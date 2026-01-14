Diskussion zum Artikel "MQL5-Community Zahlungssystem" - Seite 141

Ich habe auch eine Fehlermeldung

 

Ich fragte beim Webmoney-Supportteam nach und sie sagten mir, dass nichts von der Webmoney-Seite abgelehnt wurde und es ein Problem in mql5.com gibt.


Ambrose Grimes #: Sie können eine Weile warten, bevor Sie es erneut versuchen.

Ich versuchte es erneut, aber immer noch "Webmoney Zahlungssystem hat die Auszahlung abgelehnt."

Noha Mohamed Fathy Younes Badr #: auch ich habe Fehlermeldung

Haben Sie genau diese Fehlermeldung erhalten:"Webmoney payment system has rejected the withdrawal operation."

 

gestern die gleiche Nachricht, aber jetzt dies


Ich habe dieselbe Brieftasche schon viele Male mit Erfolg benutzt

 
Elif Kaya #:

Benutzen Sie Webmoney zum ersten Mal oder haben Sie es schon einmal benutzt?

 
Jetzt habe ich genau die gleiche Meldung
Das Webmoney-Zahlungssystem hat den Abhebungsvorgang abgelehnt".
 
@Noha Mohamed Fathy Younes Badr #: gestern die gleiche Nachricht, aber jetzt das . ich habe schon viele Male die gleiche Geldbörse mit Erfolg benutzt

... nur einmal pro 24 Stunden


 
Fernando Carreiro #:

diese Nachricht am Vortag, aber jetzt
Noha Mohamed Fathy Younes Badr #:

Benutzen Sie Webmoney zum ersten Mal oder haben Sie es schon einmal benutzt?

Es ist das erste Mal, haben Sie eine Idee?

 
Elif Kaya #:

Ich benutze es vor viele Male, aber diese Nachricht neu für mich
 
Fernando Carreiro #:

... nur einmal pro 24 Stunden


Hallo Fernando,

Kennen Sie diesen Fehler?

abgelehnt

Kein Problem Seite von webmoney, sie nie erhalten oder ablehnen.

