取引ツール。 現在 49% オフ。 Dynamic Forex28 Navigator は、長年人気のインジケーターを進化させたもので、3 つの機能を 1 つにまとめています。 Advanced Currency Strength28 インジケーター (レビュー 695 件)  + Advanced Currency IMPULSE with ALERT (レビュー 520 件) + CS28 コンボ シグナル (ボーナス)。 インジケーターの詳細 https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 次世代の Strength インジケーターが提供するもの  オリジナルで気に入っていたすべての機能が、新機能と精度の向上によって強化されました。 主な機能: 独自の通貨強度計算式。 すべての時間枠でスムーズかつ正確な強度ライン。 トレンドの特定と正確なエントリーに最適です。 ダイナミックマーケットフィボナッチレベル (マーケットフィボナッチ)。 このインジケーターに固有
    Trend Screener
    STE S.S.COMPANY
    4.79 (95)
    インディケータ
    トレンドインジケーター、1つのツールに組み込まれたすべての重要なトレンド機能を備えたトレンドトレーディングとフィルタリングのための画期的なユニークなソリューション！ これは、すべてのシンボル/商品（外国為替、商品、暗号通貨、インデックス、株式）で使用できる100％再描画されていないマルチタイムフレームおよびマルチ通貨インジケーターです。 期間限定オファー: サポートおよびレジスタンス スクリーナー インジケーターは、たった 50 ドルで永久的にご利用いただけます。(元の価格 250 ドル) (オファー延長) トレンドスクリーナーは、チャート内のドットで矢印トレンドシグナルを提供するインジケーターに続く効率的なインジケーターです。 トレンド分析インジケーターで使用できる機能： 1.トレンドスキャナー。 2.最大利益分析を備えたトレンドライン。 3.トレンド通貨強度メーター。 4.アラート付きのトレンド反転ドット。 5.アラート付きの強いトレンドドット。 6.トレンド矢印 毎日の分析例、毎日のシグナルパフォーマンス...など、トレンドスクリーナーインジケーターを使用して、ここで見つけること
    Advanced Supply Demand
    Bernhard Schweigert
    4.91 (296)
    インディケータ
    現在33％オフ 初心者にもエキスパートトレーダーにも最適なソリューション このインジケーターは独自の機能と新しい公式を多数内蔵しており、ユニークで高品質かつ手頃な取引ツールです。このアップデートでは、2つの時間枠ゾーンを表示できるようになります。より長いTFだけでなく、チャートTFとより長いTF（ネストゾーンを表示）の両方を表示できます。すべてのSupply Demandトレーダーの皆さんのお気に召すはずです。:) 重要情報の公開 Advanced Supply Demandの可能性を最大化するには、 https://www.mql5.com/ja/blogs/post/720245 にアクセスしてください。   エントリーまたはターゲットの正確なトリガーポイントを正確に特定できれば取引がどのように改善されるか想像してみてください。新しい基盤となるアルゴリズムに基づいて構築されているため、買い手と売り手の間の潜在的な不均衡をさらに簡単に特定できます。これは、最も強い需要と供給のゾーンと、過去のパフォーマンス（古いゾーンを表示）がグラフィカルに表現されるためです。これらの機能は、最適な
    Trend indicator AI
    Ramil Minniakhmetov
    4.95 (76)
    インディケータ
    Trend Ai indicatorは、トレンドの識別と実用的なエントリポイントと反転アラートを組み合わせることで、トレーダーの市場分析を強化する優れたツールです。 この指標は、ユーザーが自信と正確さで外国為替市場の複雑さをナビゲートすることを可能にします トレンドAiインジケーターは、主要なシグナル以外にも、プルバックやリトレースメント中に発生するセカンダリエントリポイントを識別し、トレーダーが確立されたトレンド内の価格修正を活用できるようにします。 重要な利点: *MT4およびMT5の仕事 *明確な買いまたは売りシグナル *再描画しません ·すべての資産で動作します 私はeaやセットをtelegram it詐欺で販売しないように注意してください。 すべての設定はここでブログで無料です。  重要！ 指示とボーナスを得るために購入後すぐに私に連絡してください！ 私の他のプロダクトと同様、実質操作の監視はここに見つけることができます: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller&nbsp ; 設定および入力: すべての
    FX Power MT4 NG
    Daniel Stein
    4.95 (20)
    インディケータ
    FX Power: 通貨の強弱を分析して、より賢い取引を実現 概要 FX Power は主要通貨と金の実際の強弱をあらゆる市場状況で理解するための必須ツールです。強い通貨を買い、弱い通貨を売ることで、 FX Power は取引の意思決定を簡素化し、高い確率の取引機会を見出します。トレンドを追従する場合でも、極端なデルタ値を使用して反転を予測する場合でも、このツールはあなたの取引スタイルに完全に適応します。ただ取引するだけではなく、 FX Power で賢く取引をしましょう。 1. なぜ FX Power がトレーダーにとって非常に有益なのか 通貨と金のリアルタイム強弱分析 • FX Power は主要通貨と金の相対的な強弱を計算し、マーケットダイナミクスに関する明確な洞察を提供します。 • どの資産がリードしているか、または後れを取っているかを監視して、取引するペアを賢く選びましょう。 マルチタイムフレームの包括的なビュー • 短期、中期、長期のタイムフレームで通貨と金の強弱を追跡し、マーケットトレンドに基づいて取引戦略を調整できます。 • スキャルピングからスイングトレード
    Supply and Demand Dashboard PRO
    Bernhard Schweigert
    4.8 (20)
    インディケータ
    現在20%OFF! このダッシュボードは、複数のシンボルと最大9つのタイムフレームで動作するソフトウェアの非常に強力な部分です。 このソフトは、弊社のメインインジケーター（ベストレビュー：Advanced Supply Demand）をベースにしています。    Advanced Supply Demand ダッシュボードは、素晴らしい概要を提供します。それは示しています。  ゾーン強度評価を含むフィルタリングされた需給値。 ゾーン内/ゾーンへのPips距離。 ネストされたゾーンがハイライトされます。 選択されたシンボルの4種類のアラートを全ての（9）時間枠で提供します。 それはあなたの個人的なニーズに合わせて高度に設定可能です。 あなたの利益! すべてのトレーダーにとって最も重要な質問です。 市場に参入するのに最適なレベルはどこか？ 成功のチャンスとリスク/リターンを得るために、強力な供給/需要ゾーン内またはその近くで取引を開始します。 損切りの最適な位置はどこですか？ 最も安全なのは、強力な供給/需要ゾーンの下/上にストップを置くことです。 最適な利益
    RFI levels PRO
    Roman Podpora
    インディケータ
    事前に指標   市場の反転レベルとゾーンを決定し 、価格がそのレベルに戻るのを待って、新しいトレンドの終わりではなく、始まりにエントリーできるようにします。 彼は示す   反転レベル   市場が方向転換を確認し、さらなる動きを形成する場所。 このインジケーターは再描画なしで動作し、あらゆる金融商品に最適化されており、       トレンドラインプロ   インジケータ。 すべての機器に対応する可逆構造スキャナー すべての取引商品を自動的に追跡し、すべての R 反転パターンを即座に識別して、LOGIC AI 信号がすでに存在する場所やその他の有用な情報を表示します。 Logic AI – エントリーポイントを表示するアシスタント 市場参入の最適なタイミングを判断するインテリジェントなシグナル。TPSproSYSTEMアルゴリズムを使用し、価格動向、トレンド、主要参加者の活動を分析します。 LOGIC AI が表示されるということは、市場状況が十分に整い、高い成功確率で取引の決定を下せる状態であることを意味します。 （R1-PRO）モードは、トレンドプロインジケーターからのトレンドの変化
    Quantum Trend Sniper Indicator MT4
    Bogdan Ion Puscasu
    4.69 (42)
    インディケータ
    ご紹介   クォンタム トレンド スナイパー インジケーターは 、トレンド反転を特定して取引する方法を変革する画期的な MQL5 インジケーターです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発されました。     クォンタムトレンドスナイパーインジケーター   は、非常に高い精度でトレンドの反転を識別する革新的な方法で、あなたのトレーディングの旅を新たな高みに押し上げるように設計されています。 ***Quantum Trend Sniper Indicatorを購入すると、Quantum Breakout Indicatorを無料で入手できます!*** クォンタム ブレイクアウト インジケーターは、トレンドの反転を特定するとアラートを発し、矢印を示し、3 つのテイクプロフィットレベルを提案します。 初心者トレーダーにもプロのトレーダーにも適しています。 量子EAチャネル:       ここをクリック MT5のバージョン：       ここをクリック 推奨事項: 期間: すべての時間枠。最良の結果を得るには、M15、M30、H1 のタイム
    Trending Volatility System
    Vitalyi Belyh
    5 (3)
    インディケータ
    Volatility Trend System - a trading system that gives signals for entries. The volatility system gives linear and point signals in the direction of the trend, as well as signals to exit it, without redrawing and delays. The trend indicator monitors the direction of the medium-term trend, shows the direction and its change. The signal indicator is based on changes in volatility and shows market entries. The indicator is equipped with several types of alerts. Can be applied to various trading ins
    Trend Lines PRO
    Roman Podpora
    5 (1)
    インディケータ
    トレンドラインプロ   市場の真の方向転換点を理解するのに役立ちます。この指標は、真のトレンド反転と主要プレーヤーが再び参入するポイントを示します。 分かりますか     BOSライン   複雑な設定や不要なノイズなしに、より長い時間足でのトレンドの変化と重要なレベルを把握できます。シグナルは再描画されず、バーが閉じた後もチャート上に残ります。 インジケーターが示す内容: 本当の変化   トレンド（BOSライン） 一度シグナルが現れたら、それは有効です！これは、リペイント機能を持つインジケーターとの重要な違いです。リペイント機能を持つインジケーターは、シグナルを発した後、それを変更し、資金の損失につながる可能性があります。これにより、より高い確率と精度で市場に参入できます。また、矢印が現れた後、目標値（利益確定）に達するか、反転シグナルが現れるまで、ローソク足の色を変更する機能もあります。 繰り返しエントリ       主要プレーヤーの補充 エントリーポイントを探す際の視覚的な明瞭性を向上させるため、最適な市場エントリーポイントが検索されるBUY/SELLゾーンを最初に表示するモジュ
    Meravith
    Ivan Stefanov
    5 (1)
    インディケータ
    このインジケーターは、各ポイントのボリュームを分析し、そのボリュームに対する市場の疲労レベルを計算します。 インジケーターは3本のラインで構成されています： 強気のボリューム疲労ライン 弱気のボリューム疲労ライン 市場のトレンドを示すライン。このラインは、市場が強気か弱気かに応じて色が変わります。 任意の開始点から市場を分析できます。一度ボリューム疲労ラインに達したら、次の分析を開始するための新しいポイントを設定してください。 トレンドや修正を分析できます。良いアプローチは、トレンドラインに達したときや、トップやボトムがヒットしたときにインジケーターを移動させることです。 トレンドラインとボリューム疲労ラインの距離が大きいほど、その方向のボリュームは大きくなります。 トレンドラインはオーダーを開く場所として使用でき、疲労ラインは利益を取るために使用されます。 このシステムは非常にユニークですが、非常に直感的でもあります。 市場には同様の製品はありません。 使用に制限はありません。すべての市場およびすべての時間枠で適用できます。 重要：MetaTrader4のテスターで確認する際は、紫色
    Currency Strength Exotics
    Bernhard Schweigert
    4.88 (33)
    インディケータ
    現在20%OFF! 初心者やエキスパートトレーダーに最適なソリューションです。 このインディケータは、エキゾチックペア・コモディティ・インデックス・先物など、あらゆるシンボルの通貨の強さを表示することに特化したインディケータです。金、銀、原油、DAX、US30、MXN、TRY、CNHなどの通貨の強さを表示するために、9行目にどのシンボルでも追加することができます。独自の機能を多数搭載し、新しい計算式を採用したため、ユニークで高品質、かつ手頃な価格のトレーディングツールとなっています。新しいトレンドやスキャルピングチャンスのトリガーポイントを正確に把握することができるため、あなたのトレードがどのように改善されるか想像してみてください。 ユーザーマニュアル：ここをクリック   https://www.mql5.com/en/blogs/post/708876 すべての時間枠に対応します。あなたはすぐにトレンドを見ることができるようになります! 新しいアルゴリズムに基づいて設計されているため、潜在的な取引の特定と確認がより簡単になります。これは、8つの主要通貨と1つのシンボルの強弱
    FX Volume
    Daniel Stein
    4.62 (37)
    インディケータ
    FX Volume：ブローカー視点で捉える本物の市場センチメント クイック概要 トレード手法をさらに高めたいとお考えですか？ FX Volume は、リテールトレーダーやブローカーのポジション状況をリアルタイムで提供します。これは、COTのような遅延レポートよりもはるかに早く知ることができます。安定した利益を目指す方も、さらなる優位性を求める方も、 FX Volume は大きな不均衡を見極め、ブレイクアウトを確認し、リスク管理を洗練させるのに役立ちます。今すぐ始めて、実際の出来高データがどのように意思決定を変革するかを体感してください！ 1. FX Volume がトレーダーにとって非常に有益な理由 高精度の早期警戒シグナル • 各通貨ペアを売買しているトレーダー数を、他者よりも早く、ほぼリアルタイムで把握できます。 • FX Volume は、複数のリテールブローカーから得られる本物の出来高データを収集し、分かりやすい形式で提供する 唯一 のツールです。 強力なリスク管理 • ロングやショートの大きな偏り（インバランス）を特定し、潜在的なトレンド転換を見逃しません。ストップ
    Angular Trend Lines
    Vitalyi Belyh
    インディケータ
    トレンド指標は、金融市場での取引に使用されるテクニカル分析の領域の 1 つです。 Angular Trend Lines ー - トレンドの方向を総合的に判断し、エントリー シグナルを生成します。ろうそくの平均方向を平滑化するだけでなく トレンドラインの傾斜角度も使用します。傾斜角の基礎として、ガン角を構築する原理が採用されました。 テクニカル分析インジケーターは、ローソク足の平滑化とチャートの形状を組み合わせたものです。 トレンド ラインと矢印には 2 つの種類があります。赤い線と矢印は強気方向、紫の線と矢印は弱気方向です。 インジケーターの機能 このインジケーターは使いやすく、パラメータの設定も簡単で、トレンド分析や注文開始のシグナルの受信に使用できます。 インジケーターは再描画されず、ローソク足の終値に矢印が表示されます。 信号が発生したときに複数の種類のアラートを提供します。 あらゆる金融商品（外国為替、暗号通貨、貴金属、株式、指数）に使用できます。 このインジケーターは、どの時間枠やチャートでも機能します。 このインジケーターはプロセッサに負荷をかけない軽量アルゴリズム
    Smart Trend Trading System
    Issam Kassas
    インディケータ
    このインジケーターを購入すると、プロ仕様のトレードマネージャーを無料で差し上げます。 まず第一に、このトレーディングシステムがノンリペイント、ノンリドロー、ノンラグのインジケーターであることを強調する価値がある。これにより、手動取引とロボット取引の両方に理想的なものになっています。 オンラインコース、マニュアル、プリセットのダウンロード。 「スマートトレンドトレーディングシステム MT5」は、新規および経験豊富なトレーダー向けにカスタマイズされた包括的なトレーディングソリューションです。10以上のプレミアムインジケーターを組み合わせ、7つ以上の堅実なトレーディング戦略を備えており、多様な市場状況に対応する多目的な選択肢となっています。 トレンドフォロー戦略：トレンドを効果的に乗り越えるための正確なエントリーとストップロス管理を提供します。 リバーサル戦略：潜在的なトレンドの反転を特定し、トレーダーがレンジ相場を活用できるようにします。 スキャルピング戦略：高速で正確なデイトレードおよび短期取引のために設計されています。 安定性：すべてのインジケーターはノンリペイント、ノンリドロー、ノ
    Blahtech Supply Demand
    Blahtech Limited
    4.58 (36)
    インディケータ
    Was: $299  Now: $99   Supply Demand uses previous price action to identify potential imbalances between buyers and sellers. The key is to identify the better odds zones, not just the untouched ones. Blahtech Supply Demand indicator delivers functionality previously unavailable on any trading platform. This 4-in-1 indicator not only highlights the higher probability zones using a multi-criteria strength engine, but also combines it with multi-timeframe trend analysis, previously confirmed swings
    Royal Scalping Indicator M4
    Vahidreza Heidar Gholami
    4.17 (6)
    インディケータ
    Royal Scalping Indicator is an advanced price adaptive indicator designed to generate high-quality trading signals. Built-in multi-timeframe and multi-currency capabilities make it even more powerful to have configurations based on different symbols and timeframes. This indicator is perfect for scalp trades as well as swing trades. Royal Scalping is not just an indicator, but a trading strategy itself. Features Price Adaptive Trend Detector Algorithm Multi-Timeframe and Multi-Currency Trend Low
    Gartley Hunter Multi MT4
    Siarhei Vashchylka
    5 (3)
    インディケータ
    Gartley Hunter Multi - An indicator for searching for harmonic patterns simultaneously on dozens of trading instruments and on all classic timeframes: (m1, m5, m15, m30, H1, H4, D1, Wk, Mn). Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT5 Advantages 1. Patterns: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Simultaneous search for patterns on dozens of trading instruments and on all classic timeframes 3. Search for patterns of all possible sizes. From t
    Matrix Arrow Indicator MT4
    Juvenille Emperor Limited
    5 (3)
    インディケータ
    マトリックスアローインジケーターMT4は、すべてのシンボル/商品（外国為替、商品、暗号通貨、インデックス、株式）で使用できる100％再描画されていないマルチタイムフレームインジケーターに続くユニークな10in1トレンドです。マトリックスアローインジケーターMT4は、初期段階で現在のトレンドを判断し、最大10の標準インジケーターから情報とデータを収集します。 平均方向移動指数（ADX） 商品チャネルインデックス（CCI） クラシック平研アシキャンドル 移動平均 移動平均収束発散（MACD） 相対活力指数（RVI） 相対力指数（RSI） 放物線SAR ストキャスティクス ウィリアムズのパーセント範囲 すべてのインジケーターが有効な買いまたは売りシグナルを与えると、対応する矢印がチャートに印刷され、次のろうそく/バーの開始時に強い上昇トレンド/下降トレンドを示します。ユーザーは、使用するインジケーターを選択し、各インジケーターのパラメーターを個別に調整できます。マトリックスアローインジケーターMT4は選択されたインディケーターからのみ情報を収集し、それらのデータのみに基づいてアローを印刷
    Buy Sell Arrow Swing MT4
    Sahib Ul Ahsan
    インディケータ
    Looking for a powerful yet lightweight swing detector that accurately identifies market structure turning points? Want clear, reliable buy and sell signals that work across any timeframe and any instrument? Buy Sell Arrow MT Swing is built exactly for that — precision swing detection made simple and effective. This indicator identifies Higher Highs (HH) , Higher Lows (HL) , Lower Highs (LH) , and Lower Lows (LL) with remarkable clarity. It is designed to help traders easily visualize market str
    Scalper Assistant
    Pavel Verveyko
    インディケータ
    The indicator is a trading system for short-term trading. Scalper Assistant helps to determine the direction of the transaction, and also shows the entry and exit points. The indicator draws two lines (possible points for opening positions). At the moment of the breakdown of the upper line up (and when all trading conditions are met), an up arrow appears (a buy signal), as well as 2 goals. At the moment of the breakdown of the lower line down (and when all trading conditions are met), a down ar
    Band trend indicator
    lizhi fu
    4 (18)
    インディケータ
    A top and bottom indicator that can intuitively identify the trend of the band. It is the best choice for manual trading, without redrawing or drifting. How to get this indicator for free: Learn more Price increase of $20 every 3 days, price increase process: 79--> 99 --> 119...... Up to a target price of $1000. For any novice and programming trading friend, you can write the signal into the EA to play freely. Array 3 and array 4, for example, 3>4 turns green, 3<4 turns red. If you don't underst
    Shogun Trade
    Yuki Miyake
    インディケータ
    新規リリースを記念して、期間限定の特別価格で提供中です。 【コンセプト：戦場を俯瞰する将軍の視座】 目の前の敵と戦うだけの「歩兵」でいる限り、トレードで勝ち続けることはできません。 SHOGUN Tradeは、あなたの視点を局地戦から、戦局全体を見渡す「将軍（Commander）」の視座へと引き上げます。7つの時間軸を同時に掌握し、相場の成熟度を見極め、勝てる公算が高い時だけ静かに軍を動かす。そんな王者のトレード環境を提供します。 SHOGUN Trade を導入する5つの戦略的メリット SHOGUN Trade は、感情に振り回される「歩兵」の視点ではなく、戦局全体を支配する**「将軍」の視点**をトレーダーに提供します。曖昧な裁量判断を排除し、規律あるトレードを実現するためのメリットは以下の通りです。 1. 「なんとなく」のトレードからの完全な卒業 値動きに翻弄され、感覚でエントリーして後悔していませんか？ メリット: 高度な**「市場構造解析エンジン」**が、相場の「高値・安値の切り上げ/切り下げ」を自動判定し、現在のトレンド構造を明確にします。 結果: 今が「攻めるべきトレン
    SL Session Strength 28 Pair
    Chalin Saranga Jayathilake
    5 (20)
    インディケータ
    SL Curruncy impulse  https://www.mql5.com/en/market/product/82593 SL Session Strength 28 Pair flow of this intraday Asian London New York Sessions strength.SL Session Strength 28 indicator best for intraday scalper. market powerful move time you can catch best symbol. because you'll know which currencies are best to trade at that moment. Buy strong currencies and sell weak currencies (Diverging currencies).   Suggested timeframes to trading : M5 - M15 - M30 - You can however just change session
    GOLD Impulse with Alert
    Bernhard Schweigert
    4.64 (11)
    インディケータ
    このインディケータは、当社の2つの製品 Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . のスーパーコンビネーションです。 このインジケーターは全ての時間枠で作動し、8つの主要通貨と1つのシンボルの強弱のインパルスをグラフで表示します。 このインジケータは、金、エキゾチックペア、商品、インデックス、先物など、あらゆるシンボルの通貨強度の加速度を表示することに特化されています。金、銀、原油、DAX、US30、MXN、TRY、CNHなどの通貨強度の加速度（インパルスまたは速度）を表示するために、任意のシンボルを9行目に追加できる、この種の最初のものです。 新しいアルゴリズムに基づいて構築され、潜在的な取引の特定と確認がさらに容易になりました。これは、通貨の強さや弱さが加速しているかどうかをグラフィカルに表示し、その加速の速度を測定するためです。加速すると物事は明らかに速く進みますが、これはFX市場でも同じです。つまり、反対方向に加速している通貨をペアリングすれば、潜在的に利益を生む取引を特定
    PZ Swing Trading
    PZ TRADING SLU
    5 (3)
    インディケータ
    スイングトレーディング は、トレンドの方向のスイングと可能な反転スイングを検出するように設計された最初のインジケーターです。トレーディングの文献で広く説明されているベースラインスイングトレーディングアプローチを使用します。インディケータは、いくつかの価格と時間のベクトルを調査して、全体的なトレンドの方向を追跡し、市場が売られ過ぎまたは買われ過ぎて修正の準備ができている状況を検出します。 [ インストールガイド | 更新ガイド | トラブルシューティング | よくある質問 | すべての製品 ] むち打ちを起こさずに市場スイングの利益 インジケーターは常にトレンドの方向を表示します 色付きの価格帯は機会のベースラインを表します 色付きのダッシュは、可能な反転スイングを表します この指標は、独自の品質とパフォーマンスを分析します 複数時間枠のダッシュボードを実装します カスタマイズ可能なトレンドおよびスイング期間 電子メール/サウンド/プッシュアラートを実装します インジケータは再描画またはバックペインティングではありません Swing Tradingとは Swing Tradingは
    SL Currency Strength Meter 28 Pair
    Chalin Saranga Jayathilake
    4.95 (22)
    インディケータ
    My  Intraday trading session indicator.    SL Session Strength 28 Pair   https://www.mql5.com/en/market/product/57585   This strategy is even used by the Banks to make profits. They take a strong currency and pitch against a weak currency This indicator allows you to analyze the hidden trends and correlations between the 8 most traded currencies via unique strength meter which creates multiple charts in a single window based on the price action of each currency in relation to all other currenci
    作者のその他のプロダクト
    Volatility Master MT5
    INTRAQUOTES
    インディケータ
    Volatility Master for MetaTrader is a real-time dashboard tool that scans up to 56 symbols using up to 2 flexible dashboards on different charts to identify high-volatility, trending markets instantly. With clear bullish/bearish signals, customizable alerts, and a user-friendly interface, it helps you avoid range-bound conditions and focus on high-probability trades. Clarity leads to confidence. Trade confidently and protect your capital effectively with this powerful dashboard. Setup & Guide: 
    IQ Gold Gann Levels
    INTRAQUOTES
    5 (4)
    インディケータ
    Presenting one-of-a-kind Gann Indicator for XAUUSD IQ Gold Gann Levels is a non-repainting, precision tool designed exclusively for XAUUSD/Gold intraday trading. It uses W.D. Gann’s square root method to plot real-time support and resistance levels, helping traders spot high-probability entries with confidence and clarity. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient calcul
    Volatility Master
    INTRAQUOTES
    5 (6)
    インディケータ
    Volatility Master for MetaTrader is a real-time dashboard tool that scans up to 56 symbols using up to 2 flexible dashboards on different charts to identify high-volatility, trending markets instantly. With clear bullish/bearish signals, customizable alerts, and a user-friendly interface, it helps you avoid range-bound conditions and focus on high-probability trades. Clarity leads to confidence. Trade confidently and protect your capital effectively with this powerful dashboard. Download Metatra
    Hydra Trend Rider MT5
    INTRAQUOTES
    インディケータ
    Hydra Trend Rider is a non-repainting, multi-timeframe trend indicator that delivers precise buy/sell signals and real-time alerts for high-probability trade setups. With its color-coded trend line, customizable dashboard, and mobile notifications, it's perfect for traders seeking clarity, confidence, and consistency in trend trading. Download the Metatrader 4 Version Read the Indicator User Manual here. HURRY!  Price  increasing soon! Read the product description carefully before purchasing the
    IQ Star Lines MT5
    INTRAQUOTES
    インディケータ
    First time on MetaTrader, introducing IQ Star Lines - an original Vedic Astrology based indicator. IQ Star Lines, an unique astrological indicator purely based on Vedic astrology calculations, published for the first time on Metatrader. This unique tool plots dynamic planetary grid lines based on real-time stars, constellations, and celestial movements, which allows you to plot the power of the cosmos directly onto your trading charts. This indicator is specifically designed for scalpers and int
    IQ Gold Gann Levels MT5
    INTRAQUOTES
    インディケータ
    Presenting one-of-a-kind Gann Indicator for XAUUSD IQ Gold Gann Levels is a non-repainting, precision tool designed exclusively for XAUUSD/Gold intraday trading. It uses W.D. Gann’s square root method to plot real-time support and resistance levels, helping traders spot high-probability entries with confidence and clarity. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient calcul
    IQ Star Lines
    INTRAQUOTES
    インディケータ
    First time on MetaTrader, introducing IQ Star Lines - an original Vedic Astrology based indicator. IQ Star Lines, an unique astrological indicator purely based on   Vedic astrology   calculations, published for the   first time on Metatrader.  This unique tool plots dynamic planetary grid lines based on real-time stars, constellations, and celestial movements, which allows you to plot the power of the cosmos directly onto your trading charts. This indicator is specifically designed for scalpers
    IQ FX Gann Levels MT5
    INTRAQUOTES
    インディケータ
    IQ FX Gann Levels a precision trading indicator based on W.D. Gann’s square root methods. It plots real-time, non-repainting support and resistance levels to help traders confidently spot intraday and scalping opportunities with high accuracy. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst, whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient mathematics which proved to be extremely accurate. Download the   Metatrader 4 Version
    IQ FX Correlation Matrix
    INTRAQUOTES
    インディケータ
    FX Correlation Matrix is a powerful multi-timeframe dashboard that helps traders analyze real-time currency correlations of up to 28 symbols at a glance. With customizable settings, sleek design, and manual symbol selection option, it enhances trade accuracy, reduces risk, and identifies profitable correlation-based opportunities. Get the Metatrader 4  version here. Get it FAST! Price is increasing soon! Read the product description carefully before purchasing the product. Disclaimer: Due to reg
    FX Correlation Matrix
    INTRAQUOTES
    5 (1)
    インディケータ
    FX Correlation Matrix is a powerful multi-timeframe dashboard that helps traders analyze real-time currency correlations of up to 28 symbols at a glance. With customizable settings, sleek design, and manual symbol selection option, it enhances trade accuracy, reduces risk, and identifies profitable correlation-based opportunities. Get the Metatrader 5 version here.  Get it FAST! Price is increasing soon! Read the product description carefully before purchasing the product. Disclaimer: Due to reg
    IQ FX Gann Levels
    INTRAQUOTES
    5 (2)
    インディケータ
    IQ FX Gann Levels a precision trading indicator based on W.D. Gann’s square root methods. It plots real-time, non-repainting support and resistance levels to help traders confidently spot intraday and scalping opportunities with high accuracy. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst, whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient mathematics which proved to be extremely accurate. Download the Metatrader 5 Version R
    IQ Chart Cleaner
    INTRAQUOTES
    ユーティリティ
    IQ Chart Cleaner – Get a Fresh Chart in Seconds. A cluttered chart can make trading stressful and confusing. Between dozens of old indicators, leftover lines, arrows, shapes, and notes, it’s easy to lose focus on what really matters—your trades. That’s where IQ Chart Cleaner comes in. With a single click, IQ Chart Cleaner gives you a fresh, distraction-free chart so you can analyze the markets with clarity and confidence. Get the MT5 Version here . Key Benefits Total Cleaning Power – Instantly
    IQ Trade Status
    INTRAQUOTES
    インディケータ
    IQ Trade Status – A Professional Trade Panel to track all your LIVE TRADES in a signle dashboard. IQ Trade Status is not just a trade panel; it is a professional dashboard designed for MetaTrader. It replaces the default Terminal window with a clean, structured, and actionable overview of your account and open trades. The dashboard is designed to help you instantly answer three critical questions: How much have I made today? How much will I lose if all my trades go wrong? Is my account over-lev
    Hydra Multi Trend Dashboard
    INTRAQUOTES
    インディケータ
    The Hydra Multi Trend Dashboard is a powerful market scanning tool designed for MetaTrader 4 and MetaTrader 5. It monitors up to 25 currency pairs or assets simultaneously across all 9 standard timeframes (M1 to Monthly). Using a proprietary Special Trend Formula , the dashboard filters out market noise and provides clear, visual Bullish or Bearish signals, allowing traders to identify trend alignments at a glance without switching charts. Metatrader 5 Version :  View Here Early Bird Holiday Of
    IQ Chart Cleaner MT5
    INTRAQUOTES
    ユーティリティ
    Get a clean chart in an instant.  This script is extremely helpful in removing not only all the graphical objects from the chart but also all the  indicators from the chart.  Get the MT4 Version here . Features: Confirmation Dialog : Asks for confirmation before cleaning the chart. Complete Cleaning: Removes all graphical objects (lines, arrows, shapes, etc.) Removes all indicators from all chart windows (main and subwindows) Logging: Prints information about the cleaning process in the Expert
    IQ Trade Status MT5
    INTRAQUOTES
    インディケータ
    IQ Trade Status – A Professional Trade Panel to track all your LIVE TRADES in a signle dashboard. IQ Trade Status is not just a trade panel; it is a professional dashboard designed for MetaTrader. It replaces the default Terminal window with a clean, structured, and actionable overview of your account and open trades. The dashboard is designed to help you instantly answer three critical questions: How much have I made today? How much will I lose if all my trades go wrong? Is my account over-lev
    Hydra Multi Trend Dashboard MT5
    INTRAQUOTES
    インディケータ
    The Hydra Multi Trend Dashboard is a powerful market scanning tool designed for MetaTrader 4 and MetaTrader 5. It monitors up to 25 currency pairs or assets simultaneously across all 9 standard timeframes (M1 to Monthly). Using a proprietary Special Trend Formula , the dashboard filters out market noise and provides clear, visual Bullish or Bearish signals, allowing traders to identify trend alignments at a glance without switching charts. Metatrader 4 Version :  View Here Early Bird Holiday Of
    フィルタ:
    DanyLbc747
    1222
    DanyLbc747 2025.09.11 20:46 
     

    Interesting concept

    INTRAQUOTES
    10824
    開発者からの返信 Somsri Sarkar 2025.09.23 14:38
    Thank you so much for your kind review. Glad you liked it. Wishing you more success in future.
    sweethomeboy2
    554
    sweethomeboy2 2025.06.04 10:46 
     

    trading gold with this indicator and Gann levels indicator makes it easy to me to trade , great support , highly recommended

    INTRAQUOTES
    10824
    開発者からの返信 Somsri Sarkar 2025.06.04 11:00
    Thank you so much for your kind review! We are so happy that our indicators are truly making a positive difference in your trading journey. Wishing you even more success.
    Danny Tsang
    288
    Danny Tsang 2025.04.07 12:49 
     

    I've been using this indicator for a week, this indicator always deliver reliable entry and exit signals. Further, with the multi-timeframe analysis, it can give an extra confirmation for trade decisions. Excellent indicator.

    INTRAQUOTES
    10824
    開発者からの返信 Somsri Sarkar 2025.04.15 04:12
    Thank you so much for your feedback. Glad you liked the indicator. This will surely help you make your trading journey easier with consistent profits. Wishing you all the best and happy trading!
    Phanny Ann
    748
    Phanny Ann 2025.02.14 18:56 
     

    Hydra Trend Rider is an excellent indicator for traders looking for clear and reliable entry and exit signals. Its simple yet effective design makes it easy to use, and the multi-timeframe analysis adds an extra layer of confirmation for trade decisions. Whether you're a beginner or an experienced trader, this tool can help improve your market timing and overall strategy. Highly recommended!

    INTRAQUOTES
    10824
    開発者からの返信 Somsri Sarkar 2025.04.07 13:02
    Thank you so much for your kind words! It means a lot to us. Very happy that you found this indicator helpful. Wishing you great success!
    レビューに返信