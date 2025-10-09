DashXpert

DashXpertMetaTrader 5 のための完全無料で強力なダッシュボードで、すべての重要な 市場データ、アカウント情報、パフォーマンス統計 を直接チャート上に表示します。 ウィンドウやタブを切り替える代わりに、DashXpert集中型でインテリジェントな概要 を提供します - 最大限の視認性、最小限の視覚的ノイズ、そしてプロフェッショナルな外観のために最適化されています。 これにより、保有中のポジション、損益、勝率、口座残高 をリアルタイムで明確に把握できます。 これによって DashXpert は、日常的に便利なツールであるだけでなく、完全なパフォーマンスモニター として、あなたのトレードを理解し、改善し、透明性のある可視化を可能にします。 さらに、このダッシュボードは最も重要な トレーディングセッション（Sydney、Tokyo、London、New York） を自動的に表示し、そのステータスも示します - つまり、市場がいつどこで動いているか を瞬時に確認できます。 その モダンでミニマルなデザイン、明確なカラースキーム、あらゆるチャートタイプでの抜群の視認性により、DashXpert はあなたの MetaTrader を本物の トレーディング・コックピット に変えます - クリーンでプロフェッショナル、そして完全無料です。


仕様

  • Bid / Ask / High / Low / Spread をリアルタイム動的更新
  • 現在残高、フリーマージン、エクイティ - 常に表示
  • 保有ポジションの浮動損益（通貨とpips）
  • 総取引数、総利益、総損失、純利益
  • 勝率 - 利益値と損失値を含む
  • Sydney、Tokyo、London、New York のセッション表示（アクティブ/クローズ）
  • シンボルとタイムフレーム情報（pip値、ロットサイズ、pip計算を含む）
  • 高ボラティリティ期間のスプレッド監視、カラーアラート付き
  • リアルタイム更新 - すべての数値が遅延なしで更新
  • 取引ごとのパフォーマンス統計チャート - EA分析やバックテストに最適
  • バランスカーブ可視化 - パフォーマンス分析に有用
  • 色分けされたクイックオリエンテーション（緑、赤、黄）
  • AutoXpert およびすべての MT5 EA に完全対応
  • 軽量設計 - CPU 使用率を最小限に


さらに多くの 無料 取引ツールを見つけましょう:

https://mql5.com/ja/users/steverosenstock/seller


忘れずに置いて行ってね レビュー. ご質問やお手伝いが必要な場合は、参加する 私たちと議論しましょう.
リクエスト？  私に書きなさい – DashXpert 集中力を保ちつつ、柔軟に対応する。


レビュー 1
NickH2703
37
NickH2703 2025.10.21 15:36 
 

Very easy to use. All necessary information at one place. I recommend it !

NickH2703
37
NickH2703 2025.10.21 15:36 
 

Very easy to use. All necessary information at one place. I recommend it !

Steve Rosenstock
24631
開発者からの返信 Steve Rosenstock 2025.11.22 17:38
Thank you very much for the review. I'm very pleased to hear that. Good luck with it.
