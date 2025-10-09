DashXpert

DashXpert é um painel totalmente gratuito e poderoso para MetaTrader 5, exibindo todos os dados essenciais de mercado, informações da conta e estatísticas de desempenho diretamente no seu gráfico. Em vez de alternar entre janelas e abas, DashXpert oferece uma visão centralizada e inteligente - otimizada para máxima clareza, mínima distração e aparência profissional. Ele fornece uma visão clara e em tempo real das suas posições abertas, lucros e perdas, taxa de acerto e saldo da conta. Isso torna DashXpert não apenas uma ferramenta prática para o dia a dia, mas também um painel completo de desempenho, ajudando você a entender, melhorar e visualizar seu trading com transparência. Além disso, o painel exibe automaticamente as sessões de trading mais importantes (Sydney, Tokyo, London, New York), incluindo seu status - permitindo que você veja instantaneamente quando e onde o mercado está se movendo. Com seu design moderno e minimalista, esquema de cores limpo e legibilidade perfeita em qualquer tipo de gráfico, DashXpert transforma seu MetaTrader em um verdadeiro cockpit de trading - limpo, profissional e 100% gratuito.


Especificações

  • Bid / Ask / High / Low / Spread com atualizações dinâmicas em tempo real
  • Saldo atual, margem livre e patrimônio - sempre visíveis
  • Lucro/Prejuízo flutuante das posições abertas em moeda e pips
  • Total de trades, lucro bruto, prejuízo bruto e lucro líquido
  • Taxa de acerto (Success Rate) incluindo valores de lucro e prejuízo
  • Swaps, comissões e lucro líquido - cálculo automático
  • Exibição das sessões de Sydney, Tokyo, London e New York com status ativo/fechado
  • Informações do símbolo e timeframe incluindo valor do pip, tamanho do lote e cálculo do pip
  • Monitoramento de spread com alertas coloridos durante alta volatilidade
  • Atualização em tempo real - todos os valores atualizados sem atraso
  • Gráficos de desempenho por trade - ideal para análise de EAs e backtesting
  • Visualização da curva de saldo - útil para análise de performance
  • Codificação por cores para orientação rápida (verde, vermelho, amarelo)
  • Totalmente compatível com AutoXpert e todos os EAs do MT5
  • Design leve - uso mínimo de CPU


Contre mais ferramentas GRATUITAS para as suas negociações:

https://mql5.com/pt/users/steverosenstock/seller


NÃO ESQUEÇA DE DEIXAR UM REVISÃO. Se tiver dúvidas ou precisar de ajuda, junte-se ao discuta conosco.
Pedidos?  Escreva-me – DashXpert mantém o foco, mas é adaptável.


NickH2703
37
NickH2703 2025.10.21 15:36 
 

Very easy to use. All necessary information at one place. I recommend it !

