Hyper - ist ein automatischer Handelsberater, der auf dem Grundprinzip der technischen Analyse basiert: Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. Das System wurde für den Forex-Markt entwickelt und verwendet mathematisch präzise Algorithmen, um optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte für Transaktionen zu bestimmen.

Wichtigste Merkmale

Funktionsprinzip : Identifizierung der wichtigsten Unterstützungs- und Widerstandsniveaus anhand einer komplexen Analyse der Preisbewegung

Handelszeit : aktiver Handel in Zeiten maximaler Volatilität (8:00-20:00 Serverzeit)

Risikomanagement : Eingebauter täglicher Verlustkontrollmechanismus (Max_Stop_Loss)

Volumenberechnung: automatische Berechnung der Positionsgröße unter Berücksichtigung der freien Marge und des festgelegten Risikoprozentsatzes (RiskPercent)

Vorteile des Systems

Objektive Analyse : Eliminiert den emotionalen Einfluss des Händlers bei Handelsentscheidungen

Genaue Identifizierung von Niveaus : Verwendung mathematischer Algorithmen zur Identifizierung von Schlüsselpreispunkten

Flexibles Setup : Fähigkeit zur Anpassung an unterschiedliche Marktbedingungen

Risikomanagement : eingebaute Einlagensicherungsmechanismen

24/7-Betrieb: automatische Marktanalyse 24/5

Merkmale des Algorithmus

Mehrstufiges System zur Definition von Unterstützung und Widerstand

Signalfilterung über zusätzliche Indikatoren

Adaptive Steuerung der Positionsgröße

Anti-Schlupf-Schutz und Marktrauschen

Automatische Schließungverlustbringender Positionen

Der Advisor eignet sich sowohl für Einsteiger als auch für erfahrene Marktteilnehmer, die den Handelsprozess nach den klassischen Prinzipien der technischen Analyse automatisieren wollen.

Parameter

Einstellungen:

Trade_EA_Settings - Handel mit lokalen Advisor-Einstellungen (ohne Verwendung des Dateisystems);



Trade_File_Settings - Handel unter Verwendung des Dateisystems der Einstellungen (dies kann viel bequemer, einfacher und effizienter sein);



Accountant - der Advisor-Optimierungsmodus, während der Optimierung der Parameter im Strategietester wird der Roboter parallel auf dem Chart im "Accountant"-Modus gestartet, um die empfangenen Daten zu verarbeiten. Infolgedessen wählt der Roboter die erhaltenen Einstellungssätze aus und speichert sie in Dateien.

Strategie;

Strategie_1 - Berechnung der Niveaus auf der Grundlage des ersten benutzerdefinierten Indikators;





Strategy_2 - Berechnung der Niveaus auf der Grundlage des zweiten benutzerdefinierten Indikators;

FolderNumber - Nummer des Ordners mit den Dateien;

Auto_Magic - wird ausschließlich in Verbindung mit dem Parameter "TradeFileSettings" verwendet, diese Funktion wählt die besten Dateien mit Einstellungen in Abhängigkeit von der eingestellten Priorität "MagicNumber" aus, also sagen wir, wenn "MagicNumber=1", bedeutet dies die höchste Priorität und der Roboter wird den Server nach der besten Datei mit Einstellungen durchsuchen (die beste ist diejenige, die die besten Ergebnisse im Strategietester gezeigt hat), dann die nächsten 2, 3, 4 und so weiter. Es macht Sinn, Dutzende von Konten zu eröffnen und auf jedem setzen die Roboter verschiedene Prioritäten von 1 und höher und der Roboter wird herunterladen und hochladen verschiedene Dateien jedes Mal. Die höchste Priorität ist relativ und ist nicht eine Tatsache, dass es die profitabelste sein wird;

Period_Candles - der Zeitraum, in dem die Indikatoren arbeiten;

--------------------------

Auto_Symbol - automatische Auswahl eines Währungspaares für den Handel, entsprechend den Daten, die während der Tests erhalten wurden. Der Roboter wählt das vielversprechendste Währungspaar entsprechend der festgelegten Priorität aus, beginnend mit 1, dann 2, 3 und so weiter.

Auto_All - wenn aktiviert, berücksichtigt der Roboter bei der Auswahl eines Währungspaares und der Zuweisung einer Priorität das Gesamtergebnis, andernfalls das Einzelergebnis.

Switch_Drawdown - wenn größer als 0, dann beginnt die automatische Währungsauswahl erst nach Erreichen des hier eingestellten Drawdown-Prozentsatzes und nach Beendigung einer erfolglosen Serie, bis dahin bleibt die Wahl der Währung bei Ihnen.

Symbol_Filter - ermöglicht es Ihnen, Währungspaare auszuschließen, für die ein Drawdown mit einem Prozentsatz von Switch_Drawdown aufgezeichnet wurde, der Roboter überspringt sie dann bei der automatischen Auswahl.

--------------------------

AStoploss - eine Variable in Form einer Dropdown-Liste mit einer Liste von Funktionen, die zur Platzierung von schützenden Stop-Orders verwendet werden:

eine Variable in Form einer Dropdown-Liste mit einer Liste von Funktionen, die zur Platzierung von schützenden Stop-Orders verwendet werden: SL_Pips - in Punkten;



SL_Candles - nach Kerzen;



SL_Parabolic - unter Verwendung des Parabolic SAR Indikators;



SL_Moving - unter Verwendung des Indikators Gleitender Durchschnitt;



SL_Bollinger - unter Verwendung des Indikators Bollinger Bands.

SL_Initial - Stop-Loss in der Einzahlungswährung, mit der der schwebende Auftrag platziert wird, mehr für die Versicherung im Falle des Verlustes der Verbindung benötigt. Zum Beispiel, Notabschaltung von VPS, sollte es eine Versicherung für einen solchen Fall;

StopLoss - der Mindestabstand zum schützenden Stop-Loss (berechnet in Punkten), für den Fall, dass der Stop-Loss nach den Berechnungen in Prozent der Einlage, im Verhältnis zum Lot, zu nahe an der Position berechnet wird.

Exp_Point - Multiplikationsfaktor der Parameter, die in Punkten berechnet werden.

------------------------

Profit_History - wenn größer als 0, dann stoppt der Roboter im Falle eines Verlustes, der den hier angegebenen Wert überschreitet, den Handel, bis weitere Aktionen festgelegt werden. Ein roter Knopf leuchtet auf dem Diagramm auf und wenn Sie ihn drücken, wird die Blockierung erfolgen und der Handel wird fortgesetzt, aber es wird empfohlen, die Optimierung erneut durchzuführen. Wenn der Berater einen neuen Satz von Dateien mit Einstellungen erkennt und herunterlädt, wird dieser standardmäßig automatisch blockiert.



Time_History - Tiefe der Historie für die Berechnung der Ergebnisse;

------------------------

RiskPercent - Risiko für das automatische Kapitalmanagement;

Lot - Volumen, wenn RiskPercent größer als 0 ist ;

------------------------

Take_Profit - Abstand zum Take Profit (berechnet in Punkten);

Distance - Abstand von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus für die Platzierung von Pending Orders;

Abstand von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus für die Platzierung von Pending Orders; Min_Price - wenn größer als 0, dann ist es dem Berater untersagt, Orders zu platzieren, wenn der berechnete Wert nach der Historie kleiner als der angegebene ist, zu einer der geschlossenen Orders. Dieses Niveau wird als gebrochen betrachtet und es ist zu riskant, es ein zweites Mal zu öffnen.

Slippage - maximale Abweichung vom geforderten Preis;

maximale Abweichung vom geforderten Preis; Spread - maximal zulässiger Spread;

maximal zulässiger Spread; MagicNumber - Expertenstempel (Bezeichner).

------------------------

Next_Bar - wenn aktiviert, beginnt das Trailing der Position erst mit dem nächsten Balken, nachdem die Position eröffnet wurde.

Trailing_Time - wenn größer als 0, gibt es eine Verzögerung vor dem Beginn des Trailing, berechnet in Sekunden.

Trail_Start - der Abstand zum Auftrag, bei dem der Trailing-Stop von Stop-Aufträgen aktiviert wird;

der Abstand zum Auftrag, bei dem der Trailing-Stop von Stop-Aufträgen aktiviert wird; Schritt_Trail - Schritt des Trailing-Stops;

Schritt des Trailing-Stops; NoLoss - der Abstand von der Order, bei dem der schützende Stop-Order zum Breakeven bewegt wird (wenn der Parameter StopLevel = true);

der Abstand von der Order, bei dem der schützende Stop-Order zum Breakeven bewegt wird (wenn der Parameter true); Min_Profit_NoLoss - minimaler Gewinn beim Verschieben einer Order zum Breakeven;

minimaler Gewinn beim Verschieben einer Order zum Breakeven; ------------------------

Use_Time - Handel nach Zeit (Serverzeit wird verwendet);

Handel nach Zeit (Serverzeit wird verwendet); Begin_Time - Beginn des Handels;

End_Time - Beendigung des Handels;

------------------------

Depth - Historische Tiefe für die Berechnung des Indikators;

Abweichung - Abweichung;

Schritt - Schritt;

------------------------

Bands, Stochastic, SAR, MA, Alligator, CCI, ATR, Repeat_level - eine ganze Reihe von Standardindikatoren, die als Filter angeschlossen werden können. Pending Orders werden gelöscht, wenn einer der angeschlossenen Indikatoren ein umgekehrtes Signal zeigt oder sich in einem Flat befindet. Die Beschreibungen dieser Indikatoren sind im Internet zu finden, es handelt sich um Standardindikatoren des MT4-Terminals. Mit Ausnahme von Repeat_level ist ein benutzerdefinierter Indikator, der keine Parameter hat ;

------------------------

Reinstall - setzt ausstehende Orders nach der Auslösung wieder ein oder wartet, bis offene Positionen geschlossen sind;

------------------------

TimeLimit - Schließen von Positionen nach Zeit;

Time_Limit_Hours - die Lebensdauer einer Position in Stunden, die Zeit wird ab der letzten offenen Position gezählt;

Time_Limit_Profit - der Mindestgewinn, mit dem alle Positionen nach ihrem Verfallsdatum geschlossen werden;

Exp_Time_Prof - ein Flag, das es ermöglicht, den Wert des Parameters Time_Limit_Profit für eingefrorene Positionen zu verringern, die angesichts des aktuellen Werts des Parameters Time_Limit_Profit zu lange nicht geschlossen werden können.

Exp_Time_Prof_Max - der Koeffizient für die maximale Verringerung des Time_Limit_Profit-Parameterwertes. Mit jeder überfälligen Stunde sinkt der Wert des Time_Limit_Profit-Parameters und dieser Koeffizient bestimmt die maximal mögliche Reduzierung. Nehmen wir also an, Time_Limit_Profit = -10%, Time_Limit_Hours = 24 Stunden, Exp_Time_Prof_Max = 2, dann wird nach 24 Stunden, wenn die Positionen nicht unter Berücksichtigung des Mindestgewinns von -10% geschlossen werden können, der Wert des Mindestgewinns mit jeder Stunde zu sinken beginnen und sich nach 48 Stunden verdoppeln und -20% betragen. Eine weitere Reduzierung wird nicht vorgenommen, da der Begrenzungskoeffizient Exp_Time_Prof_Max = 2 ist (gemäß der Formel -10 * 2 = -20%).

Grenze:

No_Use - nicht verwenden,



Use_USD - Berechnung in der Einzahlungswährung;



Use_Percent - Berechnung als Prozentsatz der Einlage.

Balance_Limit - berechneter Wert in Abhängigkeit von Limit ;

---------------------

History_Total - Historische Tiefe der berechneten Daten für alle Indikatoren;

--------------------

MultiLevelRecording - die Anzahl der Ordner mit Dateien, wenn 0, werden die Einstellungen nicht gespeichert. Während der Optimierung analysiert der Berater die Ergebnisse jedes Durchgangs im Strategietester und speichert die Einstellungen mit den besten Indikatoren in separaten Dateien. Die Dateien mit den Einstellungen (einschließlich des Währungspaares und der Chartperiode) werden in einem separaten Ordner gespeichert. Nach den Optimierungsergebnissen können jedoch mit verschiedenen Einstellungen positive Ergebnisse erzielt werden, und niemand weiß, welche Einstellungen unter realen Marktbedingungen am effektivsten sind. Daher ist es sinnvoll, zumindest mehrere Kombinationen von Einstellungen zu speichern, die dann auf mehrere Konten gleichzeitig angewendet werden können, indem man die Mittel auf sie verteilt. Dadurch wird eine Risikostreuung erreicht. Während wir auf einem Konto einen Verlust erleiden können, wird auf einem anderen Konto ein Gewinn erzielt. Um den Prozess der Speicherung von Einstellungen in verschiedenen Varianten zu automatisieren, genügt es, den Wert des Parameters MultiLevelRecording (abgekürzter Name - MLR) um den gewünschten Betrag zu erhöhen. Dies hat zur Folge, dass nach dem Speichern der Einstellungen in einem Ordner (für ein bestimmtes Währungspaar mit einer bestimmten Chart-Periode), der Berater einen neuen Ordner für die nächste Variante erstellt, indem er dessen Nummer um eins erhöht. Die Hauptordnernummer ist der Parameter Folder_Number, der alle Unterordner mit der anfänglichen Magic_Number-Nummer enthält. Alle nachfolgenden Ordner haben Nummern - (Magic_Number + Seriennummer der Erstellung). Die Nummer jedes nachfolgenden Ordners ist um ein Vielfaches (eine Ziffer) höher als die vorherige Nummer.

_1_Statistik - benutzerdefinierte Kriterien für die Akzeptanz von Einstellungen in Form einer Dropdown-Liste. Wählen Sie das Kriterium aus, dem Ihrer Meinung nach das Ergebnis der Annehmbarkeit der Einstellungen entsprechen soll. Alle Ergebnisse, die diesem Kriterium nicht entsprechen, werden automatisch abgeschnitten:

Ersteinlage - der Wert der Ersteinlage.



Abhebung - der Betrag der vom Konto abgehobenen Mittel.



Gewinn - Nettogewinn am Ende des Tests.



Bruttogewinn - Gesamtgewinn, d.h. die Summe aller profitablen (positiven) Trades. Der Wert ist größer als oder gleich Null.



Bruttoverlust - Gesamtverlust, die Summe aller unrentablen (negativen) Handelsgeschäfte. Der Wert ist kleiner als oder gleich Null.



Maximaler Gewinn - maximaler Gewinn ist der höchste Wert unter allen profitablen Geschäften. Der Wert ist größer als oder gleich Null.



Maximaler Verlusthandel - der maximale Verlust ist der kleinste Wert unter allen Verlusthandelsgeschäften. Der Wert ist kleiner oder gleich Null.



Maximaler aufeinanderfolgender Gewinn - der maximale Gewinn in einer Folge von profitablen Geschäften. Der Wert ist größer als oder gleich Null.



Maximale Gewinne in Folge - der Gesamtgewinn in der längsten Serie von gewinnbringenden Geschäften.



Maximaler Verlust in Folge - der Gesamtverlust in der längsten Serie von Verlustgeschäften.



Maximale aufeinanderfolgende Verluste - die Anzahl der Geschäfte in der längsten Serie von Verlustgeschäften.



Mindestguthaben - Mindestguthabenwert.



Maximaler Saldoabzug - der maximale Saldoabzug in Geld. Während des Handels kann der Saldo viele Drawdowns erfahren, der größte Wert wird genommen.



Saldoabsenkung in Prozent - die Saldoabsenkung in Prozent, die zum Zeitpunkt der maximalen Saldoabsenkung in Geld verzeichnet wurde.



Maximale relative Absenkung des Saldos - maximale Absenkung des Saldos in Prozent. Während des Handels kann der Saldo mehrere Absenkungen erfahren, für die jeweils der relative Absenkungswert in Prozent aufgezeichnet wird. Der größte Wert wird zurückgegeben.



Relativer Saldoabzug in Prozent - Saldoabzug in Geld, der zum Zeitpunkt des maximalen Saldoabzugs in Prozent aufgezeichnet wurde.



Minimales Eigenkapital - Mindestwert des Eigenkapitals.



Maximal Equity Drawdown - der maximale Drawdown der Fonds in Geld. Während des Handels können die Fonds viele Drawdowns erfahren, der größte Wert wird genommen.



Equity Drawdown in Prozent - der prozentuale Drawdown der Fonds, der zum Zeitpunkt des maximalen Drawdowns der Fonds in Geld verzeichnet wurde.



Maximaler relativer Equity Drawdown - maximaler Drawdown der Fonds in Prozent. Während des Handels können Fonds mehrere Drawdowns erfahren, für die jeweils der relative Wert des Drawdowns in Prozent erfasst wird. Der größte Wert wird zurückgegeben.



Relativer Equity Drawdown in Prozent - der Drawdown der Fonds in Geld, der zum Zeitpunkt des maximalen Drawdowns der Fonds in Prozent aufgezeichnet wurde.



Erwartete Auszahlung - mathematische Erwartung eines Gewinns.



Gewinnfaktor - Rentabilität.



Erholungsfaktor - Erholungsfaktor.



Sharpe-Ratio - Sharpe-Verhältnis.



Minimales Margenniveau - der minimal erreichte Wert des Margenniveaus.



On tester result - der Wert des berechneten Benutzeroptimierungskriteriums.



Deals - die Anzahl der abgeschlossenen Transaktionen.



Trades - Anzahl der Trades.



Gewinn-Trades - profitable Trades.



Verlust-Trades - unrentable Trades.



Short-Geschäfte - kurze Geschäfte.



Lange Abschlüsse - lange Abschlüsse.



Profit short trades - kurze profitable Trades.



Profit long Trades - lange profitable Trades.



Geschäfte mit maximalem Gewinn in Folge - Geschäfte mit maximalem Gewinn in Folge.



Maximale Anzahl von aufeinanderfolgenden Gewinnen - die maximale Anzahl von Gewinnen in einer Reihe.



Trades mit maximalem Verlust in Folge - Trades mit maximalem Verlust in Folge.



Maximale Anzahl an aufeinanderfolgenden Verlusten - die maximale Anzahl an aufeinanderfolgenden Verlusten.



Durchschnittliche Gewinne in Folge - die durchschnittliche Länge einer profitablen Serie von Geschäften.



Durchschnittliche aufeinanderfolgende Verluste - die durchschnittliche Länge einer Verlustserie von Geschäften.

_1_Stat - mehr oder weniger. Wenn Sie z.B. Drawdown als Kriterium gewählt haben, dann sollte dieses Flag auf weniger gesetzt werden (je weniger Drawdown, desto besser). Und wenn das Kriterium der Gewinnfaktor ist, dann natürlich mehr (je mehr Gewinnfaktor, desto besser).

Statistik_1_ - minimaler/maximaler Wert des Kriteriums, bei dem die Einstellungen akzeptiert werden.

_2_Statistik, _3_Statistik - ähnliche Parameter...

Auto_Switch - wenn Sie es ausschalten, werden die Dateien mit den Einstellungen nicht automatisch während der Optimierung geschrieben, sondern erst beim Testen. Auf diese Weise wird die Auswahl der besten Einstellungen manuell mit Ihrer Beteiligung durchgeführt.

Pause_Pass - wenn größer als 0, schreibt der Roboter die Dateien mit den Einstellungen nicht in einer Reihe, sondern überspringt die hier angegebene Anzahl von Variationen, um die Optionen mit den Einstellungen so weit wie möglich zu diversifizieren.

Instant_Processing - wenn aktiviert, analysiert der Roboter die empfangenen Einstellungen direkt während der Optimierung, andernfalls während des Testens. Wenn es notwendig ist, die empfangenen Einstellungen vorwärts zu testen, ist es notwendig, dies zu deaktivieren. Während des Vorwärtstests testet der Roboter nacheinander alle ausgewählten Dateien mit Einstellungen, löscht diejenigen, die den Vorwärtstest nicht bestanden haben, und analysiert alle verbleibenden Dateien mit automatischer Erstellung eines Vektors vom besten zum schlechtesten.

--------------------------

Vorwärts - Vorwärtsprüfung, wenn aktiviert, führt der Berater die Vorwärtsprüfung direkt während der Optimierung durch. Ab dem eingestellten Datum werden innerhalb des Advisors Funktionen aktiviert, die kritisch wichtige Indikatoren berechnen, wie z.B. Gewinn (festgelegt in der Einzahlungswährung), relativer Drawdown (in Prozent), Gewinnfaktor, mathematische Erwartung, Anzahl der Trades, alle folgenden Indikatoren beziehen sich ausschließlich auf das Forward Testing ab dem Datum Forward_Time;

Forward_Time - Startdatum des Forward-Testings;

Forward_Profit - der in der Hartwährung des Depots erzielte Gewinn, zu dem die Einstellungen akzeptiert werden;

Opt_Drawdown - relativer Drawdown in Prozent der Einlage, innerhalb dessen die Einstellungen akzeptiert werden;

Opt_Profit_Factor - Gewinnfaktor, bei dem die Einstellungen akzeptiert werden;

Opt_Expected_Payoff - der erwartete Wert, bei dem die Einstellungen akzeptiert werden;

Total_Trades - die Anzahl der Trades, bei denen die Einstellungen akzeptiert werden.

--------------------------

Month_Loss - wenn größer als -1, dann akzeptiert der Berater nur die Einstellungen, die ein stabiles Einlagenwachstum von Zyklus zu Zyklus zeigen. Ein Zyklus kann zwischen einer Minute und einem Monat dauern. Wenn Sie den Wert auf 0 setzen, dann ist in diesem Fall kein einziger Verlustzyklus erlaubt. Dies ist ein sehr strenges Kriterium, unter dem es für einen Strategietester schwierig oder sogar unmöglich sein wird, Einstellungen auszuwählen. Das hängt vor allem von der Dauer der Zyklen ab, wenn der Zyklus einen Monat dauert, dann gibt es nur 12 davon im Jahr und das ist unvergleichlich einfacher als ein stündlicher Zyklus, wo es nur 24 Zyklen am Tag gibt. Vor allem, wenn Null-Zyklen nicht erlaubt sind, mit anderen Worten: Ausfallzeiten.

Switch_Period - Dauer der Zyklen;

Zero_Result - ob die Leerlaufzeit als negatives Ergebnis in den Zyklen berücksichtigt werden soll; wenn diese Option aktiviert ist, wird es für den Prüfer viel schwieriger sein, Einstellungen auszuwählen, insbesondere für kurze Zyklen.

Empfehlungen

Sofortige Ausführung von Aufträgen - ECN;

Währungspaare - USDJPY , (XAUUSD ist fraglich);

, (XAUUSD ist fraglich); Spread - nicht mehr als 20 Punkte ;

; Die Periode des Charts ist - H1 .

Hinweise sorgfältig lesen

Der Roboter wurde von einem aktiven Trader und Programmierer mit umfangreicher Erfahrung entwickelt.

Sie sollten nicht versuchen, seine Einstellungen sofort herauszufinden, auf den ersten Blick scheint es kompliziert, in der Tat wird es sehr einfach zu verwalten, nachdem Sie die grundlegenden Prinzipien seiner Arbeit auf der Benutzerebene zu verstehen.

Es gibt auch eine einzigartige Möglichkeit, diesen Roboter kostenlos zu nutzen, sowohl vorübergehend als auch dauerhaft, im Rahmen des Partnerprogramms. Ein anderer Name für diesen Berater ist KyberNet .

. Es wird dringend empfohlen, zunächst nur vorgefertigte Dateien mit Einstellungen zu verwenden, die von unserem Server heruntergeladen wurden. Es dauert einige Zeit, bis Sie lernen, wie Sie den Roboter selbst optimieren können. Speziell dafür gibt es ein Dienstprogramm, das automatisch Dateien von unserem Server sucht und herunterlädt, und zwar in einem Rhythmus von einer Stunde. Es ist notwendig, einen parallelen Zeitplan zu verwenden, wählen Sie in den Einstellungen des Dienstprogramms Hyper.

