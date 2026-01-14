Diskussion zum Artikel "MQL5-Community Zahlungssystem" - Seite 153
Sie können Ihr MQL5 Community Wallet bereits in USD aufladen und dann von dort aus bezahlen, wenn Sie Produkte oder Dienstleistungen kaufen.
Und wenn Sie Geld verdienen, geht es auch in die Wallet, von der Sie dann Produkte oder Dienstleistungen kaufen können.
Inwiefern unterscheidet sich das von einer "MQL5-Münze"? Es handelt sich bereits um eine "Münze", die einfach den gleichen Wert wie USD hat.
USDC ist stabil
Seien Sie nicht bockig. Sie wurden zuvor angewiesen, in diesem Thema zu posten, wenn es um Zahlungen geht.
Sie haben sich jedoch nicht daran gehalten und im allgemeinen Bereich gepostet. Daher habe ich Ihren Beitrag mit einer Nachricht entfernt, die Sie daran erinnert, ihn wieder hier zu posten.
Wir sind normale Benutzer hier. Sogar wir Mods. Wir wissen also nicht mehr als das, was hier bereits gepostet wurde.
Am Service Desk. Wenn Sie sich an sie gewandt haben, dann müssen Sie sich gedulden und auf eine Antwort warten. Es gibt nichts, was irgendjemand hier im Forum dagegen tun könnte.
Aus dem heutigen Support-Ticket:
Vor ein paar Jahren sagte MQL5, dass sie nicht mehr mit PayPal arbeiten werden, aber siehe da, sie taten es.
Jetzt ist PayPal wieder weg, bitte welche andere Form der Zahlung wird oder Rückzug wird das MQL5-Team mit arbeiten.
Hier sind ein paar Vorschläge
1. Perfect Money
2. AirTM
bitte helfen, welche Website kann ich verwenden, um Gelder von Webmoney zu PayPal zu übertragen, auch wenn ich 30% auf Gebühren zu verlieren, wie können wir diese neue MQL5 Unannehmlichkeiten, die wir jetzt Gesicht zu lösen, wie die einzige linke Zahlungsmethoden nicht in anderen Ländern zu arbeiten.
