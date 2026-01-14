Diskussion zum Artikel "MQL5-Community Zahlungssystem" - Seite 140
Forum zum Thema Handel, automatisierte Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien
Abhebung auf Bankkarten: hat jemand nützliche Erfahrungen?
Alain Verleyen, 2025.02.01 21:19
Ich habe eine andere Debitkarte ausprobiert. Und ich habe festgestellt, dass das von MetaQuotes verwendete System"UnLimit" ist.
Ihre Website hat eine "Coverage"-Seite, und Nordamerika ist NICHT enthalten, also ist das wahrscheinlich die Antwort für mich.
Wenn Sie Probleme mit der Kartenabhebung haben, überprüfen Sie, ob Ihr Land aufgeführt ist:
Hallo!
Paypal entfernt und Webmoney gesendet Fehler!
Was ist dieser Fehler?
"Das Webmoney-Zahlungssystem hat die Auszahlungsoperation abgelehnt."
Schließlich hatte ich Erfolg mit einer Debitkarte der ICICI Bank, wie von Nitin empfohlen, und der Betrag kam sofort auf mein Bankkonto in Indien.
Es scheint, dass es einige Karten gibt, die funktionieren und andere nicht. Nitin erzählte mir, dass es auf der ICICI Bank Debitkarte eine Funktion namens "Inward Remittance" gibt, die ich standardmäßig aktiviert habe und die es mir ermöglichte, diese Zahlung zu erhalten.
Ich hoffe, dies hilft den Leuten, die mit Geld auf mql5 feststecken
Geben Sie keine privaten und sensiblen Informationen in einem öffentlichen Forum preis. Haben Sie keinen Respekt vor Ihrer Privatsphäre und Sicherheit?
Ich habe Ihren Beitrag bearbeitet und einige Informationen unkenntlich gemacht.
Es handelt sich nur um einen Screenshot, der bereits bezahlt ist, danke.
Oleksandr Medviediev #:
Reconsider Paypal -
Was? Sie können durch PayPal abheben??
Ich habe normalerweise über PayPal abgehoben, aber aus irgendeinem Grund wurde es für mich entfernt
Ich fragte Service Deck
Buy sie sagten, es ist nicht mehr verfügbar.. Ich nahm an, dass es für alle war.
Wie können sie einfach nur für mich entfernen, ohne eine Erklärung
Entweder in diesem Thread oder in einem anderen Thread wurde gesagt, dass die Paypal-Option eine "dauerhafte" Sperre ist. Aber sie KÖNNEN jede Zahlungsoption entfernen, je nachdem, in welchem Land und an welchem Ort Sie Ihr Profil geöffnet haben - genau wie bei allen Online-Zahlungsdiensten, die ich in den letzten zig Jahren genutzt habe.
PayPal ist nicht mehr verfügbar für alle und jeden ...