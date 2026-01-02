Trawler
- Experten
- Agus Santoso
- Version: 2.0
- Aktualisiert: 2 Januar 2026
- Aktivierungen: 5
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/129161
MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/129162
Wir präsentieren Trawler EA, einen Expert Advisor, der Trader mit einem intelligenten Hedging-Grid-Ansatz bei der Navigation auf dem Forex-Markt unterstützt. Trawler EA unterstützt Sie bei der effizienten Abwicklung von Trades durch Pending Orders und dynamische, an die Marktbedingungen anpassbare Strategien.
Hauptfunktionen:
Hedging-Grid-Strategie: Trawler EA platziert gleichzeitig Pending Orders (Buy Stop und Sell Stop), um potenzielle Marktbewegungen zu nutzen.
Automatisches Positionsmanagement: Nach Erreichen des festgelegten Ziels schließt Trawler EA alle Positionen und platziert neue Pending Orders für den weiteren Handel.
Dynamischer Pending-Order-Bereich: Passt den Abstand zwischen Orders an die Marktvolatilität an, um die Performance unter verschiedenen Bedingungen zu verbessern.
Flexible Gewinnziele: Sie können Gewinnziele in Geldwerten oder Prozentsätzen festlegen und so Ihre Strategie gezielt steuern.
Tageszielfunktion: Hilft bei der Verwaltung täglicher Gewinnziele und fördert so diszipliniertes Handeln.
Anpassbarer Zeitfilter: Ermöglicht den Handel während bestimmter Handelszeiten nach Ihren Wünschen.
Anpassbare Eingaben:
Candle-Pause vor Wiedereinstieg: Steuert die Pause zwischen Trades, um häufige Einstiege zu vermeiden.
Max. Pending Orders (Max. PO): Begrenzt die Anzahl aktiver Pending Orders zur Risikominimierung.
Dynamischer PO-Bereich: Passt sich den Marktbedingungen für eine effiziente Auftragserteilung an.
Zielbetrag/Prozent: Legen Sie Ihre bevorzugten Gewinnziele fest.
Tagesziel: Definieren Sie Ihre täglichen Handelsziele.
Filterzeit: Passen Sie die Handelszeiten an Ihre Strategie an.