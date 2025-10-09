DashXpert
- 유틸리티
- Steve Rosenstock
- 버전: 2.0
- 업데이트됨: 2 12월 2025
DashXpert 는 MetaTrader 5 를 위한 완전 무료의 강력한 대시보드로, 모든 핵심 시장 데이터, 계정 정보, 성과 통계 를 차트에 직접 표시합니다. 여러 창과 탭을 오가야 할 필요 없이, DashXpert 는 중앙 집중식의 스마트한 개요 화면 을 제공합니다 - 최대한의 명확성, 최소한의 방해 요소, 그리고 전문적인 디자인을 위해 최적화되어 있습니다. 이를 통해 당신은 보유 중인 포지션, 손익, 승률, 계정 잔액 을 실시간으로 명확하게 파악할 수 있습니다. 이로 인해 DashXpert 는 일상적인 편의 기능을 넘어서, 당신의 트레이딩을 이해하고 개선하며 투명하게 시각화할 수 있는 완전한 성과 모니터링 도구 가 됩니다. 또한 이 대시보드는 가장 중요한 트레이딩 세션(Sydney, Tokyo, London, New York) 을 상태와 함께 자동 표시하여, 시장이 언제 어디에서 움직이는지 즉시 확인할 수 있습니다. 모던하고 미니멀한 디자인과 명확한 색상 구성, 모든 차트 타입에서 뛰어난 가독성을 갖춘 DashXpert 는 MetaTrader 를 진정한 트레이딩 조종석 으로 바꿔줍니다 - 깔끔하고, 전문적이며, 100% 무료입니다.
사양
- Bid / Ask / High / Low / Spread 를 실시간으로 동적 업데이트
- 현재 잔액, 사용 가능 마진, 계정 순자산 - 항상 표시
- 보유 포지션의 실시간 손익(통화 및 pips 기준)
- 총 거래 수, 총 이익, 총 손실, 순이익
- 승률 - 이익 및 손실 값 포함
- 스와프, 수수료, 순이익 - 자동 계산
- Sydney, Tokyo, London, New York 의 세션 상태(활성/종료) 표시
- 심볼 및 타임프레임 정보(pip 값, 롯 크기, pip 계산 포함)
- 높은 변동성 구간에서 색상 경고가 있는 스프레드 모니터링
- 실시간 업데이트 - 지연 없이 모든 데이터 업데이트
- 거래별 성과 차트 - EA 분석 및 백테스트에 최적
- 밸런스 커브 시각화 - 성과 분석에 유용
- 색상 코드 기반 빠른 탐색 (초록, 빨강, 노랑)
- AutoXpert 및 모든 MT5 EA 와 완전 호환
- 경량 설계 - CPU 사용 최소화
Very easy to use. All necessary information at one place. I recommend it !