Diskussion zum Artikel "MQL5-Community Zahlungssystem" - Seite 184

Neuer Kommentar
 
hallo
 
Darf ich die Moderatoren fragen, ob es notwendig ist, den Helpdesk zu konsultieren, wenn das Guthaben nach dem Aufladen lange Zeit inaktiv bleibt und beim Abheben die Meldung erscheint, dass keine gemeinnützigen Beträge abgehoben werden können.
 
михаил потапыч #:
Wunderschön!

Die Schönheit des industriellen Designs ist atemberaubend!

 
Hong Wei Dan #:
Darf ich die Moderatoren fragen, ob es notwendig ist, den Helpdesk zu konsultieren, wenn das Guthaben nach dem Aufladen lange Zeit ungenutzt bleibt und beim Abheben die Meldung erscheint, dass gemeinnützige Beträge nicht abgehoben werden können.
Nach meinem Verständnis, das auf der Information eines Moderators beruht, können unverdiente Einlagen überhaupt nicht abgehoben werden.
 

Gibt es Brasilianer, die sich von dieser Plattform abmelden können? Der Rückzug Prozess auf MQL5 ist extrem schrecklich für Brasilianer. Gibt es diesbezüglich irgendeine Unterstützung?

¿Algún brasileño logra retirar fondos de esta plataforma? El proceso de retiro aquí en MQL5 es extremadamente horrible para los brasileños. ¿Existe algún soporte relacionado con esto?

Hat jemand aus Brasilien die Möglichkeit, diese Plattform zu verlassen? O processo de saque aqui pelo MQL5 está sendo extremamente difícil (horrível) para quem é do Brasil. Existe algum suporte específico relacionado a isso?

 
Fernando Borges Rocha #:
Ist ein Brasilianer in der Lage, von dieser Plattform abzuheben? Der Rückzug Prozess hier durch MQL5 ist extrem schwierig (schrecklich) für diejenigen aus Brasilien. Gibt es irgendeine spezifische Unterstützung in diesem Zusammenhang?
Ich habe nicht viele Kreditkarten hier in Brasilien, aber ich habe vor ein paar Seiten gelesen, dass man es mit der PagBank machen kann, aber ich erinnere mich nicht, was ich mit dem PagBank-Konto falsch gemacht habe oder die Karte nicht rechtzeitig ankam, aber ich konnte es mit der Wise Physical Card machen, die Online-Karte funktionierte bei Wise nicht. Es dauerte etwa 5 Tage, bis sie in São Paulo ankam, aber wir streiken bei der Post, also weiß ich es nicht, ich schlage vor, Sie versuchen die physischen Karten. Wise ist gut, weil man das verfügbare Guthaben über PIX
"abheben" kann.
1...177178179180181182183184
Neuer Kommentar