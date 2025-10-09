Gold Buy Trader V105

Gold Buy Trader V105 ist ein professioneller Expert Advisor für den Handel mit Gold (XAUUSD) und anderen wichtigen Instrumenten mit einer ausgefeilten Buy-Grid-Strategie. Er kombiniert überverkaufte Stochastik-Einträge mit einem optionalen Ein-Zyklus-Verkaufsmodus und bietet so Flexibilität sowohl für trendfolgende als auch für schwankende Märkte.

Diese Version wurde sorgfältig optimiert, um die strengen MQL5-Validierungsstandards zu erfüllen und eine reibungslose Ausführung, stabile Leistung und Kompatibilität mit verschiedenen Brokern zu gewährleisten.

Wichtigste Merkmale

Buy-Grid-Einstiegslogik mit stochastischer Bestätigung

Optionaler Ein-Zyklus-Verkaufsmodus für zusätzliche Flexibilität

Multi-Symbol-Scanning für Gold, Forex-Paare, Kryptowährungen und Rohstoffe

Dynamische Lot-Skalierung mit Optionen zur Risikokontrolle

Optimiert für Gold, aber anpassbar an andere Instrumente

Eingaben

MultiSymbolMode: true/false - wählen Sie zwischen dem Handel mit einem oder mehreren Symbolen

SymbolsList: Komma-getrennte Symbole zum Scannen, wenn aktiviert

StartLot: Definieren Sie die anfängliche Losgröße

EnableGridScaling: true/false - steuert die Skalierung der Losgröße

Zusätzliche Risiko- und Managementparameter verfügbar

Empfehlungen

Symbol: XAUUSD (Gold)

Zeitrahmen: H1 oder höher

Konto-Typ: ECN oder Raw Spread empfohlen

Startguthaben: mindestens 50.000 Cent-Konto (entspricht 500 $ auf einem Cent-Konto)

Anmerkungen

Dieser EA ist für den professionellen Einsatz konzipiert und basiert nicht auf Arbitrage oder unsicherem Hochfrequenz-Scalping. Die Ergebnisse können je nach Brokerbedingungen und Marktvolatilität variieren. Es wird dringend empfohlen, den EA vor dem Live-Handel auf einem Demokonto zu testen.

Haftungsausschluss

Der Handel ist mit Risiken verbunden. Gold Buy Trader V105 garantiert keine Gewinne. Dies ist kein Programm, mit dem man schnell reich wird. Ein kluger Anleger priorisiert das Risiko und nicht den Gewinn. Verwenden Sie ein angemessenes Risikomanagement und testen Sie die Einstellungen, bevor Sie sie auf ein echtes Konto anwenden.

"Gold Buy Trader V105 - intelligent, stabil und für den professionellen Goldhandel entwickelt."




