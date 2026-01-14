Diskussion zum Artikel "MQL5-Community Zahlungssystem" - Seite 134
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Erlaubt es Ihnen Ihre Bank, Ihre Karten online zu verwalten?
In Europa haben wir Einstellungen für die Zulassung von Online-Transaktionen und dergleichen, vielleicht ist es in Ihrer Bank ausgeschaltet?
nein das nicht
Ich habe auch Schwierigkeiten, Geld mit Karten abzuheben und hatte bisher keinen Erfolg.
Gestern habe ich Geld über WebMoney abgehoben, aber aufgrund von Steuern und Umrechnungsgebühren einen erheblichen Betrag verloren.
Der Mindestbetrag von 3.000 USD macht Überweisungen für Freiberufler oder alle, die nicht viel mit dem Verkauf von Produkten auf dem Marktplatz verdienen, unrealistisch.
Wir brauchen PayPal zurück. Meiner Meinung nach sind die anderen Optionen völlig unzureichend.
Ich habe auch Schwierigkeiten, Geld mit Karten abzuheben und hatte bisher keinen Erfolg.
Gestern habe ich Geld über WebMoney abgehoben, aber aufgrund von Steuern und Umrechnungsgebühren einen erheblichen Betrag verloren.
Der Mindestbetrag von 3.000 USD macht Überweisungen für Freiberufler und alle, die nicht viel mit dem Verkauf von Produkten auf dem Marktplatz verdienen, unrealistisch.
Wir brauchen PayPal zurück. Meiner Meinung nach sind die anderen Optionen völlig unzureichend.
Sie brauchen Krypto.
VISA und Mastercard sind nicht von Ländern abhängig oder sind lokale Kartenbetreiber. Das ist die wichtigste Voraussetzung für Transaktionen. Das Land spielt keine Rolle, denn ich hatte das gleiche Problem. Sie können eine andere Bankkarte ausprobieren oder eine Prepaid-Karte, Debitkarte oder Kreditkarte verwenden. Ich hatte das gleiche Problem wie Sie und das Problem war mit ba
Sie brauchen Krypto.
Da stimme ich Ihnen zu. Ich verstehe nicht, wie es 12 Optionen für Einzahlungen und 3 Optionen für Auszahlungen gibt. Es muss mindestens mehr Optionen hinzugefügt werden. Ich hoffe, dass sie hinter den Kulissen daran arbeiten.
Ich stimme mit Ihnen überein. Ich verstehe nicht, wie es 12 Optionen für Einzahlungen und 3 Optionen für Auszahlungen gibt. Es muss mindestens mehr Optionen hinzugefügt werden. Ich hoffe, dass sie hinter den Kulissen daran arbeiten.
Einfach. Meta Quotes interessiert sich mehr für die, die hier Geld ausgeben, als für die, die hier Geld verdienen, auch wenn Verkäufer und Freiberufler einer der Gründe sind, hier Geld auszugeben. Es ist ihnen einfach egal. Sie machen häufig Paypal nicht verfügbar und werben nicht einmal dafür, man geht einfach abheben und wird einfach überrascht. Ich lasse mich nicht mehr überraschen. Ich warte einfach ab, und wenn es nach einer gewissen Zeit nicht wie gewohnt zurückkommt, dann zerbreche ich mir den Kopf darüber.
Sie sind nicht in den USA
Sie haben mich etwas verwirrt/beunruhigt. Ich lebe in den USA, habe aber nie eine Abhebung vorgenommen.
Ich erinnere mich, dass ich bei der Registrierung als Marktverkäufer meine Bankdaten eingegeben habe.
Soll das heißen, dass die Option "Debitkarte" zwar angezeigt wird, aber nicht funktioniert?
Einfach. Meta Quotes interessiert sich mehr für die, die hier Geld ausgeben, als für die, die hier Geld verdienen, selbst wenn Verkäufer und Freiberufler einer der Gründe dafür sind, hier Geld auszugeben. Es ist ihnen einfach egal. Sie machen häufig Paypal nicht verfügbar und werben nicht einmal dafür, man zieht sich einfach zurück und ist nur überrascht. Ich lasse mich nicht mehr überraschen. Ich warte einfach ab, und wenn es nach einer gewissen Zeit nicht wie gewohnt zurückkommt, dann zerbreche ich mir den Kopf darüber.
Das macht Sinn und ist definitiv ein Warnsignal. Hoffen wir das Beste und dass PayPal bald wieder da ist.
Einfach. Meta Quotes interessiert sich mehr für die, die hier Geld ausgeben, als für die, die hier Geld verdienen, selbst wenn Verkäufer und Freiberufler einer der Gründe dafür sind, hier Geld auszugeben. Es ist ihnen einfach egal. Sie machen häufig Paypal nicht verfügbar und werben nicht einmal dafür, man zieht sich einfach zurück und ist nur überrascht. Ich lasse mich nicht mehr überraschen. Ich warte einfach ab, und wenn es nach einer gewissen Zeit nicht wie gewohnt zurückkommt, dann zerbreche ich mir den Kopf darüber.
Ja, PayPal schränkt Verkäufer ein, die in zu viele Streitigkeiten verwickelt sind. Größere Verkäufer neigen dazu, mehr Streitigkeiten zu haben. Und MQ ist, ähm... ziemlich groß. Stellen Sie sich nur all die Marktverkäufer auf der ganzen Welt vor, von denen jeder ein oder mehrere "einmalige" Softwareprodukte verkauft, gepaart mit dem enormen Marktanteil von MQ.
dies ist irrelevant.