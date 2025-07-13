Modern Forex Technologies

Der Berater ist für den Handel mit beliebigen Währungspaaren konzipiert, hat einen eingebauten Multi-Trend-Indikator, im Strategie-Tester arbeitet der Indikator nur auf der aktuellen Periode als die führende, ist es möglich, andere Periodenauf dem Diagramm als Hilfs (optional) zu verbinden. Zu diesem Zweck werden 9 Schaltflächen auf dem Diagramm angezeigt, die den Zeitraum und die Richtung des Trends angeben - die rote Farbe der Schaltfläche bedeutet, dass der Trend abwärts gerichtet ist, die blaue Farbe - aufwärts, die gelbe Farbe der Schaltfläche - flach, die graue Farbe bedeutet, dass die Schaltfläche inaktiv ist und die Analyse nach ihrem Zeitraum nicht durchgeführt wird.

Überwachung

Alle Signale werden von unseren Beratern verwaltet, Details werden nur an bestehende Kunden weitergegeben - nach dem Kauf/Miete eines Produktes.

Sie haben z.B. 5 Schaltflächen mit Perioden von M1 bis H1 aktiviert und alle sind rot gefärbt - das bedeutet, dass der Trend abwärts geht und der Roboter zum Verkauf handelt. Dann haben Sie z.B. eine weitere Schaltfläche mit der Periode H4 aktiviert und im Moment der Aktivierung ist die Schaltfläche blau gefärbt - das bedeutet, dass auf dem H4-Diagramm der Trend aufwärts gerichtet ist, als Ergebnis wird der Roboter warten, bis alle aktiven Schaltflächen die gleiche Farbe haben.

Der Indikator, der im Advisor verwendet wird, um den Trend in verschiedenen Perioden zu bestimmen, wird nicht neu gezeichnet und verzögert sich nicht.

Parameter

  • Einstellungen:
    • Trade_EA_Settings - Handel mit lokalen Advisor-Einstellungen (ohne Verwendung des Dateisystems),
    • Trade_File_Settings - Handel mit den Einstellungen des Dateisystems (dies kann viel bequemer und effizienter sein);
    • Accountant - der Advisor-Optimierungsmodus, während der Optimierung der Parameter im Strategietester wird der Roboter parallel auf dem Chart im "Accountant"-Modus gestartet, um die empfangenen Daten zu verarbeiten. Infolgedessen wählt der Roboter die erhaltenen Einstellungssätze aus und speichert sie in Dateien. Damit dieses System funktioniert, muss auch die Anwendung "File_Manager" auf dem angrenzenden Diagramm gestartet werden.
  • Folder_Number - Nummer des Ordners mit Dateien;
  • MagicNumber - legt die Priorität der heruntergeladenen Dateien fest und ist auch ein Identifikator der Positionen, daher kann sie nicht geändert werden, wenn der Berater offene Positionen hat;
  • Auto_Magic - wird ausschließlich in Verbindung mit dem Parameter "Trade_File_Settings" verwendet, diese Funktion wählt die besten Dateien mit Einstellungen in Abhängigkeit von der eingestellten Priorität "MagicNumber" aus, also sagen wir, wenn " MagicNumber =1", bedeutet dies die höchste Priorität und der Roboter sucht auf dem Server nach der besten Datei mit Einstellungen (die beste ist diejenige, die die besten Ergebnisse im Strategietester gezeigt hat), dann die nächsten 2, 3, 4 und so weiter. Es macht Sinn, Dutzende von Konten zu eröffnen und auf jedem setzen die Roboter verschiedene Prioritäten von 1 und höher und der Roboter wird herunterladen und hochladen verschiedene Dateien jedes Mal. Die höchste Priorität ist relativ und ist nicht eine Tatsache, dass es die profitabelste sein wird;
  • --------------------------
  • Auto_Symbol - automatische Auswahl eines Währungspaares für den Handel, entsprechend den während des Tests erhaltenen Daten. Der Roboter wählt das vielversprechendste Währungspaar entsprechend der festgelegten Priorität aus, beginnend mit 1, dann 2, 3 und so weiter.
  • Auto_All - wenn aktiviert, berücksichtigt der Roboter bei der Auswahl eines Währungspaares und der Zuweisung einer Priorität das Gesamtergebnis, andernfalls das Einzelergebnis.
  • Switch_Drawdown - wenn größer als 0, dann beginnt die automatische Währungsauswahl erst nach Erreichen des hier eingestellten Drawdown-Prozentsatzes und nach Beendigung einer erfolglosen Serie, bis dahin bleibt die Wahl der Währung bei Ihnen.
  • Symbol_Filter - ermöglicht es Ihnen, Währungspaare auszuschließen, für die ein Drawdown mit einem Prozentsatz von Switch_Drawdown aufgezeichnet wurde, der Roboter überspringt sie dann bei der automatischen Auswahl.
  • --------------------------
  • Balance_Minimum -wenn der Einzahlungsbetrag unter den hier angegebenen Wert fällt, wird der Handel komplett eingestellt. Wenn 0, dann nicht verwendet.
  • Risiko - Prozentsatz der Einlage für die automatische Lotberechnung;
  • Lot - festes Lot (wenn RiskPercent=0);
  • LotExponent - Multiplikationskoeffizient der Durchschnittspositionen;
  • --------------------------
  • Min_Margin - der Betrag der verbleibenden freien Marge als Prozentsatz der Einlage, der im Falle einer Einlagenbeschleunigung verwendet wird. Der Berater wird ein ganzes Bündel von Positionen mit dem aktuellen Lot platzieren, die Anzahl der Positionen wird durch die verbleibende freie Marge bestimmt. Wenn 0 nicht verwendet wird.
  • Use_Max_Lot -wenn aktiviert, wird der Advisor eine Position mit dem maximal möglichen Lot platzieren, unter Berücksichtigung derMin_Margin, nicht einen Stapel von Positionen. Wird verwendet, um die Einzahlung zu beschleunigen.
  • Min_Margin_Reset - wenn aktiviert, setzt der Advisor denParameter Min_Marginnach dem Triggern zurück, andernfalls handelt der Roboter die ganze Zeit im Turbomodus, mit dem Ziel, die Einzahlung immer mehr zu beschleunigen. Eine solche Arbeit kann mit einem Auto verglichen werden, das über einen längeren Zeitraum mit halsbrecherischer Geschwindigkeit fährt, was sehr gefährlich ist.
  • --------------------------
  • Inp_Point - Multiplikationsfaktor von Parametern, die in Punkten berechnet werden
  • MaxSpread- der maximal zulässige Spread, oberhalb dessen der Roboter nicht handelt;
  • Slippage - zulässige Slippage;
  • Use_Open_Price - Handel zu Eröffnungskursen (Trailing funktioniert weiterhin auf allen Ticks);
  • Direction_Control - wenn Sie diese Option deaktivieren, eröffnet der Roboter entgegengesetzte Positionen, ohne auf die Schließung der letzten Positionen zu warten;
  • --------------------------
  • Count_Symbol_Max - die maximale Anzahl der im Terminal verwendeten Währungspaare;
  • --------------------------
  • Auto_Distance - dynamischer Abstand zwischen den Positionen;
  • Distance - fester Abstand zwischen den Positionen, wenn Auto_Distance=false;
  • Intensität - die Anzahl der Kerzen für die Berechnung des dynamischen Abstands zwischen den Positionen, wenn Auto_Distance=true;
  • Division - der Koeffizient der Division des dynamischen Abstands zwischen den Positionen, wenn Auto_Distance=true;
  • MaxTrades - maximale Anzahl der Positionen;
  • --------------------------
  • Turbo_Profit - wenn aktiviert, schließt der Roboter Positionen mit einem Gewinn, der über dem Wert von Virtual_Profit_Percentage liegt.
  • Virtual_Profit_Percentage - Gewinn in Prozent der Einlage;
  • Take_Profit - fester Gewinn auf der Seite des Brokers in Punkten;
  • --------------------------
  • Stop_Loss_Percentage - Portfolio-Stop-Loss als Prozentsatz der Einlage, Stop-Loss wird für alle Positionen in der Serie berechnet und ist auf das gleiche Niveau gesetzt;
  • StopLoss - Mindestabstand zum Stop-Loss in Punkten vom Breakeven-Punkt;
  • --------------------------
  • Virtual_Stop_Loss - das Niveau des Indikators zum Schließen der Drawdown-Serie, wenn dieses Niveau überschritten wird;
  • Period_Ind - Periode des Indikatorcharts;
  • Period_Stop - Berechnungszeitraum des Indikators;
  • --------------------------
  • Drawdown_Exit_System - Drawdown-Exit-System:
    • Mode_Exit_Standard - ein Standardsystem, bei dem nach der Eröffnung einer bestimmten Anzahl von Positionen in einer Richtung, die letzte Position dazu neigt, mit der ersten mit einem Gewinn über 0 zu schließen und so weiter, bis alle Positionen geschlossen sind, wobeidie erste Position als die älteste Position in der Serie betrachtet wird;
    • Modus_Exit_Classic - ein klassisches System, bei dem die profitabelste Position dazu neigt, mit der ersten Position zu schließen.Bei jedem Gewinn über 0, bis alle Positionen geschlossen sind, wird die erste Position als die älteste Position in der Serie betrachtet;
    • Mode_Exit_Aggressive - aggressives System, bei dem alle profitablen Positionen dazu tendieren, mit der ersten Position zu schließen.Bei jedem Gewinn über 0, bis alle Positionen geschlossen sind,wird die erste Position als die älteste Position in der Serie betrachtet;
  • Mode_Exit_System - die Anzahl der Positionen, nach denen der Drawdown-Exit-Modus aktiviert wird;
  • --------------------------
  • Use_Flat - flacher Indikator;
  • Flat_TF - Periode des Indikator-Charts;
  • Flat_Period - Berechnungszeitraum des Indikators;
  • Flat_Minimum - untere Grenze des Flat;
  • Flat_Maximum - die obere Grenze des Flats;
  • --------------------------
  • Use_Time - Zeitfilter;
  • Begin_Session_Hour - Beginn des Handels;
  • End_Session_Hour - Ende des Handels;
  • Time_GMT - Zeitverschiebung;
  • Trade_Friday - Handel am Freitag;
  • --------------------------
  • Balance_Limit - Schließung aller Positionen, wenn ein Drawdown in Höhe des hier angegebenen Betrags eintritt;
  • Equity_Percentage - wenn aktiviert, wird Balance_Limitals Prozentsatz berechnet;
  • Balance_Limit_Copy - wenn deaktiviert,ist der Parameter Balance_Limitlokal, andernfalls wird er aus der Datei kopiert (wenn die Datei-Methode der Einstellungen verwendet wird);
  • --------------------------
  • Use_Trailing_Stop - Trailing-Stop;
  • Next_Bar - Trailing wird beim nächsten Balken ausgelöst, wartet auf den Abschluss des aktuellen Balkens;
  • Trailing_Time - Trailing wird erst ausgelöst, wenn die angegebene Anzahl von Sekunden seit Eröffnung der Position vergangen ist;
  • Trailing_Start - Beginn des Trailing-Stopps;
  • Trailing_Stop - Schritt des Trailing-Stops;
  • --------------------------
  • TimeLimit - Schließen von Positionen nach Zeit;
  • Time_Limit_Hours - die Lebensdauer einer Position in Stunden, die Zeit wird ab der letzten offenen Position gezählt;
  • Time_Limit_Profit - der Mindestgewinn, mit dem alle Positionen nach ihrem Verfallsdatum geschlossen werden;
  • Exp_Time_Prof -Flagge, die es ermöglicht, den Wert des Parameters Time_Limit_Profitzu verringernfür eingefrorene Positionen, die angesichts des aktuellen ParameterwertsTime_Limit_Profitnicht geschlossen werden können, zu lange Zeit.
  • Exp_Time_Prof_Max -Koeffizient der maximalen Verringerung des ParameterwertesTime_Limit_Profit. Mit jeder überfälligen Stundesinkt der Wert des Parameters Time_Limit_Profit und dieser Koeffizient bestimmt die maximal mögliche Abnahme.Sagen wir also, wenn Time_Limit_Profit = -10%,Time_Limit_Hours = 24 Stunden, Exp_Time_Prof_Max = 2, dann wird nach 24 Stunden, wenn die Positionen unter Berücksichtigung des Mindestgewinns von -10% nicht geschlossen werden können, der Wert des Mindestgewinns mit jeder Stunde zu sinken beginnen und nach 48 Stunden wird er sich verdoppeln und -20% betragen. Eine weitere Verringerung wird nicht vorgenommen, da der BegrenzungskoeffizientExp_Time_Prof_Max= 2 ist (nach der Formel -10*2=-20%).
  • --------------------------
  • Use_Trend_Signal - aktiviert einen benutzerdefinierten Indikator, um den aktuellen Trend für alle Perioden zu bestimmen; der Indikator wird vom Chart aus gesteuert;
  • Nächstes_Signal - wenn aktiviert, werden Mittelwertbildungspositionen nur auf der Grundlage von Signalen dieses Indikators geöffnet;
  • Use_Arrow - wenn aktiviert, werden Positionen nur im Moment der Signalbildung geöffnet;
  • Abweichungen - Indikatorabweichungen;
  • --------------------------
  • Trend_R - Gegentrend-Indikator;
  • Trend_Period - Zeitraum des Indikators;
  • Trend_Distance - Preisabweichung von seinem Durchschnittswert in Pips;
  • Return_Close - Schließen von Positionen auf der Grundlage des Signals des Return-Indikators;
  • --------------------------
  • Geschwindigkeit - Bestimmung der Stärke und Geschwindigkeit des Kurses;
  • Reverse - Handel auf einen Rebound von einem Kurssprung;
  • s_Pips - Sprungweite in Pips;
  • s_Time - Zeit in Sekunden, in der der Kurs einen Sprung gemacht hat;
  • --------------------------
  • Reverse_Signal - wenn aktiviert, wird der Roboter in die entgegengesetzte Richtung handeln;
  • --------------------------
  • Percent_Lock - Prozentsatz des Gesamtvolumens aller offenen Positionen auf dem Chart für das Setzen der ersten Lock-Order;
  • Use_Signal - berücksichtigt die Messwerte des Trendindikators bei der Eröffnung der ersten Hedging-Position;
  • Max_DD- der Prozentsatz des Drawdowns der Hauptserie, bei dem die erste Hedging-Position eröffnet wird;
  • Corridor_Lock - Korridorabstand für Hedging-Positionen;
  • Lot_Exponent_Lock - Absicherungsverhältnis der Position;
  • Percentage_Profit_Lock - Prozentsatz des Gewinns beim Schließen aller Positionen;
  • Max_Trades_Lock - maximale Anzahl von Absicherungspositionen;
  • --------------------------
  • MultiLevelRecording - die Anzahl der Ordner mit Dateien, wenn 0, werden die Einstellungen nicht gespeichert. Während der Optimierung analysiert der Berater die Ergebnisse jedes Durchgangs im Strategietester und speichert die Einstellungen mit den besten Indikatoren in separaten Dateien. Die Dateien mit den Einstellungen (einschließlich des Währungspaares und der Chartperiode) werden in einem separaten Ordner gespeichert. Nach den Optimierungsergebnissen können jedoch mit verschiedenen Einstellungen positive Ergebnisse erzielt werden, und niemand weiß, welche Einstellungen unter realen Marktbedingungen am effektivsten sind. Daher ist es sinnvoll, zumindest mehrere Kombinationen von Einstellungen zu speichern, die dann auf mehrere Konten gleichzeitig angewendet werden können, indem man die Mittel auf sie verteilt. Dadurch wird eine Risikostreuung erreicht. Während wir auf einem Konto einen Verlust erleiden können, wird auf einem anderen Konto ein Gewinn erzielt. Um den Prozess der Speicherung von Einstellungen in verschiedenen Varianten zu automatisieren, genügt es, den Wert des Parameters MultiLevelRecording (abgekürzter Name - MLR) um den gewünschten Betrag zu erhöhen. Dies hat zur Folge, dass nach dem Speichern der Einstellungen in einem Ordner (für ein bestimmtes Währungspaar mit einer bestimmten Chart-Periode), der Berater einen neuen Ordner für die nächste Variante erstellt, indem er dessen Nummer um eins erhöht. Die Hauptordnernummer ist der Parameter Folder_Number, der alle Unterordner mit der anfänglichen Magic_Number-Nummer enthält. Alle nachfolgenden Ordner haben Nummern - (Magic_Number + Seriennummer der Erstellung). Die Nummer jedes nachfolgenden Ordners ist um ein Vielfaches (eine Ziffer) höher als die vorherige Nummer.
  • _1_Statistik - benutzerdefinierte Kriterien für die Akzeptanz von Einstellungen in Form einer Dropdown-Liste. Wählen Sie das Kriterium aus, dem Ihrer Meinung nach das Ergebnis der Annehmbarkeit der Einstellungen entsprechen soll. Alle Ergebnisse, die diesem Kriterium nicht entsprechen, werden automatisch abgeschnitten:
    • Ersteinlage - der Wert der Ersteinlage.
    • Abhebung - der Betrag der vom Konto abgehobenen Mittel.
    • Gewinn - Nettogewinn am Ende des Tests.
    • Bruttogewinn - Gesamtgewinn, d.h. die Summe aller profitablen (positiven) Trades. Der Wert ist größer als oder gleich Null.
    • Bruttoverlust - Gesamtverlust, die Summe aller unrentablen (negativen) Handelsgeschäfte. Der Wert ist kleiner als oder gleich Null.
    • Maximaler Gewinn - maximaler Gewinn ist der höchste Wert unter allen profitablen Geschäften. Der Wert ist größer als oder gleich Null.
    • Maximaler Verlusthandel - der maximale Verlust ist der kleinste Wert unter allen Verlusthandelsgeschäften. Der Wert ist kleiner oder gleich Null.
    • Maximaler aufeinanderfolgender Gewinn - der maximale Gewinn in einer Folge von profitablen Geschäften. Der Wert ist größer als oder gleich Null ...
  • _1_Stat - mehr oder weniger. Wenn Sie z.B. Drawdown als Kriterium gewählt haben, dann sollte dieses Flag auf weniger gesetzt werden (je weniger Drawdown, desto besser). Und wenn das Kriterium der Gewinnfaktor ist, dann natürlich mehr (je mehr Gewinnfaktor, desto besser).
  • Statistik_1_ - minimaler/maximaler Wert des Kriteriums, bei dem die Einstellungen akzeptiert werden.
  • _2_Statistik, _3_Statistik - ähnliche Parameter...
  • Auto_Switch - wenn Sie es ausschalten, werden die Dateien mit den Einstellungen nicht automatisch während der Optimierung geschrieben, sondern erst beim Testen. Auf diese Weise wird die Auswahl der besten Einstellungen manuell mit Ihrer Beteiligung durchgeführt.
  • Pause_Pass - wenn größer als 0, schreibt der Roboter die Dateien mit den Einstellungen nicht in einer Reihe, sondern überspringt die hier angegebene Anzahl von Variationen, um die Optionen mit den Einstellungen so weit wie möglich zu diversifizieren.
  • Instant_Processing - wenn aktiviert, analysiert der Roboter die empfangenen Einstellungen direkt während der Optimierung, andernfalls während des Testens. Wenn es notwendig ist, die empfangenen Einstellungen vorwärts zu testen, ist es notwendig, dies zu deaktivieren. Während des Vorwärtstests testet der Roboter nacheinander alle ausgewählten Dateien mit Einstellungen, löscht diejenigen, die den Vorwärtstest nicht bestanden haben, und analysiert alle verbleibenden Dateien mit automatischer Erstellung eines Vektors vom besten zum schlechtesten.
  • --------------------------
  • Vorwärts - Vorwärtsprüfung, wenn aktiviert, führt der Berater die Vorwärtsprüfung direkt während der Optimierung durch. Ab dem eingestellten Datum werden innerhalb des Advisors Funktionen aktiviert, die kritisch wichtige Indikatoren berechnen, wie z.B. Gewinn (festgelegt in der Einzahlungswährung), relativer Drawdown (in Prozent), Gewinnfaktor, mathematische Erwartung, Anzahl der Trades, alle folgenden Indikatoren beziehen sich ausschließlich auf das Forward Testing ab dem DatumForward_Time;
  • Forward_Time - Startdatum des Forward-Testings;
  • Forward_Profit - der in der Hartwährung des Depotserzielte Gewinn, zu dem die Einstellungen akzeptiert werden;
  • Opt_Drawdown - relativer Drawdown in Prozent der Einlage, innerhalb dessen die Einstellungen akzeptiert werden;
  • Opt_Profit_Factor - Gewinnfaktor, bei dem die Einstellungen akzeptiert werden;
  • Opt_Expected_Payoff - der erwartete Wert, bei dem die Einstellungen akzeptiert werden;
  • Total_Trades - Anzahl der Trades, bei denen die Einstellungen akzeptiert werden.
  • --------------------------
  • Month_Loss - wenn größer als -1, dann akzeptiert der Berater nur die Einstellungen, die ein stabiles Einlagenwachstum von Zyklus zu Zyklus zeigen. Ein Zyklus kann zwischen einer Minute und einem Monat dauern. Wenn Sie den Wert auf 0 setzen, dann ist in diesem Fall kein einziger Verlustzyklus erlaubt. Dies ist ein sehr strenges Kriterium, unter dem es für einen Strategietester schwierig oder sogar unmöglich sein wird, Einstellungen auszuwählen. Das hängt vor allem von der Dauer der Zyklen ab, wenn der Zyklus einen Monat dauert, dann gibt es nur 12 davon im Jahr und das ist unvergleichlich einfacher als ein stündlicher Zyklus, wo es nur 24 Zyklen am Tag gibt. Vor allem, wenn Null-Zyklen nicht erlaubt sind, mit anderen Worten: Ausfallzeiten.
  • Switch_Period - Dauer der Zyklen;
  • Zero_Result - ob die Leerlaufzeit als negatives Ergebnis in den Zyklen berücksichtigt werden soll; wenn diese Option aktiviert ist, wird es für den Prüfer viel schwieriger sein, Einstellungen auszuwählen, insbesondere für kurze Zyklen.

Empfehlungen

  1. Chartperiode H1 oder je nach Optimierung,
  2. Währungspaar XAUUSD oder ein anderes auf der Grundlage der Optimierungsergebnisse,
  3. ECN-Konto mit ausgezeichneter Handelsausführung.

Hinweise sorgfältig lesen

  • Der Roboter wurde von einem aktiven Trader und Programmierer mit viel Erfahrung entwickelt.
  • Sie sollten nicht versuchen, seine Einstellungen sofort herauszufinden, auf den ersten Blick scheint es kompliziert zu sein, in Wirklichkeit wird es sehr einfach zu handhaben sein, nachdem Sie die grundlegenden Prinzipien seines Betriebs auf der Benutzerebene verstanden haben.
  • Es besteht auch die einmalige Möglichkeit , diesen Roboter im Rahmen des Partnerprogramms sowohl vorübergehend als auch dauerhaft kostenlos zu nutzen. Ein anderer Name für diesen Advisor ist TradeMax.
  • Es wird dringend empfohlen, zunächst nur fertige Dateien mit Einstellungen zu verwenden, die von unserem Server heruntergeladen wurden. Es dauert eine Weile, bis Sie lernen, den Roboter selbst zu optimieren. Speziell für diesen Zweckgibt es ein Dienstprogramm, das automatisch Dateien von unserem Server sucht und herunterlädt, und zwar in einem Rhythmus von einer Stunde. Es ist notwendig, einen parallelen Zeitplan zu verwenden, wählen Sie in den Einstellungen des DienstprogrammsModern.

Was Sie wissen müssen, bevor Sie mit dem echten Handel beginnen

Es wird nicht empfohlen, den Roboter mit den Standardeinstellungen auf realen Konten zu verwenden. Denn so wichtige Punkte wie Slippage, Requotes, Netzwerkverzögerungen werden nicht berücksichtigt. Für den Handel auf realen Konten ist es notwendig, Einstellungen zu wählen, die alle oben genannten Punkte berücksichtigen.

Ein Roboter ist nur ein Werkzeug in den Händen eines Meisters, und wenn der Meister (nicht sehr gut) ist, dann ist das Werkzeug nicht schuld.

Warum Benutzer negative Bewertungen über MQL5 hinterlassen: Analyse der Beweggründe

Unterstützung

Alle Fragen und Kommentare in das soziale Netzwerk"Telegram", auf andere Ressourcen, die ich nicht auf Nachrichten zu kommentieren und nicht beantworten Fragen, um Zeit zu sparen und konzentrieren Informationen auf einem Kanal.


Experten
================================================================================               8-SÄULEN STATISTICAL EDGE SCANNER               ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~         Reine Mathematik. Null Indikatoren. Professioneller Vorteil. ================================================================================                "Hören Sie auf zu spielen. Beginnen Sie mit Statistik zu handeln." ================================================================================ WAR
