Institutionelles automatisiertes Handelssystem Smart Money Concepts für MT4
Übersicht
Autarkes v1.7 ist ein fortschrittlicher Smart Money Concepts (SMC) Expert Advisor für MT4, der entwickelt wurde, um institutionelle Preisbewegungen mit Hilfe einer automatischen Strukturanalyse zu erfassen.
Dieser EA liest den Markt so, wie es professionelle Händler tun: Break of Structure (BOS), CHoCH-Übergänge, Order-Blöcke (OB), Fair Value Gaps (FVG), Liquidity Sweeps und Breaker-Blöcke.
Autarkes führt Trades nur dann aus, wenn die institutionellen Bedingungen mit hoher Wahrscheinlichkeit übereinstimmen und liefert strukturierte, regelbasierte Entscheidungen ohne emotionale Voreingenommenheit.
Mit einer neuen dualen Lot-Sizing-Engine (Risiko % oder manueller Lot-Modus), verbesserter Fehlerbehandlung und einem speziellen MT4-Marktplatz-Validierungsmodus ist Autarkes v1.7 stabil, konform und bereit für Händler aller Erfahrungsstufen.
Hauptmerkmale
✔ Institutionelle SMC-Engine
Bruch der Struktur (BOS)
Zeichenänderung (CHoCH)
Order-Block-Erkennung + Abschwächungslogik
Fair Value Gap (FVG) Bestätigung
Liquidity Grab-Filter
Breaker-Block-Validierung
Vollständige Top-Down-Strukturerkennung
✔ Hochwahrscheinlichkeits-Einstiegssystem
Autarkes Warten auf:
Bestätigte BOS
Rückkehr zur Bestellsperre
Optionaler FVG-Abgleich
Liquiditätsereignis
Saubere Validierung der Eingangszone
Wird dann mit präziser SL- und TP-Platzierung ausgeführt.
✔ Duales Geld-Management-System
Risiko-Modus: Berechnet automatisch das Lot basierend auf dem prozentualen Risiko und dem Stop-Loss-Abstand
-
Manueller Modus: Verwendet eine vom Händler definierte feste Losgröße
Vollständige Broker-Validierung (Min/Max-Lot, Schrittgröße, Margin-Kontrollen)
✔ Handelsmanagement-Tools
Trailing Stop (optional)
Teilweiser Take-Profit (optional)
Risk-to-Reward-Zielsystem
OB Mitigation Handhabung
Open-Trade-Überwachung
✔ Kapitalschutz
Tägliches Maximum Loss Gate
-
Margin-Vorprüfung
Automatisierte Stop-Validierung
Kontrollierte Auftragslogik
✔ Smart Visual Interface (während der Validierung deaktiviert)
Orderblöcke auf dem Chart abgebildet
FVG-Zonen hervorgehoben
-
HUD-Anzeige: Trend, Strukturverschiebungen, aktive OB-Anzahl, tägliche Pnl
📈 Leistungsstrategie
Autarkes identifiziert institutionelle Fußabdrücke durch die Analyse von strukturellen Ungleichgewichten und Liquiditätsverhalten.
Es wird nur gehandelt, wenn:
die Marktstruktur übereinstimmt
BOS das Momentum bestätigt
OB liefert eine Prämien-/Abschlagszone
-
Optionale Filter validieren das Setup
Dies führt zu:
Weniger, aber hochwertigere Trades
Tiefe Trendausrichtung
Geringerer Drawdown
Höheres durchschnittliches R:R
Input-Einstellungen
Stop Loss wird vom EA automatisch unter den Swing gesetzt.
Allgemeine Eingaben
Magische Zahl (automatisch oder manuell)
Markt-Struktur
Swing-Empfindlichkeit
Struktur-Rückblick
Minimale BOS-Verschiebung
CHoCH-Filter
Bestellung Blöcke / FVG
OB-Breite & Body-Ratio-Schwellenwerte
-
Maximale OB-Balken zurück
FVG-Anforderung umschalten
-
FVG-Rückblick
Liquiditäts-Filter
Erkennung von Liquiditätsschwankungen
-
Docht-Prozent-Multiplikator
Risiko & Geldmanagement
UseRiskManagement (wahr/falsch)
RisikoProzentsatz
-
ManualLotSize
Handelsmanager
Trailing-Stop
Trailing-Schritt
Teilweiser Abschluss in %
RR-Ziel
Sicherheitskontrollen
Maximaler Tagesverlust in %
Schlupfeinstellungen
-
Streuungskontrolle (intern)
Marktplatz-Modus
MUSS für Marktplatzvalidierung wahr sein
-
Trader setzt auf false für normalen Handel
Empfohlenes Chart-Setup
Zeitrahmen: M15, M30, H1
Paare: Beliebig
-
5-Stellig oder ECN empfohlen
Niedriger Spread bevorzugt
VPS für Stabilität empfohlen
-
🧪 Testen & Optimieren
Für beste Ergebnisse:
Marktplatzmodus = false
Testen Sie sowohl den Risiko- als auch den manuellen Modus
BOS-Parameter validieren
Optimieren Sie die OB/FVG-Regeln für Paar/Zeitrahmen
-
Vorwärtstest mit geringem Risiko
Risiko-Warnung
Der Handel mit Devisen und CFDs ist mit einem erheblichen Risiko verbunden.
Die bisherige Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Nutzen Sie Autarkes verantwortungsvoll und mit angemessener Risikokontrolle.
Warum Autarkes v1.7 wählen?
Verwendet echte institutionelle SMC-Konzepte, keine Gimmicks
Vollständig automatisierte Entscheidungsfindung
Unglaublich stabil und transparent
Entwickelt für langfristige Konsistenz
Markt- und maklerfreundlich
Risikobehandlung auf professionellem Niveau
Autarkes v1.7 wurde für Trader entwickelt, die einen strukturierten, regelbasierten und intelligenten EA wünschen, der die tatsächliche Funktionsweise der Märkte widerspiegelt.
📩 Unterstützung
info@crashspec.co.za
grnrbennie@gmail.com