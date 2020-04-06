Autarkes

AUTARKES v1.7

Institutionelles automatisiertes Handelssystem Smart Money Concepts für MT4

Übersicht

Autarkes v1.7 ist ein fortschrittlicher Smart Money Concepts (SMC) Expert Advisor für MT4, der entwickelt wurde, um institutionelle Preisbewegungen mit Hilfe einer automatischen Strukturanalyse zu erfassen.
Dieser EA liest den Markt so, wie es professionelle Händler tun: Break of Structure (BOS), CHoCH-Übergänge, Order-Blöcke (OB), Fair Value Gaps (FVG), Liquidity Sweeps und Breaker-Blöcke.

Autarkes führt Trades nur dann aus, wenn die institutionellen Bedingungen mit hoher Wahrscheinlichkeit übereinstimmen und liefert strukturierte, regelbasierte Entscheidungen ohne emotionale Voreingenommenheit.

Mit einer neuen dualen Lot-Sizing-Engine (Risiko % oder manueller Lot-Modus), verbesserter Fehlerbehandlung und einem speziellen MT4-Marktplatz-Validierungsmodus ist Autarkes v1.7 stabil, konform und bereit für Händler aller Erfahrungsstufen.

Hauptmerkmale

Institutionelle SMC-Engine

  • Bruch der Struktur (BOS)

  • Zeichenänderung (CHoCH)

  • Order-Block-Erkennung + Abschwächungslogik

  • Fair Value Gap (FVG) Bestätigung

  • Liquidity Grab-Filter

  • Breaker-Block-Validierung

  • Vollständige Top-Down-Strukturerkennung

Hochwahrscheinlichkeits-Einstiegssystem

Autarkes Warten auf:

  1. Bestätigte BOS

  2. Rückkehr zur Bestellsperre

  3. Optionaler FVG-Abgleich

  4. Liquiditätsereignis

  5. Saubere Validierung der Eingangszone

Wird dann mit präziser SL- und TP-Platzierung ausgeführt.

Duales Geld-Management-System

  • Risiko-Modus: Berechnet automatisch das Lot basierend auf dem prozentualen Risiko und dem Stop-Loss-Abstand

  • Manueller Modus: Verwendet eine vom Händler definierte feste Losgröße

  • Vollständige Broker-Validierung (Min/Max-Lot, Schrittgröße, Margin-Kontrollen)

Handelsmanagement-Tools

  • Trailing Stop (optional)

  • Teilweiser Take-Profit (optional)

  • Risk-to-Reward-Zielsystem

  • OB Mitigation Handhabung

  • Open-Trade-Überwachung

Kapitalschutz

  • Tägliches Maximum Loss Gate

  • Margin-Vorprüfung

  • Automatisierte Stop-Validierung

  • Kontrollierte Auftragslogik

Smart Visual Interface (während der Validierung deaktiviert)

  • Orderblöcke auf dem Chart abgebildet

  • FVG-Zonen hervorgehoben

  • HUD-Anzeige: Trend, Strukturverschiebungen, aktive OB-Anzahl, tägliche Pnl

📈 Leistungsstrategie

Autarkes identifiziert institutionelle Fußabdrücke durch die Analyse von strukturellen Ungleichgewichten und Liquiditätsverhalten.
Es wird nur gehandelt, wenn:

  • die Marktstruktur übereinstimmt

  • BOS das Momentum bestätigt

  • OB liefert eine Prämien-/Abschlagszone

  • Optionale Filter validieren das Setup

Dies führt zu:

  • Weniger, aber hochwertigere Trades

  • Tiefe Trendausrichtung

  • Geringerer Drawdown

  • Höheres durchschnittliches R:R

Input-Einstellungen

Stop Loss wird vom EA automatisch unter den Swing gesetzt.

Allgemeine Eingaben

  • Magische Zahl (automatisch oder manuell)

Markt-Struktur

  • Swing-Empfindlichkeit

  • Struktur-Rückblick

  • Minimale BOS-Verschiebung

  • CHoCH-Filter

Bestellung Blöcke / FVG

  • OB-Breite & Body-Ratio-Schwellenwerte

  • Maximale OB-Balken zurück

  • FVG-Anforderung umschalten

  • FVG-Rückblick

Liquiditäts-Filter

  • Erkennung von Liquiditätsschwankungen

  • Docht-Prozent-Multiplikator

Risiko & Geldmanagement

  • UseRiskManagement (wahr/falsch)

  • RisikoProzentsatz

  • ManualLotSize

Handelsmanager

  • Trailing-Stop

  • Trailing-Schritt

  • Teilweiser Abschluss in %

  • RR-Ziel

Sicherheitskontrollen

  • Maximaler Tagesverlust in %

  • Schlupfeinstellungen

  • Streuungskontrolle (intern)

Marktplatz-Modus

  • MUSS für Marktplatzvalidierung wahr sein

  • Trader setzt auf false für normalen Handel

Empfohlenes Chart-Setup

  • Zeitrahmen: M15, M30, H1

  • Paare: Beliebig

  • Broker-Anforderungen:

    • 5-Stellig oder ECN empfohlen

    • Niedriger Spread bevorzugt

    • VPS für Stabilität empfohlen

🧪 Testen & Optimieren

Für beste Ergebnisse:

  • Marktplatzmodus = false

  • Testen Sie sowohl den Risiko- als auch den manuellen Modus

  • BOS-Parameter validieren

  • Optimieren Sie die OB/FVG-Regeln für Paar/Zeitrahmen

  • Vorwärtstest mit geringem Risiko

Risiko-Warnung

Der Handel mit Devisen und CFDs ist mit einem erheblichen Risiko verbunden.
Die bisherige Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Nutzen Sie Autarkes verantwortungsvoll und mit angemessener Risikokontrolle.

Warum Autarkes v1.7 wählen?

  • Verwendet echte institutionelle SMC-Konzepte, keine Gimmicks

  • Vollständig automatisierte Entscheidungsfindung

  • Unglaublich stabil und transparent

  • Entwickelt für langfristige Konsistenz

  • Markt- und maklerfreundlich

  • Risikobehandlung auf professionellem Niveau

Autarkes v1.7 wurde für Trader entwickelt, die einen strukturierten, regelbasierten und intelligenten EA wünschen, der die tatsächliche Funktionsweise der Märkte widerspiegelt.

📩 Unterstützung

info@crashspec.co.za

grnrbennie@gmail.com

