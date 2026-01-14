Diskussion zum Artikel "MQL5-Community Zahlungssystem" - Seite 153

Neuer Kommentar
 
Fernando Carreiro #:

Warum?

Sie können Ihr MQL5 Community Wallet bereits in USD aufladen und dann von dort aus bezahlen, wenn Sie Produkte oder Dienstleistungen kaufen.

Und wenn Sie Geld verdienen, geht es auch in die Wallet, von der Sie dann Produkte oder Dienstleistungen kaufen können.

Inwiefern unterscheidet sich das von einer "MQL5-Münze"? Es handelt sich bereits um eine "Münze", die einfach den gleichen Wert wie USD hat.

Wenn es eine Krypto-Münze gäbe, wäre es für die Menschen in den USA einfacher, Geld abzuheben. Die Münze muss nicht direkt 1:1 an den USD gekoppelt sein. Sie könnte sogar im Wert steigen, was sie noch attraktiver machen würde. Die Nutzerbasis würde wachsen, und MQL5 würde ein weiteres neues Gebäude benötigen.
 
Wilna Barnard #: Wenn es eine Kryptomünze gäbe, wäre es für die Menschen in den USA einfacher, Geld abzuheben. Die Münze muss nicht direkt 1:1 an den US-Dollar gekoppelt sein. Sie könnte sogar im Wert steigen, was sie noch attraktiver machen würde. Die Nutzerbasis würde wachsen, und MQL5 würde ein weiteres neues Gebäude benötigen.

Und was wäre, wenn der Wert schrumpft?

Ich glaube nicht, dass die Nutzer darüber glücklich wären. Nein, eine Krypto-Brieftasche ist in keiner Weise wünschenswert.

Ob man mit Kryptowährungen einzahlen oder abheben kann, ist eine andere Sache, aber die Geldbörse muss eine Fiat-Währung sein.

 
Fernando Carreiro #:

Und was wäre, wenn er an Wert verlieren würde?

Ich glaube nicht, dass die Nutzer darüber glücklich wären. Nein, eine Krypto-Brieftasche ist keineswegs wünschenswert.

Ob man mit Kryptowährungen einzahlen oder abheben kann, ist eine andere Sache, aber die Geldbörse muss eine Fiat-Währung sein.

USDC ist stabil

 
Die Mods entfernen jetzt Beiträge über Zahlungen. Und Metaquotes antwortet immer noch nicht. Kann bitte jemand erklären, wann wir eine Antwort erwarten können? Warum nimmt Metaquotes weiterhin Zahlungen von Kunden an, wenn sie das Geld, das ihnen geschuldet wird, nicht zurückzahlen können? Metaquotes hat ein Forumskonto. Wo sind die Mitarbeiter? Dies ist eine dringende Angelegenheit für viele Menschen und niemanden scheint es zu interessieren.
 
@Jesse Phipps #: Die Mods entfernen jetzt Beiträge über Zahlungen.

Seien Sie nicht bockig. Sie wurden zuvor angewiesen, in diesem Thema zu posten, wenn es um Zahlungen geht.

Sie haben sich jedoch nicht daran gehalten und im allgemeinen Bereich gepostet. Daher habe ich Ihren Beitrag mit einer Nachricht entfernt, die Sie daran erinnert, ihn wieder hier zu posten.

Jesse Phipps #: Kann mir bitte jemand erklären, wann wir eine Antwort erwarten können? Warum nimmt Metaquotes weiterhin Zahlungen von Kunden entgegen, wenn sie ihnen das Geld, das ihnen geschuldet wird, nicht zurückzahlen können?

Wir sind normale Benutzer hier. Sogar wir Mods. Wir wissen also nicht mehr als das, was hier bereits gepostet wurde.

Jesse Phipps #: Wo sind die Mitarbeiter? Das ist eine dringende Angelegenheit für viele Leute und niemanden scheint es zu interessieren.

Am Service Desk. Wenn Sie sich an sie gewandt haben, dann müssen Sie sich gedulden und auf eine Antwort warten. Es gibt nichts, was irgendjemand hier im Forum dagegen tun könnte.

 

Aus dem heutigen Support-Ticket:

 
Jesse Phipps #: Vom Support-Ticket heute:
Sie haben mir das seit 2 Monaten wiederholt gesagt. Sie sagen, sie arbeiten an einer Lösung, aber es ist 2 Monate gewesen, so weiß nicht, wie es so lange dauern könnte. Könnte sein, dass das Geld einfach bis 3k Gewinn stecken bleibt
 
Kann jemand bestätigen, dass die 3000-Dollar-Banküberweisung für Benutzer in den USA funktioniert?
 
Guten Tag.
Vor ein paar Jahren sagte MQL5, dass sie nicht mehr mit PayPal arbeiten werden, aber siehe da, sie taten es.
Jetzt ist PayPal wieder weg, bitte welche andere Form der Zahlung wird oder Rückzug wird das MQL5-Team mit arbeiten.
Hier sind ein paar Vorschläge

1. Perfect Money
2. AirTM

bitte helfen, welche Website kann ich verwenden, um Gelder von Webmoney zu PayPal zu übertragen, auch wenn ich 30% auf Gebühren zu verlieren, wie können wir diese neue MQL5 Unannehmlichkeiten, die wir jetzt Gesicht zu lösen, wie die einzige linke Zahlungsmethoden nicht in anderen Ländern zu arbeiten.
 
Fernando Carreiro #:

Und was wäre, wenn er an Wert verlieren würde?

Ich glaube nicht, dass die Nutzer darüber glücklich wären. Nein, eine Krypto-Brieftasche ist keineswegs wünschenswert.

Ob man mit Kryptowährungen einzahlen oder abheben kann, ist eine andere Sache, aber die Geldbörse muss eine Fiat-Währung sein.

Glauben Sie, was Sie wollen. Ich habe mich mit meinem Bitcoin zur Ruhe gesetzt, daher werde ich nie überzeugt sein, dass Kryptowährungen eine schlechte Idee sind.
1...146147148149150151152153154155156157158159160...184
Neuer Kommentar