Diskussion zum Artikel "MQL5-Community Zahlungssystem" - Seite 134

Neuer Kommentar
 
Lorentzos Roussos #:

Erlaubt es Ihnen Ihre Bank, Ihre Karten online zu verwalten?

In Europa haben wir Einstellungen für die Zulassung von Online-Transaktionen und dergleichen, vielleicht ist es in Ihrer Bank ausgeschaltet?

nein das nicht

 

Ich habe auch Schwierigkeiten, Geld mit Karten abzuheben und hatte bisher keinen Erfolg.

Gestern habe ich Geld über WebMoney abgehoben, aber aufgrund von Steuern und Umrechnungsgebühren einen erheblichen Betrag verloren.

Der Mindestbetrag von 3.000 USD macht Überweisungen für Freiberufler oder alle, die nicht viel mit dem Verkauf von Produkten auf dem Marktplatz verdienen, unrealistisch.

Wir brauchen PayPal zurück. Meiner Meinung nach sind die anderen Optionen völlig unzureichend.

 
Pedro Potter #:

Ich habe auch Schwierigkeiten, Geld mit Karten abzuheben und hatte bisher keinen Erfolg.

Gestern habe ich Geld über WebMoney abgehoben, aber aufgrund von Steuern und Umrechnungsgebühren einen erheblichen Betrag verloren.

Der Mindestbetrag von 3.000 USD macht Überweisungen für Freiberufler und alle, die nicht viel mit dem Verkauf von Produkten auf dem Marktplatz verdienen, unrealistisch.

Wir brauchen PayPal zurück. Meiner Meinung nach sind die anderen Optionen völlig unzureichend.

Sie brauchen Krypto.

 
Rajesh Kumar Nait #:
VISA und Mastercard sind nicht von Ländern abhängig oder sind lokale Kartenbetreiber. Das ist die wichtigste Voraussetzung für Transaktionen. Das Land spielt keine Rolle, denn ich hatte das gleiche Problem. Sie können eine andere Bankkarte ausprobieren oder eine Prepaid-Karte, Debitkarte oder Kreditkarte verwenden. Ich hatte das gleiche Problem wie Sie und das Problem war mit ba
Thomas Bradley Butler #:

Sie brauchen Krypto.

Da stimme ich Ihnen zu. Ich verstehe nicht, wie es 12 Optionen für Einzahlungen und 3 Optionen für Auszahlungen gibt. Es muss mindestens mehr Optionen hinzugefügt werden. Ich hoffe, dass sie hinter den Kulissen daran arbeiten.

 
Presley Annais Tatenda Meck #:

Ich stimme mit Ihnen überein. Ich verstehe nicht, wie es 12 Optionen für Einzahlungen und 3 Optionen für Auszahlungen gibt. Es muss mindestens mehr Optionen hinzugefügt werden. Ich hoffe, dass sie hinter den Kulissen daran arbeiten.

Einfach. Meta Quotes interessiert sich mehr für die, die hier Geld ausgeben, als für die, die hier Geld verdienen, auch wenn Verkäufer und Freiberufler einer der Gründe sind, hier Geld auszugeben. Es ist ihnen einfach egal. Sie machen häufig Paypal nicht verfügbar und werben nicht einmal dafür, man geht einfach abheben und wird einfach überrascht. Ich lasse mich nicht mehr überraschen. Ich warte einfach ab, und wenn es nach einer gewissen Zeit nicht wie gewohnt zurückkommt, dann zerbreche ich mir den Kopf darüber.

 
Thomas Bradley Butler #:
Sie sind nicht in den USA

Sie haben mich etwas verwirrt/beunruhigt. Ich lebe in den USA, habe aber nie eine Abhebung vorgenommen.

Ich erinnere mich, dass ich bei der Registrierung als Marktverkäufer meine Bankdaten eingegeben habe.

Soll das heißen, dass die Option "Debitkarte" zwar angezeigt wird, aber nicht funktioniert?

debit_card_withdrawal

 
Samuel Manoel De Souza #:

Einfach. Meta Quotes interessiert sich mehr für die, die hier Geld ausgeben, als für die, die hier Geld verdienen, selbst wenn Verkäufer und Freiberufler einer der Gründe dafür sind, hier Geld auszugeben. Es ist ihnen einfach egal. Sie machen häufig Paypal nicht verfügbar und werben nicht einmal dafür, man zieht sich einfach zurück und ist nur überrascht. Ich lasse mich nicht mehr überraschen. Ich warte einfach ab, und wenn es nach einer gewissen Zeit nicht wie gewohnt zurückkommt, dann zerbreche ich mir den Kopf darüber.

Das macht Sinn und ist definitiv ein Warnsignal. Hoffen wir das Beste und dass PayPal bald wieder da ist.

 
Samuel Manoel De Souza #:

Einfach. Meta Quotes interessiert sich mehr für die, die hier Geld ausgeben, als für die, die hier Geld verdienen, selbst wenn Verkäufer und Freiberufler einer der Gründe dafür sind, hier Geld auszugeben. Es ist ihnen einfach egal. Sie machen häufig Paypal nicht verfügbar und werben nicht einmal dafür, man zieht sich einfach zurück und ist nur überrascht. Ich lasse mich nicht mehr überraschen. Ich warte einfach ab, und wenn es nach einer gewissen Zeit nicht wie gewohnt zurückkommt, dann zerbreche ich mir den Kopf darüber.

Wenn Sie frühere Post-Screenshots im Forum lesen, werden Sie feststellen, dass es PayPal Entscheidung und nicht MQL Entscheidung, die Entfernung von PayPal verursacht.

 
Rajesh Kumar Nait #:
Wenn Sie frühere Post-Screenshots im Forum lesen, werden Sie feststellen, dass es PayPal-Entscheidung und nicht MQL-Entscheidung, die Entfernung von Paypal verursacht ist.

Ja, PayPal schränkt Verkäufer ein, die in zu viele Streitigkeiten verwickelt sind. Größere Verkäufer neigen dazu, mehr Streitigkeiten zu haben. Und MQ ist, ähm... ziemlich groß. Stellen Sie sich nur all die Marktverkäufer auf der ganzen Welt vor, von denen jeder ein oder mehrere "einmalige" Softwareprodukte verkauft, gepaart mit dem enormen Marktanteil von MQ.

 
Rajesh Kumar Nait #:
Wenn Sie frühere Post-Screenshots im Forum lesen, werden Sie feststellen, dass es PayPal-Entscheidung und nicht MQL-Entscheidung, die Entfernung von Paypal verursacht ist.

dies ist irrelevant.

1...127128129130131132133134135136137138139140141...184
Neuer Kommentar