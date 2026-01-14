Diskussion zum Artikel "MQL5-Community Zahlungssystem" - Seite 6
Bitte klären. Nur um sicher zu sein.
Ich möchte Geld abheben, um die Brieftasche Spenden an das Tierheim, ich habe noch nie Operationen hier getan, wenn ich auf ihre Brieftasche zurückziehen, wird es zu meinem Konto gebunden und nur in der Lage sein, durch sie zu arbeiten?
Im Profil Artikel vom Konto abheben - Geld auf neue WebMoney-Geldbörse übertragen
Verstecken Sie sich vor den Steuerbehörden?
Es wird mit Ihrem Konto verknüpft, nachdem Sie diese Geldbörse per SMS bestätigt haben. In Zukunft werden Sie in der Lage sein, Abhebungen auf andere Geldbörsen vorzunehmen, indem Sie das gleiche Verfahren anwenden.
Es ist jedoch wichtig, daran zu denken, dass Sie nur ein Zahlungssystem verwenden dürfen. Wenn Sie bei einem Zahlungssystem Geld abheben und bei einem anderen einzahlen, wird Ihr Konto wegen Betrugsverdachts gesperrt.
Und noch eine Frage: Ich habe ganz vergessen, dass ich meine Telefonnummer schon lange geändert habe und keine SIM-Karte mehr habe, mit der das Konto verknüpft ist. Ich werde die erforderlichen Dokumente zur Bestätigung der Identität vorlegen.
Verstecken Sie sich vor den Steuerbehörden?
