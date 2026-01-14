Diskussion zum Artikel "MQL5-Community Zahlungssystem" - Seite 181

vwegba # Funktioniert die Abhebung mit WebMoney noch?

Laut der hier veröffentlichten Antwort des WebMoney-Supports steht diese Methode für Ihre Region nicht zur Verfügung, aber die Informationen sind schon etwas älter (Februar 2025), und es kann sich seitdem etwas geändert haben.


 
Vinicius Pereira De Oliveira #:

Gibt es für mein Land eine andere Alternative als die Banküberweisung?


Gibt es für mein Land eine andere Alternative als die Banküberweisung?
 
Chioma Obunadike #:
Mach dir keine Sorgen. Ich habe einen Weg gefunden. Danke
Wie bitte? Ich brauche diese Information
 
Hallo zusammen, ich kann kein Geld mehr mit WebMoney abheben. Das scheint nicht nur mein Problem zu sein. Früher konnte ich problemlos und schnell mit WebMoney abheben, aber heute habe ich es mehrmals versucht und bin jedes Mal gescheitert. Früher konnte ich problemlos und schnell mit WebMoney Geld abheben, aber heute habe ich es mehrmals versucht und bin jedes Mal gescheitert. Ich habe eine Anfrage an den Helpdesk geschickt, aber keine Ahnung warum.
 
Lin Lin Ma #:
Ich erlebe das Gleiche
Ich erlebe das Gleiche
 
Nnamdi Kennedy Ifeorah #:

Ich weiß nicht, ob die Servicemitarbeiter wirklich verstehen, was ihre Antworten sind oder was sie wirklich tun? Sie bestehen weiterhin darauf, die angebotenen Optionen für die Auszahlung zu verwenden. Ich sage ihnen immer wieder, dass Webmoney eine Auszahlungsoption ist, und ich habe mehrmals versucht, eine Auszahlung mit Webmoney vorzunehmen - ohne Erfolg.


Wie kann ich ihnen begreiflich machen, dass ich nicht einmal mit Webmoney abheben kann, was die einzige verfügbare Option für mich ist? Andere Optionen sind in meiner Region nicht verfügbar. Denken die, ich würde mit Skrill oder Payoneer abheben?


Ich brauche jemanden, der dem Service Desk erklärt, dass ich versuche, mit Webmoney abzuheben. Das ist frustrierend.



Bro, Whats up, wo Sie in der Lage, mit Web-Geld zurückziehen? Ich kann nicht zurückziehen, das ist 2025 und sagt mir, "gescheitert"
 
Ifeanyi Paul Ezendukaku #:
Ich erlebe gerade dasselbe
Bruder, gibt es ein Update? Sie don fit zurückziehen noch?
 
Alexey Petrov #:

Erstellen Sie ein Ticket im Service Desk und melden Sie Ihr Problem ordnungsgemäß - welche Karten Sie ausprobiert haben, welche Fehler Sie erhalten haben, ob Sie die Banken kontaktiert haben oder nicht usw.

Abhebungen auf Karten funktionieren bei den meisten Benutzern.

Bald werden wir Abhebungen auf Bankkonten hinzufügen.
Seit 4 Jahren sind Abhebungen auf Bankkonten immer noch nicht implementiert.
 
Yusuf Y #:

Guten Tag!

Kann mir jemand sagen, wie man Geld von seinem Guthaben abheben oder überweisen kann?

Es heißt, dass es unmöglich ist, Geld abzuheben, gibt es keine Möglichkeit?

Es heißt, dass kein Geld verdient wurde .
 
Hallo zusammen, jeder hat eine Frage, wie man Geld abheben kann. Und ich habe eine Frage, wie man mein Konto aufladen? Vielleicht ist es irgendwo auf dem Forum, senden Sie mir bitte einen Link.
