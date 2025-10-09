

DashXpert é um painel totalmente gratuito e poderoso para MetaTrader 5, exibindo todos os dados essenciais de mercado, informações da conta e estatísticas de desempenho diretamente no seu gráfico. Em vez de alternar entre janelas e abas, DashXpert oferece uma visão centralizada e inteligente - otimizada para máxima clareza, mínima distração e aparência profissional. Ele fornece uma visão clara e em tempo real das suas posições abertas, lucros e perdas, taxa de acerto e saldo da conta. Isso torna DashXpert não apenas uma ferramenta prática para o dia a dia, mas também um painel completo de desempenho, ajudando você a entender, melhorar e visualizar seu trading com transparência. Além disso, o painel exibe automaticamente as sessões de trading mais importantes (Sydney, Tokyo, London, New York), incluindo seu status - permitindo que você veja instantaneamente quando e onde o mercado está se movendo. Com seu design moderno e minimalista, esquema de cores limpo e legibilidade perfeita em qualquer tipo de gráfico, DashXpert transforma seu MetaTrader em um verdadeiro cockpit de trading - limpo, profissional e 100% gratuito.





Especificações

Bid / Ask / High / Low / Spread com atualizações dinâmicas em tempo real

com atualizações dinâmicas em tempo real Saldo atual, margem livre e patrimônio - sempre visíveis



Lucro/Prejuízo flutuante das posições abertas em moeda e pips



Total de trades, lucro bruto, prejuízo bruto e lucro líquido



Taxa de acerto (Success Rate) incluindo valores de lucro e prejuízo



incluindo valores de lucro e prejuízo Swaps, comissões e lucro líquido - cálculo automático



Exibição das sessões de Sydney, Tokyo, London e New York com status ativo/fechado



Informações do símbolo e timeframe incluindo valor do pip, tamanho do lote e cálculo do pip



Monitoramento de spread com alertas coloridos durante alta volatilidade



Atualização em tempo real - todos os valores atualizados sem atraso



- todos os valores atualizados sem atraso Gráficos de desempenho por trade - ideal para análise de EAs e backtesting



Visualização da curva de saldo - útil para análise de performance



- útil para análise de performance Codificação por cores para orientação rápida (verde, vermelho, amarelo)



(verde, vermelho, amarelo) Totalmente compatível com AutoXpert e todos os EAs do MT5



Design leve - uso mínimo de CPU









Contre mais ferramentas GRATUITAS para as suas negociações: Contre mais ferramentaspara as suas negociações: https://mql5.com/pt/users/steverosenstock/seller







