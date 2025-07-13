Modern Forex Technologies

Der Berater ist für den Handel mit beliebigen Währungspaaren konzipiert, hat einen eingebauten Multi-Trend-Indikator, im Strategie-Tester arbeitet der Indikator nur auf der aktuellen Periode als die führende, ist es möglich, andere Periodenauf dem Diagramm als Hilfs (optional) zu verbinden. Zu diesem Zweck werden 9 Schaltflächen auf dem Diagramm angezeigt, die den Zeitraum und die Richtung des Trends angeben - die rote Farbe der Schaltfläche bedeutet, dass der Trend abwärts gerichtet ist, die blaue Farbe - aufwärts, die gelbe Farbe der Schaltfläche - flach, die graue Farbe bedeutet, dass die Schaltfläche inaktiv ist und die Analyse nach ihrem Zeitraum nicht durchgeführt wird.

Überwachung



Alle Signale werden von unseren Beratern verwaltet, Details werden nur an bestehende Kunden weitergegeben - nach dem Kauf/Miete eines Produktes.