Trendline Breakouts MT4

Trendline Breakouts es un asesor experto semiautomático, lo que significa que sólo tiene que dibujar las líneas de soporte y resistencia, y luego dejar que el asesor experto maneje las operaciones por usted.

Puede utilizar este experto para cualquier mercado y marco temporal. Backtesting no está disponible porque se trata de un EA semi-automático. Usted dibuja las líneas de tendencia y deja que el experto opere por usted.

Este experto le permite operar automáticamente en rupturas de soportes y resistencias horizontales y líneas de tendencia, a diferencia del enfoque tradicional de utilizar órdenes pendientes.

Regaloincluido en este experto: Estrategia de ruptura de rango que identifica los niveles diarios de soporte y resistencia e inicia automáticamente operaciones largas y cortas en estos puntos clave.

Enlace para la versión MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/104566

¿Cómo funciona?

Este experto busca una línea de tendencia o una línea horizontal en el gráfico.

Cuando el precio cruce por encima de la línea de tendencia superior (resistencia), se abrirá una orden de compra.

Cuando el precio cruce por debajo de la línea de tendencia inferior (soporte), se abrirá una orden de venta.

Notas :

Resistencia es la línea de tendencia superior o la más alta que se encuentra en el gráfico.

El soporte es la línea de tendencia inferior del gráfico.

Si sólo se encuentra una línea de tendencia, se identifica como línea de tendencia superior e inferior.

Elimine todas las líneas de tendencia y horizontales innecesarias para evitar que el experto ejecute operaciones basadas en líneas obsoletas.

Ruptura de resistencia: El precio cruza por encima de la línea de tendencia superior (resistencia), se abrirá una orden de compra.

Ruptura de soporte: El precio cruza por debajo de la línea de tendencia inferior (soporte), se abrirá una orden de venta.

Rupturade Rango : El precio rompe el nivel de soporte o resistencia (no es necesario activar esta opción).

Intervalo de Tiempo: Número de horas antes de que " Time end" identifique el máximo y mínimo del rango . el algoritmo de máximos y mínimos para el primer y segundo rango ( menor valor = menos máximos y mínimos, mayor valor = más máximos y mínimos).

Fin de tiempo: Fin del tiempo para identificar los valores altos y bajos para el rango.

Trail Stop : El Trailing Stop será arrastrado en esta distancia establecida detrás del precio actual del mercado.

Trail Step : El SL sólo se modificará si se encuentra al menos a esta distancia por encima del SL anterior.

Drawdown Diario : Profit /Loss Today , si su cuenta incurre en una pérdida de $50, el experto desactivará automáticamente la negociación hasta el día siguiente.

Tamaño de operación: Tamaño del lote para cada operación si se elige el modo de volumen de operación fijo.

Max Open Trades : Máximo de operaciones abiertas simultáneamente.

Filtro de hora y día: Activa o desactiva el filtro de hora que se comprobará antes de colocar nuevas órdenes.

Número Mágico: Este número debe ser único para cada EA en su cuenta ya que los EAs lo utilizan para identificar sus propias operaciones.

Permitir Cobertura: Compruebe si desea vender cuando una posición larga está abierta, y viceversa.

Audible_Alerts : Alertas para cada orden de "compra o venta".

Push_Notifcations : Notificaciones para terminales móviles.



