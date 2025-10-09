ShowXpert Steve Rosenstock 유틸리티

ShowXpert 는 MetaTrader 5 를 위한 시각적 컨트롤 센터 입니다. ShowXpert 는 종료된 Buy 와 Sell 거래를 차트에 직접 표시 하며, 결과를 포인트와 통화 로 보여주는 지능형 도구입니다. 수익 거래는 초록색, 손실 거래는 빨간색으로 표시되며, 모든 것이 명확하고 직관 이며 실시간으로 업데이트됩니다. 한눈에 어떤 세트업이 효과적이었는지, 그리고 현재 거래가 어떻게 진행 중인지 확인할 수 있습니다. 전략 분석, 실시간 모니터링 , 또는 트레이딩을 시각적으로 이해하는 데 최적화되어 있습니다. 모든 요소는 완전하게 사용자 정의가 가능합니다: 색상, 폰트, 라인 스타일, 표시 형식(pips 또는 USD). 그 결과는 정확하고 투명하며 동기부여가 되는 당신만의 퍼포먼스 패널입니다. ShowXpert 는 원시 데이터를 가시적인 결과로 바꾸어 트레이딩을 실제처럼 느끼게 해줍니다. 또한 높은 기준을 가진 트레이더를