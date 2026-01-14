Diskussion zum Artikel "MQL5-Community Zahlungssystem" - Seite 130
Ich möchte Geld abheben, wie mache ich das?
Wenden Sie sich an Ihren Broker.
ArturoReyes2024, 2025.01.15 16:33Als ich heute versucht habe, einen Bot zu kaufen, habe ich festgestellt, dass die Plattform mir nicht mehr erlaubt, mit der PayPal-Option zu kaufen, was vorher sehr gut für mich funktioniert hat. Ich habe versucht, den Kauf mit meiner Bankkarte zu tätigen, aber sie wurde abgelehnt. Kann mir jemand sagen, wie er dieses Problem gelöst hat?
Paypal kommt und geht häufig, daher schlage ich vor, dass Sie Ihr MQL5-Konto mit einer anderen Zahlungsmethode aufladen oder es morgen erneut versuchen.
Als ich heute versucht habe, einen Bot zu kaufen, habe ich festgestellt, dass die Plattform es mir nicht mehr erlaubt, mit der PayPal-Option zu kaufen, was vorher sehr gut für mich funktioniert hatte. Ich habe versucht, den Kauf mit meiner Bankkarte zu tätigen, aber sie wurde abgelehnt. Kann mir jemand sagen, wie er dieses Problem lösen konnte?
Ich war auch auf der Suche nach der Paypal-Option und dachte, es läge nur an mir, wir werden es morgen noch einmal überprüfen.
paypal ist TEMPORÄR wegen eines technischen Problems nicht verfügbar. Dies geschieht oft und hoffen, dass es bald zurück sein wird
Sugianto, 2025.01.16 08:39
Sugianto, 2025.01.16 08:39
Das ist sehr unangenehm für alle Verkäufer in den USA. Wir geben 20 % unserer Einnahmen an MQL und die meisten von uns haben im Laufe der Jahre einen beträchtlichen Teil ihrer Einnahmen mit ihnen geteilt. Das ist besorgniserregend, da ich immer dankbar für die Möglichkeit war, Handelssysteme auf der Plattform zu verkaufen, und ich war immer glücklich, meine Einnahmen zu teilen. Wenn ich damit meinen Lebensunterhalt verdiene und Webmoney für US-Bürger nicht angeboten wird und eine Auszahlung per Bankkarte für mich nicht möglich ist, glaube ich, dass wir eine bessere Lösung für dieses Problem verdient haben. Paypal war für viele von uns eine großartige Möglichkeit, Geld abzuheben, und jetzt stehe ich vor einem Scherbenhaufen......
WTF??? Ich bin in der gleichen Situation, und ich glaube, fast 90% der Menschen, die hier verkaufen auch!!
Nur paypal funktioniert für uns, Webmoney ist russische Service nicht für mich arbeiten, kann ich auch nicht erhalten Zahlungen per Kreditkarte in Brasilien.
Ich will mein Geld!