Diskussion zum Artikel "MQL5-Community Zahlungssystem" - Seite 141
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Ich habe auch eine Fehlermeldung
Ich fragte beim Webmoney-Supportteam nach und sie sagten mir, dass nichts von der Webmoney-Seite abgelehnt wurde und es ein Problem in mql5.com gibt.
Ich versuchte es erneut, aber immer noch "Webmoney Zahlungssystem hat die Auszahlung abgelehnt."
Haben Sie genau diese Fehlermeldung erhalten:"Webmoney payment system has rejected the withdrawal operation."
gestern die gleiche Nachricht, aber jetzt dies
Ich habe dieselbe Brieftasche schon viele Male mit Erfolg benutzt
Ich fragte beim Webmoney-Supportteam nach und sie sagten mir, dass nichts von der Webmoney-Seite abgelehnt wurde und es ein Problem in mql5.com gibt.
Ich versuchte es erneut, aber immer noch "Webmoney-Zahlungssystem hat die Auszahlung abgelehnt."
Haben Sie genau diese Fehlermeldung erhalten:"Webmoney payment system has rejected the withdrawal operation."
Benutzen Sie Webmoney zum ersten Mal oder haben Sie es schon einmal benutzt?
... nur einmal pro 24 Stunden
... nur einmal pro 24 Stunden
Benutzen Sie Webmoney zum ersten Mal oder haben Sie es schon einmal benutzt?
Es ist das erste Mal, haben Sie eine Idee?
Es ist das erste Mal, haben Sie eine Idee?
... nur einmal pro 24 Stunden
Hallo Fernando,
Kennen Sie diesen Fehler?
Kein Problem Seite von webmoney, sie nie erhalten oder ablehnen.