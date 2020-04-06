Cobra Trader

Grundlegendes FunktionsprinzipDer Zweck des Roboters besteht darin, automatisch Korrekturmomente nach signifikanten Preisschwankungen am Markt zu erkennen. Der Roboter verwendet schwebende Aufträge, um bei Ausbrüchen aus wichtigen Niveaus in den Markt einzusteigen.

Überwachung



Alle Signale werden von unseren Beratern verwaltet, Details werden nur an bestehende Kunden weitergegeben - nach Kauf/Miete eines Produkts.

Hauptmerkmale

Automatische Erkennung von Einstiegspunkten nach starken Kursbewegungen

Pending Orders bei Ausbruch aus Unterstützungs-/Widerstandsniveaus

Scalping-Ansatz mit kurzen Handelspositionen

Kapitalschutz durch das Stop-Loss-System

Anpassungsfähiger Handelan die Marktbedingungen

Technische Vorteile

Versicherungsmechanismus durch Stop-Loss und Take-Profit

Transfer zum Breakeven bei günstiger Kursbewegung

Flexible Anpassung der Handelsparameter

Automatische Volumenkontrolle der Positionen

Einstellungsmöglichkeiten

Lot - festes Volumen für jede Transaktion

Abstandseinstellung für schwebende Aufträge

Time-out zum Entfernen fehlgeschlagener Aufträge

Trailing Stop zum Schutz der Gewinne

Maximale Anzahl gleichzeitig offener Orders

Empfehlungen für den Einsatz

Optimale Paare: Währungspaare mit hoher Volatilität, XAUUSD mit zwei Dezimalstellen oder jedes andere Paar, das auf Optimierungsergebnissen basiert

Zeitrahmen : M1-H1 für effektives Scalping

Broker : vorzugsweise ECN-Konto mit niedrigem Spread

Einzahlung : empfohlenes Anfangskapital ab $100

Handelszeit: Am effektivsten in Zeiten hoher Volatilität

Risiko-Management

Festes Risiko pro Transaktion (nicht mehr als 2-3% der Einlage)

Schlupfkontrolle bei der Ausführung von Aufträgen

Überwachung der Marktsituation

Anpassungsparameter für die aktuellen Marktbedingungen

Der Roboter ist für Händler konzipiert, die einen aggressiven Handelsstil mit kurzen Positionen und schneller Reaktion auf Marktveränderungen bevorzugen. Das System kombiniert die Automatisierung der Handelsprozesse und den Schutz des Kapitals vor erheblichen Verlusten.

Parameter

Einstellungen:

Trade_EA_Settings - Handel mit lokalen Advisor-Einstellungen (ohne Verwendung von txt-Dateien),



Trade_File_Settings - Handel unter Verwendung von txt.files ( dies kann viel bequemer und effizienter sein);

dies kann viel bequemer und effizienter sein);

Accountant - Optimierung des Advisors mit der Erstellung von txt-Dateien. Während des Optimierungsprozesses wählt der Roboter selbständig die besten Sets mit Einstellungen nach den angegebenen Kriterien (Drawdowns, Gewinnfaktor, Erwartung, Erholungsfaktor usw.) aus und schreibt sie in txt-Dateien auf . Wenn der Roboter dann im Modus " Trade_File_Settings" auf dem Chart läuft, lädt er txt-Dateien anstelle der Standard-Set-Dateien herunter . Das Dateierstellungssystem kann deaktiviert werden, da es die Verbindung mit einer DLL erfordert (jede DLL ist auf dem MQL5-Markt verboten). In diesem Fall wird empfohlen, den " Dateimanager" zu verwenden , der vorgefertigte Dateien von unserem Server herunterlädt (dies sind die gleichen Dateien, die wir im Handel verwenden).

Folder_Number - Nummer des Ordners mit den Dateien;

Auto_Magic - wird ausschließlich in Verbindung mit dem Parameter "Trade_File_Settings " verwendet ; diese Funktion wählt die besten Dateien mit den Einstellungen in Abhängigkeit von der eingestellten Priorität "Magic_Number " aus, also sagen wir, wenn " Magic_Number=1 " , bedeutet dies die höchste Priorität und der Roboter wird den Server nach der besten Datei mit Einstellungen durchsuchen (die beste ist diejenige, die die besten Ergebnisse im Strategietester gezeigt hat), dann die nächsten 2, 3, 4 und so weiter. Es macht Sinn, Dutzende von Konten zu eröffnen und auf jedem setzen die Roboter verschiedene Prioritäten von 1 und höher und der Roboter wird herunterladen und hochladen verschiedene Dateien jedes Mal. Die höchste Priorität ist relativ und bedeutet nicht, dass sie die profitabelste sein wird;

"Trade_File_Settings verwendet Funktion wählt die besten Dateien mit den Einstellungen in Abhängigkeit von der eingestellten Priorität "Magic_Number aus, also sagen wir, wenn " bedeutet dies die höchste Priorität und der Roboter wird den Server nach der besten Datei mit Einstellungen durchsuchen (die beste ist diejenige, die die besten Ergebnisse im Strategietester gezeigt hat), dann die nächsten 2, 3, 4 und so weiter. Es macht Sinn, Dutzende von Konten zu eröffnen und auf jedem setzen die Roboter verschiedene Prioritäten von 1 und höher und der Roboter wird herunterladen und hochladen verschiedene Dateien jedes Mal. Die höchste Priorität ist relativ und bedeutet nicht, dass sie die profitabelste sein wird; Magic_Number - legt die Priorität der heruntergeladenen Dateien fest;

legt die Priorität der heruntergeladenen Dateien fest; --------------------------

Count_Symbol_Max - die Anzahl der Währungspaare, mit denen gleichzeitig gehandelt werden kann. Der Roboter zählt die Anzahl der Währungspaare, für die Positionen offen sind, dies ist notwendig, um eine Überlastung des Depots zu verhindern. Nehmen wir an, dass 2 Positionen für EURUSD und 3 Positionen für GBPUSD offen sind, gibt die Funktion den Wert - 2 zurück. Das bedeutet, dass es insgesamt 2 Währungspaare gibt.

--------------------------

Auto_Symbol - automatische Auswahl eines Währungspaares für den Handel, entsprechend den während des Tests erhaltenen Daten. Der Roboter wählt das vielversprechendste Währungspaar entsprechend der festgelegten Priorität aus, beginnend mit 1, dann 2, 3 und so weiter.

Auto_All - wenn aktiviert, berücksichtigt der Roboter bei der Auswahl eines Währungspaares und der Zuweisung einer Priorität das Gesamtergebnis, andernfalls das Einzelergebnis.

Switch_Drawdown - wenn größer als 0, dann beginnt die automatische Währungsauswahl erst nach Erreichen des hier eingestellten Drawdown-Prozentsatzes und nach Beendigung einer erfolglosen Serie, bis dahin bleibt die Wahl der Währung bei Ihnen.

Symbol_Filter - ermöglicht es Ihnen, Währungspaare auszuschließen, für die ein Drawdown mit einem Prozentsatz von Switch_Drawdown aufgezeichnet wurde , der Roboter überspringt sie dann bei der automatischen Auswahl.

aufgezeichnet wurde --------------------------

Profit_History (USD) - die Höhe des Verlustes in der Historie, bei der der weitere Handel verboten ist, wenn 0 nicht verwendet wird ;

Total_History - die Anzahl der Verlustpositionen in der Historie, bei denen der weitere Handel verboten ist, wenn 0 nicht verwendet wird;

Time_History - das Datum, ab dem das Handelsergebnis berechnet wird, wenn der Handel mit txt-Dateien durchgeführt wird , dann wird das Erstellungsdatum der txt-Dateien genommen .

durchgeführt wird --------------------------

Magic_Number - wenn eine Zahl kleiner als 0 eingestellt ist, wird Magic_Number automatisch berechnet;

Comments_On_Transactions - Kommentare zu Transaktionen, die auf der Registerkarte "Transactions and Accounts History" erscheinen;

ECN_Mode - gültig für Broker, die das gleichzeitige Senden von SL und TP mit der Order nicht akzeptieren;

--------------------------

Min_Spread_Correction - wenn Dynamic_Limit verwendet wird, legt das System einen Mindestspread fest, unter den es nicht fällt. Dies ist darauf zurückzuführen, dass der Spread in die Berechnungen einbezogen wird und im Strategietester durchschnittlich fixiert ist, während er unter realen Bedingungen gleitend ist und ein übermäßiger Rückgang des Spreads ein zweifelhaftes Einstiegssignal geben kann, das auf Daten basiert, die während des Tests nicht überprüft wurden.

Max_Spread_Correction - hier gilt das Gleiche wie bei Min_Spread_Correction , nur in der Richtung des Anstiegs. In diesem Fall blockiert ein übermäßig hoher Spread, insbesondere in den Momenten des Preisanstiegs, praktisch den Handel und der Roboter verpasst potenzielle Gewinne. Dieser Parameter legt den Schwellenwert fest, über dem der Spread nicht ansteigt.

Max_Spread - maximal erlaubter Spread in Punkten (1/10 pip);

Send_Market - Handel auf dem Markt, ohne Verwendung von Pending Orders;

--------------------------

Maximum_Allowed_Average_Time - maximal zulässige durchschnittliche Ausführungszeit in ms (0 bedeutet keine Begrenzung);

Execution_Speed_Measurements - wie oft in Minuten sollen Fake-Orders gesendet werden, um die Ausführungsgeschwindigkeit zu messen;

Stop_Loss - in Punkten;

Take_Profit - in Punkten;

Additional_Price_Gap - Eine zusätzliche Preislücke in Punkten wurde zu SL und TP hinzugefügt, um Fehler 130 zu vermeiden;

Trailing_Start - Beginn der Gewinnerzielung ab einer bestimmten Anzahl von Pips;

Commission_In_Points - Einige Brokerage-Konten berechnen Provisionen in USD pro 1,0 Lot. Kommission in Punkten;

Max_Slippage - maximal zulässige Slippage in Punkten;

Minimum_Stop_Level - minimales Stop-Level, wenn der Broker 0 Punkte hat;

--------------------------

Dynamic_Limit - Berechnung auf Basis von INT;

Dynamic_Multiplier - dynamischer Wert, wird nur verwendet, wenn Dynamic_Limit auf TRUE gesetzt ist;

Fixed_Multiplier - fester Wert, wird nur verwendet, wenn Dynamic_Limit auf FALSE gesetzt ist;

Use_Percentage - wenn TRUE, muss der Preis mehr als einen bestimmten Prozentsatz brechen;

Percentage - der Prozentsatz, um den die Differenz zwischen iHigh-iLow vom Dynamic_Limit abweichen soll. 0 ist riskant, 60 ist ein sicherer Wert;

--------------------------

"Indikatoren: 1 = Gleitender Durchschnitt, 2 = Bollinger_Band, 3 = Hüllkurven" - Benutzerindikatoren umschalten

Deviation_For_I_Bands_Indicator - Abweichung für den i_Bands Indikator;

Deviation_For_I_Envelopes_Indicator - Abweichung des i_Envelopes-Indikators;

Order_Expire_Seconds - Aufträge werden nach so vielen Sekunden gelöscht;

--------------------------

Auto_Risk - Risikoeinstellung in Abstufung, für jeden Auto_Risk Saldo gibt es ein Manual_Lot_Size Volumen. Nehmen wir an, Auto_Risk = 100, Manual_Lot_Size = 0.01, das bedeutet, dass es für jede hundert Dollar Einlage 0.01 Lots geben wird.

Manual_Lot_Size - manuelle Losgröße für den Handel, wenn der Parameter Auto_Risk auf 0 gesetzt ist ;

auf 0 gesetzt ; Averaging - optionale Mittelwertbildung der Transaktionen zur Erhöhung der Gewinne;

Last_Price - wenn aktiviert, wird der Preis der letzten Position genommen, andernfalls der extreme Preis;

Max_Trades - maximal zulässige Anzahl von Positionen;

Pip_Step - Abstand zwischen den Positionen;

Lot_Exponent - Koeffizient für die Positionsmittelung;

Trail_Start - Beginn des Trailing-Stops;

Trail_Stop - Schritt des Trailing-Stops;

--------------------------

Total_Equity_Percentage - wenn aktiviert, wird Total_Equity_Risk als Prozentsatz berechnet, ansonsten in der harten Währung des Kontos ;

Total_Equity_Risk - Grad der vorzeitigen Schließung von Positionen;

--------------------------

Use_Time - Zeitfilter;

Open_Hour - Beginn der Handelssitzung;

Close_Hour - Ende der Handelssitzung;

--------------------------

MultiLevelRecording - die Anzahl der Ordner mit Dateien, wenn 0, werden die Einstellungen nicht gespeichert. Während der Optimierung analysiert der Berater die Ergebnisse jedes Durchgangs im Strategietester und speichert die Einstellungen mit den besten Indikatoren in separaten Dateien. Die Dateien mit den Einstellungen (einschließlich des Währungspaares und der Chartperiode) werden in einem separaten Ordner gespeichert. Nach den Optimierungsergebnissen können jedoch mit verschiedenen Einstellungen positive Ergebnisse erzielt werden, und niemand weiß, welche Einstellungen unter realen Marktbedingungen am effektivsten sind. Daher ist es sinnvoll, zumindest mehrere Kombinationen von Einstellungen zu speichern, die dann auf mehrere Konten gleichzeitig angewendet werden können, indem man die Mittel auf sie verteilt. Dadurch wird eine Risikostreuung erreicht. Während wir auf einem Konto einen Verlust erleiden können, wird auf einem anderen Konto ein Gewinn erzielt. Um den Prozess der Speicherung von Einstellungen in verschiedenen Varianten zu automatisieren, genügt es, den Wert des Parameters MultiLevelRecording (abgekürzter Name - MLR) um den gewünschten Betrag zu erhöhen. Dies hat zur Folge, dass nach dem Speichern der Einstellungen in einem Ordner (für ein bestimmtes Währungspaar mit einer bestimmten Chart-Periode), der Berater einen neuen Ordner für die nächste Variante erstellt, indem er dessen Nummer um eins erhöht. Die Hauptordnernummer ist der Parameter Folder_Number, der alle Unterordner mit der anfänglichen Magic_Number-Nummer enthält. Alle nachfolgenden Ordner haben Nummern - (Magic_Number + Seriennummer der Erstellung). Die Nummer jedes nachfolgenden Ordners ist um ein Vielfaches (eine Ziffer) höher als die vorherige Nummer.

_1_Statistik - benutzerdefinierte Kriterien für die Akzeptanz von Einstellungen in Form einer Dropdown-Liste. Wählen Sie das Kriterium aus, dem Ihrer Meinung nach das Ergebnis der Annehmbarkeit der Einstellungen entsprechen soll. Alle Ergebnisse, die diesem Kriterium nicht entsprechen, werden automatisch abgeschnitten:

Kriterien für die Akzeptanz von Einstellungen in Form einer Dropdown-Liste. Wählen Sie das Kriterium aus, dem Ihrer Meinung nach das Ergebnis der Annehmbarkeit der Einstellungen entsprechen soll. Alle Ergebnisse, die diesem Kriterium nicht entsprechen, werden automatisch abgeschnitten: Ersteinlage - der Wert der Ersteinlage.



Abhebung - der Betrag der vom Konto abgehobenen Mittel.



Gewinn - Nettogewinn am Ende des Tests.



Bruttogewinn - Gesamtgewinn, d.h. die Summe aller profitablen (positiven) Trades. Der Wert ist größer als oder gleich Null.



Bruttoverlust - Gesamtverlust, die Summe aller unrentablen (negativen) Handelsgeschäfte. Der Wert ist kleiner als oder gleich Null.



Maximaler Gewinn - maximaler Gewinn ist der höchste Wert unter allen profitablen Geschäften. Der Wert ist größer als oder gleich Null.



Maximaler Verlusthandel - der maximale Verlust ist der kleinste Wert unter allen Verlusthandelsgeschäften. Der Wert ist kleiner oder gleich Null.



Maximaler aufeinanderfolgender Gewinn - der maximale Gewinn in einer Folge von profitablen Geschäften. Der Wert ist größer als oder gleich Null.



Maximale Gewinne in Folge - der Gesamtgewinn in der längsten Serie von gewinnbringenden Geschäften.



Maximaler Verlust in Folge - der Gesamtverlust in der längsten Serie von Verlustgeschäften.



Maximale aufeinanderfolgende Verluste - die Anzahl der Geschäfte in der längsten Serie von Verlustgeschäften.



Mindestguthaben - Mindestguthabenwert.



Maximaler Saldoabzug - der maximale Saldoabzug in Geld. Während des Handels kann der Saldo viele Drawdowns erfahren, der größte Wert wird genommen.



Saldoabsenkung in Prozent - die Saldoabsenkung in Prozent, die zum Zeitpunkt der maximalen Saldoabsenkung in Geld verzeichnet wurde.



Maximale relative Absenkung des Saldos - maximale Absenkung des Saldos in Prozent. Während des Handels kann der Saldo mehrere Absenkungen erfahren, für die jeweils der relative Absenkungswert in Prozent aufgezeichnet wird. Der größte Wert wird zurückgegeben.



Relativer Saldoabzug in Prozent - Saldoabzug in Geld, der zum Zeitpunkt des maximalen Saldoabzugs in Prozent aufgezeichnet wurde.



Minimales Eigenkapital - Mindestwert des Eigenkapitals.



Maximal Equity Drawdown - der maximale Drawdown der Fonds in Geld. Während des Handels können die Fonds viele Drawdowns erfahren, der größte Wert wird genommen.



Equity Drawdown in Prozent - der prozentuale Drawdown der Fonds, der zum Zeitpunkt des maximalen Drawdowns der Fonds in Geld verzeichnet wurde.



Maximaler relativer Equity Drawdown - maximaler Drawdown der Fonds in Prozent. Während des Handels können Fonds mehrere Drawdowns erfahren, für die jeweils der relative Wert des Drawdowns in Prozent erfasst wird. Der größte Wert wird zurückgegeben.



Relativer Equity Drawdown in Prozent - der Drawdown der Fonds in Geld, der zum Zeitpunkt des maximalen Drawdowns der Fonds in Prozent aufgezeichnet wurde.



Erwartete Auszahlung - mathematische Erwartung eines Gewinns.



Gewinnfaktor - Rentabilität.



Erholungsfaktor - Erholungsfaktor.



Sharpe-Ratio - Sharpe-Verhältnis.



Minimales Margenniveau - der minimal erreichte Wert des Margenniveaus.



On tester result - der Wert des berechneten Benutzeroptimierungskriteriums.



Deals - die Anzahl der abgeschlossenen Transaktionen.



Trades - Anzahl der Trades.



Gewinntrades - profitable Trades.



Verlust-Trades - unrentable Trades.



Short Trades - kurze Trades.



Lange Abschlüsse - lange Abschlüsse.



Profit short trades - kurze profitable Trades.



Profit long Trades - lange profitable Trades.



Geschäfte mit maximalem Gewinn in Folge - Geschäfte mit maximalem Gewinn in Folge.



Maximale Anzahl von aufeinanderfolgenden Gewinnen - die maximale Anzahl von Gewinnen in einer Reihe.



Trades mit maximalem Verlust in Folge - Trades mit maximalem Verlust in Folge.



Maximale Anzahl an aufeinanderfolgenden Verlusten - die maximale Anzahl an aufeinanderfolgenden Verlusten.



Durchschnittliche Gewinne in Folge - die durchschnittliche Länge einer profitablen Serie von Geschäften.



Durchschnittliche aufeinanderfolgende Verluste - die durchschnittliche Länge einer Verlustserie von Geschäften.

_1_Stat - mehr oder weniger. Wenn Sie z.B. Drawdown als Kriterium gewählt haben, dann sollte dieses Flag auf weniger gesetzt werden (je weniger Drawdown, desto besser). Und wenn das Kriterium der Gewinnfaktor ist, dann natürlich mehr (je mehr Gewinnfaktor, desto besser).

oder weniger. Wenn Sie z.B. Drawdown als Kriterium gewählt haben, dann sollte dieses Flag auf weniger gesetzt werden (je weniger Drawdown, desto besser). Und wenn das Kriterium der Gewinnfaktor ist, dann natürlich mehr (je mehr Gewinnfaktor, desto besser). Statistik_1_ - minimaler/maximaler Wert des Kriteriums, bei dem die Einstellungen akzeptiert werden.

Wert des Kriteriums, bei dem die Einstellungen akzeptiert werden. _2_Statistik, _3_Statistik - ähnliche Parameter...

Parameter... Auto_Switch - wenn Sie es ausschalten, werden die Dateien mit den Einstellungen nicht automatisch während der Optimierung geschrieben, sondern erst beim Testen. Auf diese Weise wird die Auswahl der besten Einstellungen manuell mit Ihrer Beteiligung durchgeführt.

Pause_Pass - wenn größer als 0, schreibt der Roboter die Dateien mit den Einstellungen nicht in einer Reihe, sondern überspringt die hier angegebene Anzahl von Variationen, um die Optionen mit den Einstellungen so weit wie möglich zu diversifizieren.

Instant_Processing - wenn aktiviert, analysiert der Roboter die empfangenen Einstellungen direkt während der Optimierung, andernfalls während des Testens. Wenn es notwendig ist, die empfangenen Einstellungen vorwärts zu testen, ist es notwendig, dies zu deaktivieren. Während des Vorwärtstests testet der Roboter nacheinander alle ausgewählten Dateien mit Einstellungen, löscht diejenigen, die den Vorwärtstest nicht bestanden haben, und analysiert alle verbleibenden Dateien mit automatischer Erstellung eines Vektors vom besten zum schlechtesten.

--------------------------

Vorwärts - Vorwärtsprüfung, wenn aktiviert, führt der Berater die Vorwärtsprüfung direkt während der Optimierung durch. Ab dem eingestellten Datum werden innerhalb des Advisors Funktionen aktiviert, die kritisch wichtige Indikatoren berechnen, wie z.B. Gewinn (festgelegt in der Einzahlungswährung), relativer Drawdown (in Prozent), Gewinnfaktor, mathematische Erwartung, Anzahl der Trades, alle folgenden Indikatoren beziehen sich ausschließlich auf das Forward Testing ab dem Datum Forward_Time ;

Forward_Time - Startdatum des Forward-Testings;

Forward_Profit - der in der Hartwährung des Depots erzielte Gewinn , zu dem die Einstellungen akzeptiert werden;

Hartwährung des Depots , zu dem die Einstellungen akzeptiert werden; Opt_Drawdown - relativer Drawdown in Prozent der Einlage, innerhalb dessen die Einstellungen akzeptiert werden;

Drawdown in Prozent der Einlage, innerhalb dessen die Einstellungen akzeptiert werden; Opt_Profit_Factor - Gewinnfaktor, bei dem die Einstellungen akzeptiert werden;

Opt_Expected_Payoff - der erwartete Wert, bei dem die Einstellungen akzeptiert werden;

erwartete Wert, bei dem die Einstellungen akzeptiert werden; Total_Trades - Anzahl der Trades , bei denen die Einstellungen akzeptiert werden;

--------------------------

Month_Loss - wenn größer als -1, dann akzeptiert der Berater nur die Einstellungen, die ein stabiles Depotwachstum von Zyklus zu Zyklus zeigen. Ein Zyklus kann zwischen einer Minute und einem Monat dauern. Wenn Sie den Wert auf 0 setzen, dann ist in diesem Fall kein einziger Verlustzyklus erlaubt. Dies ist ein sehr strenges Kriterium, unter dem es für einen Strategietester schwierig oder sogar unmöglich sein wird, Einstellungen auszuwählen. Das hängt vor allem von der Dauer der Zyklen ab, wenn der Zyklus einen Monat dauert, dann gibt es nur 12 davon im Jahr und das ist unvergleichlich einfacher als ein stündlicher Zyklus, wo es nur 24 Zyklen am Tag gibt. Vor allem, wenn Null-Zyklen nicht erlaubt sind, mit anderen Worten: Ausfallzeiten.

Switch_Period - Dauer der Zyklen;

Zero_Result - ob die Leerlaufzeit als negatives Ergebnis in den Zyklen berücksichtigt werden soll; wenn diese Option aktiviert ist, wird es für den Prüfer viel schwieriger sein, Einstellungen auszuwählen, insbesondere für kurze Zyklen.

Hinweise sorgfältig lesen Der Roboter wurde von einem aktiven Trader und Programmierer mit umfangreicher Erfahrung entwickelt.

Sie sollten nicht versuchen, seine Einstellungen auf Anhieb zu verstehen. Auf den ersten Blick scheint er kompliziert zu sein, tatsächlich ist er aber sehr einfach zu handhaben, wenn Sie die grundlegenden Prinzipien seiner Funktionsweise auf Benutzerebene verstanden haben.

Es gibt auch eine einzigartige Möglichkeit,diesen Roboter kostenlos zu nutzen, sowohl vorübergehend als auch dauerhaft, im Rahmen des Partnerprogramms. Ein anderer Name für diesen Berater ist Cobra Strike .

. Es wird dringend empfohlen, zunächst nur vorgefertigte Dateien mit Einstellungen zu verwenden, die von unserem Server heruntergeladen wurden. Es dauert einige Zeit, bis Sie lernen, wie Sie den Roboter selbst optimieren können. Speziell dafürgibt es ein Dienstprogramm, das automatisch Dateien von unserem Server sucht und herunterlädt, und zwar in einem Rhythmus von einer Stunde. Sie müssen einen parallelen Zeitplan verwenden und in den Einstellungen des Dienstprogramms Cobra auswählen . Was Sie wissen müssen, bevor Sie mit dem echten Handel beginnen

Es wird nicht empfohlen, den Roboter mit den Standardeinstellungen auf realen Konten zu verwenden. Denn so wichtige Punkte wie Slippage, Requotes, Netzwerkverzögerungen werden nicht berücksichtigt. Für den Handel auf realen Konten ist es notwendig, Einstellungen zu wählen, die alle oben genannten Punkte berücksichtigen. Ein Roboter ist nur ein Werkzeug in den Händen eines Meisters, und wenn der Meister (nicht sehr gut) ist, dann ist das Werkzeug nicht schuld. Warum Benutzer negative Bewertungen über MQL5 hinterlassen: Analyse der Beweggründe https://www.mql5.com/en/blogs/post/765075 Unterstützung

Alle Fragen und Kommentare in das soziale Netzwerk"Telegram", auf andere Ressourcen, die ich nicht auf Nachrichten zu kommentieren und nicht beantworten Fragen, um Zeit zu sparen und konzentrieren Informationen auf einem Kanal.



