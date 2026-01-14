Diskussion zum Artikel "MQL5-Community Zahlungssystem" - Seite 155

Die fehlende Möglichkeit, Geld abzuheben, ist ein wachsendes Problem, das von metaquotes völlig ignoriert zu werden scheint.

Es ist an der Zeit, nach alternativen Wegen zu suchen, um meine Produkte zu vermarkten. Es macht keinen Sinn, sie hier zu verkaufen, wenn ich das Geld nicht zurückbekommen kann.....

 
Sie haben das Problem ignoriert und wollen es nicht beheben. Sie haben mir gesagt, dass es funktioniert, aber nach 3 Monaten funktioniert es nicht mehr. Es muss eine Rechenschaftspflicht geben

 

@MetaQuotes @MetaQuotes Unterstützung

Pix ist die häufigste Zahlungsmethode in Brasilien. Ihre Website bietet Pix bereits für Einzahlungen an:


Bitte erwägen Sie, es auch für Abhebungen anzubieten. Viele globale Dienste, wie Neteller und Skrill, unterstützen Pix sowohl für Einzahlungen als auch für Abhebungen.

Dieser Zusatz würde das Problem der Abhebungen für brasilianische Benutzer lösen und sehr geschätzt werden.

 
Wann wird die Paypal-Abhebung wieder möglich sein?
 
Alan Cienfuegos #:
Wann wird die Paypal-Abhebung wieder möglich sein?

wird es nicht

Welp nicht mehr paypal


 

Ich habe 12 Optionen, um mein Konto aufzuladen, aber nur 3 Optionen, um Geld abzuheben. Man sieht deutlich, wo die Prioritäten von Metaquotes liegen.

Sicherlich, wenn sie so viele Möglichkeiten haben, Geld einzuzahlen, dann können sie mehr Möglichkeiten haben, Geld abzuheben.

Das macht überhaupt keinen Sinn.

 
Dustin Vlok #:

Ich habe 12 Optionen, um mein Konto aufzuladen", aber nur 3 Optionen, um Geld abzuheben - man sieht deutlich, wo die Prioritäten von Metaquotes liegen.

Sicherlich, wenn sie so viele Optionen haben können, um Geld einzuzahlen, dann können sie mehr Optionen zum Abheben haben.

Das macht überhaupt keinen Sinn.

Ich habe so viele Chats an den Service Desk geschickt und sie wiederholen die gleiche Zeile alles und handeln wie alles gut und es funktioniert. Sie werden es nicht beheben und werden nur scheinen, um jedermanns Geld zu halten

 
Hallo, ist es möglich, Krypto einzuzahlen?
 
konkord #:
Hallo, ist es möglich, mit Krypto aufzuladen?

Hallo, Sie können WMT Geldbörse in Webmoney System mit Krypto aufladen, und dann von Webmoney Sie auf Ihr Konto in mql5.com übertragen.

 
Erinnern Sie sich daran, dass es einmal hieß, PayPal werde niemals zurückgegeben.
