Ich habe $50 auf meinem MQL5, ich kaufe im Wert von $30, aber meine Zahlung geht nicht durch, sie sagt Zahlung fehlgeschlagen? Bitte helfen Sie. Danke, dass Sie.
Sind die finanziellen Transaktionen auf Ihrem Konto vielleicht eingeschränkt? In jedem Fall müssen Sie sich an den Service Desk wenden.
Ich habe festgestellt, dass die PayPal-Einzahlungs-/Abhebungsoption auf der Plattform nicht mehr verfügbar ist. Dies hat es für die Nutzer etwas schwierig gemacht, ihre Finanzen und Transaktionen auf MQL5 zu verwalten.
Ich würde gerne zwei Verbesserungen vorschlagen:
Ich hoffe, dass das MQL5-Team diese Vorschläge berücksichtigen wird, um der Benutzergemeinschaft eine bessere Erfahrung zu bieten.
Ich danke Ihnen allen für Ihre Aufmerksamkeit!
Siehe den folgenden Beitrag, und bitte setzen Sie Ihre Fragen hier fort, anstatt ein weiteres Thema zu erstellen ...
Meine einzige Option ist also zu warten, bis ich 3000 Dollar verdiene?
Bisher wurden von MetaQuotes keine offiziellen Informationen herausgegeben. Wir können uns nur auf diese Screenshots von Service-Desk-Antworten stützen, die von Benutzern geteilt wurden.
Es müsste sich allerdings um eine stabile Münze handeln, sonst würde man z.B. den Gegenwert von 100 $ in MQC (Metaquotes-Münze) ausbezahlt bekommen und am nächsten Tag wäre sie nur noch 45 $ wert, weil sich in dieser Zeit viele Nutzer zurückgezogen haben.Oder jemand, der viele Münzen hält, könnte den "Teppich" unter der Münze wegziehen [indem er sein Angebot verkauft], alle Spitzenprodukte und Signale billig aufkaufen und dann die MQC-Münzen zurückkaufen.
Und warum?
Sie können Ihr MQL5 Community Wallet bereits in USD aufladen und dann von dort aus bezahlen, wenn Sie Produkte oder Dienstleistungen kaufen.
Und wenn Sie Geld verdienen, geht es auch in die Wallet, von der Sie dann Produkte oder Dienstleistungen kaufen können.
Inwiefern unterscheidet sich das von einer "MQL5-Münze"? Es handelt sich bereits um eine "Münze", die einfach den gleichen Wert wie USD hat.