einen Verweis-Link zu posten, wenn die Leute wirklich nach einer Lösung suchen? ernsthaft?
Wo haben Sie ihn gefunden? Und was haben Sie gegen einen Empfehlungslink? Hilft es weniger, wenn es eine Empfehlung ist?
Ich habe meine persönliche Erfahrung geteilt. Und ich habe es nur getan, um den Leuten hier zu helfen. Hier sind meine letzten Transaktionen, einschließlich 2 Abhebungen auf die Karte 2970 (das ist die Wise Card):
Für Sie persönlich: mein Empfehlungslink bei wise sieht so aus -- wise.com/invite/dic/andriik809
Sie können ihn gerne verwenden oder weitergeben.
Der Grund könnte also eine Blockade auf Länderebene sein.
Das stimmt. Sie führen Afrika hier nicht auf... https://wise. com/en/legal/terms-and-conditions
Aber sie führen die USA auf! Es gibt hier viele Leute aus den USA, ja?
Andrey Khatimlianskii #:
Aber sie tun es in den USA! Es gibt hier viele Leute aus den USA, ja?
Zypern wird von den amerikanischen Behörden in Bezug auf die Finanzvorschriften immer genauer unter die Lupe genommen, was angeblich dazu geführt hat, dass der Kartenverarbeiter von MetaQuotes, Unlimit, dort keine Transaktionen mehr abwickelt. Glauben Sie also wirklich, dass sie über Wise abheben können?
Wise hat seinen Sitz im Vereinigten Königreich, soweit ich weiß. Und wie gesagt, bei mir funktioniert es.
Ich denke, es ist einen Versuch wert, denn es ist völlig kostenlos.
Zypern wird von den amerikanischen Behörden in Bezug auf die Finanzvorschriften verstärkt kontrolliert, was angeblich dazu geführt hat, dass der Kartenverarbeiter von MetaQuotes, Unlimit, die Abwicklung von Transaktionen dort eingestellt hat. Glauben Sie also wirklich, dass sie über Wise abheben können?
Das Geld ist an dieser Stelle verloren, da sie offensichtlich nicht gehen, um es zu beheben. so viele können nicht ihr Geld für mehr als 3 Monate und sie spielen nur Spiele mit den Menschen die Schuld der Banken, wenn in der Tat seine ihr Zahlungssystem.
Wenn MQ 8 Einzahlungsoptionen anbieten kann, um Ihr Konto "aufzuladen", dann können sie auch mehr als 3 Abhebungsoptionen anbieten.
Sie machen es super einfach, Geld einzuzahlen, damit Käufer Produkte kaufen können, aber machen es für Verkäufer extrem begrenzt und kompliziert, ihr verdientes Geld abzuheben.
Wir können ganz klar sehen, was für MQ Priorität hat und das sind nicht wir.
Ich nehme an, die ganze Situation ist ihnen außer Kontrolle geraten. Und ohne eine offizielle Erklärung können wir nur spekulieren.
Es gibt keine Spekulationen. Ich habe eine Million Gespräche mit ihnen geführt, und alles, was sie tun, ist abzulenken und das Gleiche zu wiederholen. Sie bringen es nicht in Ordnung, es ist über 3 Monate her. So lange dauert es nicht.
Ich helfe immer gerne!
Für alle, die in Indien mit Abhebungsproblemen zu kämpfen haben, ist dies der schnellste Weg, ihr Geld zu bekommen.
Ich versuche auch, mein Geld mit der Visa-Debitkarte der Sbi Bank zu bekommen, aber es funktioniert nicht. Ich mag Sie fragen einige Frage, ICICI Bank Art und Weise sind Sie sagen, über die mit persönlichen Bankkonto für normale indische arbeiten und gibt es noch etwas zu beachten.