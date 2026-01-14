Diskussion zum Artikel "MQL5-Community Zahlungssystem" - Seite 6

Bitte klären. Nur um sicher zu sein.

Ich möchte Geld abheben, um die Brieftasche Spenden an das Tierheim, ich habe noch nie Operationen hier getan, wenn ich auf ihre Brieftasche zurückziehen, wird es zu meinem Konto gebunden und nur in der Lage sein, durch sie zu arbeiten?

 
Und noch eine Frage. Ich habe ganz vergessen, ich habe längst meine Telefonnummer geändert, und simku keine simku, auf die das Konto verknüpft ist, können Sie manuell ändern? Dokumente notwendig, um die Identität zu bestätigen.
 

Im Profil Artikel vom Konto abheben - Geld auf neue WebMoney-Geldbörse übertragen

Verstecken Sie sich vor den Steuerbehörden?

Zeleniy:

Bitte klären Sie das, nur um sicher zu gehen.

Ich möchte Geld auf die Spendenbörse für das Tierheim abheben, ich habe hier noch nie etwas gemacht, wenn ich auf ihre Börse abhebe, wird es an mein Konto gebunden sein und nur ich kann damit arbeiten?

Es wird mit Ihrem Konto verknüpft, nachdem Sie diese Geldbörse per SMS bestätigt haben. In Zukunft werden Sie in der Lage sein, Abhebungen auf andere Geldbörsen vorzunehmen, indem Sie das gleiche Verfahren anwenden.

Es ist jedoch wichtig, daran zu denken, dass Sie nur ein Zahlungssystem verwenden dürfen. Wenn Sie bei einem Zahlungssystem Geld abheben und bei einem anderen einzahlen, wird Ihr Konto wegen Betrugsverdachts gesperrt.

Zeleniy:

Und noch eine Frage: Ich habe ganz vergessen, dass ich meine Telefonnummer schon lange geändert habe und keine SIM-Karte mehr habe, mit der das Konto verknüpft ist. Ich werde die erforderlichen Dokumente zur Bestätigung der Identität vorlegen.
Kontakt Service Desk
Vladon:

Im Profil Artikel vom Konto abheben - Geld auf neue WebMoney-Geldbörse übertragen

Verstecken Sie sich vor den Steuerbehörden?

Ja, ich verstecke mich, ich versuche, Geld zu sparen, habe ich beschlossen, 28$ Dollar (für zwei Jahre hier zu sein) zu entziehen und kaufen Streichhölzer, um ein Holzhaus zu bauen, aber mit Steuern kann ich nicht auf die Wand von Streichholzschachteln passen =).
 
Wann kann ich Geld auf webmoney abheben, wenn ich zuerst einen Betrag per Karte und dann einen größeren Betrag per webmoney eingegeben habe? Der über die Karte eingegebene "Betrag" wird für den Signaldienst ausgegeben.
Das stand schon bei der Einzahlung drauf.


 
Natürlich lese ich sie. Aber was ist, wenn ich den mit der Karte eingegebenen Geldbetrag bereits ausgegeben habe? In meiner Situation stellt sich heraus, dass, wenn ich einmal Geld von der Karte eingegeben habe, alle weiteren Aufladungen, auch mit webmani, eine Einbahnstraße sein werden.
 
Ich spreche mit dem Support über dieses Thema. Aber hier möchte ich eine sehr einfache Frage stellen. Es wird ein bisschen seltsam erscheinen, aber meine Praxis zwingt mich, sie zu stellen, fluchen Sie nicht zu viel ;) Wenn die erste Einzahlung per Karte erfolgte, bedeutet das, dass ich jetzt niemals mehr Geld (mehr als per Karte überwiesen!) abheben kann (auf dem Konto verbleibend/erworben/über webmani eingegeben), egal wo? Ich danke Ihnen.
