Cobra Trader

Grundlegendes FunktionsprinzipDer Zweck des Roboters besteht darin, automatisch Korrekturmomente nach signifikanten Preisschwankungen am Markt zu erkennen. Der Roboter verwendet schwebende Aufträge, um bei Ausbrüchen aus wichtigen Niveaus in den Markt einzusteigen.

Überwachung

Alle Signale werden von unseren Beratern verwaltet, Details werden nur an bestehende Kunden weitergegeben - nach Kauf/Miete eines Produkts.

Hauptmerkmale

  • Automatische Erkennungvon Einstiegspunkten nach starken Kursbewegungen

  • Pending Ordersbei Ausbruch aus Unterstützungs-/Widerstandsniveaus

  • Scalping-Ansatzmit kurzen Handelspositionen

  • Kapitalschutz durch das Stop-Loss-System

  • Anpassungsfähiger Handelan die Marktbedingungen

Technische Vorteile

  • Versicherungsmechanismus durch Stop-Loss und Take-Profit

  • Transfer zum Breakevenbei günstiger Kursbewegung

  • Flexible Anpassung derHandelsparameter

  • Automatische Volumenkontrolle der Positionen

Einstellungsmöglichkeiten

  • Lot- festes Volumen für jede Transaktion

  • Abstandseinstellung für schwebende Aufträge

  • Time-outzum Entfernen fehlgeschlagener Aufträge

  • Trailing Stop zum Schutz der Gewinne

  • Maximale Anzahl gleichzeitig offener Orders

Empfehlungen für den Einsatz

  • Optimale Paare: Währungspaare mit hoher Volatilität, XAUUSD mit zwei Dezimalstellen oder jedes andere Paar, das auf Optimierungsergebnissen basiert

  • Zeitrahmen: M1-H1 für effektives Scalping

  • Broker: vorzugsweise ECN-Konto mit niedrigem Spread

  • Einzahlung: empfohlenes Anfangskapital ab $100

  • Handelszeit: Am effektivsten in Zeiten hoher Volatilität

Risiko-Management

  • Festes Risikopro Transaktion (nicht mehr als 2-3% der Einlage)

  • Schlupfkontrollebei der Ausführung von Aufträgen

  • Überwachung derMarktsituation

  • Anpassungsparameter für die aktuellen Marktbedingungen

Der Roboter ist für Händler konzipiert, die einen aggressiven Handelsstil mit kurzen Positionen und schneller Reaktion auf Marktveränderungen bevorzugen. Das System kombiniert die Automatisierung der Handelsprozesse und den Schutz des Kapitals vor erheblichen Verlusten.

Parameter

  • Einstellungen:
    • Trade_EA_Settings - Handel mit lokalen Advisor-Einstellungen (ohne Verwendung von txt-Dateien),
    • Trade_File_Settings - Handel unter Verwendung vontxt.files ( dies kann viel bequemer und effizienter sein);
    • Accountant - Optimierung des Advisors mit der Erstellung vontxt-Dateien. Während des Optimierungsprozesses wählt der Roboter selbständig die besten Sets mit Einstellungen nach den angegebenen Kriterien (Drawdowns, Gewinnfaktor, Erwartung, Erholungsfaktor usw.) aus und schreibt sie intxt-Dateien auf. Wenn der Roboter dann im Modus "Trade_File_Settings" auf dem Chart läuft, lädt er txt-Dateien anstelle derStandard-Set-Dateien herunter. Das Dateierstellungssystem kann deaktiviert werden, da es die Verbindung mit einer DLL erfordert (jede DLL ist auf dem MQL5-Markt verboten). In diesem Fall wird empfohlen, den "Dateimanager" zu verwenden, der vorgefertigte Dateien von unserem Server herunterlädt (dies sind die gleichen Dateien, die wir im Handel verwenden).
  • Folder_Number - Nummer des Ordners mit den Dateien;
  • Auto_Magic - wird ausschließlich in Verbindung mit dem Parameter "Trade_File_Settings" verwendet; diese Funktion wählt die besten Dateien mit den Einstellungen in Abhängigkeit von der eingestellten Priorität "Magic_Number" aus, also sagen wir, wenn " Magic_Number=1 ", bedeutet dies die höchste Priorität und der Roboter wird den Server nach der besten Datei mit Einstellungen durchsuchen (die beste ist diejenige, die die besten Ergebnisse im Strategietester gezeigt hat), dann die nächsten 2, 3, 4 und so weiter. Es macht Sinn, Dutzende von Konten zu eröffnen und auf jedem setzen die Roboter verschiedene Prioritäten von 1 und höher und der Roboter wird herunterladen und hochladen verschiedene Dateien jedes Mal. Die höchste Priorität ist relativ und bedeutet nicht, dass sie die profitabelste sein wird;
  • Magic_Number - legt die Priorität der heruntergeladenen Dateien fest;
  • --------------------------
  • Count_Symbol_Max - die Anzahl der Währungspaare, mit denen gleichzeitig gehandelt werden kann. Der Roboter zählt die Anzahl der Währungspaare, für die Positionen offen sind, dies ist notwendig, um eine Überlastung des Depots zu verhindern. Nehmen wir an, dass 2 Positionen für EURUSD und 3 Positionen für GBPUSD offen sind, gibt die Funktion den Wert - 2 zurück. Das bedeutet, dass es insgesamt 2 Währungspaare gibt.
  • --------------------------
  • Auto_Symbol - automatische Auswahl eines Währungspaares für den Handel, entsprechend den während des Tests erhaltenen Daten. Der Roboter wählt das vielversprechendste Währungspaar entsprechend der festgelegten Priorität aus, beginnend mit 1, dann 2, 3 und so weiter.
  • Auto_All - wenn aktiviert, berücksichtigt der Roboter bei der Auswahl eines Währungspaares und der Zuweisung einer Priorität das Gesamtergebnis, andernfalls das Einzelergebnis.
  • Switch_Drawdown - wenn größer als 0, dann beginnt die automatische Währungsauswahl erst nach Erreichen des hier eingestellten Drawdown-Prozentsatzes und nach Beendigung einer erfolglosen Serie, bis dahin bleibt die Wahl der Währung bei Ihnen.
  • Symbol_Filter - ermöglicht es Ihnen, Währungspaare auszuschließen, für die ein Drawdown mit einem Prozentsatz vonSwitch_Drawdown aufgezeichnet wurde, der Roboter überspringt sie dann bei der automatischen Auswahl.
  • --------------------------
  • Profit_History (USD) - die Höhe des Verlustes in der Historie, bei der der weitere Handel verboten ist,wenn 0 nicht verwendet wird;
  • Total_History -die Anzahl der Verlustpositionen in der Historie, bei denen der weitere Handel verboten ist, wenn 0 nicht verwendet wird;
  • Time_History - das Datum, ab dem das Handelsergebnis berechnet wird, wenn der Handel mittxt-Dateien durchgeführt wird, dann wird das Erstellungsdatumder txt-Dateien genommen.
  • --------------------------
  • Magic_Number - wenn eine Zahl kleiner als 0 eingestellt ist, wird Magic_Number automatisch berechnet;
  • Comments_On_Transactions - Kommentare zu Transaktionen, die auf der Registerkarte "Transactions and Accounts History" erscheinen;
  • ECN_Mode - gültig für Broker, die das gleichzeitige Senden von SL und TP mit der Order nicht akzeptieren;
  • --------------------------
  • Min_Spread_Correction - wenn Dynamic_Limit verwendet wird, legt das System einen Mindestspread fest, unter den es nicht fällt. Dies ist darauf zurückzuführen, dass der Spread in die Berechnungen einbezogen wird und im Strategietester durchschnittlich fixiert ist, während er unter realen Bedingungen gleitend ist und ein übermäßiger Rückgang des Spreads ein zweifelhaftes Einstiegssignal geben kann, das auf Daten basiert, die während des Tests nicht überprüft wurden.
  • Max_Spread_Correction - hier gilt das Gleiche wie beiMin_Spread_Correction, nur in der Richtung des Anstiegs. In diesem Fall blockiert ein übermäßig hoher Spread, insbesondere in den Momenten des Preisanstiegs, praktisch den Handel und der Roboter verpasst potenzielle Gewinne. Dieser Parameter legt den Schwellenwert fest, über dem der Spread nicht ansteigt.
  • Max_Spread - maximal erlaubter Spread in Punkten (1/10 pip);
  • Send_Market - Handel auf dem Markt, ohne Verwendung von Pending Orders;
  • --------------------------
  • Maximum_Allowed_Average_Time - maximal zulässige durchschnittliche Ausführungszeit in ms (0 bedeutet keine Begrenzung);
  • Execution_Speed_Measurements - wie oft in Minuten sollen Fake-Orders gesendet werden, um die Ausführungsgeschwindigkeit zu messen;
  • Stop_Loss - in Punkten;
  • Take_Profit - in Punkten;
  • Additional_Price_Gap - Eine zusätzliche Preislücke in Punkten wurde zu SL und TP hinzugefügt, um Fehler 130 zu vermeiden;
  • Trailing_Start - Beginn der Gewinnerzielung ab einer bestimmten Anzahl von Pips;
  • Commission_In_Points - Einige Brokerage-Konten berechnen Provisionen in USD pro 1,0 Lot. Kommission in Punkten;
  • Max_Slippage - maximal zulässige Slippage in Punkten;
  • Minimum_Stop_Level - minimales Stop-Level, wenn der Broker 0 Punkte hat;
  • --------------------------
  • Dynamic_Limit - Berechnung auf Basis von INT;
  • Dynamic_Multiplier - dynamischer Wert, wird nur verwendet, wenn Dynamic_Limit auf TRUE gesetzt ist;
  • Fixed_Multiplier - fester Wert, wird nur verwendet, wenn Dynamic_Limit auf FALSE gesetzt ist;
  • Use_Percentage - wenn TRUE, muss der Preis mehr als einen bestimmten Prozentsatz brechen;
  • Percentage - der Prozentsatz, um den die Differenz zwischen iHigh-iLow vom Dynamic_Limit abweichen soll. 0 ist riskant, 60 ist ein sicherer Wert;
  • --------------------------
  • "Indikatoren: 1 = Gleitender Durchschnitt, 2 = Bollinger_Band, 3 = Hüllkurven" - Benutzerindikatoren umschalten
  • Deviation_For_I_Bands_Indicator - Abweichung für den i_Bands Indikator;
  • Deviation_For_I_Envelopes_Indicator - Abweichung des i_Envelopes-Indikators;
  • Order_Expire_Seconds - Aufträge werden nach so vielen Sekunden gelöscht;
  • --------------------------
  • Auto_Risk - Risikoeinstellung in Abstufung, für jedenAuto_RiskSaldo gibt esein Manual_Lot_SizeVolumen. Nehmen wir an,Auto_Risk= 100,Manual_Lot_Size= 0.01, das bedeutet, dass es für jede hundert Dollar Einlage 0.01 Lots geben wird.
  • Manual_Lot_Size - manuelle Losgröße für den Handel, wenn der ParameterAuto_Risk auf 0 gesetzt ist ;
  • Averaging - optionale Mittelwertbildung der Transaktionen zur Erhöhung der Gewinne;
  • Last_Price - wenn aktiviert, wird der Preis der letzten Position genommen, andernfalls der extreme Preis;
  • Max_Trades - maximal zulässige Anzahl von Positionen;
  • Pip_Step - Abstand zwischen den Positionen;
  • Lot_Exponent - Koeffizient für die Positionsmittelung;
  • Trail_Start - Beginn des Trailing-Stops;
  • Trail_Stop - Schritt des Trailing-Stops;
  • --------------------------
  • Total_Equity_Percentage - wenn aktiviert,wird Total_Equity_Riskals Prozentsatz berechnet, ansonsten in der harten Währung des Kontos;
  • Total_Equity_Risk - Grad der vorzeitigen Schließung von Positionen;
  • --------------------------
  • Use_Time - Zeitfilter;
  • Open_Hour - Beginn der Handelssitzung;
  • Close_Hour - Ende der Handelssitzung;
  • --------------------------
  • MultiLevelRecording - die Anzahl der Ordner mit Dateien, wenn 0, werden die Einstellungen nicht gespeichert. Während der Optimierung analysiert der Berater die Ergebnisse jedes Durchgangs im Strategietester und speichert die Einstellungen mit den besten Indikatoren in separaten Dateien. Die Dateien mit den Einstellungen (einschließlich des Währungspaares und der Chartperiode) werden in einem separaten Ordner gespeichert. Nach den Optimierungsergebnissen können jedoch mit verschiedenen Einstellungen positive Ergebnisse erzielt werden, und niemand weiß, welche Einstellungen unter realen Marktbedingungen am effektivsten sind. Daher ist es sinnvoll, zumindest mehrere Kombinationen von Einstellungen zu speichern, die dann auf mehrere Konten gleichzeitig angewendet werden können, indem man die Mittel auf sie verteilt. Dadurch wird eine Risikostreuung erreicht. Während wir auf einem Konto einen Verlust erleiden können, wird auf einem anderen Konto ein Gewinn erzielt. Um den Prozess der Speicherung von Einstellungen in verschiedenen Varianten zu automatisieren, genügt es, den Wert des Parameters MultiLevelRecording (abgekürzter Name - MLR) um den gewünschten Betrag zu erhöhen. Dies hat zur Folge, dass nach dem Speichern der Einstellungen in einem Ordner (für ein bestimmtes Währungspaar mit einer bestimmten Chart-Periode), der Berater einen neuen Ordner für die nächste Variante erstellt, indem er dessen Nummer um eins erhöht. Die Hauptordnernummer ist der Parameter Folder_Number, der alle Unterordner mit der anfänglichen Magic_Number-Nummer enthält. Alle nachfolgenden Ordner haben Nummern - (Magic_Number + Seriennummer der Erstellung). Die Nummer jedes nachfolgenden Ordners ist um ein Vielfaches (eine Ziffer) höher als die vorherige Nummer.
  • _1_Statistik - benutzerdefinierte Kriterien für die Akzeptanz von Einstellungen in Form einer Dropdown-Liste. Wählen Sie das Kriterium aus, dem Ihrer Meinung nach das Ergebnis der Annehmbarkeit der Einstellungen entsprechen soll. Alle Ergebnisse, die diesem Kriterium nicht entsprechen, werden automatisch abgeschnitten:
    • Ersteinlage - der Wert der Ersteinlage.
    • Abhebung - der Betrag der vom Konto abgehobenen Mittel.
    • Gewinn - Nettogewinn am Ende des Tests.
    • Bruttogewinn - Gesamtgewinn, d.h. die Summe aller profitablen (positiven) Trades. Der Wert ist größer als oder gleich Null.
    • Bruttoverlust - Gesamtverlust, die Summe aller unrentablen (negativen) Handelsgeschäfte. Der Wert ist kleiner als oder gleich Null.
    • Maximaler Gewinn - maximaler Gewinn ist der höchste Wert unter allen profitablen Geschäften. Der Wert ist größer als oder gleich Null.
    • Maximaler Verlusthandel - der maximale Verlust ist der kleinste Wert unter allen Verlusthandelsgeschäften. Der Wert ist kleiner oder gleich Null.
    • Maximaler aufeinanderfolgender Gewinn - der maximale Gewinn in einer Folge von profitablen Geschäften. Der Wert ist größer als oder gleich Null.
    • Maximale Gewinne in Folge - der Gesamtgewinn in der längsten Serie von gewinnbringenden Geschäften.
    • Maximaler Verlust in Folge - der Gesamtverlust in der längsten Serie von Verlustgeschäften.
    • Maximale aufeinanderfolgende Verluste - die Anzahl der Geschäfte in der längsten Serie von Verlustgeschäften.
    • Mindestguthaben - Mindestguthabenwert.
    • Maximaler Saldoabzug - der maximale Saldoabzug in Geld. Während des Handels kann der Saldo viele Drawdowns erfahren, der größte Wert wird genommen.
    • Saldoabsenkung in Prozent - die Saldoabsenkung in Prozent, die zum Zeitpunkt der maximalen Saldoabsenkung in Geld verzeichnet wurde.
    • Maximale relative Absenkung des Saldos - maximale Absenkung des Saldos in Prozent. Während des Handels kann der Saldo mehrere Absenkungen erfahren, für die jeweils der relative Absenkungswert in Prozent aufgezeichnet wird. Der größte Wert wird zurückgegeben.
    • Relativer Saldoabzug in Prozent - Saldoabzug in Geld, der zum Zeitpunkt des maximalen Saldoabzugs in Prozent aufgezeichnet wurde.
    • Minimales Eigenkapital - Mindestwert des Eigenkapitals.
    • Maximal Equity Drawdown - der maximale Drawdown der Fonds in Geld. Während des Handels können die Fonds viele Drawdowns erfahren, der größte Wert wird genommen.
    • Equity Drawdown in Prozent - der prozentuale Drawdown der Fonds, der zum Zeitpunkt des maximalen Drawdowns der Fonds in Geld verzeichnet wurde.
    • Maximaler relativer Equity Drawdown - maximaler Drawdown der Fonds in Prozent. Während des Handels können Fonds mehrere Drawdowns erfahren, für die jeweils der relative Wert des Drawdowns in Prozent erfasst wird. Der größte Wert wird zurückgegeben.
    • Relativer Equity Drawdown in Prozent - der Drawdown der Fonds in Geld, der zum Zeitpunkt des maximalen Drawdowns der Fonds in Prozent aufgezeichnet wurde.
    • Erwartete Auszahlung - mathematische Erwartung eines Gewinns.
    • Gewinnfaktor - Rentabilität.
    • Erholungsfaktor - Erholungsfaktor.
    • Sharpe-Ratio - Sharpe-Verhältnis.
    • Minimales Margenniveau - der minimal erreichte Wert des Margenniveaus.
    • On tester result - der Wert des berechneten Benutzeroptimierungskriteriums.
    • Deals - die Anzahl der abgeschlossenen Transaktionen.
    • Trades - Anzahl der Trades.
    • Gewinntrades - profitable Trades.
    • Verlust-Trades - unrentable Trades.
    • Short Trades - kurze Trades.
    • Lange Abschlüsse - lange Abschlüsse.
    • Profit short trades - kurze profitable Trades.
    • Profit long Trades - lange profitable Trades.
    • Geschäfte mit maximalem Gewinn in Folge - Geschäfte mit maximalem Gewinn in Folge.
    • Maximale Anzahl von aufeinanderfolgenden Gewinnen - die maximale Anzahl von Gewinnen in einer Reihe.
    • Trades mit maximalem Verlust in Folge - Trades mit maximalem Verlust in Folge.
    • Maximale Anzahl an aufeinanderfolgenden Verlusten - die maximale Anzahl an aufeinanderfolgenden Verlusten.
    • Durchschnittliche Gewinne in Folge - die durchschnittliche Länge einer profitablen Serie von Geschäften.
    • Durchschnittliche aufeinanderfolgende Verluste - die durchschnittliche Länge einer Verlustserie von Geschäften.
  • _1_Stat - mehr oder weniger. Wenn Sie z.B. Drawdown als Kriterium gewählt haben, dann sollte dieses Flag auf weniger gesetzt werden (je weniger Drawdown, desto besser). Und wenn das Kriterium der Gewinnfaktor ist, dann natürlich mehr (je mehr Gewinnfaktor, desto besser).
  • Statistik_1_ - minimaler/maximaler Wert des Kriteriums, bei dem die Einstellungen akzeptiert werden.
  • _2_Statistik, _3_Statistik - ähnliche Parameter...
  • Auto_Switch - wenn Sie es ausschalten, werden die Dateien mit den Einstellungen nicht automatisch während der Optimierung geschrieben, sondern erst beim Testen. Auf diese Weise wird die Auswahl der besten Einstellungen manuell mit Ihrer Beteiligung durchgeführt.
  • Pause_Pass - wenn größer als 0, schreibt der Roboter die Dateien mit den Einstellungen nicht in einer Reihe, sondern überspringt die hier angegebene Anzahl von Variationen, um die Optionen mit den Einstellungen so weit wie möglich zu diversifizieren.
  • Instant_Processing - wenn aktiviert, analysiert der Roboter die empfangenen Einstellungen direkt während der Optimierung, andernfalls während des Testens. Wenn es notwendig ist, die empfangenen Einstellungen vorwärts zu testen, ist es notwendig, dies zu deaktivieren. Während des Vorwärtstests testet der Roboter nacheinander alle ausgewählten Dateien mit Einstellungen, löscht diejenigen, die den Vorwärtstest nicht bestanden haben, und analysiert alle verbleibenden Dateien mit automatischer Erstellung eines Vektors vom besten zum schlechtesten.
  • --------------------------
  • Vorwärts - Vorwärtsprüfung, wenn aktiviert, führt der Berater die Vorwärtsprüfung direkt während der Optimierung durch. Ab dem eingestellten Datum werden innerhalb des Advisors Funktionen aktiviert, die kritisch wichtige Indikatoren berechnen, wie z.B. Gewinn (festgelegt in der Einzahlungswährung), relativer Drawdown (in Prozent), Gewinnfaktor, mathematische Erwartung, Anzahl der Trades, alle folgenden Indikatoren beziehen sich ausschließlich auf das Forward Testing ab dem DatumForward_Time;
  • Forward_Time - Startdatum des Forward-Testings;
  • Forward_Profit - der in der Hartwährung des Depotserzielte Gewinn, zu dem die Einstellungen akzeptiert werden;
  • Opt_Drawdown - relativer Drawdown in Prozent der Einlage, innerhalb dessen die Einstellungen akzeptiert werden;
  • Opt_Profit_Factor - Gewinnfaktor, bei dem die Einstellungen akzeptiert werden;
  • Opt_Expected_Payoff - der erwartete Wert, bei dem die Einstellungen akzeptiert werden;
  • Total_Trades - Anzahl der Trades, bei denen die Einstellungen akzeptiert werden;
  • --------------------------
  • Month_Loss - wenn größer als -1, dann akzeptiert der Berater nur die Einstellungen, die ein stabiles Depotwachstum von Zyklus zu Zyklus zeigen. Ein Zyklus kann zwischen einer Minute und einem Monat dauern. Wenn Sie den Wert auf 0 setzen, dann ist in diesem Fall kein einziger Verlustzyklus erlaubt. Dies ist ein sehr strenges Kriterium, unter dem es für einen Strategietester schwierig oder sogar unmöglich sein wird, Einstellungen auszuwählen. Das hängt vor allem von der Dauer der Zyklen ab, wenn der Zyklus einen Monat dauert, dann gibt es nur 12 davon im Jahr und das ist unvergleichlich einfacher als ein stündlicher Zyklus, wo es nur 24 Zyklen am Tag gibt. Vor allem, wenn Null-Zyklen nicht erlaubt sind, mit anderen Worten: Ausfallzeiten.
  • Switch_Period - Dauer der Zyklen;
  • Zero_Result - ob die Leerlaufzeit als negatives Ergebnis in den Zyklen berücksichtigt werden soll; wenn diese Option aktiviert ist, wird es für den Prüfer viel schwieriger sein, Einstellungen auszuwählen, insbesondere für kurze Zyklen.

Hinweise sorgfältig lesen

  • Der Roboter wurde von einem aktiven Trader und Programmierer mit umfangreicher Erfahrung entwickelt.
  • Sie sollten nicht versuchen, seine Einstellungen auf Anhieb zu verstehen. Auf den ersten Blick scheint er kompliziert zu sein, tatsächlich ist er aber sehr einfach zu handhaben, wenn Sie die grundlegenden Prinzipien seiner Funktionsweise auf Benutzerebene verstanden haben.
  • Es gibt auch eine einzigartige Möglichkeit,diesen Roboter kostenlos zu nutzen, sowohl vorübergehend als auch dauerhaft, im Rahmen des Partnerprogramms. Ein anderer Name für diesen Berater istCobra Strike.
  • Es wird dringend empfohlen, zunächst nur vorgefertigte Dateien mit Einstellungen zu verwenden, die von unserem Server heruntergeladen wurden. Es dauert einige Zeit, bis Sie lernen, wie Sie den Roboter selbst optimieren können. Speziell dafürgibt es ein Dienstprogramm, das automatisch Dateien von unserem Server sucht und herunterlädt, und zwar in einem Rhythmus von einer Stunde. Sie müssen einen parallelen Zeitplan verwenden und in den Einstellungen des DienstprogrammsCobra auswählen.

Was Sie wissen müssen, bevor Sie mit dem echten Handel beginnen

Es wird nicht empfohlen, den Roboter mit den Standardeinstellungen auf realen Konten zu verwenden. Denn so wichtige Punkte wie Slippage, Requotes, Netzwerkverzögerungen werden nicht berücksichtigt. Für den Handel auf realen Konten ist es notwendig, Einstellungen zu wählen, die alle oben genannten Punkte berücksichtigen.

Ein Roboter ist nur ein Werkzeug in den Händen eines Meisters, und wenn der Meister (nicht sehr gut) ist, dann ist das Werkzeug nicht schuld.

Warum Benutzer negative Bewertungen über MQL5 hinterlassen: Analyse der Beweggründe

Unterstützung

Alle Fragen und Kommentare in das soziale Netzwerk"Telegram", auf andere Ressourcen, die ich nicht auf Nachrichten zu kommentieren und nicht beantworten Fragen, um Zeit zu sparen und konzentrieren Informationen auf einem Kanal.


Empfohlene Produkte
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Experten
H4 GBPUSD Trend Scalper ist ein Trend-Signal Scalper Der EA handelt nach der Trendstrategie und verwendet den eingebauten Originalindikator für Eröffnungs- und Schließungsaufträge. Die externen Eingaben zur Begrenzung des Handels an Freitagen und Montagen sind verfügbar. Der Zweck der Strategie ist es, den aktuellen Trend mit dem größten Nutzen zu nutzen. Nach den Ergebnissen der Tests und der Arbeit auf Demo- und realen Konten wurden die besten Ergebnisse bei Verwendung des Н4-Zeitrahmens für d
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
Experten
Magic Grid ist ein indikatorfreier Advisor, der eine Grid-Strategie verwendet. Die Strategie basiert auf der automatischen Wiedereröffnung von Grid Pending Orders nach dem Schließen ihrer Marktpositionen (durch Take-Profit, Stop-Loss oder manuell). Pending Orders werden mit einem bestimmten Schritt von den Anfangspreisen platziert, die manuell eingegeben oder automatisch generiert werden können (einmal zu Beginn des Handels ). Der Roboter kann auf jedem Zeitrahmen, auf jedem Währungspaar, auf m
FREE
Bear vs Bull EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Experten
Bear vs Bull EA ist ein automatisierter Berater für den täglichen Betrieb des FOREX-Währungsmarktes in einem volatilen und ruhigen Markt. Geeignet sowohl für erfahrene Händler als auch für Anfänger. Es funktioniert mit allen Brokern, einschließlich amerikanischer Broker, die FIFO erfordern, um vor allem zuvor geöffnete Transaktionen zu schließen. *Um das Panel zu aktivieren, ist es notwendig, den Parameter DRAW_INFORMATION = true in den Einstellungen zu setzen; - Empfehlungen Bevor Sie den Ber
Forest
Vadim Podoprigora
Experten
Forest ist ein Trend Expert Advisor, der auf der Analyse eines einzigartigen mathematischen Modells von Trendlinien basiert, das Ihnen erlaubt, die Trendbewegung zu bestimmen. Der Expert Advisor ist am besten für das Währungspaar "USDCHF" in der Periode "H1" geeignet. Der EA kann auf jeder Art von Konto und bei jedem Broker funktionieren. Der EA verwendet mathematische Analysen, um Trades zu eröffnen, und wendet Verlustkontrolle auf offene Trades an. Im Kern verwendet der EA keine risikoreichen
Team Trading Eur Nzd
Hulya Cinar
Experten
Das Team Trading System basiert auf der Logik von Auftragsstrategien und Gewinnmitnahmestrategien, die als Team arbeiten. Im Allgemeinen besteht der EA aus zwei Teilen, dem Strategie- und dem Gewinnmitnahmebereich. Strategien sind spezielle Strategien, die wir für Symbole erstellen. Strategien eröffnen weiterhin unabhängig voneinander Kauf- und Verkaufsaufträge. Takeprofits schließt Aufträge, die im Team geöffnet wurden. Die Logik von Take Profits besteht darin, dass gewinnbringende Aufträge du
Golden Suite
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Golden Suite positioniert sich als innovativer Trading Advisor, der bewährte Handelsstrategien kombiniert. Sein Ziel ist es, Händlern ein zuverlässiges System von Marktanalysen, Prognosen und Empfehlungen zu bieten, das auf einer umfassenden Datenanalyse basiert. Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller . Hauptmerkmale der Golden Suite: MARKTEINSTELLUNGEN Automatische Auswahl der Indikatoren Risiko in % der Einlage Trailing-Stop Nachrichtenfilter Mu
Fundamental Robot MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experten
Fundamental Robot ist ein Expert Advisor, der auf dem Fundamental Signals Indicator basiert. Der Fundamental Signals Indicator verfügt über eine leistungsstarke Berechnungsmaschine, die Marktbewegungen über 30000 Punkte vorhersagen kann. Der Indikator wird Fundamental genannt, weil er Trends mit großen Bewegungen, ohne komplizierte Eingaben und mit geringem Risiko vorhersagen kann. Der EA arbeitet mit niedrigen Margin-Levels und hat daher ein geringes Risiko. EA verwenden: Der EA ist sehr e
SuperfarabiEA Compound
Farabi Aminy
Experten
Copyright(c) 2019 Superfarabi EA Ist der Scalping Forex Expert Advisor für MT4 Arbeitet auf Timeframes (M5) Bestes Paar Empfohlen ist EU/UChf=0.4 Die Berechnung basiert auf dem Envelopes Indikator ===========Rakyat +62 =========== Hak Cipta (c) 2019 Superfarabi EA Merupakan Scalping Forex Expert Advisor untuk MT4 Berjalan pada Time Frame Kecil (M5) Paar Rekomendasi adalah EU / UChf = 0,4 Perhitungan didasarkan pada indikator Envelopes
MultiBrain 10
Montoya Fernandes Martins Bani Antonio Fernando
5 (6)
Experten
Entdecken Sie unseren Multiwährungs-Expertenberater für Metatrader 4, bekannt als Multibrain. Dieser innovative Roboter verwendet fortschrittliche maschinelles Lernen-Algorithmen, neuronale Netze und Preisbewegungsmuster, um präzise die Marktbewegungen in Ihrem ausgewählten Zeitrahmen vorherzusagen. Es ist wichtig, diese Strategie im Strategietester und auf einem Demokonto zu testen, um die Leistung zu analysieren und die Einstellungen nach Bedarf anzupassen. Hauptmerkmale: Strategie basierend a
Hamster Gold Trading
Nguyen Hang Hai Ha
Experten
Expert Advisor Hamster Gold Trading ist ein automatischer Handelsroboter, der mit exklusiven und einzigartigen Algorithmen programmiert wurde. Der EA ist für den Goldmarkt optimiert. Die Strategie des EA wendet Bewegungsmuster zusammen mit dem Preismomentum an, um zuverlässige und genaue Signale zu erhalten. Die Signale werden auch mit der intelligenten Momentum-Trap-Methode eingegeben, bei der Stop-Orders oft storniert werden, wenn das Momentum nicht erreicht wird. Trades werden schnell durch
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Next-Gen Multi-Currency Multi-Timeframe EA, der auf der weithin bekannten (und wohl beliebtesten) I
Alliance
Elena Lukanina
Experten
Der Experte handelt mit begrenztem StopLoss und TakeProfit und verfolgt die Preisniveaus anhand mehrerer Indikatoren. Dann eröffnet er Positionen und überwacht sie, bis sie mit einem Gewinn oder, wenn möglich, mit einem kleinen Verlust geschlossen werden. Er verwendet keine Martingale-Strategien, Durchschnittspositionen, wartet einen Verlust ab usw. Es ist möglich, ein dynamisches Lot zu verwenden, um das Volumen der Positionen bei erfolgreichem Handel zu erhöhen. TRADING PAIRS: Ich empfehle
Vizzion
Joel Protusada
Experten
Vizzion ist ein vollautomatischer Scalping Expert Advisor, der erfolgreich mit dem Währungspaar GBPJPY im H1-Zeitrahmen eingesetzt werden kann. Sehr wichtig Dieser Expert Advisor kann nicht mit anderen EAs auf demselben Konto betrieben werden. Als Teil des Money Management Plans berechnet und überwacht er das Margin Level % und geht davon aus, dass alle offenen Trades von ihm erstellt werden. Wenn Sie einen Expert Advisor wünschen, der täglich handelt, ist dieser EA nicht für Sie geeignet, da d
Fxdolarix
Andrey Kozak
Experten
Fxdolarix ist ein automatischer Roboter-Scalper für GBPUSD M5. Wurde 3 Monate lang auf einem echten Konto getestet. Der Roboter verwendet eine Scalping-Strategie, die sich auf kurzfristige Intraday-Preisbewegungen konzentriert. Der Schwerpunkt liegt auf der Erkennung von Momenten kurzfristiger Volatilität und der Ausführung schneller Trades. Der Roboter verwendet Indikatoren wie: iMACD, iMA, iStochastic. Anhand dieser Indikatoren identifiziert der Roboter die Richtung des Trends und mithilfe de
Team Trading System Pro
Hulya Cinar
Experten
Team Trading System Pro basiert auf der Logik von Auftragsstrategien und Gewinnmitnahmestrategien, die als Team arbeiten. Im Allgemeinen besteht der EA aus zwei Teilen, dem Strategie- und dem Gewinnmitnahmebereich. Strategien Abschnitt sind spezielle Strategien, die wir für Symbole erstellen. Strategien eröffnen weiterhin unabhängig voneinander Kauf- und Verkaufsaufträge. Takeprofits schließt Aufträge, die im Team geöffnet wurden. Die Logik von Take Profits besteht darin, dass gewinnbringende A
Project Infinity
Sergey Yarmish
Experten
Der Infinity Expert Advisor ist ein Scalper. Wenn die Widerstands- und Unterstützungsniveaus durchbrochen werden, werden Trades in Richtung der Preisbewegung eröffnet. Offene Positionen werden durch verschiedene Algorithmen verwaltet, die auf der aktuellen Marktsituation basieren (fester Stop-Loss und Take-Profit, Trailing-Stop, Halten von Positionen im Falle einer Trendanzeige usw.). Anforderungen an den Broker Der EA ist empfindlich gegenüber Spread, Slippage und Ausführungsqualität. Es wird
EA Bollinger Band High Distance
Zafar Iqbal Sheraslam
Experten
Der EA von Bollinger Bands ist ein beliebtes technisches Analysewerkzeug, das von Händlern und Anlegern verwendet wird, um die Preisvolatilität und potenzielle Preisumkehrpunkte in Finanzmärkten wie Aktien, Devisen oder Kryptowährungen zu analysieren. Sie bestehen aus drei Linien: Das mittlere Band: Dies ist in der Regel ein einfacher gleitender Durchschnitt (SMA) des Preises über einen bestimmten Zeitraum. Der am häufigsten verwendete Zeitraum ist 20. Das obere Band: Dies ist die Summe aus dem
Vermont
Evgeniy Zhdan
Experten
Die Arbeit des Beraters stützt sich auf die nachlaufenden Eigenschaften der Trendindikatoren. Wenn sich der Preis in den Konsolidierungszonen befindet und die Daten der technischen Indikatoren nicht mit den aktuellen Preisformationen übereinstimmen, entscheidet der Berater über den Einstieg in den Markt. Jede Transaktion hat einen festen Stop-Loss und Take-Profit. Jeder Handel wird durch einen Trailing-Stop kontrolliert. Empfohlene Handelsinstrumente: EURUSD 5m, GBPUSD 5m, USDJPY 5m. Einstellu
Jet Punch
Didit Haryadi Saputra
Experten
Jet Punch ist ein weiterer bester Expert Advisor für MT4, der Ihnen helfen kann, Geld zu verdienen, während Sie schlafen, indem er automatisch Trades eröffnet und schließt. Die Software ist sehr einfach und kann sowohl von Anfängern als auch von erfahrenen Händlern verwendet werden. Jet Punch wurde getestet und hat den Stresstest mit Slippage und Kommissionen, die den realen Marktbedingungen nahe kommen, erfolgreich bestanden. Empfehlungen: Währungspaar: GBPUSD Zeitrahmen: M30 Mindestguthaben: 1
Team Trading Eur Nzd Gbp
Hulya Cinar
Experten
Das Team Trading System basiert auf der Logik von Auftragsstrategien und Gewinnmitnahmestrategien, die als Team arbeiten. Im Allgemeinen besteht der EA aus zwei Teilen, dem Strategie- und dem Gewinnmitnahmebereich. Strategien sind spezielle Strategien, die wir für Symbole erstellen. Die Strategien eröffnen unabhängig voneinander Kauf- und Verkaufsaufträge. Takeprofits schließt Aufträge, die im Team geöffnet wurden. Die Logik von Take Profits besteht darin, dass gewinnbringende Aufträge durch da
Ek Trend Trading
Kaimin Wang
Experten
Trend Trading - Gold ist ein automatisches Handelsprogramm, das in MQL4 speziell für den Goldhandel entwickelt wurde. Es generiert Handelssignale, indem es die Muster der letzten drei Candlesticks mit benutzerdefinierten Volatilitätsstufen analysiert. Jedes Signal erlaubt die individuelle Konfiguration der Losgröße und führt Trades mit einer festen Losgröße aus. Das Programm arbeitet im Single-Order-Modus, d.h. es kann jeweils nur eine Order aktiv sein, wodurch das Handelsrisiko reduziert wird.
Karman
Vladislav Filippov
Experten
Karman ist ein vollautomatischer Trading Advisor, der auf einem М30-Zeitrahmen arbeitet. Die Einstellungen des Advisors basieren auf dem sicheren Handel, dessen Kern darin besteht, die Transaktion zu schließen und dabei eine positive Rentabilitätsdynamik von mehreren Punkten zu erreichen, die es dem Benutzer ermöglicht, die Kosten für die Eröffnung von Verlustgeschäften zu reduzieren. Der Expert Advisor ist multifunktional und erfordert keine bestimmte Art von Konto für den normalen Betrieb alle
EA Super scalper universal
Ruslan Pishun
Experten
Der Super Scalper Universal ist ein vollautomatischer Scalping Expert Advisor, der fünf Indikatoren verwendet. Jede offene Position wird durch eine versteckte Stop-Order geschützt, die durch einen fortschrittlichen Modifikationsalgorithmus verwaltet wird. Bei der Suche nach geeigneten Signalen verwendet der EA den integrierten Indikator in Verbindung mit dem Trend- und Zeitfilter sowie dem Volatilitätsfilter. Er verwendet eine dynamische Positionsschließung, die den Ort, an dem die Order eröffne
Gold StronGer Mt4
Fabio Fidelis Costa
Experten
Entdecken Sie einen automatisierten Handelsroboter, der speziell für den XAUUSD entwickelt wurde, um effizient zu arbeiten, ohne riskante Strategien wie Martingale, Averaging oder Grid zu verwenden. Dieser Expert Advisor wurde rigoros getestet und genehmigt, um Stabilität und konsistente Ergebnisse in verschiedenen Marktszenarien zu gewährleisten. Hauptmerkmale: Fortgeschrittene und sichere Strategie: Der Roboter verwendet eine Kombination aus technischer Analyse und Kursbewegungsalgorithmen u
ICT London
Abhishek Yadav
Experten
ICT London ist eine bahnbrechende Handelsstrategie, die auf (ICT Judas) basiert und die einzigartige Dynamik der asiatischen Handelssitzung nutzt, um profitablen Chancen in der anschließenden Londoner Sitzung zu identifizieren. Unterstützt von fortschrittlicher KI-Technologie und hochentwickelten Berechnungen, zeichnet sich diese Strategie durch die Erkennung der Marktbewegung während der asiatischen Sitzung aus und nutzt potenzielle Marktumkehrungen. Wie es funktioniert: Einblick in die asiatis
RSI Intelligent MT4
Sabil Yudifera
Experten
RSI Intelligent ist ein vollautomatischer Scalping-Roboter, der eine sehr effiziente Relative-Stärke-Index (RSI) Breakout-Strategie, Probabilistische Analyse mit (RSI) verwendet. Am effektivsten im Preis kumulative Wahrscheinlichkeit einer Normalverteilung, die den Großteil der Marktzeit einnimmt. Transaktionen passieren fast jeden Tag wie Scalping folgen Trend. Ein Forex-Roboter, der den Relative Strength Index (RSI)-Indikator in Kombination mit einem künstlichen neuronalen Netz verwendet, wäre
Doctor
Andrey Kolmogorov
Experten
Dies ist ein universeller Berater, der in mehrere Richtungen wirkt. Die erste und wichtigste Sache ist die Unterstützung in verschiedenen Situationen, die während des Handels entstehen. Die zweite ist Scalping oder Positional Trading nach dem Trend, offene Aufträge, zur gleichen Zeit, mit Support-Aufträge mit dem Modell eines Quanten-Set von Algorithmen versichert. Wichtigste Vorteile Arbeit in mehreren Richtungen; Erhöhung des Kontostandes während des Drawdowns; Aufrechterhaltung von bereits o
Smart Funded Hft
Barbaros Bulent Kortarla
4.82 (65)
Experten
Smart Funded EA ist ein Expert Advisor, der darauf ausgelegt ist, die HFT-Herausforderungen von Prop-Trading-Firmen zu bestehen, die dessen Einsatz erlauben. Welche HFT-Prop-Trading-Firmen kann ich nutzen? Er wurde mit fast allen HFT-Prop-Trading-Herausforderungen getestet und hat eine Erfolgsquote von 100 % erzielt, wie bei Kortana Fx, Nova Funding, Fast Forex Funds, Infinity Forex Funds, Quantec Trading Capital, Next Step Funded, Msolutionff, Genesis Forex Funds, The Talented Traders, Only Fu
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
Experten
Gyroscope professional forex expert ( für die Paare EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) analysiert den Markt anhand des Elliot Wave Index. Die Elliot-Wellen-Theorie ist die Interpretation von Prozessen auf den Finanzmärkten durch ein System von visuellen Modellen (Wellen) auf Kurscharts. Der Autor der Theorie, Ralph Elliott, identifizierte acht Varianten von alternierenden Wellen (von denen fünf im Trend und drei gegen den Trend verla
Classic Market Surfer EA MT4
Buti Andy Moeng
5 (1)
Experten
Classic Market Surfer EA - Eine zeitlose, bewährte Strategie für den Goldhandel Jahrelang war diese leistungsstarke Handelsstrategie der Öffentlichkeit verborgen und nur wenigen Auserwählten vorbehalten. Jetzt ist der Classic Market Surfer EA zum ersten Mal für Trader wie Sie verfügbar. Dieser EA basiert auf reinen, bewährten Handelsprinzipien und verlässt sich nicht auf trendige Gimmicks wie KI oder maschinelles Lernen. Stattdessen macht er sich eine klassische, robuste Strategie zunutze, die ü
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (20)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten Quantum StarMan  kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren D
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.69 (13)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben , das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netzwerk basiert, das speziell für die Analyse von XAUUSD- und EURUSD-Kursbewegungen auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
5 (1)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sonderpreis zur Markteinführung Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT5-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufe Quantum King MT4 und erhalte Quantum StarMan gratis!*** Frag privat nach weiteren Details! Regel       Ihr Handel mit Präzision und Disziplin. Quantu
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Jesko
Cence Jk Oizeijoozzisa
Experten
Jesko EA –  Jesko ist ein spezieller Expert Advisor (EA) , der auf einer bewährten Strategie basiert, die über viele Jahre hinweg optimiert und getestet wurde. Er wurde bereits auf Live-Konten getestet und hat sich als profitabel und risikoarm erwiesen. Nun haben wir beschlossen, ihn der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Signal live         Vier Monate Live-Konto Einfache Installation  Funktioniert bei jedem Broker (ECN-Konto empfohlen)  Mindest-Einzahlung: 100 USD  24/7 Support  Kaufe Jesko
Gold Emperor EA
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Gold Emperor EA MT4 Expert Advisor die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Gold Emperor EA ist ein automatisierter Trading Advisor (Expert), der speziell für den Goldhandel (XAU/USD) auf der MetaTrader 4 (MT4) Plattform entwickelt wurde. Er wurde entwickelt, um die Gewinne zu maximieren und die Risiken beim Handel mit diesem volatilen Vermögenswert zu minimieren. Hauptmerkmale: Gold-Spezialisierung: Der EA wurde entwickelt, um die besonderen Me
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experten
Aura Neuron ist ein einzigartiger Expert Advisor, der die Aura-Reihe von Handelssystemen fortsetzt. Durch die Nutzung fortschrittlicher neuronaler Netzwerke und hochmoderner klassischer Handelsstrategien bietet Aura Neuron einen innovativen Ansatz mit hervorragender potenzieller Leistung. Dieser vollständig automatisierte Expert Advisor ist für den Handel mit Währungspaaren wie XAUUSD (GOLD) konzipiert. Er hat von 1999 bis 2023 eine gleichbleibende Stabilität für diese Paare bewiesen. Das System
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experten
Der XG Gold Robot MT4 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strategie
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.87 (30)
Experten
KI-gesteuerte Technologie mit ChatGPT Turbo Infinity EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für GBPUSD und XAUUSD. Er konzentriert sich auf Sicherheit, konstante Erträge und unendliche Rentabilität. Im Gegensatz zu vielen anderen EAs, die auf risikoreichen Strategien wie Martingale oder Grid-Trading basieren, verwendet Infinity EA eine disziplinierte, profitable Scalping-Strategie, die auf einem neuronalen Netzwerk basiert, das über maschinelles Lernen und KI-basierte Datenanalysetechnolog
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) STARTPROMO: Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, di
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experten
Eine der leistungsstärksten automatisierten Trading-Strategien des Jahres 2025 Wir haben eine der stärksten manuellen Trading-Strategien des Jahres 2025 in einen vollautomatischen Expert Advisor umgewandelt, basierend auf TMA (Triangular Moving Average) mit CG-Logik . Nur noch eine Version ist für 550 $ verfügbar. Danach steigt der Preis auf 650 $ und 750 $, der Endpreis beträgt 1200 $ Live-Signal >>>>> https://www.mql5.com/en/signals/2347208   Klicken Dieser EA wurde für präzise Einstiege, inte
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Experten
Promo starten! Nur noch wenige Exemplare für 449$ verfügbar! Nächster Preis: 599$ Endpreis: 999$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro tritt dem Club der Goldhandels-EAs bei, allerdings
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experten
ULTRA-OPTIMIERTE VERSION – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 ist in der MT4-Version die bislang leistungsstärkste, stabilste und ausgereifteste Veröffentlichung. HFT ist ein Hochfrequenz-Scalper, der ausschließlich auf Gold (XAUUSD) im M1-Zeitrahmen handelt und täglich eine große Anzahl an Trades ausführt. Er unterstützt einen Hebel von bis zu 1:500 und arbeitet mit sehr vernünftigen Lotgrößen , was ihn zu einer echten Scalping-Strategie macht. Daher sind spezialisierte Scalping-Konten (RAW oder
Gold Medalist
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Gold Medalist ist ein intelligentes System, das sich auf den volatilen Handel auf dem XAUUSD-Markt konzentriert. Es zielt darauf ab, kurzfristige Preisimpulse zu identifizieren und effektiv zu nutzen, um Händlern neue Gewinnchancen zu eröffnen. Sonderangebot für die ersten 10 Käufer! Nächster Preis: $1.495 Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Der Hauptvorteil des Goldmedaillisten liegt in seinem einzigartigen Preisaktions-Analysesystem. Durch
Gold Mining EA
Mohamed Baseer Mohamed Sabraj
Experten
Gold Mining EA ist ein hochentwickeltes automatisiertes Handelssystem, das momentumbasierte technische Analyse mit intelligentem Grid-Management kombiniert. Dieser EA wurde in erster Linie für Trendmärkte wie Gold (XAUUSD) entwickelt und verwendet eine einzigartige Kombination aus Aroon Oscillator und RSI-Indikatoren, um Einstiegspunkte mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren und gleichzeitig das Risiko durch mehrere Schutzmechanismen zu steuern. Handelsstil: Grid Trading mit Trendfolge B
FXbot mt4
Marek Kvarda
5 (1)
Experten
Dieser Roboter verwendet seinen eigenen eingebauten Oszillator und andere Tools, um die Marktbewegungen (Volatilität, Geschwindigkeit, Stärke und Richtung) zu messen. Zu einem geeigneten Zeitpunkt platziert er eine unsichtbare Pending-Order auf dem Markt, mit der er entsprechend dem eingestellten TradingMode weiterarbeitet. Es wird empfohlen, einen schnellen Broker mit niedrigen Gebühren, genauen Kursen und ohne Begrenzung der Stop-Loss-Größe zu verwenden. Sie können jeden beliebigen Zeitrahmen
Swap Master MT4
Thang Chu
Experten
Im Gegensatz zu den meisten anderen EAs auf dem Markt, versichere ich immer, dass jeder einzelne meiner EAs von höchster Qualität ist: Reale Trades werden mit dem Backtesting übereinstimmen. Keine Verlustverstecktechniken, um historische Verluste zu verbergen, keine manipulierten Backtests, um die Backtesting-Kurve glatt und ohne Verluste zu machen (nur naive Händler glauben an eine glatte Aufwärtskurve ohne Risiko - sie sind höchstwahrscheinlich Betrüger). Mein EA hat immer einen mehrjährig ve
Gold Garden MT4
Chen Jia Qi
5 (3)
Experten
Deep Learning gestaltet den Goldhandel neu, und intelligente Assistenten pflegen den Handelsgarten wie Gärtner. Der "Gold Garden" EA verwendet intelligente Deep-Learning-Technologie und 20 Jahre Datentraining, um die Leistung der Strategie erheblich zu verbessern. Mit ihm wird der Handel einfacher und intelligenter. Lassen Sie uns gemeinsam das Zeitalter der Intelligenz einleiten und den Handel in einen Garten des Glücks verwandeln. Dies wird Ihr exklusiver Gold Garden Steward sein. Die MT5-Vers
GoldZ AI
Mohamed Baseer Mohamed Sabraj
Experten
GoldZ AI - Fortgeschrittener Expert Advisor für den Goldhandel für XAUUSD GoldZ AI ist ein systematischer Expert Advisor für den Handel, der speziell für XAUUSD (Gold) entwickelt wurde und Preisaktionsanalysen, Trenderkennung und eine sitzungsbasierte Handelslogik nutzt. Trading-Ansatz GoldZ AI konzentriert sich auf die wichtigsten Handelssitzungen (asiatischer Handelsschluss, Londoner Eröffnung, New Yorker Eröffnung) und identifiziert potenzielle Ausbruchsmöglichkeiten auf Unterstützungs- und W
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.87 (15)
Experten
CyNera: Ihr Trading, Unsere Technologie Handbuch & Set-Files: kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Set-Files zu erhalten Preis: Preis steigt anhand der verkauften Lizenzen Verfügbare Kopien: 4 Der Handel mit Gold, einem der volatilsten Instrumente auf dem Markt, erfordert Präzision, tiefgehende Analysen und ein starkes Risikomanagement. Der CyNera Expert Advisor integriert diese Elemente nahtlos in ein hochentwickeltes System, das für den optimalen Goldhandel entwickelt
One Gold MT4
Stanislav Tomilov
4.6 (15)
Experten
Wir stellen One Gold EA vor, einen hochentwickelten Handelsroboter für Gold auf der Meta Trader-Plattform, der entwickelt wurde, um Händler bei der erweiterten Marktanalyse zu unterstützen. Unsere proprietäre Technologie nutzt neuronale Netzwerke und datengesteuerte Algorithmen, um sowohl historische als auch Echtzeitdaten des Goldmarkts zu analysieren und Erkenntnisse zu liefern, die bei der Entscheidungsfindung helfen können. Im Gegensatz zu herkömmlichen manuellen Strategien arbeitet One Gold
The Simple Worker
Anatoliy Ryzhakov
Experten
Der Simple Worker ist ein Multicurrency Expert Advisor, der mehrere bewährte Handelsstrategien verwendet. Er handelt auf dem M1-Zeitrahmen. Wenige Einstellungen machen den EA einfach und intuitiv für den Benutzer, was es ermöglicht, ihn für ein bestimmtes Währungspaar zu optimieren, falls erforderlich. Der EA analysiert den Markt, der EA verwendet Indikatoren, Tick-Volumen und das Martingale-System. Wie der EA funktioniert Er handelt immer nur mit einem Auftrag gleichzeitig. Er betritt den Mark
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Experten
Stock Indexes EA ist ein hochentwickelter Handelsroboter, der sorgfältig entwickelt wurde, um aus der Dynamik des US30-Marktes Kapital zu schlagen . Dieser Expert Advisor nutzt fortschrittliche Algorithmen und sorgfältig ausgewählte technische Indikatoren, um Markttrends zu analysieren, optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu identifizieren und Trades mit hoher Präzision auszuführen. Eines seiner wichtigsten Merkmale ist der eingebaute Nachrichtenfilter, der verhindert, dass der Roboter bei
Gold Invest Pro Expert Advisor MT4
Sergey Batudayev
Experten
Gold Invest Pro ist speziell für den Goldhandel konzipiert. Der EA arbeitet nur mit Kaufpositionen auf XAUUSD und baut allmählich eine Reihe von Geschäften auf, die dann als ein einziger Korb geschlossen werden, wenn der Gesamtgewinn ein vordefiniertes Ziel in Geld erreicht. Er beinhaltet: ein Limit für die maximale Anzahl von Aufträgen; ein Gewinnziel für den gesamten Korb in der Kontowährung; einen aktienbasierten Schutz - wenn ein bestimmtes Drawdown-Niveau erreicht wird, können alle Geschäf
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Experten
AlphaCore System ist ein professioneller Trading Advisor für MetaTrader 4 , der eine Handelsstrategie verwendet, die auf der dynamischen Analyse von lokalen Extremen und statistischen Ausbruchsprognosen basiert. === Kaufen Sie AlphaCore System für MT5 und erhalten Sie AlphaCore System für MT5 kostenlos! === Für weitere Details, kontaktieren Sie mich per privater Nachricht! Handelskonzept Der Advisor arbeitet mit der Methodik der adaptiven Preiskorridore . Das System überwacht kontinuierlich die
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Experten
24-Stunden-Blitzverkauf - Nur $199.99 "HFT Pass Prop Firms" ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für die Teilnahme an der HFT-Herausforderung entwickelt wurde und mit dem Währungspaar US30 handelt. Für weitere erstklassige Expert Advisors und Indikatoren besuchen Sie: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Ich bin Los, bitte abonnieren Sie, um weitere Updates zu erhalten: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ Was ist HFT? High-Frequency Trading (HFT) ist eine Ha
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Experten
Ziwox Fundamental Trader Ziwox Fundamental Trader ist ein Handelsassistent, der Finanzmarkthändlern hilft, intelligente Entscheidungen zu treffen, die auf den EA-Informationsdaten basieren. Dieser EA verwendet Online-Quellen, um alle notwendigen Informationen wie die fundamentale Ausrichtung von Währungen, die Stimmung des Echtzeit-Einzelhändlerverhältnisses zu einem Paar, Banken- und Institutsprognosen, COT-Berichtsdaten und andere Daten in einem komplexen EA-Panel zu erfassen. Kurz gesagt, es
Statistical mt4 scanner dashboard
Mark Nicole Olarte
Experten
================================================================================               8-SÄULEN STATISTICAL EDGE SCANNER               ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~         Reine Mathematik. Null Indikatoren. Professioneller Vorteil. ================================================================================                "Hören Sie auf zu spielen. Beginnen Sie mit Statistik zu handeln." ================================================================================ WAR
Weitere Produkte dieses Autors
Banker Pro
Aleksandr Valutsa
Experten
Wir alle lieben den sicheren Handel, so dass Sie mit einem minimalen Drawdown genug Geld verdienen können, um davon zu leben und noch etwas übrig zu haben. Dies erfordert jedoch eine seriöse Einzahlung, da sonst das verdiente Geld nicht einmal für den Mindestbedarf ausreicht. Woher kann ich Geld bekommen? Geld durch körperliche Arbeit zu verdienen ist in der Theorie gut, aber in der Praxis ist es unwahrscheinlich, dass es funktioniert. Die Aufnahme eines Darlehens oder Kredits ist sehr gefährli
TradeMax
Aleksandr Valutsa
Experten
Der Berater ist für den Handel mit beliebigen Währungspaaren konzipiert, hat einen eingebauten Multi-Trend-Indikator, im Strategie-Tester arbeitet der Indikator nur auf der aktuellen Periode als die führende, ist es möglich, andere Perioden auf dem Diagramm als Hilfs (optional) zu verbinden. Zu diesem Zweck werden 9 Buttons auf dem Chart angezeigt, die den Zeitraum und die Richtung des Trends angeben - die rote Farbe des Buttons bedeutet, dass der Trend abwärts gerichtet ist, die blaue Farbe -
FREE
Transformer
Aleksandr Valutsa
Experten
Möglichkeiten der Nutzung des Trading Robot Builders Alle Signale sind unter der Kontrolle unserer Expert Advisors, Details werden nur an bestehende Kunden weitergegeben - nach Kauf/Miete eines Produktes. https://www.mql5.com/ru/users/robotstroi/seller Vorgefertigte Strategien Vorgefertigte Lösungen ermöglichen es Ihnen, sofort mit dem automatisierten Handel zu beginnen, ohne ein eigenes System entwickeln zu müssen. Vorteile der Verwendung vorgefertigter Strategien: Sofortiger Start - Sie müssen
FREE
Osa
Aleksandr Valutsa
Experten
Ein Berater mit atomarem Potenzial der ersten Tage! Überwachung Alle Signale werden von unseren Beratern verwaltet, Details werden nur an bestehende Kunden weitergegeben - nach Kauf/Miete eines Produktes. https://www.mql5.com/en/users/robotstroi/seller Der Advisor basiert auf der Chaostheorie - der ungeordneten Bewegung des Preises. In der ersten Strategie identifiziert der Roboter die Momente, in denen der Preis am aktivsten ist, und eröffnet ein Raster von schwebenden Aufträgen in Richtung des
FREE
Night Express
Aleksandr Valutsa
Experten
Night Express - ist ein professioneller Trading Advisor für den automatisierten Handel auf dem Forex-Markt, der auf kurzfristige Transaktionen in der Nacht spezialisiert ist. Der Roboter ist so konzipiert, dass er rund um die Uhr auf Ihrem Handelskonto arbeitet und aus kleinen Kursschwankungen einen Gewinn erzielt. Überwachung Alle Signale werden von unseren Beratern verwaltet, Details werden nur an bestehende Kunden weitergegeben - nach Kauf/Miete eines Produkts. https://www.mql5.com/en/users/
FREE
Director
Aleksandr Valutsa
Experten
Der Advisor versucht, unrentable Transaktionen zu vermeiden. Starten Sie den Roboter auf dem Chart, und sobald der Roboter eine offene Transaktion auf dem Chart oder eine Reihe von Transaktionen erkennt, die manuell oder mit Hilfe eines anderen Beraters geöffnet wurden, wird der Roboter sofort den gesamten Break-Even-Punkt berechnen und beginnen, sie aus dem Drawdown herauszuziehen, unabhängig von der Anzahl der Transaktionen und ihrer Art, Transaktionen können sowohl zum Kauf als auch zum Verka
FREE
Master Class
Aleksandr Valutsa
Experten
Professioneller Forex-Berater: Ihr Weg zu einem stabilen Einkommen auf dem Devisenmarkt Alle Signale werden von unseren Beratern verwaltet, Details werden nur an bestehende Kunden weitergegeben - nach Kauf/Miete eines Produkts. https://www.mql5.com/en/users/robotstroi/seller Automatisierung des Handels auf einem neuen Niveau Wir stellen Ihnen eine fortschrittliche Lösung für den automatisierten Handel auf dem Devisenmarkt vor - einen intelligenten Berater, der von einem Team aus professionellen
FREE
SuperProf
Aleksandr Valutsa
Experten
Wir alle lieben den sicheren Handel, so dass Sie mit einem minimalen Drawdown genug Geld verdienen können, um davon zu leben und noch etwas übrig zu haben. Dies erfordert jedoch eine seriöse Einlage, da das verdiente Geld sonst nicht einmal für den Mindestbedarf ausreicht. Woher das Geld nehmen? Geld durch körperliche Arbeit zu verdienen ist in der Theorie gut, aber in der Praxis ist es unwahrscheinlich, dass es funktioniert. Die Aufnahme eines Darlehens oder Kredits ist sehr gefährlich und wir
FREE
KyberNet
Aleksandr Valutsa
Experten
KyberNet - ist ein automatischer Handelsberater, der auf dem Grundprinzip der technischen Analyse basiert: Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. Das System wurde für den Forex-Markt entwickelt und verwendet mathematisch präzise Algorithmen, um optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte für Transaktionen zu bestimmen. Überwachung Alle Signale werden von unseren Beratern verwaltet, Details werden nur an bestehende Kunden weitergegeben - nach Kauf/Miete eines Produkts. https://www.mql5.com/en/users
FREE
Optimus and Partners
Aleksandr Valutsa
Experten
Optimus verwendet eine einzigartige Strategie, die auf der Durchschnittsbildung von Positionen gegen den aktuellen Trend basiert. Dieser Ansatz ermöglicht es Ihnen, von Marktkorrekturen und -umkehrungen zu profitieren, indem Sie zusätzliche Positionen in der dem Haupttrend entgegengesetzten Richtung eröffnen. Überwachung Alle Signale werden von unseren Beratern verwaltet, Details werden nur an bestehende Kunden weitergegeben - nach Kauf/Miete eines Produkts. https://www.mql5.com/en/users/robotst
FREE
Advisor Manager
Aleksandr Valutsa
Utilitys
Fast alle unsere Berater verfügen über ein eingebautes System der Fernanpassung an die aktuellen Marktbedingungen, dieser Prozess wird auch als Optimierung bezeichnet. Die Einstellungen werden über Dateien übertragen, die wir als Ergebnis der Optimierung unserer Berater erhalten. Dies sind die Dateien, die wir beim Handel auf unseren Konten verwenden, so dass unsere Einstellungen die gleichen sein werden. Es handelt sich um eine Analogie zu den Standard-.set-Dateien, nur dass sie nicht manuell,
FREE
Hedging positions
Aleksandr Valutsa
5 (2)
Experten
Der Advisor versucht, unrentable Transaktionen zu vermeiden. Starten Sie den Roboter auf dem Chart, und sobald der Roboter eine offene Transaktion auf dem Chart oder eine Reihe von Transaktionen erkennt, die manuell oder mit Hilfe eines anderen Beraters geöffnet wurden, wird der Roboter sofort den gesamten Break-Even-Punkt berechnen und beginnen, sie aus dem Drawdown herauszuziehen, unabhängig von der Anzahl der Transaktionen und ihrer Art, Transaktionen können sowohl zum Kauf als auch zum Verka
Optimus Prime
Aleksandr Valutsa
3.67 (3)
Experten
Optimus Prime verwendet eine einzigartige Strategie, die auf der Durchschnittsbildung von Positionen gegen den aktuellen Trend basiert. Dieser Ansatz ermöglicht es Ihnen, von Marktkorrekturen und -umkehrungen zu profitieren, indem Sie zusätzliche Positionen in der dem Haupttrend entgegengesetzten Richtung eröffnen. Überwachung Alle Signale werden von unseren Beratern verwaltet, Details werden nur an bestehende Kunden weitergegeben - nach Kauf/Miete eines Produkts. https://www.mql5.com/en/users/r
Atmos
Aleksandr Valutsa
Experten
Ein Berater mit atomarem Potenzial der ersten Stunde! Überwachung Alle Signale werden von unseren Beratern verwaltet, Details werden nur an bestehende Kunden weitergegeben - nach Kauf/Miete eines Produktes . https://www.mql5.com/en/users/robotstroi/seller Der Advisor basiert auf der Chaostheorie - der ungeordneten Bewegung des Preises. Bei der ersten Strategie identifiziert der Roboter die Momente, in denen der Preis am aktivsten ist, und öffnet ein Raster von schwebenden Aufträgen in Richtung
Hyper
Aleksandr Valutsa
Experten
Hyper - ist ein automatischer Handelsberater, der auf dem Grundprinzip der technischen Analyse basiert: Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. Das System wurde für den Forex-Markt entwickelt und verwendet mathematisch präzise Algorithmen, um optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte für Transaktionen zu bestimmen. Überwachung Alle Signale werden von unseren Beratern verwaltet, Details werden nur an bestehende Kunden weitergegeben - nach Kauf/Miete eines Produkts. https://www.mql5.com/en/users/rob
Bunny
Aleksandr Valutsa
Experten
Professioneller Forex-Berater: Ihr Weg zu einem stabilen Einkommen auf dem Devisenmarkt Alle Signale werden von unseren Beratern verwaltet, Details werden nur an bestehende Kunden weitergegeben - nach Kauf/Miete eines Produkts. https://www.mql5.com/en/users/robotstroi/seller Automatisierung des Handels auf einem neuen Niveau Wir stellen Ihnen eine fortschrittliche Lösung für den automatisierten Handel auf dem Devisenmarkt vor - einen intelligenten Berater, der von einem Team aus professionellen
File Manager
Aleksandr Valutsa
Utilitys
Fast alle unsere Berater verfügen über ein eingebautes System zur Fernanpassung an die aktuellen Marktbedingungen, dieser Prozess wird auch Optimierung genannt. Die Einstellungen werden über Dateien übertragen, die wir als Ergebnis der Optimierung unserer Berater erhalten. Dies sind die Dateien, die wir für den Handel auf unseren Konten verwenden, so dass unsere Einstellungen die gleichen sein werden. Es handelt sich um eine Analogie zu den Standard-.set-Dateien, nur dass sie nicht manuell in de
Modern Forex Technologies
Aleksandr Valutsa
Experten
Der Berater ist für den Handel mit beliebigen Währungspaaren konzipiert, hat einen eingebauten Multi-Trend-Indikator, im Strategie-Tester arbeitet der Indikator nur auf der aktuellen Periode als die führende, ist es möglich, andere Perioden auf dem Diagramm als Hilfs (optional) zu verbinden. Zu diesem Zweck werden 9 Schaltflächen auf dem Diagramm angezeigt, die den Zeitraum und die Richtung des Trends angeben - die rote Farbe der Schaltfläche bedeutet, dass der Trend abwärts gerichtet ist, die
Night
Aleksandr Valutsa
Experten
Night - ist ein professioneller Trading Advisor für den automatisierten Handel auf dem Forex-Markt, der auf kurzfristige Transaktionen in der Nacht spezialisiert ist. Der Roboter ist so konzipiert, dass er rund um die Uhr auf Ihrem Handelskonto arbeitet und aus kleinen Kursschwankungen einen Gewinn erzielt. Überwachung Alle Signale werden von unseren Beratern verwaltet, Details werden nur an bestehende Kunden weitergegeben - nach Kauf/Miete eines Produkts. https://www.mql5.com/en/users/robotstro
Emperor
Aleksandr Valutsa
Experten
Möglichkeiten der Nutzung des Trading Robot Builders Alle Signale sind unter der Kontrolle unserer Expert Advisors, Details werden nur an bestehende Kunden weitergegeben - nach Kauf/Miete eines Produktes. https://www.mql5.com/ru/users/robotstroi/seller Vorgefertigte Strategien Vorgefertigte Lösungen ermöglichen es Ihnen, sofort mit dem automatisierten Handel zu beginnen, ohne ein eigenes System entwickeln zu müssen. Vorteile der Verwendung vorgefertigter Strategien: Sofortiger Start - keine Notw
Voltra Pulse
Aleksandr Valutsa
Indikatoren
Allgemeine Beschreibung Voltra Pulse ist ein moderner adaptiver Indikator zur Erkennung von Trends und Umkehrpunkten . Er basiert auf einem erweiterten gleitenden Durchschnittsalgorithmus , der sich dynamisch an die Marktvolatilität anpasst . Hauptmerkmale Adaptivität : Passt die Empfindlichkeit automatisch an die aktuelle Volatilität an. Duales Signalsystem : kombiniert eine schnelle und eine langsame Linie , um Signale zuverlässig zu bestätigen . Minimale Verzögerung : Dank eines optimierten A
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension