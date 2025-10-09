

DashXpert は MetaTrader 5 のための完全無料で強力なダッシュボードで、すべての重要な 市場データ、アカウント情報、パフォーマンス統計 を直接チャート上に表示します。 ウィンドウやタブを切り替える代わりに、DashXpert は 集中型でインテリジェントな概要 を提供します - 最大限の視認性、最小限の視覚的ノイズ、そしてプロフェッショナルな外観のために最適化されています。 これにより、保有中のポジション、損益、勝率、口座残高 をリアルタイムで明確に把握できます。 これによって DashXpert は、日常的に便利なツールであるだけでなく、完全なパフォーマンスモニター として、あなたのトレードを理解し、改善し、透明性のある可視化を可能にします。 さらに、このダッシュボードは最も重要な トレーディングセッション（Sydney、Tokyo、London、New York） を自動的に表示し、そのステータスも示します - つまり、市場がいつどこで動いているか を瞬時に確認できます。 その モダンでミニマルなデザイン、明確なカラースキーム、あらゆるチャートタイプでの抜群の視認性により、DashXpert はあなたの MetaTrader を本物の トレーディング・コックピット に変えます - クリーンでプロフェッショナル、そして完全無料です。





仕様

Bid / Ask / High / Low / Spread をリアルタイム動的更新

をリアルタイム動的更新 現在残高、フリーマージン、エクイティ - 常に表示



保有ポジションの浮動損益（通貨とpips）



総取引数、総利益、総損失、純利益



勝率 - 利益値と損失値を含む



- 利益値と損失値を含む Sydney、Tokyo、London、New York のセッション表示（アクティブ/クローズ）



Sydney、Tokyo、London、New York のセッション表示（アクティブ/クローズ） シンボルとタイムフレーム情報（pip値、ロットサイズ、pip計算を含む）



高ボラティリティ期間のスプレッド監視、カラーアラート付き



リアルタイム更新 - すべての数値が遅延なしで更新



- すべての数値が遅延なしで更新 取引ごとのパフォーマンス統計チャート - EA分析やバックテストに最適



バランスカーブ可視化 - パフォーマンス分析に有用



- パフォーマンス分析に有用 色分けされたクイックオリエンテーション （緑、赤、黄）



（緑、赤、黄） AutoXpert およびすべての MT5 EA に完全対応



軽量設計 - CPU 使用率を最小限に









