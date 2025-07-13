Bunny

Professioneller Forex-Berater: Ihr Weg zu einem stabilen Einkommen auf dem Devisenmarkt

Alle Signale werden von unseren Beratern verwaltet, Details werden nur an bestehende Kunden weitergegeben - nach Kauf/Miete eines Produkts.

    Automatisierung des Handels auf einem neuen Niveau

    Wir stellen Ihnen eine fortschrittliche Lösung für den automatisierten Handel auf dem Devisenmarkt vor - einen intelligenten Berater, der von einem Team aus professionellen Händlern und Programmierern entwickelt wurde.

    Wichtigste Vorteile

    • Hochpräzise Handelssignale durch den Einsatz von komplexen mathematischen Algorithmen

    • Automatisierungaller Handelsprozesse - von der Marktanalyse bis zur Transaktionsausführung

    • 24/7-Betrieb ohne Pausen und freie Tage

    • Risikominimierung durch strikte Befolgung einer Handelsstrategie

    • Anpassungsfähigkeitan sich ändernde Marktbedingungen

    Wie funktioniert das?

    Unser Berater analysiert die Marktsituation in Echtzeit anhand von:

    • Technische Analyse der Charts

    • Fundamentale Indikatoren

    • Marktvolatilität

    • Volumetrische Indikatoren

    Auf der Grundlage der erhaltenen Daten trifft das System ausgewogene Handelsentscheidungen, wobei emotionale Faktoren aus dem Handelsprozess ausgeschlossen werden.

    Merkmale des Advisors

    • Flexible Anpassung der Handelsparameter an die individuellen Anforderungen

    • Verteidigungsmechanismen gegen Slippage und Requotes

    • Detaillierte Statistik derHandelsoperationen

    • Visuelle Schnittstelle zur bequemen Kontrolle der Arbeit

    • Optimiertes Kapitalverwaltungssystem

    Für wen ist es gedacht?

    • Einsteiger, die ihren Handel automatisieren möchten

    • Erfahrene Händler, die nach zusätzlichen Tools suchen, um ihre Gewinne zu steigern

    • Investoren, die an einem passiven Einkommen auf dem Devisenmarkt interessiert sind

    Vertrauen Sie Ihren Handel einem professionellen Berater an und erhalten Sie die Möglichkeit, am Devisenmarkt zu verdienen, auch ohne ein Experte im Handel zu sein. Nutzen Sie fortschrittliche Technologien, um Ihre finanziellen Ziele noch heute zu erreichen!

    Einrichtung des Terminals

    Bevor Sie die Anwendung starten, müssen Sie eine leichte Einrichtung des Terminals vornehmen, indem Sie die folgenden URL-Adressen in der Sektion "Advisors" angeben:

    • https:// emilon.ru
    • https:// my.roboforex.com
    • http:// ec.forexprostools.com
    • https:// api.telegram.org
    • http:// client-api.instaforex.org
    • https:// api.vk.com
    Achtung: In den URL-Adressen ist es obligatorisch,Leerzeichen zu entfernen. Die Leerzeichen werden hinzugefügt, damit die Adressen auf der Website nicht als Links zu Ressourcen Dritter gelesen werden.

    Allgemeine Parameter

    • Einstellungen:
      • Trade_EA_Settings - Handel mit lokalen Advisor-Einstellungen (ohne Verwendung des Dateisystems),
      • Trade_File_Settings - Handel unter Verwendung der Einstellungen des Dateisystems (dies kann viel bequemer, einfacher und effizienter sein);
      • Accountant -der Advisor-Optimierungsmodus, während der Optimierung der Parameter im Strategietester wird der Roboter parallel auf dem Chart im "Accountant"-Modus gestartet, um die empfangenen Daten zu verarbeiten. Infolgedessen wählt der Roboter die empfangenen Einstellungssätze aus und speichert sie in Dateien. Der Berater sortiert und lädt Dateien, die in Echtzeit bearbeitet werden können.
    • Folder_Number - Nummer des Ordners mit Dateien;
    • Auto_Magic- wird ausschließlich in Verbindung mit dem Parameter " Trade_File_Settings " verwendet. Diese Funktion wählt die besten Dateien mit Einstellungen in Abhängigkeit von der eingestellten Priorität " MagicNumber " aus. Wenn also " MagicNumber = 1" ist, bedeutet dies die höchste Priorität und der Roboter sucht auf dem Server nach der besten Datei mit Einstellungen (die beste ist diejenige, die die besten Ergebnisse im Strategietester gezeigt hat), dann die nächste 2, 3, 4 und so weiter. Es ist sinnvoll, Dutzende von Konten zu eröffnen und auf jedem der Konten dem Roboter verschiedene Prioritäten von 1 und höher zu geben, so dass der Roboter jedes Mal verschiedene Dateien herunter- und hochlädt. Die höchste Priorität ist relativ und bedeutet nicht, dass sie die profitabelste ist;
    • MagicNumber- legt die Priorität der heruntergeladenen Dateien fest und ist auch eine Kennung der Positionen, daher kann sie nicht geändert werden, wenn der Advisor offene Positionen hat;
    • --------------------------
    • Max_Loss - falls größer als 0, stoppt der Roboter bei einem Verlust, der den hier angegebenen Wert überschreitet, den Handel, bis weitere Aktionen festgelegt werden. Ein roter Knopf leuchtet auf dem Diagramm auf, und wenn Sie ihn drücken, wird die Sperrung erfolgen und der Handel wird fortgesetzt, aber es wird empfohlen, die Optimierung erneut durchzuführen. Wenn der Berater einen neuen Satz von Dateien mit Einstellungen erkennt und herunterlädt, wird dieser standardmäßig automatisch blockiert.
    • Total_History - die Anzahl der Tage der Historie, für die das Handelsergebnis berechnet werden soll; es wird empfohlen, nicht weniger als 30 Tage zu wählen.
    • --------------------------
    • Auto_Symbol - automatische Auswahl eines Währungspaares für den Handel, entsprechend den während des Tests erhaltenen Daten. Der Roboter wählt das vielversprechendste Währungspaar entsprechend der festgelegten Priorität aus, beginnend mit 1, dann 2, 3 und so weiter.
    • Auto_All - wenn aktiviert, berücksichtigt der Roboter bei der Auswahl eines Währungspaares und der Zuweisung einer Priorität das Gesamtergebnis, andernfalls das Einzelergebnis.
    • Switch_Drawdown - wenn größer als 0, dann beginnt die automatische Währungsauswahl erst nach Erreichen des hier eingestellten Drawdown-Prozentsatzes und nach Beendigung einer erfolglosen Serie, bis dahin bleibt die Wahl der Währung bei Ihnen.
    • Symbol_Filter - ermöglicht es Ihnen, Währungspaare auszuschließen, für die ein Drawdown mit einem Prozentsatz von Switch_Drawdown aufgezeichnet wurde, der Roboter überspringt sie dann bei der automatischen Auswahl.
    • --------------------------
    • Account_Balance - wenn größer als 0, berücksichtigt der Advisor den hier angegebenen Einzahlungsbetrag, ansonsten die gesamte Einzahlung.
    • Balance_Minimum - wenn der Einzahlungsbetrag unter den hier angegebenen Wert fällt, wird der Handel komplett eingestellt. Wenn 0, dann nicht verwendet.
    • MaxSpread-der maximal zulässige Spread, oberhalb dessen der Roboter nicht handelt;
    • Slippage- zulässige Slippage;
    • --------------------------
    • Min_Margin - die Höhe der verbleibenden freien Marge als Prozentsatz der Einlage, die im Falle einer Einlagenbeschleunigung verwendet wird. Der Berater wird eine ganze Reihe von Positionen mit dem aktuellen Lot platzieren, die Anzahl der Positionen wird durch die verbleibende freie Marge bestimmt. Wenn 0 nicht verwendet wird.
    • Use_Max_Lot - wenn aktiviert, wird der Advisor eine Position mit dem maximal möglichen Lot platzieren, unter Berücksichtigung derMin_Margin, nicht einen Stapel von Positionen. Wird verwendet, um die Einzahlung zu beschleunigen.
    • Min_Margin_Reset - wenn aktiviert, setzt der Advisor den Parameter Min_Margin nach dem Triggern zurück, andernfalls handelt der Roboter die ganze Zeit im Turbomodus, mit dem Ziel, die Einzahlung immer mehr zu beschleunigen. Eine solche Arbeit kann mit einem Auto verglichen werden, das über einen längeren Zeitraum mit halsbrecherischer Geschwindigkeit fährt, was sehr gefährlich ist.
    • --------------------------
    • Risk_Percent -Prozentsatz der Kaution für die automatische Losberechnung;
    • Lose - festes Los (wenn Risk_Percent=0);
    • LotExponent- Multiplikationskoeffizient für die Mittelwertbildung der Positionen;
    • MaxTrades - maximale Anzahl von Positionen;
    • --------------------------
    • Take_Profit - Gewinnmitnahme;
    • Stop_Loss - Stop-Verlust;
    • SL_Percentage - wenn größer als 0, dann Stop Loss als Prozentsatz der Einlage, Stop Loss wird für alle Positionen in der Serie berechnet und auf das gleiche Niveau gesetzt;
    • --------------------------
    • Dynamic_Distance - dynamischer Abstand zwischen den Positionen;
    • Fixed_Distance - fester Abstand zwischen den Positionen, wennDynamic_Distance=false;
    • Depth_Of_History - die Anzahl der Kerzen für die Berechnung des dynamischen Abstands zwischen den Positionen, wennDynamicPips= true;
    • Delimiter- der Teilungskoeffizient des dynamischen Abstands zwischen den Positionen, wennDynamicPips= true;
    • Indicator_Level - Indikator-Level für die vorzeitige Schließung aller Positionen, wenn der Preis über dieses Level hinausgeht;
    • --------------------------
    • Indicator_Minimum - das untere Niveau des Indikators;
    • Indicator_Maximum - das obere Niveau des Indikators;
    • --------------------------
    • Use_Time - Filter für die Handelssitzung;
    • Open_Hour - Beginn des Handels;
    • Close_Hour - Ende des Handels;
    • Time_GMT -Zeitverschiebung relativ zuGMT, auf dem Panel oben rechts ist der aktuelle WertGMT Ihres Brokers, unter Berücksichtigung der Anpassung. Wenn das SignalGMT+3 ist, und Ihr Broker, zum Beispiel,GMT+2, dann müssen Sie 1 hinzufügen, so dass esGMT+3 ist. Wenn Ihr Broker z.B. GMT+4 hat, dann müssen Sie 1 abziehen, also setzen wir den Wert auf -1;
    • --------------------------
    • Total_Equity_Risk - Prozentsatz des Drawdowns bei Schließung aller Positionen;
    • Equity_Percentage - wenn aktiviert, erfolgt die Berechnung in Prozenten;
    • Equity_Copy - wenn aktiviert, werden die Werte der Parameter -Total_Equity_Risk,Equity_Percentage- aus Dateien gelesen, ansonsten lokal;
    • --------------------------
    • Use_Trailing_Stop - Trailing-Stop;
    • Trail_Start - Start-Trailing;
    • TrailStop - Stopp-Trailing;
    • --------------------------
    • Use_Time_Out - Schließen von Positionen nach Zeit;
    • MaxTradeOpenHours - Lebensdauer der Positionen.
    • --------------------------
    • Use_Cross - Trendindikator;
    • Direkt - direktes Signal;
    • Indent - Abweichung;
    • Fast_Period - Periode der ersten Linie;
    • Fast_Shift - Verschiebung der ersten Linie;
    • Fast_Method - Methode für die erste Linie;
    • Fast_Price - der Preis für die Berechnung der ersten Linie;
    • Slow_Period - Periode der zweiten Zeile;
    • Slow_Shift - Verschiebung der zweiten Zeile;
    • Slow_Method - Methodeder zweiten Zeile;
    • Slow_Price -der Preis für die Berechnung der zweiten Zeile;
    • --------------------------
    • Speed - Bestimmung der Stärke und Geschwindigkeit des Kurses;
    • Reverse - Handel auf einen Abprall von einem Kurssprung;
    • s_Pips - Sprungweite in Pips;
    • s_Time - Zeit in Sekunden, in der der Kurs einen Sprung gemacht hat;

    Automatischer Optimierungsblock

    Dies ist eine leistungsstarke Funktion, die das System auf eine ganz neue Ebene bringt. Sie optimiert nicht nur den Adviser, indem sie die besten Einstellungen auf einer vollen Maschine auswählt, sondern führt auch Vorwärtstests für die Stabilität der Parameter durch. Ich werde Ihnen in der Videobesprechung zeigen, wie Sie diese Funktion nutzen können.
    • MultiLevelRecording - die Anzahl der Ordner mit Dateien, wenn 0, werden die Einstellungen nicht gespeichert. Während der Optimierung analysiert der Berater die Ergebnisse jedes Durchgangs im Strategietester und speichert die Einstellungen mit den besten Indikatoren in separaten Dateien. Die Dateien mit den Einstellungen (einschließlich des Währungspaares und der Chartperiode) werden in einem separaten Ordner gespeichert. Nach den Optimierungsergebnissen können jedoch mit verschiedenen Einstellungen positive Ergebnisse erzielt werden, und niemand weiß, welche Einstellungen unter realen Marktbedingungen am effektivsten sind. Daher ist es sinnvoll, zumindest mehrere Kombinationen von Einstellungen zu speichern, die dann auf mehrere Konten gleichzeitig angewendet werden können, indem man die Mittel auf sie verteilt. Dadurch wird eine Risikostreuung erreicht. Während wir auf einem Konto einen Verlust erleiden können, wird auf einem anderen Konto ein Gewinn erzielt. Um den Prozess der Speicherung von Einstellungen in verschiedenen Varianten zu automatisieren, genügt es, den Wert des Parameters MultiLevelRecording (abgekürzter Name - MLR) um den gewünschten Betrag zu erhöhen. Dies hat zur Folge, dass nach dem Speichern der Einstellungen in einem Ordner (für ein bestimmtes Währungspaar mit einer bestimmten Chart-Periode), der Berater einen neuen Ordner für die nächste Variante erstellt, indem er dessen Nummer um eins erhöht. Die Hauptordnernummer ist der Parameter Folder_Number, der alle Unterordner mit der anfänglichen Magic_Number-Nummer enthält. Alle nachfolgenden Ordner haben Nummern - (Magic_Number + Seriennummer der Erstellung). Die Nummer jedes nachfolgenden Ordners ist um ein Vielfaches (eine Ziffer) höher als die vorherige Nummer.
    • _1_Statistik - benutzerdefinierte Kriterien für die Akzeptanz von Einstellungen in Form einer Dropdown-Liste. Wählen Sie das Kriterium aus, dem Ihrer Meinung nach das Ergebnis der Annehmbarkeit der Einstellungen entsprechen soll. Alle Ergebnisse, die diesem Kriterium nicht entsprechen, werden automatisch abgeschnitten:
      • Ersteinlage - der Wert der Ersteinlage.
      • Abhebung - der Betrag der vom Konto abgehobenen Mittel.
      • Gewinn - Nettogewinn am Ende des Tests.
      • Bruttogewinn - Gesamtgewinn, d.h. die Summe aller profitablen (positiven) Trades. Der Wert ist größer als oder gleich Null.
      • Bruttoverlust - Gesamtverlust, die Summe aller unrentablen (negativen) Handelsgeschäfte. Der Wert ist kleiner als oder gleich Null.
      • Maximaler Gewinn - maximaler Gewinn ist der höchste Wert unter allen profitablen Geschäften. Der Wert ist größer als oder gleich Null.
      • Maximaler Verlusthandel - der maximale Verlust ist der kleinste Wert unter allen Verlusthandelsgeschäften. Der Wert ist kleiner oder gleich Null.
      • Maximaler aufeinanderfolgender Gewinn - der maximale Gewinn in einer Folge von profitablen Geschäften. Der Wert ist größer als oder gleich Null ...
    • _1_Stat - mehr oder weniger. Wenn Sie z.B. Drawdown als Kriterium gewählt haben, dann sollte dieses Flag auf weniger gesetzt werden (je weniger Drawdown, desto besser). Und wenn das Kriterium der Gewinnfaktor ist, dann natürlich mehr (je mehr Gewinnfaktor, desto besser).
    • Statistik_1_ - minimaler/maximaler Wert des Kriteriums, bei dem die Einstellungen akzeptiert werden.
    • _2_Statistik, _3_Statistik - ähnliche Parameter...
    • Auto_Switch - wenn Sie es ausschalten, werden die Dateien mit den Einstellungen nicht automatisch während der Optimierung geschrieben, sondern erst während des Tests. Auf diese Weise wird die Auswahl der besten Einstellungen manuell mit Ihrer Beteiligung durchgeführt.
    • Pause_Pass - wenn größer als 0, schreibt der Roboter die Dateien mit den Einstellungen nicht in einer Reihe, sondern überspringt die hier angegebene Anzahl von Variationen, um die Optionen mit den Einstellungen so weit wie möglich zu diversifizieren.
    • Instant_Processing - wenn aktiviert, analysiert der Roboter die empfangenen Einstellungen direkt während der Optimierung, andernfalls während des Testens. Wenn es notwendig ist, die empfangenen Einstellungen vorwärts zu testen, ist es notwendig, dies zu deaktivieren. Während des Vorwärtstests testet der Roboter nacheinander alle ausgewählten Dateien mit Einstellungen, löscht diejenigen, die den Vorwärtstest nicht bestanden haben, und analysiert alle verbleibenden Dateien mit automatischer Erstellung eines Vektors vom besten zum schlechtesten.
    • --------------------------
    • Month_Loss - wenn größer als -1, dann akzeptiert der Berater nur die Einstellungen, die ein stabiles Einlagenwachstum von Zyklus zu Zyklus zeigen. Ein Zyklus kann zwischen einer Minute und einem Monat dauern. Wenn Sie den Wert auf 0 setzen, dann ist in diesem Fall kein einziger Verlustzyklus erlaubt. Dies ist ein sehr strenges Kriterium, unter dem es für einen Strategietester schwierig oder sogar unmöglich sein wird, Einstellungen auszuwählen. Das hängt vor allem von der Dauer der Zyklen ab, wenn der Zyklus einen Monat dauert, dann gibt es nur 12 davon im Jahr und das ist unvergleichlich einfacher als ein stündlicher Zyklus, wo es nur 24 Zyklen am Tag gibt. Vor allem, wenn Null-Zyklen nicht erlaubt sind, mit anderen Worten: Ausfallzeiten.
    • Switch_Period - Dauer der Zyklen;
    • Zero_Result - ob die Leerlaufzeit als negatives Ergebnis in den Zyklen berücksichtigt werden soll; wenn diese Option aktiviert ist, wird es für den Prüfer viel schwieriger sein, Einstellungen auszuwählen, insbesondere für kurze Zyklen;
    • --------------------------
    • Forward - Forward Testing, wenn aktiviert, führt der Advisor Forward Testing direkt während der Optimierung durch. Ab dem eingestellten Datum werden innerhalb des Advisors Funktionen aktiviert, die kritisch wichtige Indikatoren berechnen, wie z.B. Gewinn (festgelegt in der Einzahlungswährung), relativer Drawdown (in Prozent), Gewinnfaktor, mathematische Erwartung, Anzahl der Trades, alle unten aufgeführten Indikatoren beziehen sich ausschließlich auf Forward Testing ab dem DatumForward_Time;
    • Forward_Time - Startdatum des Forward-Testings;
    • Forward_Profit - der in der Hartwährung des Depotserzielte Gewinn, zu dem die Einstellungen akzeptiert werden;
    • Opt_Drawdown - relativer Drawdown in Prozent der Einlage, innerhalb dessen die Einstellungen akzeptiert werden;
    • Opt_Profit_Factor - Gewinnfaktor, bei dem die Einstellungen akzeptiert werden;
    • Opt_Expected_Payoff - der erwartete Wert, bei dem die Einstellungen akzeptiert werden;
    • Total_Trades - Anzahl der Trades, bei denen die Einstellungen akzeptiert werden.

    Hinweise sorgfältig lesen

    • Der Roboter wurde von einem aktiven Trader und Programmierer mit umfangreicher Erfahrung entwickelt.
    • Sie sollten nicht versuchen, seine Einstellungen auf Anhieb zu verstehen. Auf den ersten Blick scheint er kompliziert zu sein, aber in Wirklichkeit ist er sehr einfach zu handhaben, nachdem Sie die grundlegenden Prinzipien seiner Funktionsweise auf Benutzerebene verstanden haben.
    • Es gibt auch eine einzigartige Möglichkeit,diesen Roboter kostenlos zu nutzen, sowohl vorübergehend als auch dauerhaft, im Rahmen des Partnerprogramms. Ein anderer Name für diesen Berater istMaster Class.
    • Es wird dringend empfohlen, zunächst nur vorgefertigte Dateien mit Einstellungen zu verwenden, die von unserem Server heruntergeladen wurden. Es dauert einige Zeit, bis Sie lernen, wie Sie den Roboter selbst optimieren können. Speziell für diesen Zweck gibt es ein Dienstprogramm, das automatisch Dateien von unserem Server sucht und herunterlädt, und zwar in einem Rhythmus von einer Stunde. Es ist notwendig, einen parallelen Zeitplan zu verwenden, wählen Sie in den Einstellungen des DienstprogrammsBunny.
    • Neben der technischen Analyse führt der Roboter auch eine fundamentale Marktanalyse durch, dafür benötigt er einen Internetzugang in Echtzeit, dies ist im Strategietester nicht möglich, daher wird das Ergebnis im Strategietester nicht vollständig sein, für eine vorläufige Beurteilung der Ergebnisse ist es besser, sich die Statistiken der realen Überwachung anzusehen, sie sind viel informativer als Testdaten. Um die Fähigkeiten des Strategietesters zu demonstrieren, testen Sie ihn mit den Standardeinstellungen für das Paar XAUUSD.

    Was Sie wissen müssen, bevor Sie mit dem echten Handel beginnen

    Es wird nicht empfohlen, den Roboter mit den Standardeinstellungen auf realen Konten zu verwenden. Denn so wichtige Punkte wie Slippage, Requotes, Netzwerkverzögerungen werden nicht berücksichtigt. Für den Handel auf realen Konten ist es notwendig, Einstellungen zu wählen, die alle oben genannten Punkte berücksichtigen.

    Ein Roboter ist nur ein Werkzeug in den Händen eines Meisters, und wenn der Meister (nicht sehr gut) ist, dann ist das Werkzeug nicht schuld.

    Warum Benutzer negative Bewertungen über MQL5 hinterlassen: Analyse der Beweggründe

    Unterstützung

    Alle Fragen und Kommentare in das soziale Netzwerk"Telegram", auf andere Ressourcen, die ich nicht auf Nachrichten zu kommentieren und nicht beantworten Fragen, um Zeit zu sparen und konzentrieren Informationen auf einem Kanal.


