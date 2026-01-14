Diskussion zum Artikel "MQL5-Community Zahlungssystem" - Seite 131
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Der Support hat gerade bestätigt, dass Paypal nicht mehr verfügbar ist.
Was nun? "Wählen Sie eine andere Zahlungsmethode"
Welche? Ich habe mindestens 3 Mal in diesem Gespräch gesagt, dass Webmoney hier nicht funktioniert, und ich kann auch nicht per Kreditkarte abheben.
Und der Mindest- und Höchstbetrag für Überweisungen ist 3000 USD, warum dieses Limit, wenn wir sowieso 30 USD Überweisungsgebühr zahlen müssen? Dann entfernen Sie das Limit.
Wenn Sie weniger als 3000 haben, dann ist Ihr Geld hier gesperrt.
ADD OTHER OPTIONS! Warum nicht Wise oder Revolut? oder beides?
Brasilien hat auch die Möglichkeit, über PIX zu empfangen, was sehr schnell und einfach ist.
Ich würde sagen, dass mindestens 70% aller Verkäufer hier völlig über den Tisch gezogen werden.
sie müssen so schnell wie möglich etwas herausfinden, oder ich habe das Gefühl, dass viele der Verkäufer hier, die sich auf Paypal verlassen oder in den USA ansässig sind und Webmoney oder Kartenabbuchungen nicht verwenden können, sich von der Plattform zurückziehen. wenn das der Fall ist, wird MQL einen großen Schlag für ihre Nutzerbasis und ihr Einkommen hinnehmen. Ich vertraue darauf, dass sie bald eine Lösung finden werden.
Es sind nicht nur US-Bürger, sondern praktisch die ganze Welt, die sich auf Paypal verlässt, um bezahlt zu werden.
⚠️Disclaimer: Dies ist nur meine eigene persönliche Meinung. Ich bin kein Angestellter von MetaQuotes und das Folgende stellt in keiner Weise die Haltung von MetaQuotes dar.
Da es sich anscheinend um eine Entscheidung von PayPal handelt, ihre Dienste zurückzuziehen, könnte dies wahrscheinlich auf das hohe Risiko zurückzuführen sein, das der Marktbereich von MetaQuotes für PayPal darstellt.
Ich bezweifle stark, dass PayPal diese Entscheidung auf die leichte Schulter genommen hat, und die Entscheidung wird wahrscheinlich weder leicht noch in absehbarer Zeit rückgängig gemacht werden.
MetaQuotes wird den Marktbereich wahrscheinlich gründlich überarbeiten und Verkäufer, die sich unethischer Praktiken schuldig machen, hart bestrafen müssen, um das negative Image, das der Bereich derzeit hat, gründlich zu bereinigen.
Hoffentlich wird PayPal in ein paar Jahren, wenn sich das Image verbessert hat, und mit einer strengen Moderation im Marktbereich, wieder in Betracht ziehen, seine Dienste anzubieten.
⚠️Disclaimer: Dies ist nur meine eigene persönliche Meinung. Ich bin kein Angestellter von MetaQuotes und das Folgende repräsentiert in keiner Weise die Haltung von MetaQuotes.
In Anbetracht der Tatsache, dass es eine Entscheidung von PayPal gewesen zu sein scheint, ihre Dienste zurückzuziehen, könnte es wahrscheinlich aufgrund des hohen Risikos, dass MetaQuotes' Marktabschnitt für PayPal darstellt, sein.
Ich bezweifle sehr, dass PayPal diese Entscheidung auf die leichte Schulter genommen hat, und die Entscheidung wird wahrscheinlich weder leicht noch in naher Zukunft rückgängig gemacht werden.
MetaQuotes muss den Marktbereich wahrscheinlich gründlich überarbeiten, Verkäufer, die unethische Praktiken anwenden, hart bestrafen und das negative Image, das der Bereich derzeit hat, gründlich aufräumen.
Hoffentlich wird PayPal in ein paar Jahren, wenn sich das Image verbessert hat, und mit einer strengen Moderation im Marktbereich, wieder in Betracht ziehen, seine Dienste anzubieten.
Ich vertraue darauf, dass MQL eine Lösung für die Mehrheit seiner guten Verkäufer hier auf dem Marktplatz finden wird! ich zähle darauf :)
sie müssen so schnell wie möglich etwas herausfinden, oder ich habe das Gefühl, dass viele der Verkäufer hier, die sich auf Paypal verlassen oder in den USA ansässig sind und Webmoney oder Kartenabbuchungen nicht verwenden können, sich von der Plattform zurückziehen. wenn das der Fall ist, wird MQL einen großen Schlag für ihre Nutzerbasis und ihr Einkommen hinnehmen. Ich vertraue darauf, dass sie bald eine Lösung finden werden.
Warum können Sie Ihr MQL5-Guthaben nicht mit einer normalen Online-Überweisung aufladen? Die angebotenen Zahlungsmittel sind für Europäer überhaupt nicht brauchbar. Ich werde mir sicher keine Visa-Karte zulegen, nur um hier bezahlen zu können. meine Mastercard reicht mir.
Warum können Sie Ihr MQL5-Guthaben nicht mit einer normalen Online-Überweisung aufladen? Die angebotenen Zahlungsmittel sind für Europäer überhaupt nicht brauchbar. Ich werde mir sicher keine Visa-Karte zulegen, nur um hier bezahlen zu können. meine Mastercard reicht mir.
Mastercard ist verfügbar. Zumindest erscheint ihr Logo direkt neben dem VISA-Logo.
Sie sollte also verfügbar sein, um Ihr Konto aufzuladen und Einkäufe zu bezahlen.
bevor ich paypal und somtime verwenden Banküberweisung an payoneer ( EUR-Konto ).
Jemand versuchen, mit Karte Payoneer zurückziehen ?