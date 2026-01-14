Diskussion zum Artikel "MQL5-Community Zahlungssystem" - Seite 55
Wer auf eine Bankkarte abgehoben hat, wie lange dauert es bis zum Erhalt? Können USD auf eine EUR-Karte (VISA) überwiesen werden?
Zwischen drei Sekunden und drei Tagen - das hängt von Ihrer Bank ab.
Ich verstehe, danke, wir werden länger warten.
Zurückgezogen, um Rubel-Karte, alles kam sofort, konvertiert sich.
Ich danke Ihnen! Es kam auch. Fast 2 Tage kam zu meiner Bank. Ich werde es für die Zukunft im Hinterkopf behalten.
Wie lange dauert es, bis eine Abhebung auf eine Bankkarte erfolgt? Kann man USD auf eine EUR-Karte (VISA) überweisen?
Zahlungen auf Bankkarten können bis zu 35 Arbeitstage dauern, je nach Land, Bank und Kreditvergabepolitik des jeweiligen Instituts.
Dies ist jedoch ein Extremfall - normalerweise dauert es nicht länger als 3-5 Tage.
Hallo, ist dies mt4 oder mt5 Plattform?
Dieser Artikel ist über MQL5 Zahlungen, nichts zu tun mit der Plattform.