Diskussion zum Artikel "MQL5-Community Zahlungssystem" - Seite 181
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Laut der hier veröffentlichten Antwort des WebMoney-Supports steht diese Methode für Ihre Region nicht zur Verfügung, aber die Informationen sind schon etwas älter (Februar 2025), und es kann sich seitdem etwas geändert haben.
Laut der hier veröffentlichten Antwort des WebMoney-Supports ist diese Methode für Ihre Region nicht verfügbar, aber die Informationen sind schon etwas älter (Februar 2025), und es kann sich seitdem etwas geändert haben.
Mach dir keine Sorgen. Ich habe einen Weg gefunden. Danke
Hallo zusammen, ich kann mir jetzt kein Geld mehr über WebMoney auszahlen lassen. Das scheint nicht nur mein Problem zu sein. Früher konnte ich mit WebMoney problemlos und schnell Geld abheben, aber heute habe ich es mehrmals versucht und bin jedes Mal gescheitert. Früher konnte ich problemlos und schnell mit WebMoney Geld abheben, aber heute habe ich es mehrmals versucht und bin jedes Mal gescheitert. Ich habe eine Anfrage an den Helpdesk geschickt. Keine Ahnung, warum.
Ich weiß nicht, ob die Servicemitarbeiter wirklich verstehen, was ihre Antworten sind oder was sie wirklich tun? Sie bestehen weiterhin darauf, die angebotenen Optionen für die Auszahlung zu verwenden. Ich sage ihnen immer wieder, dass Webmoney eine Auszahlungsoption ist, und ich habe mehrmals versucht, eine Auszahlung mit Webmoney vorzunehmen - ohne Erfolg.
Wie kann ich ihnen begreiflich machen, dass ich nicht einmal mit Webmoney abheben kann, was die einzige verfügbare Option für mich ist? Andere Optionen sind in meiner Region nicht verfügbar. Denken die, ich würde mit Skrill oder Payoneer abheben?
Ich brauche jemanden, der dem Service Desk erklärt, dass ich versuche, mit Webmoney abzuheben. Das ist frustrierend.
Ich erlebe gerade dasselbe
Erstellen Sie ein Ticket im Service Desk und melden Sie Ihr Problem ordnungsgemäß - welche Karten Sie ausprobiert haben, welche Fehler Sie erhalten haben, ob Sie die Banken kontaktiert haben oder nicht usw.
Abhebungen auf Karten funktionieren bei den meisten Benutzern.Bald werden wir Abhebungen auf Bankkonten hinzufügen.
Guten Tag!
Kann mir jemand sagen, wie man Geld von seinem Guthaben abheben oder überweisen kann?
Es heißt, dass es unmöglich ist, Geld abzuheben, gibt es keine Möglichkeit?