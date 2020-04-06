Modern Forex Technologies

Советник предназначен для торговли на любых валютных парах, имеет встроенный мульти-трендовый индикатор, в тестере стратегий индикатор работает только на текущем периоде как ведущий, возможно подключение других периодов на графике как вспомогательных (опционально). Для этого на графике отображаются 9 кнопок с указанием периода и направления тренда - красный цвет кнопки означает, что тренд нисходящий, синий цвет - восходящий, желтый цвет кнопки - флэт, серый - цвет означает, что кнопка неактивна и анализ по ее периоду не проводится.

Мониторинг

