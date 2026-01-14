Diskussion zum Artikel "MQL5-Community Zahlungssystem" - Seite 152

Neuer Kommentar
 

Ich habe $50 auf meinem MQL5, ich kaufe im Wert von $30, aber meine Zahlung geht nicht durch, sie sagt Zahlung fehlgeschlagen? Bitte helfen Sie. Danke, dass Sie.


 
@jon41 #: Ich habe $50 auf meinem MQL5, ich ampurchasing im Wert von $30, aber meine Zahlung nicht Push-thru, es sagt Zahlung fehlgeschlagen? Bitte helfen Sie. Ich danke Ihnen.

Sind die finanziellen Transaktionen auf Ihrem Konto vielleicht eingeschränkt? In jedem Fall müssen Sie sich an den Service Desk wenden.

 

Ich habe festgestellt, dass die PayPal-Einzahlungs-/Abhebungsoption auf der Plattform nicht mehr verfügbar ist. Dies hat es für die Nutzer etwas schwierig gemacht, ihre Finanzen und Transaktionen auf MQL5 zu verwalten.

Ich würde gerne zwei Verbesserungen vorschlagen:

  1. Ermöglichen Sie Geldüberweisungen zwischen MQL5-Konten:
    • Erhöht den Komfort bei der Zusammenarbeit oder der Durchführung von Service-Transaktionen zwischen Community-Mitgliedern.
  2. Eine interne MQL5-Münze einführen:
    • Im Zeitalter des digitalen Finanzwesens wäre es ein strategischer Schritt, eine interne Münze für Transaktionen und Zahlungen auf der Plattform zu haben.
    • Diese Münze könnte helfen, die Transaktionskosten zu senken, die Bearbeitungszeiten zu beschleunigen und die potenzielle Integration mit dezentralen Finanz-Ökosystemen (DeFi) zu erweitern.

Ich hoffe, dass das MQL5-Team diese Vorschläge berücksichtigen wird, um der Benutzergemeinschaft eine bessere Erfahrung zu bieten.

Ich danke Ihnen allen für Ihre Aufmerksamkeit!

 
@Jesse Phipps : Kann keine Gelder von irgendwelchen Einnahmen auf der Website abheben. Jedes Mal dieselbe Fehlermeldung " Declined by issuing bank " (Abgelehnt von der ausstellenden Bank ). Die virtuelle Karte von Skrill funktioniert ebenfalls nicht. Weiß man schon, wann Abhebungen für Kunden aus den USA wieder möglich sein werden?
Ich bin nicht in den USA, aber ich bekomme die gleiche Fehlermeldung, wenn ich es mit meiner Debitkarte versuche. Ich habe gehört, dass Paypal nicht mehr zurückkommen wird.
 
@Jesse Phipps : Kann keine Gelder von irgendwelchen Einnahmen auf der Website abheben. Jedes Mal dieselbe Fehlermeldung: " Declined by issuing bank " (Abgelehnt von der ausstellenden Bank ). Die virtuelle Karte von Skrill funktionierte ebenfalls nicht. Wissen Sie, wann Abhebungen für Kunden aus den USA wieder möglich sein werden?

Siehe den folgenden Beitrag, und bitte setzen Sie Ihre Fragen hier fort, anstatt ein weiteres Thema zu erstellen ...

Forum zum Thema Handel, automatisierte Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien

Diskussion des Artikels "Zahlungen und Zahlungsmethoden"

Scott Fredeman, 2025.02.24 13:47

Es ist vorbei, und sie wollen, dass wir warten, bis wir 3000 $ in Fonds haben, um abheben zu können. Ich bin nicht glücklich.
 
Fernando Carreiro #: Siehe den folgenden Beitrag, und bitte setzen Sie Ihre Fragen hier fort, anstatt ein weiteres Thema zu erstellen ...

Meine einzige Option ist also zu warten, bis ich 3000 Dollar verdiene?

 
@Jesse Phipps #: Bleibt mir also nichts anderes übrig, als zu warten, bis ich $3000 verdient habe?

Bisher wurden von MetaQuotes keine offiziellen Informationen herausgegeben. Wir können uns nur auf diese Screenshots von Service-Desk-Antworten stützen, die von Benutzern geteilt wurden.

 
Sie sagen, dass sie an einer Lösung arbeiten, aber in der Zwischenzeit gibt es nur die Optionen, die verfügbar sind
 
Au Phuong Tan #:

Ich habe festgestellt, dass die PayPal-Einzahlungs-/Abhebungsoption auf der Plattform nicht mehr verfügbar ist. Dies hat es für die Nutzer etwas schwierig gemacht, ihre Finanzen und Transaktionen auf MQL5 zu verwalten.

Ich würde gerne zwei Verbesserungen vorschlagen:

  1. Ermöglichen Sie Geldüberweisungen zwischen MQL5-Konten:
    • Erhöht die Bequemlichkeit bei der Zusammenarbeit oder der Durchführung von Dienstleistungstransaktionen zwischen Community-Mitgliedern.
  2. Eine interne MQL5-Münze einführen :
    • Im Zeitalter des digitalen Finanzwesens wäre es ein strategischer Schritt, eine interne Münze für Transaktionen und Zahlungen auf der Plattform zu haben.
    • Diese Münze könnte helfen, die Transaktionskosten zu senken, die Bearbeitungszeiten zubeschleunigen und die potenzielle Integration mit dezentralen Finanz-Ökosystemen (DeFi) zu erweitern.

Ich hoffe, dass das MQL5-Team diese Vorschläge berücksichtigen wird, um der Benutzergemeinschaft eine bessere Erfahrung zu bieten.

Ich danke Ihnen allen für Ihre Aufmerksamkeit!

Es müsste sich allerdings um eine stabile Münze handeln, sonst würde man z.B. den Gegenwert von 100 $ in MQC (Metaquotes-Münze) ausbezahlt bekommen und am nächsten Tag wäre sie nur noch 45 $ wert, weil sich in dieser Zeit viele Nutzer zurückgezogen haben.

Oder jemand, der viele Münzen hält, könnte den "Teppich" unter der Münze wegziehen [indem er sein Angebot verkauft], alle Spitzenprodukte und Signale billig aufkaufen und dann die MQC-Münzen zurückkaufen.
 
@Au Phuong Tan #: Eine interne MQL5-Münze einführen:
  • Im Zeitalter des digitalen Finanzwesens wäre es ein strategischer Schritt, eine interne Münze für Transaktionen und Zahlungen auf der Plattform zu haben.
  • Diese Münze könnte dazu beitragen, die Transaktionskosten zu senken, die Bearbeitungszeiten zu beschleunigen und die potenzielle Integration mit dezentralen Finanz-Ökosystemen (DeFi) zu erweitern.

Und warum?

Sie können Ihr MQL5 Community Wallet bereits in USD aufladen und dann von dort aus bezahlen, wenn Sie Produkte oder Dienstleistungen kaufen.

Und wenn Sie Geld verdienen, geht es auch in die Wallet, von der Sie dann Produkte oder Dienstleistungen kaufen können.

Inwiefern unterscheidet sich das von einer "MQL5-Münze"? Es handelt sich bereits um eine "Münze", die einfach den gleichen Wert wie USD hat.

1...145146147148149150151152153154155156157158159...184
Neuer Kommentar