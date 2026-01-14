Diskussion zum Artikel "MQL5-Community Zahlungssystem" - Seite 184
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Wunderschön!
Die Schönheit des industriellen Designs ist atemberaubend!
Darf ich die Moderatoren fragen, ob es notwendig ist, den Helpdesk zu konsultieren, wenn das Guthaben nach dem Aufladen lange Zeit ungenutzt bleibt und beim Abheben die Meldung erscheint, dass gemeinnützige Beträge nicht abgehoben werden können.
Gibt es Brasilianer, die sich von dieser Plattform abmelden können? Der Rückzug Prozess auf MQL5 ist extrem schrecklich für Brasilianer. Gibt es diesbezüglich irgendeine Unterstützung?
¿Algún brasileño logra retirar fondos de esta plataforma? El proceso de retiro aquí en MQL5 es extremadamente horrible para los brasileños. ¿Existe algún soporte relacionado con esto?
Hat jemand aus Brasilien die Möglichkeit, diese Plattform zu verlassen? O processo de saque aqui pelo MQL5 está sendo extremamente difícil (horrível) para quem é do Brasil. Existe algum suporte específico relacionado a isso?
Ist ein Brasilianer in der Lage, von dieser Plattform abzuheben? Der Rückzug Prozess hier durch MQL5 ist extrem schwierig (schrecklich) für diejenigen aus Brasilien. Gibt es irgendeine spezifische Unterstützung in diesem Zusammenhang?
"abheben" kann.