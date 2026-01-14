Diskussion zum Artikel "MQL5-Community Zahlungssystem" - Seite 135
Hallo Freunde... Weiß jemand, wann genau PayPal wieder verfügbar sein wird? Hat es jemand geschafft, den Administrator zu kontaktieren und etwas darüber zu erfahren? Viele Leute haben Probleme und sind besorgt, aber ich denke, wir haben noch keine klare Antwort.
Laut Fernando wird PayPal nicht zurückkommen. Siehe seinen Beitrag #711.
Ja, ich habe gerade Ihre Antwort gesehen. Was soll ich nun tun? Ohne PayPal kann ich die Website nicht betreiben. Es wäre großartig, wenn wir die Website-Administratoren davon überzeugen könnten, Abhebungen durch Kryptowährung zu ermöglichen. Glauben Sie, dass es eine Möglichkeit gibt, dies zu erreichen? Denn es sieht so aus, als ob PayPal für eine lange Zeit nicht verfügbar sein wird.
Da muss ich widersprechen. Ich habe versucht, Webmoney zu verwenden, aber die Transaktion schlägt immer fehl.
Wir sind normale Benutzer wie Sie. Wir sind nicht in der Lage, für MetaQuotes zu antworten. Wenden Sie sich daher an den Service Desk und fragen Sie ihn direkt.
Okay, danke.
Ich finde es seltsam, dass sich einige Benutzer hier in einem Forum beschweren, das für Benutzer, von Benutzern und auch von normalen Benutzern moderiert wird, die alle nicht für MetaQuotes sprechen können.
Dennoch scheinen nur wenige das tun zu wollen, was am logischsten (und nützlichsten) ist, nämlich den Service Desk zu kontaktieren und um Klärung des Problems zu bitten sowie um Anweisungen, wie das Problem zu lösen oder eine Umgehungslösung zu finden ist.
Anstatt sich um eine mögliche Lösung zu bemühen, scheinen die meisten nur daran interessiert zu sein, ein Publikum für ihr "Gejammer" zu finden.
Ich habe mich an die Redaktion gewandt, um zu sehen, ob jemand da draußen mehr weiß. Außerdem ist es ein berechtigtes Anliegen, da es um Geld geht.