Institutionelles automatisiertes Handelssystem Smart Money Concepts für MT4

Übersicht

Autarkes v1.7 ist ein fortschrittlicher Smart Money Concepts (SMC) Expert Advisor für MT4, der entwickelt wurde, um institutionelle Preisbewegungen mit Hilfe einer automatischen Strukturanalyse zu erfassen.

Dieser EA liest den Markt so, wie es professionelle Händler tun: Break of Structure (BOS), CHoCH-Übergänge, Order-Blöcke (OB), Fair Value Gaps (FVG), Liquidity Sweeps und Breaker-Blöcke.

Autarkes führt Trades nur dann aus, wenn die institutionellen Bedingungen mit hoher Wahrscheinlichkeit übereinstimmen und liefert strukturierte, regelbasierte Entscheidungen ohne emotionale Voreingenommenheit.

Mit einer neuen dualen Lot-Sizing-Engine (Risiko % oder manueller Lot-Modus), verbesserter Fehlerbehandlung und einem speziellen MT4-Marktplatz-Validierungsmodus ist Autarkes v1.7 stabil, konform und bereit für Händler aller Erfahrungsstufen.

Hauptmerkmale

✔ Institutionelle SMC-Engine

Bruch der Struktur (BOS)

Zeichenänderung (CHoCH)

Order-Block-Erkennung + Abschwächungslogik

Fair Value Gap (FVG) Bestätigung

Liquidity Grab-Filter

Breaker-Block-Validierung

Vollständige Top-Down-Strukturerkennung

✔ Hochwahrscheinlichkeits-Einstiegssystem

Autarkes Warten auf:

Bestätigte BOS Rückkehr zur Bestellsperre Optionaler FVG-Abgleich Liquiditätsereignis Saubere Validierung der Eingangszone

Wird dann mit präziser SL- und TP-Platzierung ausgeführt.

✔ Duales Geld-Management-System

Risiko-Modus: Berechnet automatisch das Lot basierend auf dem prozentualen Risiko und dem Stop-Loss-Abstand

Manueller Modus: Verwendet eine vom Händler definierte feste Losgröße

Vollständige Broker-Validierung (Min/Max-Lot, Schrittgröße, Margin-Kontrollen)

✔ Handelsmanagement-Tools

Trailing Stop (optional)

Teilweiser Take-Profit (optional)

Risk-to-Reward-Zielsystem

OB Mitigation Handhabung

Open-Trade-Überwachung

✔ Kapitalschutz

Tägliches Maximum Loss Gate

Margin-Vorprüfung

Automatisierte Stop-Validierung

Kontrollierte Auftragslogik

✔ Smart Visual Interface (während der Validierung deaktiviert)

Orderblöcke auf dem Chart abgebildet

FVG-Zonen hervorgehoben

HUD-Anzeige: Trend, Strukturverschiebungen, aktive OB-Anzahl, tägliche Pnl

📈 Leistungsstrategie

Autarkes identifiziert institutionelle Fußabdrücke durch die Analyse von strukturellen Ungleichgewichten und Liquiditätsverhalten.

Es wird nur gehandelt, wenn:

die Marktstruktur übereinstimmt

BOS das Momentum bestätigt

OB liefert eine Prämien-/Abschlagszone

Optionale Filter validieren das Setup

Dies führt zu:

Weniger, aber hochwertigere Trades

Tiefe Trendausrichtung

Geringerer Drawdown

Höheres durchschnittliches R:R

Input-Einstellungen

Stop Loss wird vom EA automatisch unter den Swing gesetzt. Allgemeine Eingaben

Magische Zahl (automatisch oder manuell)

Markt-Struktur

Swing-Empfindlichkeit

Struktur-Rückblick

Minimale BOS-Verschiebung

CHoCH-Filter

Bestellung Blöcke / FVG

OB-Breite & Body-Ratio-Schwellenwerte

Maximale OB-Balken zurück

FVG-Anforderung umschalten

FVG-Rückblick

Liquiditäts-Filter

Erkennung von Liquiditätsschwankungen

Docht-Prozent-Multiplikator

Risiko & Geldmanagement

UseRiskManagement (wahr/falsch)

RisikoProzentsatz

ManualLotSize

Handelsmanager

Trailing-Stop

Trailing-Schritt

Teilweiser Abschluss in %

RR-Ziel

Sicherheitskontrollen

Maximaler Tagesverlust in %

Schlupfeinstellungen

Streuungskontrolle (intern)

Marktplatz-Modus

MUSS für Marktplatzvalidierung wahr sein

Trader setzt auf false für normalen Handel

Empfohlenes Chart-Setup

Zeitrahmen: M15, M30, H1

Paare: Beliebig

Broker-Anforderungen: 5-Stellig oder ECN empfohlen Niedriger Spread bevorzugt VPS für Stabilität empfohlen



🧪 Testen & Optimieren

Für beste Ergebnisse:

Marktplatzmodus = false

Testen Sie sowohl den Risiko- als auch den manuellen Modus

BOS-Parameter validieren

Optimieren Sie die OB/FVG-Regeln für Paar/Zeitrahmen

Vorwärtstest mit geringem Risiko

Risiko-Warnung

Der Handel mit Devisen und CFDs ist mit einem erheblichen Risiko verbunden.

Die bisherige Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Nutzen Sie Autarkes verantwortungsvoll und mit angemessener Risikokontrolle.

Warum Autarkes v1.7 wählen?

Verwendet echte institutionelle SMC-Konzepte , keine Gimmicks

Vollständig automatisierte Entscheidungsfindung

Unglaublich stabil und transparent

Entwickelt für langfristige Konsistenz

Markt- und maklerfreundlich

Risikobehandlung auf professionellem Niveau

Autarkes v1.7 wurde für Trader entwickelt, die einen strukturierten, regelbasierten und intelligenten EA wünschen, der die tatsächliche Funktionsweise der Märkte widerspiegelt.

📩 Unterstützung

info@crashspec.co.za

grnrbennie@gmail.com