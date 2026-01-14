Diskussion zum Artikel "MQL5-Community Zahlungssystem" - Seite 142
Ich habe es schon oft benutzt, aber diese Nachricht ist neu für mich
Vielleicht hat der Service Desk unser Problem erhalten und arbeitet daran.
Ich habe sie bereits angeschrieben, haben Sie Kontakt mit ihnen?
Ja, ich habe auch gesendet.
Schließlich hatte ich Erfolg mit einer ICICI Bank Debitkarte, wie von Nitin gesagt, und der Betrag kam sofort auf mein Bankkonto in Indien
Anscheinend gibt es Karten, die funktionieren, und andere, die nicht funktionieren. Nitin erzählte mir, dass es auf der ICICI Bank Debitkarte eine Funktion namens "Inward Remittance" gibt, die ich standardmäßig aktiviert habe und die es mir ermöglichte, diese Zahlung zu erhalten.
Ich hoffe, dies hilft den Leuten, die mit Geld auf mql5 feststecken
Ich helfe immer gerne!
Für alle, die in Indien Probleme mit Abhebungen haben, ist dies der schnellste Weg, um an Ihr Geld zu kommen.
Ich habe 10 USD hochgeladen .. Von Webmoney .. Und ich habe versucht, Abhebung wieder .. aber ich bin immer abgelehnt ....itbedeutet Mql erlaubt Abhebung nur verdientes Geld? Könnte bitte jemand klären
ja.
Ja, es kann nur verdientes Geld abgehoben werden. Dies wird auf der Webseite erklärt, auf der Sie Ihre Abhebung vornehmen. Dies ist Teil des Anti-Geldwäsche-Verfahrens.
Wenden Sie sich an den Service Desk und erklären Sie, warum Sie das Geld, das Sie gerade eingezahlt haben, abheben möchten.
Ich fange an, sehr besorgt darüber zu werden, wie dies gehandhabt wird. Ich stehe finanziell am Rande des Zusammenbruchs, da ich einen ganzen Monat lang keinen Zugriff auf mein Geld habe und jeder Entwickler mit hohem Traffic in seinem Shop weiß, dass es ein Vollzeitjob ist, jede Anfrage und Nachricht zu bearbeiten und den Kundenservice auf die richtige Art und Weise zu leisten, denn an diesem Punkt ist es kein Auftritt mehr, sondern wird zu deiner finanziellen Grundlage. und ohne die harte Arbeit, die Verkäufer investieren, um die Aufmerksamkeit aufrechtzuerhalten und die Verkäufe am Laufen zu halten, werden wir alle die Fähigkeit verlieren, diesen Service so anzubieten, wie wir ihn brauchen. versteht mql das nicht? die Verkäufer und Käufer sind das, was mql5 an der Spitze des EA-Marktplatzes weltweit hält. ich glaube, wir verdienen eine Antwort und ich verdiene es, nicht immer wieder das Gleiche gesagt zu bekommen, obwohl es für viele von uns viel wichtiger ist, weil es unsere Einkommensquelle ist, es ist das, was wir für unseren Lebensunterhalt tun.... WIR BRAUCHEN die Aufmerksamkeit von MQL und eine Lösung.
لا أستطيع الانسحاب، نفس المشكلة لا تزال موجودة.
فشلت عملية سحب XXX دولار أمريكي إلى Webmoney. رفض نظام الدفع المعاملة
يقوم الطرف الثالث المسؤول عن المعاملة برفض التحويل.
Funktioniert Webmoney jetzt mit oder verwenden Sie eine andere Methode Danke