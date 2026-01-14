Diskussion zum Artikel "MQL5-Community Zahlungssystem" - Seite 183
"Ich habe Geld auf mein MQL5-Konto eingezahlt, aber ich kann das Geld nicht verwenden. Mein Konto wurde gesperrt. Bitte helfen Sie mir."
Guten Tag!
Bei der ersten Abhebung ist in der Regel eine zusätzliche Überprüfung erforderlich, so dass dies nichts Ungewöhnliches ist.
Die übliche Reaktionszeit des Service Desk beträgt etwa eine Woche.
Vielen Dank für Ihr Feedback. Wird diese Bestätigungsmeldung immer angezeigt? Dies ist nicht meine 1. Abhebung. Zum Wohl.
Fragen Sie Ihre Freunde, ob jemand eine Karte hat, die außerhalb Russlands ausgestellt wurde. Diejenigen, die ins Ausland reisen, haben wahrscheinlich eine. Lassen Sie sie ihr Guthaben aufladen.
Ich habe es bereits versucht, bin aber gescheitert. Ich habe die Karte auf das armenische Visum meines Freundes übertragen, aber ich konnte das Konto damit nicht aufladen.
Ich habe noch nicht herausgefunden, ob das Problem an der Karte liegt oder ob mql5 nicht alle Karten verarbeiten kann.
Bitte bringen Sie Paypal als Auszahlungsoption zurück. Es ist die einzige Option, mit der ich keine Probleme bei der Auszahlung auf kanadische Konten hatte.
PayPal hat seinen Hauptsitz in den USA. Metaquotes hat seinen Hauptsitz in Zypern. Nordamerikanische Banken und Kartenverarbeiter haben Zypern auf ihre schwarze Liste gesetzt. Nach meinen Recherchen hat die Republik Zypern (südlich der DMZ) einen Plan zur Einhaltung der Vorschriften in Arbeit. Wir können nur darauf warten, dass Zypern von der Liste gestrichen wird.
Zu Ihrer Information... Ein anderer Benutzer in Nordamerika hat berichtet (zum Zeitpunkt dieses Beitrags), dass Überweisungen funktionieren (Mindestabhebung von 3000 USD).
Ich studiere verschiedene Dienste, die die Möglichkeit geben, virtuelle ausländische Karten zu registrieren und einer von ihnen ("Pay weltweit" genannt wird) hat eine Liste der Dinge, die nicht mit einer Karte bezahlt werden kann und er weiß, ob ihre virtuelle Mastercard wird bei der Finanzierung eines Kontos in mql5 funktionieren.
Vielleicht hat sie jemand benutzt? Denn es kostet Geld, sie zu eröffnen. Ich möchte nicht eine Karte kaufen, die keinen Nutzen hat.