Diskussion zum Artikel "MQL5-Community Zahlungssystem" - Seite 54
Hallo, ist es möglich, Produkte auf dem Markt zu kaufen, indem ich Geld auf meine MQL5-Brieftasche eingezahlt habe?
Danke
Natürlich, wählen Sie einfach die MQL5 Zahlungsmethode auf der linken Seite, während Ihres Einkaufs.
Hallo Freunde, kann mir jemand sagen, ob die Verifizierung des Kontos zu lange dauert? Ich habe Geld zur Verfügung und habe bereits einige Abhebungen vorgenommen, bevor ich jetzt aufgefordert werde, auf die Verifizierung zu warten.
Mir ist das Gleiche passiert. Wie lange hat es bei Ihnen gedauert?
Es gibt verschiedene Angaben zum maximalen Abhebungsfonds 500usd und 1000usd wc ist das tatsächliche Maximum und wenn ich 1000 usd perharps pro Tag auf verschiedenen Abhebungsplattformen z.B. paypal und Bankkarte abheben würde, kann die Abhebung erfolgreich sein?
Es gibt ein tägliches Abhebungslimit von $500 von Ihrem MQL5-Konto, für jeden anderen Fall kontaktieren Sie den Service Desk.
Ich kann mein Geld nicht auszahlen lassen.
Wenden Sie sich an Ihren Broker, wir können Ihnen hier nicht helfen.