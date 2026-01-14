Diskussion zum Artikel "MQL5-Community Zahlungssystem" - Seite 135

Hallo Freunde... Weiß jemand, wann genau PayPal wieder verfügbar sein wird? Hat es jemand geschafft, den Administrator zu kontaktieren und etwas darüber zu erfahren? Viele Leute haben Probleme und sind besorgt, aber ich denke, wir haben noch keine klare Antwort.

 
Laut Fernando wird PayPal nicht zurückkommen. Siehe seinen Beitrag #711.

 
Haben Sie die Antwort in Beitrag und meine Kommentare in den Beiträgen und nicht schon gesehen?

 
Ja, ich habe gerade Ihre Antwort gesehen. Was soll ich nun tun? Ohne PayPal kann ich die Website nicht betreiben. Es wäre großartig, wenn wir die Website-Administratoren davon überzeugen könnten, Abhebungen durch Kryptowährung zu ermöglichen. Glauben Sie, dass es eine Möglichkeit gibt, dies zu erreichen? Denn es sieht so aus, als ob PayPal für eine lange Zeit nicht verfügbar sein wird.

 
Wir sind normale Benutzer wie Sie. Wir sind nicht in der Lage, für MetaQuotes zu antworten. Warum wenden Sie sich nicht an den Service Desk und fragen direkt?
Gamuchirai Zororo Ndawana #: Es überrascht mich, das zu sagen, aber Webmoney (WM) ist tatsächlich ziemlich nützlich. Es ist vielleicht sogar hilfreicher als Paypal (PP), und verstehen Sie mich nicht falsch, ich war auch sauer, als PP einfach "verschwand". Aber WM bietet Dienstleistungen, die PP nicht hat. So erlaubt PP nur US-Kunden den Tausch von Fiat in Krypto, bei WM kann man das sofort tun, und man kann Krypto aus der WM-Brieftasche in eine private Brieftasche abheben, die man hat. WM ist tatsächlich Feuer.

Da muss ich widersprechen. Ich habe versucht, Webmoney zu verwenden, aber die Transaktion schlägt immer fehl.

 
Okay, danke.

 
Was passiert also mit dem ganzen Geld, das die Leute nicht abheben können? Scheint, wie es gibt eine Menge Leute, die nicht aus diesen Methoden zurückziehen können. Was ist mit MQL5's veraltete Systeme?
 

Ich finde es seltsam, dass sich einige Benutzer hier in einem Forum beschweren, das für Benutzer, von Benutzern und auch von normalen Benutzern moderiert wird, die alle nicht für MetaQuotes sprechen können.

Dennoch scheinen nur wenige das tun zu wollen, was am logischsten (und nützlichsten) ist, nämlich den Service Desk zu kontaktieren und um Klärung des Problems zu bitten sowie um Anweisungen, wie das Problem zu lösen oder eine Umgehungslösung zu finden ist.

Anstatt sich um eine mögliche Lösung zu bemühen, scheinen die meisten nur daran interessiert zu sein, ein Publikum für ihr "Gejammer" zu finden.

 
Ich habe mich an die Redaktion gewandt, um zu sehen, ob jemand da draußen mehr weiß. Außerdem ist es ein berechtigtes Anliegen, da es um Geld geht.

