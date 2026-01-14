Diskussion zum Artikel "MQL5-Community Zahlungssystem" - Seite 55

Nauris Zukas:
Wer auf eine Bankkarte abgehoben hat, wie lange dauert es bis zum Erhalt? Können USD auf eine EUR-Karte (VISA) überwiesen werden?

Zwischen drei Sekunden und drei Tagen - das hängt von Ihrer Bank ab.

 
Ich habe auf eine Rubelkarte abgehoben, alles kam sofort, von selbst umgerechnet.
 
Ich danke Ihnen! Es kam auch. Fast 2 Tage kam zu meiner Bank. Ich werde es für die Zukunft im Hinterkopf behalten.

 
Bei einer guten russischen Bank - sofort. In der Eurozone - neugierig zu wissen. Lassen Sie mich wissen, wie Sie es bekommen, wenn nicht schwierig.
Um bei der Umrechnung nicht zu verlieren, können Sie Unterkonten mit verschiedenen Währungen auf Ihrem Konto eröffnen und verschiedene Karten damit verbinden. Bei der Alfa-Bank ist es so, dass 5 Debitkarten im Tarifplan (nicht Economy) kostenlos sind.
 
Bitte helfen Sie mir Zar auf MT4 als USD zu hinterlegen
 

Zahlungen auf Bankkarten können bis zu 35 Arbeitstage dauern, je nach Land, Bank und Kreditvergabepolitik des jeweiligen Instituts.

Dies ist jedoch ein Extremfall - normalerweise dauert es nicht länger als 3-5 Tage.

 
Hallo, ist dies mt4 oder mt5 Plattform?
 
Julija Ubaviciute:
Hallo, ist dies mt4 oder mt5 Plattform?

Dieser Artikel ist über MQL5 Zahlungen, nichts zu tun mit der Plattform.

 
